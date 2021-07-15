Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
XBRL
eXtensible Business Reporting Language
Расширяемый язык деловой отчетности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 164
XBRL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
|АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
|Бычков Александр 39 6
|Теличева Наталья 125 4
|Вагизов Руслан 13 3
|Батай Илья 14 3
|Исанин Антон 28 3
|Андрианов Павел 31 3
|Яковлев Александр 21 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Франтов Роман 14 3
|Лукашкин Сергей 19 2
|Айвазов Армен 449 2
|Бесолов Заур 10 2
|Зайцев Павел 27 2
|Гузовский Денис 26 2
|Поляков Евгений 14 2
|Бова Светлана 7 2
|Залманов Андрей 29 2
|Иванов Сергей 171 2
|Самедов Тимур 19 2
|Сабынин Андрей 23 2
|Рыбаков Александр 24 2
|Тушев Сергей 4 2
|Перепелкин Вадим 3 2
|Мизун Даниил 9 2
|Ананьев Денис 6 2
|Забродова Екатерина 3 1
|Рожков Александр 7 1
|Абраменко Владимир 1 1
|Лобов Сергей 15 1
|Антонова Наталья 2 1
|Воробьев Олег 4 1
|Прексин Олег 2 1
|Фурсова Ольга 1 1
|Кабаков Ярослав 17 1
|Копысов Виталий 21 1
|Мещерин Сергей 1 1
|Мезенцев Евгений 2 1
|Данилин Сергей 1 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Gartner 2194 2
|CNews Analytics 1991 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Forrester Research 386 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765341, в очереди разбора - 669027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765341, в очереди разбора - 669027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru