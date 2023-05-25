Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кибербезопасность CASB Cloud Access Security Broker Брокер безопасного доступа в облаков Защищенное облако ISO/IEC 27017 стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг
- Кибербезопасность
- MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services
MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS
услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности
- CNAPP - Cloud-Native Application Protection Platform - платформа для защиты облачных приложений
Сергей Демидов, Директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, Группа «Московская Биржа» "Информационная безопасность в облачных средах" 15 сентября 2022 года в Москве CNews конференция "Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса"
"Безопасность в облачной инфраструктуре" Руслан Ложкин, Руководитель службы информационной безопасности, Абсолют Банк, CNews FORUM 2022
|25.05.2023
|
Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке
Облачная платформа Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке. С помощью серии курсов провайдера ИТ-специалисты научатся управлять доступами, предотвращать уязвимости ИТ-систем, настраивать защиту виртуальных машин от DDoS-атак и не
|22.02.2022
|
Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019
Облачный провайдер Dataline получил сертификаты соответствия международным стандартам безопасности данных в облаке ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Стандарт ISO 27017:2015 регламентирует безопасность предоставления облачных сервисов провайдером. В процессе сертификации по данному стандарту учитывалос
|26.10.2018
|
В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности
х приложений; интегрированного брокера безопасности доступа к облаку (Cloud Access Security Broker, CASB), который отслеживает и обеспечивает безопасность конфигураций; службу управления ключам
|04.10.2018
|
Fortinet расширяет предложение Security Fabric для Microsoft Azure и добавляет решения Sandbox и CASB
безопасности для Azure, считают в Fortinet. Это единственный пакет решений безопасности, который предлагает комплекс многоуровневых систем: NGFW, WAF, защита электронной почты, «песочница» и решения CASB для Azure, обеспечивая самый комплексный подход к безопасности многооблачной инфраструктуры распределенных предприятий. После внедрения Fortinet Security Fabric на платформе Azure, клиенты
|08.06.2017
|
Oracle включает искусственный интеллект в облачные сервисы безопасности
ty Cloud Service для управления динамическим доступом к приложениям, усовершенствованные механизмы мониторинга рисков с использованием алгоритмов машинного обучения, а также расширение сервиса Oracle CASB Cloud Service для поддержки решений Oracle SaaS с помощью автоматического обнаружения угроз.«Мы осуществляем значительные инвестиции в предоставление заказчикам комплексных решений в облас
