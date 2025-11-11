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Индексная книга (каталог) CNews*
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Степаненко Василий

СОБЫТИЯ


11.11.2025 Nubes включил в облачную платформу операционную систему «Ред ОС» 1
20.08.2025 Российский балансировщик выходит в облака: партнерство TrafficSoft и Nubes 1
13.08.2025 «Хайстекс» и Nubes заключили соглашение о сотрудничестве 1
07.07.2025 В облаке Nubes появился Kubernetes as a Service на базе платформы «Штурвал» 1
19.06.2025 VolgaBlob и Nubes расширяют партнерство в области облачного мониторинга 1
10.06.2025 «МойОфис» и Nubes объявляют о технологическом партнерстве 1
09.10.2024 В облаке Nubes появилась операционная система Astra Linux 1
01.10.2024 Nubes запустил второй ЦОД 1
27.09.2024 Nubes запустил свой второй ЦОД 1
28.06.2024 Nubes предоставил масштабируемое облако для платформы Qrooto 1
20.06.2024 Nubes завершает строительство второго дата-центра 1
10.06.2024 «Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud 1
06.05.2024 Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!» 1
24.04.2024 Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes 1
16.04.2024 Nubes запустил услугу комплексного аудита информационной безопасности 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
22.02.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
20.02.2024 Облачный провайдер «Нубес» запускает сервис объектного хранилища S3 1
01.02.2024 Эксперты F.A.C.C.T. проверили готовность облачного провайдера Nubes к реагированию на инциденты 1
23.01.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 28 февраля 1
15.08.2023 Провайдеры услуг ЦОД экспериментируют с новыми поставщиками оборудования 1
19.07.2023 Бумажных хакеров не существует — защита облака должна быть реальной 1
18.07.2023 Nubes получила лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству СЗКИ 1
29.05.2023 Дата-центр Nubes Alto получил сертификаты Tier III и PCI DSS 1
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
27.02.2023 UserGate и Nubes объявили о сотрудничестве в сфере защиты облачных сервисов 1
23.01.2023 ЦОД Nubes Alto: можно ли запустить ЦОД без срыва сроков в условиях санкций? 1
16.12.2022 В Nubes назначен генеральный директор 2
18.03.2022 НАЦ «Информзащиты» и Dataline реализуют решение для управления частными облаками 1
22.02.2022 Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019 1
26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России 1
21.12.2021 Dataline поможет клиентам управлять частными облаками для работы ГИС 1
15.12.2021 DataLine защитит облака совместно с UserGate 1
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» 1
11.08.2021 DataLine расширила набор сервисов, сертифицированных по стандарту PCI DSS 1
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
06.10.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1
25.09.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября 1

Публикаций - 49, упоминаний - 50

Степаненко Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 75 29
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 303 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1138 6
Т1 Сервионика - Servionica 278 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5644 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 510 4
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 176 4
Diasoft - Диасофт 1142 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 131 2
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 2
Nextcloud 49 2
Sangfor Technologies 12 2
9581 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 353 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1096 2
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 106 1
StormWall - Сторм системс 147 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 30 1
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 37 1
Hystax - Хайстекс 25 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 54 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 31 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Ivanti - HEAT Software 5 1
Inventorus - Инвенторус 10 1
Космаком 2 1
Куплатформ 2 1
Погнали! - TravelTech-платформа 3 1
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 1
Ростелеком 10935 1
Broadcom - VMware 2608 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 928 1
SAP SE 5597 1
Amazon Inc - Amazon.com 3272 1
Yandex - Яндекс 9193 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 4
Капитал Лайф Страхование Жизни 15 4
Группа Самолет 106 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1295 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1894 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 3
Северсталь ПАО - Severstal 628 3
АльфаСтрахование СГ 389 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 542 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 597 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 249 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
Россети Ленэнерго 1699 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Капитал Лайф 18 1
ТМК - ЧТПЗ - Римера - Ижнефтемаш - Алнас 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 726 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1746 1
Белвест 3 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Visa International 1993 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1203 1
American Express - Amex 338 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
JCB International 146 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
Деловые Линии ГК 93 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 368 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5421 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 2
OWASP - Open Web Application Security Project 144 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 20
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1350 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 14
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3815 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16173 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3319 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3143 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 9
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  867 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2304 8
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 689 8
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 418 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4551 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5182 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7574 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 923 6
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5105 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13241 6
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 43 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2477 5
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1159 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1394 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1871 5
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3003 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8250 5
Оцифровка - Digitization 5180 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7187 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 573 5
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 217 5
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 13
Nubes Alto 18 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud-152 - DataLine Облака-152 7 5
Wazuh 4 2
Microsoft Windows 16868 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 2
Apple iPhone 6 4861 2
Diasoft Insurance Finance 4 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1031 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Hystax Acura - Хайстекс Акура 23 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
F6 - F.A.C.C.T. Pre-IR Assessment 2 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 1
UserGate UTM - UserGate Unified Threat Management 10 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 57 1
Acronis Data Protection Platform - Acronis Active Protection - Acronis Ransomware Protection 22 1
Qlik MeetUp 1 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
UserGate OS - UGOS - UG OS 18 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 1
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 75 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 116 1
Inventorus - Национальная биржа технологий 1 1
Nubes Strato 2 1
Куплатформ - Qrooto 2 1
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 14 1
VolgaBlob - Smart Data Lab - Лаборатория данных 3 1
Linux OS 11515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 955 1
Microsoft Office 4163 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 672 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2508 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 855 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 221 1
DeviceLock DLP 82 1
Адрова Светлана 6 4
Исанин Антон 31 4
Волков Олег 6 3
Бычков Сергей 7 3
Мармылев Михаил 4 3
Федулаев Алексей 7 3
Путин Сергей 73 3
Демидов Сергей 129 3
Нуйкин Андрей 50 3
Горяинов Александр 12 3
Гусев Сергей 44 3
Кравченко Сергей 13 3
Недосекина Екатерина 2 2
Бимаев Олег 8 2
Ломов Никита 2 2
Богданова Любовь 7 2
Котова Юлия 2 2
Билоконь Максим 2 2
Коротнев Константин 35 2
Корчебный Владимир 3 2
Волис Григорий 7 2
Лебедев Павел 36 1
Глейм Артур 6 1
Скакунов Александр 29 1
Забродин Алексей 35 1
Антонюк Борис 69 1
Зубков Виктор 49 1
Абугов Антон 37 1
Костина Анна 6 1
Богданчиков Евгений 13 1
Приданова Людмила 5 1
Елфимов Евгений 13 1
Лариков Антон 1 1
Салахутдинов Артур 7 1
Евсеев Анатолий 1 1
Штонда Андрей 13 1
Попик Василий 4 1
Бородин Александр 4 1
Мысов Михаил 5 1
Михайлов Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 3
Азия - Азиатский регион 5916 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4483 3
Россия - СФО - Новосибирск 4865 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1676 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 2
Европа 24954 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 2
Москва - ЮАО - Бирюлево Восточное 13 1
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
Беларусь - Белоруссия 6281 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8556 1
Европа Восточная 3138 1
Израиль 2853 1
Китай - Тайвань 4242 1
Грузия 1330 1
Монголия 382 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 151 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2747 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53372 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11651 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5693 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27233 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6159 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6512 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6581 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3573 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16021 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33684 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4003 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8824 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3095 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 279 2
Импортозамещение - параллельный импорт 617 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 2
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