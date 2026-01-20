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XBRL eXtensible Business Reporting Language Расширяемый язык деловой отчетности

СОБЫТИЯ

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20.01.2026 «Диасофт» поможет ПУРЦБ сдавать обязательную отчетность в Банк России в новом формате XBRL-CSV 2.0

В 2024 г. Банк России объявил о введении единого формата XBRL-CSV 2.0 для сбора данных внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ). Ожидается, что предоставление данных в новом формате станет обязательным для ПУРЦБ со вто
27.11.2025 Эмитенты ценных бумаг начнут сдавать отчетность в формате XBRL в 2026 году

в области устойчивого развития уже опубликованы на сайте регулятора - таксономия 7.5.1.0. «Фабрика XBRL» поможет сдать новую отчетность. Об этом CNews сообщили представители ООО «Синтегро конс
07.11.2025 «НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг»

ала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг». «Синтегс ОСБУ» и «Фабрика XBRL» помогли Фонду соответствовать всем требованиям ЦБ: к учету, формированию отчетности и и
29.10.2025 БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет»

е счетов и подготовки отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учёта (ОСБУ), а также разработан функционал для сбора управленческой отчетности в базе «Хомнет:НФО», внедрены продукты «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Хомнет». БК «Ингосстрах-Инвестиции» осуществляет депозитарную, дилерскую и брокерскую деятельность, деят
22.10.2025 В «Кит Финанс» внедрена система подготовки отчетности в формате XBRL с помощью «Хомнет:XBRL»

В «Кит Финанс» (АО) внедрен программный продукт «Хомнет:XBRL», разработанный на базе платформы «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила
19.09.2025 В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0

В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0. Ключевая особенность формата –

21.03.2025 «Диасофт» поддержал новое положение Банка России 843-П и таксономию версии 6.3

ния в соответствии с положением Банка России №843-П и версию таксономии 6.3 в продуктах «Отчетность XBRL» и «Отчетность ЦБ РФ» для некредитных финансовых организаций (НФО) по Единому плану счет
17.03.2025 Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL»

льный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL». Раньше только на загрузку уходило три дня. «Фабрику XBRL» можно использовать не
30.10.2024 «Диасофт» поддержал таксономию 6.1 XBRL Банка России для надзорной статистической отчетности

C 1 января 2025 г. для финансовых организаций, сдающих отчетность в формате XBRL, вступает в силу новая версия таксономии XBRL Банка России. В сравнении с действу
14.02.2024 «Диасофт» поддержал новую версию таксономии XBRL и указание № 6532-У Банка России

Банк России обновил таксономию XBRL до версии 5.3. Изменения коснулись архитектуры и формул для проверки финансовой отчетнос
20.10.2023 «Сигнет капитал» установила «Хомнет:XBRL» для самостоятельной сдачи отчетность в формате XBRL в Центральный банк России

ООО «Сигнет капитал» управляющая компания в партнерстве с ГК «Хомнет» автоматизировала подготовку XBRL-отчетности на базе бизнес-решения «Хомнет:XBRL». Об этом CNews сообщили представи
06.10.2023 «НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс»

«НПФ Сбербанка» повышает уровень автоматизации при подготовке XBRL-отчетности. Программа «Фабрика XBRL» заменит иностранное программное обеспечение

20.01.2023 ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер»

В ООО «ИК «Титульный брокер» завершены работы по внедрению программы «Хомнет:XBRL». В системе реализованы удобные механизмы, упрощающие подготовку бухгалтерской (финансов
28.12.2022 УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ

УК «Байкал» установила бизнес-решение «Хомнет:XBRL» для подготовки и валидации отчетности XBRL по таксономии ЦБ. В рамках проекта специалисты со стороны разработчика, ГК «Хомнет», инсталлировали и настроили «Хомнет:XBRL», реа
19.01.2022 Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»

а дилерскую деятельность. При лицензировании компания использовала программы бухгалтерского учёта и XBRL-отчётности от «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL». Данные решения применяются другим
15.07.2021 УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд

Управляющая компания «Восхождение» автоматизировала подготовку XBRL-отчетов с помощью решения «1С-Рарус: XBRL». Сложные отчеты формируются за пару кл
18.06.2021 «Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России

«Диасофт» и «Риком-Траст» протестировали все этапы перехода на формат XBRL-CSV, включая подготовку и валидацию данных, корректировку сформированных отчетных форм и
30.04.2021 Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг»

пециализированный депозитарий отдавал ведение бухгалтерской отчётности на аутсорс. Для формирования XBRL-отчётности использовали бесплатное ПО регулятора, но его функционала не хватало. В серед
16.02.2021 УК «Сбер управление активами» формирует отчетность в «Фабрике XBRL»

«Фабрика XBRL» в компании «Сбер управление активами» теперь не только проверяет, но и формирует отчетн
30.10.2020 «СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности

