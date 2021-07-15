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XBRL
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15.07.2021 УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд 4
18.06.2021 «Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России 3
30.04.2021 Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг» 3
23.12.2020 УК «Тинькофф капитал» ведет учет в системах «Синтегро консалтинг» 1
30.10.2020 «СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности 1
16.09.2020 Бухгалтерия УК «Промсвязь» перешла на новую учетную систему без остановок в работе 2
27.07.2020 Мосгорломбард внедрил систему «1С:Ломбард» 1
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» 2
28.02.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
14.01.2020 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт» 5
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 2
15.11.2019 ГК ICL представила разработки и услуги цифровизации на CNews Forum 2019 1
08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС 1
31.10.2019 В России создается межбанковская отраслевая ИТ-инфраструктура 1
30.10.2019 ГК ICL представит собственные разработки и услуги по цифровизации на CNews Forum 2019 1
10.10.2019 «Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ» 2
17.09.2019 ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» 3
30.08.2019 УК «Трастюнион айэм» автоматизировала учет на плане счетов с помощью «Хомнет:НФО» 2
28.08.2019 «Райффайзен капитал» автоматизировал формирование бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL 2
27.08.2019 НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL» 2
21.08.2019 «Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ 7
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1
12.08.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет в «Финам форекс» 1
05.07.2019 «Церих кэпитал менеджмент» внедрил систему «Хомнет:НФО» для автоматизации учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ 1
17.06.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировала XBRL-отчетность в «Зетта Страховании» 2
04.06.2019 Группа «НРК – Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL» 2
16.04.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга» 1
08.04.2019 Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг» 1
12.03.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд» 2
30.01.2019 «Лексгарант» перешел на XBRL-отчетность с помощью «Синтегро консалтинг» 1
10.01.2019 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» автоматизировала бухучет по ОСБУ с помощью «Синтегро консалтинг» 1
26.12.2018 «Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL» 1
07.12.2018 «Синтегро консалтинг» внедрил «Фабрику XBRL» в УК «Капиталъ» 3
05.12.2018 «Новый регистратор» формирует финансовую отчетность с помощью «Фабрики XBRL» 1
13.11.2018 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухучет в «Газпромбанк-Управление активами» 1
12.11.2018 Какую ИТ-стратегию выбирает Росбанк и группа Societe Generale в России 2
26.10.2018 Переход без остановки: «Ингосстрах» сменил СХД «на лету» 3
08.10.2018 НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг» 4
05.09.2018 Ханты-Мансийский НПФ перевел финансовую отчетность в формат XBRL 3

Публикаций - 71, упоминаний - 164

XBRL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Хомнет Консалтинг 127 13
Синтегро консалтинг 40 12
Diasoft - Диасофт 354 4
3761 4
ICL Services 51 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
ICL Техно 18 2
ICL ГК 69 2
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 15 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Ricoh - Ricoh Rus - Рико Рус 133 2
Инфосистемы Джет 675 2
Samsung Electronics 5702 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Ланит ГК 1159 2
Крок 1221 2
Nvidia Corp 2030 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 6 1
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Pegasystems 29 1
Астерос - Asteros 531 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Амтел-Сервис 34 1
Informatica 75 1
AMT Group - АМТ-Груп 167 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
Ramax - Рамакс 62 1
Polymatica - Полиматика 41 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
IBM 3551 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Cinimex - Синимекс 160 1
Naumen - Наумен 342 1
Открытие ФК 538 6
Альфа-Капитал УК 45 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 5
Альфа-Банк 1127 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Атон Инвестиционная компания 2 2
Альфа-Банк Казахстан 16 2
Геобанк КБ 30 2
Райффайзен Капитал УК 11 2
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 2
Русфинанс Банк 34 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Уралсиб Банк 390 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
ВРК-1 - Вагонная ремонтная компания - 1 6 1
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 1
Тинькофф Капитал 3 1
СДФ 1 1
Мосгорломбард 2 1
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Ренессанс Здоровье - страховая компания 1 1
РФИ Банк 8 1
Промсвязь УК 2 1
Руснарбанк КБ 9 1
Новый регистратор 4 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
ВТБ Регистратор 5 1
Финам Форекс 1 1
Церих кэпитал менеджмент ИК 2 1
Сбербанк НПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 1 1
ТрастЮнион АйЭм 2 1
Церих банк 3 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 39
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 17
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
Big Data - Большие данные 1136 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
Шесть девяток - 99,9999% - степень доступности 9 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Проверка контрагентов 53 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
OpenStack 347 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 28 18
Синтегро ОСБУ 23 11
Хомнет XBRL 9 7
Хомнет НФО 13 6
Microsoft Office 1946 5
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Microsoft Excel 436 2
Diasoft XBRL Engine 3 2
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 3 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Pure Storage Evergreen - СХД 14 1
Diasoft Flextera BI 12 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
Java - Язык программирования 1178 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 74 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Бычков Александр 39 6
Теличева Наталья 125 4
Вагизов Руслан 13 3
Батай Илья 14 3
Исанин Антон 28 3
Андрианов Павел 31 3
Яковлев Александр 21 3
Бухтияров Андрей 18 3
Казарцев Алексей 27 3
Франтов Роман 14 3
Лукашкин Сергей 19 2
Айвазов Армен 449 2
Бесолов Заур 10 2
Зайцев Павел 27 2
Гузовский Денис 26 2
Поляков Евгений 14 2
Бова Светлана 7 2
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Иванов Сергей 171 2
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Казахстан - Республика 2641 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
США - Калифорния 974 1
Восточная Европа 1682 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 15
ЕПС - Единый план счетов 33 12
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 6
БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 9 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Forbes - Форбс 442 1
Gartner 2194 2
CNews Analytics 1991 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Research 386 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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