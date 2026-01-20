«Диасофт» поможет ПУРЦБ сдавать обязательную отчетность в Банк России в новом формате XBRL-CSV 2.0 В 2024 г. Банк России объявил о введении единого формата XBRL-CSV 2.0 для сбора данных внутреннего учета профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ). Ожидается, что предоставление данных в новом формате станет обязательным для ПУРЦБ со вто

Эмитенты ценных бумаг начнут сдавать отчетность в формате XBRL в 2026 году в области устойчивого развития уже опубликованы на сайте регулятора - таксономия 7.5.1.0. «Фабрика XBRL» поможет сдать новую отчетность. Об этом CNews сообщили представители ООО «Синтегро конс

«НПФ Т-Пенсия» с начала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг» ала деятельности автоматизировал учет в программах «Синтегро консалтинг». «Синтегс ОСБУ» и «Фабрика XBRL» помогли Фонду соответствовать всем требованиям ЦБ: к учету, формированию отчетности и и

БК «Ингосстрах-Инвестиции» построила информационную учетную систему вместе с ГК «Хомнет» е счетов и подготовки отчетности по отраслевым стандартам бухгалтерского учёта (ОСБУ), а также разработан функционал для сбора управленческой отчетности в базе «Хомнет:НФО», внедрены продукты «Хомнет:XBRL» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Хомнет». БК «Ингосстрах-Инвестиции» осуществляет депозитарную, дилерскую и брокерскую деятельность, деят

В «Кит Финанс» внедрена система подготовки отчетности в формате XBRL с помощью «Хомнет:XBRL» В «Кит Финанс» (АО) внедрен программный продукт «Хомнет:XBRL», разработанный на базе платформы «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила

В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0 В «Фабрике XBRL» реализован новый формат отчетности XBRL-CSV 2.0. Ключевая особенность формата –

«Диасофт» поддержал новое положение Банка России 843-П и таксономию версии 6.3 ния в соответствии с положением Банка России №843-П и версию таксономии 6.3 в продуктах «Отчетность XBRL» и «Отчетность ЦБ РФ» для некредитных финансовых организаций (НФО) по Единому плану счет

Национальный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL» льный НПФ сократил время загрузки и валидации форм 0420257 и 0420258 до 40 минут с помощью «Фабрики XBRL». Раньше только на загрузку уходило три дня. «Фабрику XBRL» можно использовать не

«Диасофт» поддержал таксономию 6.1 XBRL Банка России для надзорной статистической отчетности C 1 января 2025 г. для финансовых организаций, сдающих отчетность в формате XBRL, вступает в силу новая версия таксономии XBRL Банка России. В сравнении с действу

«Диасофт» поддержал новую версию таксономии XBRL и указание № 6532-У Банка России Банк России обновил таксономию XBRL до версии 5.3. Изменения коснулись архитектуры и формул для проверки финансовой отчетнос

«Сигнет капитал» установила «Хомнет:XBRL» для самостоятельной сдачи отчетность в формате XBRL в Центральный банк России ООО «Сигнет капитал» управляющая компания в партнерстве с ГК «Хомнет» автоматизировала подготовку XBRL-отчетности на базе бизнес-решения «Хомнет:XBRL». Об этом CNews сообщили представи

«НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс» «НПФ Сбербанка» повышает уровень автоматизации при подготовке XBRL-отчетности. Программа «Фабрика XBRL» заменит иностранное программное обеспечение

ГК «Хомнет» помогла упростить процесс подготовки отчетности XBRL в «Титульный брокер» В ООО «ИК «Титульный брокер» завершены работы по внедрению программы «Хомнет:XBRL». В системе реализованы удобные механизмы, упрощающие подготовку бухгалтерской (финансов

УК «Байкал» установила «Хомнет:XBRL» для автоматизированной сдачи отчетности в ЦБ УК «Байкал» установила бизнес-решение «Хомнет:XBRL» для подготовки и валидации отчетности XBRL по таксономии ЦБ. В рамках проекта специалисты со стороны разработчика, ГК «Хомнет», инсталлировали и настроили «Хомнет:XBRL», реа

Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL» а дилерскую деятельность. При лицензировании компания использовала программы бухгалтерского учёта и XBRL-отчётности от «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL». Данные решения применяются другим

УК «Восхождение» формирует сложные XBRL-отчеты за несколько секунд Управляющая компания «Восхождение» автоматизировала подготовку XBRL-отчетов с помощью решения «1С-Рарус: XBRL». Сложные отчеты формируются за пару кл

«Диасофт» и «Риком-Траст» завершили пилотный проект от Банка России «Диасофт» и «Риком-Траст» протестировали все этапы перехода на формат XBRL-CSV, включая подготовку и валидацию данных, корректировку сформированных отчетных форм и

Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг» пециализированный депозитарий отдавал ведение бухгалтерской отчётности на аутсорс. Для формирования XBRL-отчётности использовали бесплатное ПО регулятора, но его функционала не хватало. В серед

УК «Сбер управление активами» формирует отчетность в «Фабрике XBRL» «Фабрика XBRL» в компании «Сбер управление активами» теперь не только проверяет, но и формирует отчетн

«СДФ» внедрил ПО «Хомнет:XBRL» для подготовки регламентированной отчетности В ООО «СДФ» завершены работы по внедрению модуля «Хомнет:XBRL» для автоматизированной подготовки отчетности в соответствии с таксономией XBRL Б