В ООО «СДФ» завершены работы по внедрению модуля «Хомнет:XBRL» для автоматизированной подготовки отчетности в соответствии с таксономией XBRL Б
16.09.2020 Бухгалтерия УК «Промсвязь» перешла на новую учетную систему без остановок в работе

«Синтегро консалтинг» перевела отчетность УК «Промсвязь» в XBRL-формат. До сотрудничества с «Синтегро консалтинг» управляющая компания вела бухгалтерский учёт в другой системе, а перевод отчётности в XBRL-формат отдавала на аутсорс. Было решено

28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки
14.01.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на дата-центричный формат XBRL при организации получения, хранения и обработки отчетности, получаемой от клиентов в рам
26.12.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд»

«Синтегро консалтинг» объявила о том, что НПФ «Внешэкономфонд» выбрал ее решение «Фабрика XBRL» для ведения бухгалтерского учёта по стандартам ОСБУ и предоставления отчётности регулятору в формате XBRL. В рамках внедрения «Синтегро ОСБУ» проведены первоначальные настройки учё
17.09.2019 ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»

Управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» завершила автоматизацию подготовки отчетности в формате XBRL на базе решения, разработанного ГК «Хомнет» - ХОМНЕТ:XBRL. Модуль «ХОМНЕТ:XBRL» совместим с ранее внедренной в Управляющую компанию учетной системой «ХОМНЕТ:НФО». Решение «ХО
28.08.2019 «Райффайзен капитал» автоматизировал формирование бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL

Разработка «Синтегро консалтинг» – «Фабрика XBRL» интегрирована с используемыми управляющей компанией «Райффайзен капитал» учетными системами. УК «Райффайзен капитал» занимается доверительным управлением ценными бумагами, инвестиционными
27.08.2019 НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL»

сотрудничать с ГК «Хомнет» после проекта создания системы учета на ЕПС. На этот раз перед экспертной командой «Хомнет» была поставлена задача автоматизации подготовки отчетности в электронном формате XBRL, для решения которой интегратор применил собственную разработку - ХОМНЕТ:XBRL. Такое решение фонд принял, исходя из положительного опыта взаимодействия с ГК «Хомнет» в совместной ре
21.08.2019 «Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ

как участник рынка НФО, сдает финансовую отчетность в Банк России в обязательном с 2018 г. формате XBRL. В начале 2019 г. «Тинькофф Страхование» и ГК «Хомнет» заключили договор на реализацию п
17.06.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировала XBRL-отчетность в «Зетта Страховании»

«Синтегро консалтинг» внедрила в «Зетта Страховании» собственную разработку «Фабрика XBRL». Изначально конвертацию финансовой отчётности страховой компании в формат XBRL обеспечивала программа, данные в которую нужно было вносить вручную, а это могло спровоцировать ошибк
07.06.2019 «Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие»

тр», осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщил о внедрении решения «Хомнет XBRL». В связи с вступившим в силу указанием Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL,

04.06.2019 Группа «НРК – Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL»

Группа «НРК - Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL». В ходе проекта был оптимизирован процесс загрузки в «Фабрику XBRL» формы по ОКУД 0420420 «Отчет регистратора». Из-за больших объемов данных – порядка 20 тыс. строк – ее конвертаци
16.04.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга»

«Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга». Ранее «Драга» и «Синтегро консалтинг» уже реализовали два
08.04.2019 Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг»

«АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг». Проект был реализован по нетиповому плану. В результате отчётность в формате XBRL создаётся в системе «Синтегро ОСБУ». Это упростило работу сотрудников ИК «АК БАРС Финанс», отвечающих за сдачу бухгалтерской (финансовой) отчётности – они работают только в одной системе у
12.03.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд»

«Синтегро консалтинг» завершила проект по переводу НПФ «Моспромстрой-Фонд» на решение «Фабрики XBRL». Отныне специалисты бухгалтерии Фонда полностью ушли от ручного формирования отчётности
30.01.2019 «Лексгарант» перешел на XBRL-отчетность с помощью «Синтегро консалтинг»

«Лексгарант» объявила о завершении проекта по автоматизации системы бухгалтерского учета по новым отраслевым стандартам ЦБ и настройке формирования отчетности в формате XBRL, проведенного с помощью решений «Синтегро консалтинг». В ходе проекта на сервере и рабочих местах пользователей была установлена система «Синтегро ОСБУ». В ней были настроены единый план с
26.12.2018 «Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL»

«Интер РАО Инвест» сообщила о заключении договора с «Синтегро консалтинг», представителем рынка IT-услуг в сфере автоматизации учета, ивнедрении программы «Фабрика XBRL». Перед заключением договора «Интер РАО Инвест» полгода использовала демо-версию системы, которую предоставил интегратор. Специалисты «Интер РАО Инвест» оценили возможности и функционал пр
07.12.2018 «Синтегро консалтинг» внедрил «Фабрику XBRL» в УК «Капиталъ»

