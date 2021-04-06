Спецпроекты

Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России

ИТ в банках Облака

Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017. Этот стандарт определяет основные требования по информационной безопасности для организаций, оказывающих финансовых услуги по лицензии Центрального банка России. Теперь клиенты Yandex.Cloud смогут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций.

Стандарт ГОСТ Р 57580.1-2017 обязателен с 2021 г. и содержит более 600 требований по информационной безопасности для кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе банков, страховых и клиринговых компаний, ПИФов, МФО, НПФ, брокеров и дилеров. Размещая системы для проведения финансовых операций в облаке, клиенты смогут сэкономить время и деньги на создании и сертификации собственной инфраструктуры.

Платформа Yandex.Cloud обеспечила соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017 сервисам всех категорий – IaaS, SaaS, PaaS и Serverless. Стандарту соответствуют самые востребованные облачные сервисы: управляемые базы данных, контейнеризация приложений, бессерверные вычисления. Соответствие мер защиты и документации платформы Yandex.Cloud подтверждено аудитом компании-лицензиата ФСТЭК «Информзащита».

«Финтех – один из самых активных потребителей облачных услуг в России. Банки и другие финансовые организации применяют облака для разработки новых продуктов, полностью или частично переводят к нам работу своих основных систем. Сейчас мы готовы разделить ответственность не только за бесперебойную работу инфраструктуры, но и за соответствие новым требованиям регулятора», – сказал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud

В декабре 2020 г. платформа Yandex.Cloud получила сертификаты соответствия международному стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и высшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1. Также по результатам аудита провайдер соответствует требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), международным стандартам информационной безопасности: ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019.



Другие материалы рубрики

Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний

Мультиоблако — это модно. Но возможны проблемы

Google безвозвратно портит фотографии, хранящиеся в «высоком качестве»

Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Да будет свет: обзор источников бесперебойного питания Eaton 3S Gen2

Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?

Техноблог

Как полностью очистить iOS-устройство перед продажей

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий