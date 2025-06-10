«МойОфис» и Nubes объявляют о технологическом партнерстве

«МойОфис», российская продуктовая компания, и Nubes, российский провайдер безопасных облачных решений, объявляют о технологическом партнерстве. Теперь клиенты Nubes могут получить доступ к продуктам «МойОфис»: «Сквадус», «Почта», «Документы Онлайн» — в формате подписки с ежемесячной оплатой. Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

В результате сотрудничества Nubes предоставляет своим заказчикам облачную инфраструктуру, где развернуты приложения «МойОфис». Бизнес может подключаться к ним удаленно, оплачивая только активные пользовательские аккаунты и получая доступ к полному набору офисных инструментов «МойОфис». Nubes развертывает сервисы «МойОфис» («Сквадус», «Почта» и «Документы Онлайн») в своем защищенном облаке, работающем на базе московского дата-центра уровня Tier III с высокой степенью защиты данных. Клиентам не нужно самостоятельно настраивать серверы, устанавливать и обновлять ПО — вся инфраструктура уже готова к работе. Все данные при этом хранятся в России, а Nubes обеспечивает их безопасность, включая резервное копирование и защиту от кибератак.

Решение от Nubes и «МойОфис» позволяет сэкономить на инфраструктуре. Бизнесу больше не нужно закупать дорогостоящее оборудование и содержать штат системных администраторов для его поддержки. Все технические вопросы берет на себя облачный провайдер, позволяя клиенту сосредоточиться на основных бизнес-процессах.

Благодаря партнерству, сотрудники компаний-клиентов получают доступ ко всем инструментам сразу после настройки их учетных записей, без длительных процессов развертывания и настройки локальных решений. При этом компания получает полный набор современных офисных продуктов «МойОфис» в едином решении — от корпоративного мессенджера и почты до инструментов для работы с документами.

Кроме того, бизнес может оперативно адаптировать количество рабочих мест под текущие потребности, легко увеличивая или уменьшая число пользователей. Компания-клиент платит только за фактически используемые ресурсы, получая при этом все преимущества профессиональных офисных решений без лишних затрат. Такая модель особенно актуальна для организаций с сезонными колебаниями нагрузки или динамично развивающихся компаний.

«Партнерство с «МойОфис» усиливает наш портфель SaaS-решений. Теперь клиенты могут развернуть полноценный офисный пакет в нашем облаке за несколько часов, с предсказуемой стоимостью и профессиональной поддержкой. При этом компании получают не просто набор приложений, а экосистему с российским ПО, где мы гарантируем безопасность данных и бесперебойную работу 24/7», — сказал генеральный директор Nubes Василий Степаненко.

«Наше партнерство с Nubes открывает для бизнеса удобный путь цифровой трансформации. Компании-клиенты теперь могут получить полный комплект офисных решений МойОфис в облаке с гарантией безопасности и бесперебойной работы — идеальный вариант для организаций, которые ценят время и надежность. Видим растущий спрос на облачные сервисы и уверены, что результат нашего сотрудничества поможет компаниям быстрее перейти на российские цифровые решения», — сказала руководитель отдела по работе с партнерами «МойОфис» Татьяна Урсова.