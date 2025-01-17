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Индексная книга (каталог) CNews*
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Финансовый сектор НФО Некредитные Финансовые Организации



17.01.2025 Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 1
14.02.2024 «Диасофт» поддержал новую версию таксономии XBRL и указание № 6532-У Банка России 1
09.11.2023 Импортозамещение дорожает. Цены на ПО «1C» подскочат на десятки тысяч рублей 1
01.06.2023 Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо» 1
13.04.2023 Центробанк требует операционной надежности: как исполнить предписания регулятора №787 1
28.12.2022 Алексей Печенкин, Новикомбанк: Изменение ландшафта киберугроз будет напоминать «битву киберинтеллектов» 1
01.08.2022 На оборонных объектах России начнут использовать биометрическую верификацию, чтобы избежать терактов 1
26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России 2
18.01.2022 Россиянам откроют доступ к сайту госуслуг по биометрии 1
13.01.2022 Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки 1
18.08.2021 Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии 1
07.04.2021 Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян 1
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 1
10.03.2021 В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству 1
15.02.2021 «Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум» 1
19.12.2018 «Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ 1
03.08.2018 На каких ИС работают крупные негосударственные пенсионные фонды России 1
03.04.2018 Первые результаты сдачи финотчетности в XBRL одобрены ЦБ РФ 1
18.12.2017 «АйТи Капитал» перевела «Сбербанк Управление Активами» на ЕПС и XBRL-отчетность 1
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 1
21.10.2016 Екатерина Постоюк -

Чтобы успевать за ЦБ, приходится дробить ИТ-проекты

 1
16.02.2016 «Хомнет консалтинг» добавила готовые отчетные формы по новому плану счетов в «Хомнет:НФО» 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
30.06.2015 В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 8
8213 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Diasoft - Диасофт 870 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 3
Цифровые технологии идентификации 6 3
Yandex - Яндекс 7339 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Информзащита 756 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Хомнет Консалтинг 174 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
МегаФон 8803 1
SAP SE 5276 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24623 1
Apple Inc 12099 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Accenture plc 682 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
HP Inc. 5685 1
Oracle Corporation 6687 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Red Hat 1305 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Naumen - Наумен 625 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
NtechLab - НтехЛаб 121 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
1С-Рарус 887 1
Цифра ГК 2426 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Альфа-Банк 1769 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
ВТБ - Почта Банк 466 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Visa International 1949 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 79 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Airbnb 90 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 46 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 38 1
Верный - торговая сеть 291 1
Ренессанс Брокер 8 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Сбер - Сбербанк Управление Активами 5 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Национальный НПФ - Национальный негосударственный пенсионный фонд 4 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
АвтоВАЗ НПФ 1 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 14
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 107 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 768 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3769 3
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 122 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 2
Хомнет НФО 29 2
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Microsoft Office 3734 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Apple Pay 489 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Samsung Pay 291 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Синтегс - Фабрика XBRL 30 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Oz Liveness 40 1
Diasoft Flextera BI 17 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Diasoft XBRL Engine 6 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Neoflex Reporting 24 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 42 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 4 1
FlexSoft - FXL Data Force 5 1
1С:Аналитика 18 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud-152 - DataLine Облака-152 7 1
1С:Консалтинг 20 1
Чернышенко Дмитрий 565 3
Сыкулев Андрей 84 2
Касперская Наталья 291 1
Аксаков Анатолий 155 1
Сычев Артем 73 1
Осеевский Михаил 315 1
Каримов Ринат 35 1
Греф Герман 419 1
Глазков Александр 137 1
Сотин Денис 205 1
Бычков Александр 40 1
Сабынин Андрей 36 1
Вагизов Руслан 25 1
Анютин Роман 7 1
Ефремова Алена 8 1
Ермаченков Игорь 3 1
Реймер Денис 54 1
Гавриченков Артем 8 1
Яковлев Александр 23 1
Качанов Олег 114 1
Кириченко Игорь 49 1
Красюков Дмитрий 43 1
Раменский Демьян 17 1
Фридман Илья 42 1
Козлюк Артем 39 1
Смирнов Александр 75 1
Патешман Виталий 42 1
Брагин Александр 3 1
Охорзин Алексей 8 1
Казацкий Максим 1 1
Виленский Максим 3 1
Улупов Максим 1 1
Макаревич Николай 13 1
Ковалев Дмитрий 35 1
Мезенцев Евгений 2 1
Тушев Сергей 5 1
Лобов Сергей 27 1
Дегтярева Наталия 19 1
Лукутина Елена 13 1
Степаненко Василий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Казахстан - Республика 5525 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Польша - Республика 1959 1
Европа Восточная 3075 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
ЕПС - Единый план счетов 148 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 3
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
Аудит - аудиторский услуги 2657 3
Образование в России 2190 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 2
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
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