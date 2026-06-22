«1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств ания. Ранее для учета и управления в учреждении использовались разрозненные информационные системы. Бухгалтерский учет, управление складом, учет питания, ГСМ и договоров были организованы специ

«Лаборатория Касперского»: число атак на бухгалтерию через системы ЭДО и деловую переписку превысило уровень прошлого года массовое мошенничество против частных пользователей, то сегодня всё больше атак вновь направлено на бухгалтерию и финансовые подразделения компаний. Причина проста: успешная компрометация орган

ИИ освободит третью по популярности профессию в России от рутины с документами документации. Такое внедрение приносит вполне ощутимый и измеримый экономический эффект. Например, бухгалтерия из 20 человек, где половина сотрудников тратит около 50% времени на работу с перв

СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг» я формирования отчетности по МСФО 17 требуется совместная работа различных подразделений. Например, бухгалтерия предоставляет фактические потоки, актуарий отвечает за подготовку прогнозных пото

«Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики иентам на основе проверенных источников. Технология доступна для всех, попробовать можно бесплатно. Бухгалтеры ежедневно работают в большом потоке информации: изменение законодательства, выходы

Content AI упростила перенос данных из первичных документов в «1С» с помощью платформы ContentCapture подключившихся к электронному обмену. Также решение будет востребовано в периоды пиковых нагрузок в бухгалтерии — при закрытии месяца или квартала. «Интеллектуальная автоматизация затрагивает в

«Финлид» от «Точка Банка» добавил возможность управления задачами для бухгалтерских компаний бщили представители «Точка Банка». Новое решение закрывает одну из самых болезненных задач в работе бухгалтерии — переводит управление задачами из таблиц, чатов и «ручного режима» в автоматизац

«Финлид» от «Точка Банка» представил первый банковский инструмент для штатных бухгалтеров алтерам компаний с коллективом от восьми человек и главным бухгалтерам небольших организаций, где в бухгалтерии работают от двух специалистов. «Мы понимаем, что нагрузка на штатных бухгалтеров

«Финлид» запустил мониторинг рисков по клиентской базе бухгалтеров и внутренний антифрод банка) и делает изменения видимыми для пользователя в одном интерфейсе. Ранее бухгалтеры отслеживали такие изменения вручную через сторонние сервисы и официальные источник

С сервисом «1С-ЭДО» НПК «Канцлеръ» экономит 4 млн рублей в год на электронном документообороте с контрагентами ние, подписание и отправка документов в системе выполняются в один клик. Обработка одного комплекта документов ускорилась более чем на 40%. Электронные документы связаны с документами в базе, поэтому бухгалтерам не надо тратить время на сопоставление информации и контроль состояния документооборота. При получении документа от контрагента — учетные документы создаются автоматически, данные о

Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк» Агентство правовой информации «Воробьевы горы» в 2025 г. организовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Всего за год компания организовала более

Сбербанк расширил возможности сервиса «Портал бухгалтера» компании необходимо быть клиентом «Сбера». Чтобы начать пользоваться функцией, достаточно подключить «Портал бухгалтера» «Сбера» к программе «1С». Интеграция настраивается в личном кабинете сервиса: бухгалтер выбирает банки, из которых будут поступать выписки, и оформляет согласие клиента на их передачу. После этого данные автоматически загружаются в «1С» без ручного скачивания и загрузки

«Генерал-1» автоматизировал нестандартные бизнес-процессы в «1С:Бухгалтерии предприятия 8» сновной задачей компании является обеспечение охранной деятельности клиентов и бесперебойная работа техники на их объектах. Главной целью организации было продолжение работы в привычной программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», с настройкой в ней дополнительных модулей для полного закрытия всех специфических операционных процессов, не охваченных типовым функционалом. Ранее компания использо

Ассоциация «ПлатинУМ» и «Контур» запускают инициативы для бухгалтерского сообщества ​ методиками и полезными материалами. Ярослав Короленко, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Для нас это партнерство — стратегический шаг в развитии диалога с профессиональным бухгалтерским сообществом, который позволит бухгалтерским компаниям работать ещё эффективнее. И мы уже начинаем с конкретного шага — специальных условий на «Контур.Экстерн» для членов ас

