Кибербезопасность CASB Cloud Access Security Broker Брокер безопасного доступа в облаков Защищенное облако ISO/IEC 27017 стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг

Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг

 

 

Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа «Московская Биржа» "Информационная безопасность в облачных средах" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
 

 

"Безопасность в облачной инфраструктуре"  Руслан Ложкин, Руководитель службы информационной безопасности, Абсолют Банк, CNews FORUM 2022

25.05.2023 Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке

Облачная платформа Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке. С помощью серии курсов провайдера ИТ-специалисты научатся управлять доступами, предотвращать уязвимости ИТ-систем, настраивать защиту виртуальных машин от DDoS-атак и не

22.02.2022 Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019

Облачный провайдер Dataline получил сертификаты соответствия международным стандартам безопасности данных в облаке ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Стандарт ISO 27017:2015 регламентирует безопасность предоставления облачных сервисов провайдером. В процессе сертификации по данному стандарту учитывалос
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности

х приложений; интегрированного брокера безопасности доступа к облаку (Cloud Access Security Broker, CASB), который отслеживает и обеспечивает безопасность конфигураций; службу управления ключам
04.10.2018 Fortinet расширяет предложение Security Fabric для Microsoft Azure и добавляет решения Sandbox и CASB

безопасности для Azure, считают в Fortinet. Это единственный пакет решений безопасности, который предлагает комплекс многоуровневых систем: NGFW, WAF, защита электронной почты, «песочница» и решения CASB для Azure, обеспечивая самый комплексный подход к безопасности многооблачной инфраструктуры распределенных предприятий. После внедрения Fortinet Security Fabric на платформе Azure, клиенты
08.06.2017 Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности

ty Cloud Service для управления динамическим доступом к приложениям, усовершенствованные механизмы мониторинга рисков с использованием алгоритмов машинного обучения, а также расширение сервиса Oracle CASB Cloud Service для поддержки решений Oracle SaaS с помощью автоматического обнаружения угроз.«Мы осуществляем значительные инвестиции в предоставление заказчикам комплексных решений в облас

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 13
Microsoft Corporation 25236 13
Softline - Софтлайн 3261 12
Fortinet 405 12
Ростелеком 10306 12
Oracle Corporation 6867 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 10
Крок - Croc 1814 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 9
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 9
Softwell - СофтВел 25 8
Cisco Systems 5222 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 8
8983 8
Broadcom - VMware 2490 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 8
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 8
Google LLC 12255 6
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Check Point Software Technologies 800 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 6
Код Безопасности 702 6
Amazon Inc - Amazon.com 3132 6
SAP SE 5426 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 161 5
Информзащита 852 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
K2 - К2РУ - SourceCode 127 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 4
Nubes - Нубес 70 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 4
Telegram Group 2571 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
Meta Platforms - Facebook 4531 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 7
Bayer AG - Байер 85 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 5
ФосАгро 151 5
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
Лента - Сеть розничной торговли 2267 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
Альфа-Банк 1868 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
РЖД - Российские железные дороги 2001 2
Газпром ПАО 1416 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 2
Visa International 1972 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Совкомбанк ПАО 285 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Block - Square 198 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 106 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 12 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 9
Федеральное казначейство России 1879 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 8
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 2
CSA - Cloud Security Alliance 13 2
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 3 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 150
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 126
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 118
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 60
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 53
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 47
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 45
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 42
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 42
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 40
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 39
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 35
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 31
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 27
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 391 26
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 26
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 25
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 25
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 35 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 21
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 602 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 19
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 935 19
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 18
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 593 17
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1252 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 17
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 17
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 51 17
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 17
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 19
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 18
Microsoft Office 365 981 12
Softwell - RuTerminal 19 8
Linux OS 10896 8
Apple iPhone 6 4862 8
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 6
Microsoft Azure 1460 6
Google Android 14679 6
Apple iOS 8242 6
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 6
Fortinet FortiCASB 8 5
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 48 5
Microsoft Office 3952 5
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 5
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 5
Yandex Database - YDB 44 4
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 117 4
Fortinet FortiGuard Services 53 4
Fortinet FortiSandbox ATP 20 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 4
Fortinet FortiOS 39 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 160 4
Microsoft Windows 16327 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 150 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 4
Oracle CASB Cloud Service - Oracle Cloud Access Security Broker Cloud Service 6 3
Fortinet FortiCloud - Fortinet FortiCloud Sandbox 4 3
OpenAI - ChatGPT 521 3
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 22 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 26 3
МТС - True Tech Day - True Tech Expo - True Tech Champ - True Tech Community - True Tech Hack 23 3
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 3
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 3
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
Карпов Анатолий 26 8
Янкин Андрей 45 7
Бенгин Владимир 37 6
Гадарь Дмитрий 28 5
Мельников Максим 37 5
Костров Дмитрий 34 5
Лысенко Юрий 33 5
Воробьев Артем 26 5
Королев Максим 31 5
Севостьянов Александр 16 5
Ерин Андрей 22 5
Маслов Олег 12 5
Корзун Александр 14 5
Луганцев Александр 51 5
Демидов Сергей 127 5
Нуйкин Андрей 50 5
Горбатько Александр 105 5
Курбатов Владимир 35 5
Путин Сергей 72 5
Палей Лев 57 5
Дилбарян Павел 26 5
Мусич Роман 28 5
Чулков Олег 11 5
Контемиров Юрий 32 5
Галушкин Олег 182 5
Лебедев Владимир 82 4
Заикин Андрей 33 4
Коростелев Павел 35 4
Митенков Алексей 20 4
Степаненко Василий 48 4
Зинкевич Сергей 64 4
Ливанов Дмитрий 58 3
Воронин Павел 179 3
Кораблев Денис 20 3
Дюгуров Данила 4 3
Чудновский Максим 4 3
Конотопов Павел 3 3
Сычев Артем 78 3
Свидерский Евгений 57 3
Лазаренко Дмитрий 77 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Европа 24634 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
Беларусь - Белоруссия 6023 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Казахстан - Республика 5792 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Израиль 2784 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Ближний Восток 3030 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 2
Япония 13547 2
Швеция - Королевство 3715 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Россия - УФО - Челябинская область 1387 2
Армения - Республика 2368 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 281 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 152 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 52
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 40
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 22
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 18
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 16
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 14
Аудит - аудиторский услуги 3111 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 13
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 11
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 9
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 7
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 6
Bloomberg 1417 9
IDG - International Data Group 116 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Adani Ports 1 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Gartner - Гартнер 3608 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 13
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Microsoft Research 140 2
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Cybersecurity Ventures 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant Meeting Solutions 2 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
Fortune Global 500 287 1
Markets&Markets Research 113 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 3
МЭИ - Московский энергетический институт 157 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 62 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Fortinet Security Day 9 2
CNews AWARDS - награда 549 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CiscoLive! 10 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
VMworld 29 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Национальная банковская премия 2 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Yandex Scale 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
