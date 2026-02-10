Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190377
ИКТ 14690
Организации 11378
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26598
Персоны 82746
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

ISO/IEC 27018 стандарт правил по защите личных данных в облаке Identity Protection


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.02.2026 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских S3-провайдеров 1
24.11.2025 Xello выпустила Xello Deception 5.8 1
28.10.2025 Infosecurity помогла Beeline Cloud получить международный сертификат ISO для защиты данных клиентов 1
15.10.2025 «Турбо Облако» подтвердило соответствие требованиям «банковского» ГОСТ 1
15.10.2025 Российский рынок S3-хранилищ: как выбирать системы в 2025 г. 1
14.04.2025 Beeline Cloud получил международные сертификаты ISO/IEC в области информационной безопасности 1
13.03.2025 Облачная платформа VK Cloud в Казахстане успешно прошла сертификацию по требованиям ISO 27001, 27017, 27018, 27701 1
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости 1
16.04.2024 Антон Ведерников, Selectel: Информационная безопасность становится основным драйвером миграции в облако 1
29.01.2024 ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18 1
24.05.2023 Василий Степаненко, Nubes: Мы создали новое поколение безопасных облаков 1
13.12.2022 Yandex Cloud и IBS InfiniSoft помогут компаниям перейти на современные облачные сервисы 1
12.05.2022 Yandex Cloud повысила уровень защиты финансовых данных в облаке 1
25.04.2022 Ключевые сервисы ГК «Астра» и дистрибутив ОС – теперь в Yandex Cloud 1
22.02.2022 Dataline получила сертификаты безопасности ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019 1
02.02.2022 Softline приобретает ТЦ «Инженер» для усиления своих позиций в консультационных услугах по кибербезопасности 1
12.01.2022 Varonis успешно прошла независимый аудит SOC 2 1
23.11.2021 Уровень безопасности и защищенности платформы Yandex.Cloud подтвержден международной ассоциацией Cloud Security Alliance 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701 1
31.05.2021 Федор Прохоров -

После окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее

 1
21.05.2021 Microsoft представила обновления своих ИБ-решений 1
12.05.2021 HP представляет интегрированное решение для информационной защиты HP Wolf Security 1
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 1
23.03.2021 Schlumberger и Yandex.Cloud помогут российским нефтегазовым компаниям ускорить цифровизацию 1
18.01.2021 Yandex.Cloud повысила уровень защиты персональных и финансовых данных в облаке 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
26.06.2020 Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал виртуальный бизнес-смартфон 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 1
19.05.2020 Решения Navicon теперь доступны в «Яндекс.Облаке» 1
13.02.2020 «Яндекс.облако» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ИБ для облачных провайдеров 1
25.12.2012 Что такое "ультрабук" и зачем он нужен 1
01.06.2012 Intel запустила ультрабуки второго поколения: обещано падение цен 1
30.03.2011 Panda Internet Security 2011 защитит клиентов сервисов CPP от вирусов и кражи данных 1
25.05.2010 Symantec покупает ИБ-сервисы VeriSign 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

ISO/IEC 27018 и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8589 14
Softline - Софтлайн 3324 4
Varonis Systems 40 2
Deiteriy - Дейтерий 73 2
Intel Corporation 12577 2
Информзащита 867 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9241 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4592 2
TÜV 67 2
Nvidia Corp 3774 2
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 98 1
H2O 22 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 262 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 25 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 413 1
Технологии Будущего 158 1
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 1
SoftClub - СофтКлуб 158 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 260 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Softline - Develonica - Девелоника 156 1
Nextcloud 36 1
Defender 148 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
Nubes - Нубес 71 1
Sangfor Technologies 11 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 104 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 1
Privacy Software - Мэгис Казань 1 1
SAP SE 5463 1
Microsoft Corporation 25330 1
Lenovo Group 2373 1
Apple Inc 12733 1
Veeam Software 328 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 540 1
HP Inc. 5770 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 240 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1525 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8302 1
Газпром ПАО 1424 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
CPPIB - CPP Investment Board 12 1
Альфа-Банк 1888 1
Visa International 1976 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1683 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 172 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5041 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5320 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 917 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 90 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 41 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 25
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 193 24
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 395 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32000 16
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 943 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8786 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5978 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4582 9
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 155 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3074 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2787 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17168 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18707 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2668 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1180 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13656 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2974 4
Serverless computing - Бессерверные вычисления 112 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 452 4
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 596 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1187 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 626 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 5
Google Android 14814 3
Apple iOS 8318 3
Yandex DataSphere 29 2
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 62 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 2
Linux OS 11015 2
Intel Core - Семейство процессоров 1239 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 700 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1554 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 2
Yandex DataLens 54 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 147 2
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 1
Zimbra OSE - Zimbra Open Source Edition - Zimbra Collaboration Suite - ZCS 9 1
Zextras Team 2 1
Yandex Object Storage 16 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 1
Yandex Database - YDB 44 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 111 1
Amazon DynamoDB 9 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 1
Varonis DatAdvantage - Varonis Data Classification Framework 5 1
Zextras Docs 1 1
Zextras Drive 1 1
Navicon Pharma TPM - Navicon Pharma Trade Promotion Management 3 1
Navicon SFE BI - Navicon Sales Force Efficiency BI 3 1
Intel HD Graphics - графический процессор 233 1
Softline - DeskWork 117 1
Microsoft XDR - Microsoft Extended Detection and Response 1 1
Panda Cloud Antivirus - Panda Cloud Internet Protection - Panda Internet Security 33 1
Intel Wireless Display - Intel Wi-Di - Intel WiDi 80 1
Google SafetyNet 1 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud-152 - DataLine Облака-152 7 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
Галушкин Олег 182 5
Башкеев Алексей 17 2
Шамилов Гай 2 2
Степаненко Василий 48 2
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 1
Лемякина Анна 16 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Власов Максим 22 1
Биктимиров Рустам 2 1
Машика Александр 7 1
Тремзин Олег 12 1
Гергель Никита 1 1
Чуриков Алексей 2 1
Анохин Павел 14 1
Маринин Алексей 3 1
Максимов Вячеслав 15 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Блонский Валерий 1 1
Резонтов Сергей 5 1
Сивцев Илья 166 1
Боровиков Игорь 135 1
Буленков Дмитрий 31 1
Прохоров Фёдор 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 19
Европа 24680 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53575 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14544 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18355 1
Казахстан - Республика 5840 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4117 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46090 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Израиль 2788 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 625 1
Италия - Итальянская Республика 4436 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 509 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2559 20
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 259 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3221 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15245 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10441 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4423 4
Аудит - аудиторский услуги 3114 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3775 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11782 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1199 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8544 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1409 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 552 1
Английский язык 6889 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Паспорт - Паспортные данные 2736 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 30 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3797 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 472 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1296 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
День молодёжи - 27 июня 1003 1
Yandex Scale 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще