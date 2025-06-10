Разделы

ПО Импортонезависимость
|

«МойОфис» и Nubes объявляют о технологическом партнерстве

«МойОфис», российская продуктовая компания, и Nubes, российский провайдер безопасных облачных решений, объявляют о технологическом партнерстве. Теперь клиенты Nubes могут получить доступ к продуктам «МойОфис»: «Сквадус», «Почта», «Документы Онлайн» — в формате подписки с ежемесячной оплатой. Об этом CNews сообщили представители компании «МойОфис».

В результате сотрудничества Nubes предоставляет своим заказчикам облачную инфраструктуру, где развернуты приложения «МойОфис». Бизнес может подключаться к ним удаленно, оплачивая только активные пользовательские аккаунты и получая доступ к полному набору офисных инструментов «МойОфис». Nubes развертывает сервисы «МойОфис» («Сквадус», «Почта» и «Документы Онлайн») в своем защищенном облаке, работающем на базе московского дата-центра уровня Tier III с высокой степенью защиты данных. Клиентам не нужно самостоятельно настраивать серверы, устанавливать и обновлять ПО — вся инфраструктура уже готова к работе. Все данные при этом хранятся в России, а Nubes обеспечивает их безопасность, включая резервное копирование и защиту от кибератак.

Решение от Nubes и «МойОфис» позволяет сэкономить на инфраструктуре. Бизнесу больше не нужно закупать дорогостоящее оборудование и содержать штат системных администраторов для его поддержки. Все технические вопросы берет на себя облачный провайдер, позволяя клиенту сосредоточиться на основных бизнес-процессах.

Благодаря партнерству, сотрудники компаний-клиентов получают доступ ко всем инструментам сразу после настройки их учетных записей, без длительных процессов развертывания и настройки локальных решений. При этом компания получает полный набор современных офисных продуктов «МойОфис» в едином решении — от корпоративного мессенджера и почты до инструментов для работы с документами.

Кроме того, бизнес может оперативно адаптировать количество рабочих мест под текущие потребности, легко увеличивая или уменьшая число пользователей. Компания-клиент платит только за фактически используемые ресурсы, получая при этом все преимущества профессиональных офисных решений без лишних затрат. Такая модель особенно актуальна для организаций с сезонными колебаниями нагрузки или динамично развивающихся компаний.

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

Цифровизация

«Партнерство с «МойОфис» усиливает наш портфель SaaS-решений. Теперь клиенты могут развернуть полноценный офисный пакет в нашем облаке за несколько часов, с предсказуемой стоимостью и профессиональной поддержкой. При этом компании получают не просто набор приложений, а экосистему с российским ПО, где мы гарантируем безопасность данных и бесперебойную работу 24/7», — сказал генеральный директор Nubes Василий Степаненко.

«Наше партнерство с Nubes открывает для бизнеса удобный путь цифровой трансформации. Компании-клиенты теперь могут получить полный комплект офисных решений МойОфис в облаке с гарантией безопасности и бесперебойной работы — идеальный вариант для организаций, которые ценят время и надежность. Видим растущий спрос на облачные сервисы и уверены, что результат нашего сотрудничества поможет компаниям быстрее перейти на российские цифровые решения», — сказала руководитель отдела по работе с партнерами «МойОфис» Татьяна Урсова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов

Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще