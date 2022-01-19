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Финансовая компания Росбанка внедрила решения «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL»

Новая финансовая компания Росбанка – «РБ трейдинг» – получила от Банка России лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую деятельность.

При лицензировании компания использовала программы бухгалтерского учёта и XBRL-отчётности от «Синтегро ОСБУ» и «Фабрику XBRL». Данные решения применяются другими компаниями в составе группы «Росбанк».

«РБ трейдинг» создана в апреле 2021 г. как платформа для обеспечения вторичного рынка облигаций Росбанка. После завершения подготовительного периода компания предложит услуги в соответствии с российскими и международными стандартами, применимыми в сфере обращения облигаций, опираясь на экспертизу финансовой группы Societe Generale, в которую входит Росбанк.

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