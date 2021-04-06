Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России

Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017. Этот стандарт определяет основные требования по информационной безопасности для организаций, оказывающих финансовых услуги по лицензии Центрального банка России. Теперь клиенты Yandex.Cloud смогут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций.

Стандарт ГОСТ Р 57580.1-2017 обязателен с 2021 г. и содержит более 600 требований по информационной безопасности для кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе банков, страховых и клиринговых компаний, ПИФов, МФО, НПФ, брокеров и дилеров. Размещая системы для проведения финансовых операций в облаке, клиенты смогут сэкономить время и деньги на создании и сертификации собственной инфраструктуры.

Платформа Yandex.Cloud обеспечила соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017 сервисам всех категорий – IaaS, SaaS, PaaS и Serverless. Стандарту соответствуют самые востребованные облачные сервисы: управляемые базы данных, контейнеризация приложений, бессерверные вычисления. Соответствие мер защиты и документации платформы Yandex.Cloud подтверждено аудитом компании-лицензиата ФСТЭК «Информзащита».

«Финтех – один из самых активных потребителей облачных услуг в России. Банки и другие финансовые организации применяют облака для разработки новых продуктов, полностью или частично переводят к нам работу своих основных систем. Сейчас мы готовы разделить ответственность не только за бесперебойную работу инфраструктуры, но и за соответствие новым требованиям регулятора», – сказал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud

В декабре 2020 г. платформа Yandex.Cloud получила сертификаты соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1. Также по результатам аудита провайдер соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019.