Бухгалтерия УК «Промсвязь» перешла на новую учетную систему без остановок в работе «Синтегро консалтинг» перевела отчетность УК «Промсвязь» в XBRL-формат. До сотрудничества с «Синтегро консалтинг» управляющая компания вела бухгалтерский учёт в другой системе, а перевод отчётности в XBRL-формат отдавала на аутсорс. Было решено

НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на решение XBRL от «Диасофт» Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на дата-центричный формат XBRL при организации получения, хранения и обработки отчетности, получаемой от клиентов в рам

«Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд» «Синтегро консалтинг» объявила о том, что НПФ «Внешэкономфонд» выбрал ее решение «Фабрика XBRL» для ведения бухгалтерского учёта по стандартам ОСБУ и предоставления отчётности регулятору в формате XBRL. В рамках внедрения «Синтегро ОСБУ» проведены первоначальные настройки учё

ГК «Хомнет» оптимизировала подготовку отчетности XBRL в УК «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» завершила автоматизацию подготовки отчетности в формате XBRL на базе решения, разработанного ГК «Хомнет» - ХОМНЕТ:XBRL. Модуль «ХОМНЕТ:XBRL» совместим с ранее внедренной в Управляющую компанию учетной системой «ХОМНЕТ:НФО». Решение «ХО

«Райффайзен капитал» автоматизировал формирование бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL Разработка «Синтегро консалтинг» – «Фабрика XBRL» интегрирована с используемыми управляющей компанией «Райффайзен капитал» учетными системами. УК «Райффайзен капитал» занимается доверительным управлением ценными бумагами, инвестиционными

НПФ «Федерация» автоматизировал подготовку отчетности XBRL с помощью решения «ХОМНЕТ:XBRL» сотрудничать с ГК «Хомнет» после проекта создания системы учета на ЕПС. На этот раз перед экспертной командой «Хомнет» была поставлена задача автоматизации подготовки отчетности в электронном формате XBRL, для решения которой интегратор применил собственную разработку - ХОМНЕТ:XBRL. Такое решение фонд принял, исходя из положительного опыта взаимодействия с ГК «Хомнет» в совместной ре

«Тинькофф Страхование» внедрила «ХОМНЕТ:XBRL» для обеспечения автоматической подготовки финотчетности, соответствующей требованиям ЦБ как участник рынка НФО, сдает финансовую отчетность в Банк России в обязательном с 2018 г. формате XBRL. В начале 2019 г. «Тинькофф Страхование» и ГК «Хомнет» заключили договор на реализацию п

«Синтегро консалтинг» автоматизировала XBRL-отчетность в «Зетта Страховании» «Синтегро консалтинг» внедрила в «Зетта Страховании» собственную разработку «Фабрика XBRL». Изначально конвертацию финансовой отчётности страховой компании в формат XBRL обеспечивала программа, данные в которую нужно было вносить вручную, а это могло спровоцировать ошибк

«Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие» тр», осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщил о внедрении решения «Хомнет XBRL». В связи с вступившим в силу указанием Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL,

Группа «НРК – Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL» Группа «НРК - Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL». В ходе проекта был оптимизирован процесс загрузки в «Фабрику XBRL» формы по ОКУД 0420420 «Отчет регистратора». Из-за больших объемов данных – порядка 20 тыс. строк – ее конвертаци

«Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга» «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга». Ранее «Драга» и «Синтегро консалтинг» уже реализовали два

Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг» «АК БАРС Финанс» формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность для Банка России с помощью решений «Синтегро консалтинг». Проект был реализован по нетиповому плану. В результате отчётность в формате XBRL создаётся в системе «Синтегро ОСБУ». Это упростило работу сотрудников ИК «АК БАРС Финанс», отвечающих за сдачу бухгалтерской (финансовой) отчётности – они работают только в одной системе у

«Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд» «Синтегро консалтинг» завершила проект по переводу НПФ «Моспромстрой-Фонд» на решение «Фабрики XBRL». Отныне специалисты бухгалтерии Фонда полностью ушли от ручного формирования отчётности

«Лексгарант» перешел на XBRL-отчетность с помощью «Синтегро консалтинг» «Лексгарант» объявила о завершении проекта по автоматизации системы бухгалтерского учета по новым отраслевым стандартам ЦБ и настройке формирования отчетности в формате XBRL, проведенного с помощью решений «Синтегро консалтинг». В ходе проекта на сервере и рабочих местах пользователей была установлена система «Синтегро ОСБУ». В ней были настроены единый план с

«Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL» «Интер РАО Инвест» сообщила о заключении договора с «Синтегро консалтинг», представителем рынка IT-услуг в сфере автоматизации учета, ивнедрении программы «Фабрика XBRL». Перед заключением договора «Интер РАО Инвест» полгода использовала демо-версию системы, которую предоставил интегратор. Специалисты «Интер РАО Инвест» оценили возможности и функционал пр

«Синтегро консалтинг» внедрил «Фабрику XBRL» в УК «Капиталъ» «Синтегро консалтинг», российский ИТ-интегратор, завершил проект для крупной финансовой УК «Капиталъ». В рамках проекта была произведена интеграция и настройка «Фабрики XBRL», предназначенной для формирования и сдачи бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL Необходимость реализации проекта была обусловлена изменениями в законодательстве, согл

«Новый регистратор» формирует финансовую отчетность с помощью «Фабрики XBRL» истратор», один из крупнейших регистраторов РФ, приобрел у «Синтегро консалтинг» программу «Фабрика XBRL» для выполнения требования Банка России по сдаче финансовой отчетности в формате XBRL

НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг» о условиям проекта системный интегратор в сентябре завершил перевод финансовой отчетности на формат XBRL, а годом ранее автоматизировал учет в соответствии с единым планом счетов (ЕПС) и отрасл