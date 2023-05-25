Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг

Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке Облачная платформа Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке. С помощью серии курсов провайдера ИТ-специалисты научатся управлять доступами, предотвращать уязвимости ИТ-систем, настраивать защиту виртуальных машин от DDoS-атак и не

Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019 Облачный провайдер Dataline получил сертификаты соответствия международным стандартам безопасности данных в облаке ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Стандарт ISO 27017:2015 регламентирует безопасность предоставления облачных сервисов провайдером. В процессе сертификации по данному стандарту учитывалос

В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности х приложений; интегрированного брокера безопасности доступа к облаку (Cloud Access Security Broker, CASB), который отслеживает и обеспечивает безопасность конфигураций; службу управления ключам

Fortinet расширяет предложение Security Fabric для Microsoft Azure и добавляет решения Sandbox и CASB безопасности для Azure, считают в Fortinet. Это единственный пакет решений безопасности, который предлагает комплекс многоуровневых систем: NGFW, WAF, защита электронной почты, «песочница» и решения CASB для Azure, обеспечивая самый комплексный подход к безопасности многооблачной инфраструктуры распределенных предприятий. После внедрения Fortinet Security Fabric на платформе Azure, клиенты