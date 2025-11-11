Индексная книга (каталог) CNews*
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Степаненко Василий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 50
Степаненко Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 2
|OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
|Адрова Светлана 6 4
|Исанин Антон 31 4
|Волков Олег 6 3
|Бычков Сергей 7 3
|Мармылев Михаил 4 3
|Федулаев Алексей 7 3
|Путин Сергей 73 3
|Демидов Сергей 129 3
|Нуйкин Андрей 50 3
|Горяинов Александр 12 3
|Гусев Сергей 44 3
|Кравченко Сергей 13 3
|Недосекина Екатерина 2 2
|Бимаев Олег 8 2
|Ломов Никита 2 2
|Богданова Любовь 7 2
|Котова Юлия 2 2
|Билоконь Максим 2 2
|Коротнев Константин 35 2
|Корчебный Владимир 3 2
|Волис Григорий 7 2
|Лебедев Павел 36 1
|Глейм Артур 6 1
|Скакунов Александр 29 1
|Забродин Алексей 35 1
|Антонюк Борис 69 1
|Зубков Виктор 49 1
|Абугов Антон 37 1
|Костина Анна 6 1
|Богданчиков Евгений 13 1
|Приданова Людмила 5 1
|Елфимов Евгений 13 1
|Лариков Антон 1 1
|Салахутдинов Артур 7 1
|Евсеев Анатолий 1 1
|Штонда Андрей 13 1
|Попик Василий 4 1
|Бородин Александр 4 1
|Мысов Михаил 5 1
|Михайлов Илья 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11560 1
|N+1 - Издание 188 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 687 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.