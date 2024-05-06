Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!»

ИТ-компания «Погнали!» запустила свое решение в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes разработчик развернул масштабную онлайн-платформу для любителей путешествовать по России, а для хранения большого объема данных подключил сервис объектного хранилища S3.

30 апреля российская ИТ-компания «Погнали!» вывела на российский рынок новую TravelTech-платформу. С ее помощью пользователи могут находить людей и идеи для путешествий по России, а также всю информацию о гидах, travel-авторах, туристических местах и маршрутах. По мнению разработчика, в ближайшие годы платформа «Погнали!» может стать одним из самых популярных приложений для внутреннего туризма.

В декабре 2023 г. компания разместила стенд для разработки и тестирования платформы в защищенном облаке NGcloud. Весной текущего года здесь же запустили боевую версию продукта.

Чтобы обеспечить надежное хранение большого объема данных и быстрый доступ к ним, компания подключила сервис объектного хранилища S3. Таким образом компания закрыла задачу хранения большого объема данных, которые будут накапливаться по мере развития сервиса.

Главный аргумент, почему компания решила обратиться к Nubes, — высокий уровень информационной безопасности. Персональные данные пользователей защищаются провайдером не только согласно требованиям 152-ФЗ, но и дополнительными ИБ-инструментами и организационными мерами. Так, в облако NGcloud уже встроены инструменты для защиты от DDoS-атак L3/L4 и сканирования IP-адресов. Кроме того, разработчик всегда может пользоваться консультациями инженеров Nubes, которые обладают глубокой экспертизой в области информационной безопасности.

Еще одним требованием заказчика была возможность быстрого масштабирования ресурсов. Компания искала облачного провайдера, который всегда на связи и может решать подобные задачи без длительных согласований, чат-ботов на входной линии поддержки и иных замедляющих факторов.

«Пользоваться приложением будут люди, которые уже путешествуют по стране или только задумываются об этом. Это колоссальное количество пользователей, которые будут подключаться к нашему сервису. Вместе с ростом популярности увеличится нагрузка на приложение. Также мы ожидаем сезонность спроса. Вот почему нам важно, чтобы мы могли быстро и без ограничений масштабировать ресурсы в облаке. Nubes предоставил нам такую возможность. Также он внимательно подходит к решению наших задач и глубоко вникает в вопросы. Благодаря партнеру сервис стал еще безопаснее для пользователей. Инженеры Nubes помогали находить уязвимости в тестовой версии продукта и консультировали в самых разных ситуациях», — сказал Евгений Елфимов, основатель TravelTech-платформы «Погнали!».

«В ближайшее время разработчик проекта «Погнали!» планирует подключить Web Application Firewall — наш сервис комплексной защиты веб-приложений и API от эксплуатации уязвимостей, угроз OWASP-10, DDoS- и целевых атак. Также компания сейчас активно изучает другие наши защитные сервисы, прежде всего — MFA и защиту от DDoS-атак L3/L4 и L7», — отметил Василий Степаненко, генеральный директор Nubes («Нубес»).