«Синтегро консалтинг», российский ИТ-интегратор, завершил проект для крупной финансовой УК «Капиталъ». В рамках проекта была произведена интеграция и настройка «Фабрики XBRL», предназначенной для формирования и сдачи бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL Необходимость реализации проекта была обусловлена изменениями в законодательстве, согл
05.12.2018 «Новый регистратор» формирует финансовую отчетность с помощью «Фабрики XBRL»

истратор», один из крупнейших регистраторов РФ, приобрел у «Синтегро консалтинг» программу «Фабрика XBRL» для выполнения требования Банка России по сдаче финансовой отчетности в формате XBRL
08.10.2018 НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг»

о условиям проекта системный интегратор в сентябре завершил перевод финансовой отчетности на формат XBRL, а годом ранее автоматизировал учет в соответствии с единым планом счетов (ЕПС) и отрасл
05.09.2018 Ханты-Мансийский НПФ перевел финансовую отчетность в формат XBRL

«Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в Ханты-Мансийском негосударственном пенсионном фонде (НПФ) для автоматизации составления и отправки в Банк России отчетности в новом электронном формате XBRL. Компания «Синтегро к

Публикаций - 132, упоминаний - 229

XBRL и организации, системы, технологии, персоны:

Синтегс - Синтегро консалтинг 61 45
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 26
9594 21
Diasoft - Диасофт 1144 16
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 7
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
1С-Рарус 982 4
АйТи 1519 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
ICL ГК - ICL Group 481 3
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Oracle Corporation 7074 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 3
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 2
Umbrella IT - Амбрелла Альянс 10 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
SAP SE 5601 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Крок - Croc 1964 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
Software AG 203 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Softline - Polymatica - Полиматика 201 1
Promt - Промт 323 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
ESG - Enterprise Strategy Group 264 1
Ramax - Рамакс 138 1
AMT Group - АМТ-Груп 365 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Альфа-Капитал УК 155 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 6
Альфа-Банк 1979 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Согласие СК - Согласие-Вита 47 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 3
ВТБ Страхование 61 3
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Ак Барс Банк 283 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Альфа-Банк Казахстан 18 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 2
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 2
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Москва Сити Секьюритиз 2 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 9 2
ТрастЮнион АйЭм - ТрастЮнион Эссет Менеджмент 4 2
Ингосстрах Инвестиции 22 2
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 16 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 96
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 5
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
Центр XBRL АНО - Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл 2 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 63
Таксономия - Taxonomy 84 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 42
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
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Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 9
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 169 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 7
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 5
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 325 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Синтегс - Фабрика XBRL 40 33
Синтегс - ОСБУ 27 21
Хомнет НФО 36 21
Хомнет XBRL 21 17
Microsoft Office 4170 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Diasoft XBRL Engine 9 6
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 6
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 3
Синтегс - Индикатор 710-П 5 3
1С:Бухгалтерия КОРП 58 3
Linux OS 11533 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 2
Diasoft Flextera BI 17 2
Oracle Hyperion 259 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 57 2
1С-Рарус Бэк-офис 14 2
Синтегс - Зарплата ОСБУ 2 2
1С:БНФО - 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации 4 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Ruby - Язык программирования 162 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
Бычков Александр 41 7
Батай Илья 59 4
Самедов Тимур 21 4
Тушев Сергей 5 4
Пегасов Сергей 55 3
Вагизов Руслан 25 3
Исанин Антон 31 3
Андрианов Павел 86 3
Яковлев Александр 24 3
Гузовский Денис 79 3
Франтов Роман 14 3
Бухтияров Андрей 18 3
Казарцев Алексей 27 3
Ананьев Денис 7 2
Путятинский Сергей 112 2
Рыбаков Александр 35 2
Сабынин Андрей 37 2
Иванов Сергей 405 2
Залманов Андрей 37 2
Крестьянова Татьяна 18 2
Лукашкин Сергей 26 2
Бесолов Заур 10 2
Шабанин Игорь 11 2
Роменская Наталья 5 2
Бова Светлана 7 2
Чубарь Алексей 15 2
Фомичев Андрей 74 2
Виленский Максим 3 2
Макаревич Николай 13 2
Забродова Екатерина 3 2
Фурсова Ольга 2 2
Кабаков Ярослав 66 2
Зайцев Павел 48 2
Поляков Евгений 14 2
Тройнина Елена 2 2
Перепелкин Вадим 3 2
Мизун Даниил 10 2
Гончарова Ольга 7 2
Глазков Александр 151 2
Белоусов Максим 109 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Европа 24964 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - Крайний Север 350 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 1
Россия - ЦФО - Брянская область 402 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дуйсбург 4 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Европа Восточная 3138 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
США - Калифорния 4829 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 97
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 52
ЕПС - Единый план счетов 194 33
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 47 24
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 23
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 22
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 8
Финансовый сектор - НФО - Некредитные Финансовые Организации 35 8
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 7
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 7
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Фондовая биржа - ПУРЦБ - профессиональные участники рынка ценных бумаг 9 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 178 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 4
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 4
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 126 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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