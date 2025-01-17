Финансовый сектор НФО Некредитные Финансовые Организации
Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Сыкулев Андрей 84 2
|Касперская Наталья 291 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Сычев Артем 73 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Каримов Ринат 35 1
|Греф Герман 419 1
|Глазков Александр 137 1
|Сотин Денис 205 1
|Бычков Александр 40 1
|Сабынин Андрей 36 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Анютин Роман 7 1
|Ефремова Алена 8 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Реймер Денис 54 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Яковлев Александр 23 1
|Качанов Олег 114 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Раменский Демьян 17 1
|Фридман Илья 42 1
|Козлюк Артем 39 1
|Смирнов Александр 75 1
|Патешман Виталий 42 1
|Брагин Александр 3 1
|Охорзин Алексей 8 1
|Казацкий Максим 1 1
|Виленский Максим 3 1
|Улупов Максим 1 1
|Макаревич Николай 13 1
|Ковалев Дмитрий 35 1
|Мезенцев Евгений 2 1
|Тушев Сергей 5 1
|Лобов Сергей 27 1
|Дегтярева Наталия 19 1
|Лукутина Елена 13 1
|Степаненко Василий 42 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Ведомости 996 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
|Gartner - Гартнер 3556 2
|BCG - Boston Consulting Group 107 1
|Forrester Research 821 1
|Moody's Investors Service 135 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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