Сервис «Финлид» «Точка Банка» добавил функцию «ролевая модель» Спрос на бухгалтерские услуги растёт, а вместе с ним — нагрузка на бухгалтерские компании. При этом бухгалтерия остаётся одной из самых стабильных сфер по доле прибыльных компаний: бизнесу по-п

RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию т с простых операций, где автоматизация дает быстрый и измеримый результат. Несмотря на сложности, первый робот для подбора кодов ОКПД показал эффективность, взяв на себя 95% работы. Это разгрузило и бухгалтера, и закупщика. Главным результатом стала не только экономия времени, а создание более надежной системы. «Роботы не забывают какие-то вещи делать. Бывает, наваливаются задачи, и операц

Цифровая революция: навыки, которые превратили обычных бухгалтеров в самых востребованных специалистов Профессия бухгалтера переживает настоящую цифровую революцию. Анализ данных hh.ru показывает взрывной р

«Финлид» от «Точка Банка» интегрировал робота по обработке документов в свой сервис , экономит до нескольких рабочих дней в месяц и обеспечивает корректное проведение документов — так бухгалтеры, особенно занимающиеся первичным учетом, получают больше возможностей для развития

Smart Engines представила ИИ, который за час выполняет месячную работу 10 бухгалтеров по вводу документов или представители Smart Engines. Внедрение ИИ-агента позволит снять почти 100% нагрузки компаний на бухгалтерию в части ввода и проверки данных из бумажных документов и поступающих по ЭДО скано

«Сбер» запустил бесплатный сервис «Портал бухгалтера» для работы с клиентами в одном окне ограммой «Сбера». Мы уверены, что этот инструмент станет незаменимым помощником для всех, кто ведёт бухгалтерию сразу нескольких компаний». Сервис «Сбера» полностью бесплатен для клиентов банка

Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста и письма госорганов; дополнительные материалы по теме. Все материалы ежедневно обновляются. Продукт «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» – это свыше 120 материалов по уплате НДФЛ и взносов для бухгалтера. Рассмотрены и распространенные ситуации, всегда вызывающие много вопросов, и узкие специфические вопросы, с которыми могут столкнуться специалисты в своей работе и где важно знать д

«Финлид» от «Точка Банк» запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров нструментов автоматизации процессов, важно выстраивать вокруг специалиста поддерживающую среду, где бухгалтеры чувствуют себя полностью включенными участниками бизнес-процессов, и наше сообщест

Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс» Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы

«Т-Бизнес» автоматизировал под ключ подачу отчетности в ФНС для малого бизнеса штрафов и просрочек и обеспечивает клиенту дополнительную защиту. Ольга Куршакова, главный эксперт «Бухгалтерии» «Т-Бизнеса», сказала: «Мы стремимся снимать с наших клиентов лишнюю операционную

Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС адачу перехода на новые правила без лишней головной боли. Эксперты банка возьмут на себя все нюансы бухгалтерии и налогового учета с НДС: бухгалтерский и налоговый учет, включая формирование пе

«Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы

Внедрение ИИ в документооборот ЦБУиО ДЗМ ускорило обработку данных в 107 раз. Государственное казенное учреждение Москвы «Центр бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города Москвы» сообщает

Бухгалтеры, программисты, менеджеры по продажам чаще всех недовольны предлагаемой зарплатой выросло – сразу на 44%. Кто чаще всего отказывается от офферов из-за зарплаты? Среди московских соискателей из-за несоответствия предлагаемой и ожидаемой зарплаты чаще всего от вакансий отказываются бухгалтеры (7,4%), программисты и разработчики (5,3%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). Секретари и помощники руководителей также входят в топ-5 профессий, где отказ из-

«Точка Финлид» упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний з ручной загрузки и постоянного контроля поступлений. Об этом CNews сообщили представители «Точки». Бухгалтеры смогут автоматически выставлять счета из «1С», формировать на их основе массовые п

В «Модульбухгалтерии» назначен генеральный директор ы получали максимум удобства и экономии времени. Ценю доверие команды и клиентов, вместе мы сделаем бухгалтерию проще», — отметила Екатерина Мартыненко, генеральный директор Модульбухгалтерии.

Чаще всего успешными людьми считают себя врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком. Чаще всего в этом убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. представителей экономически активного населения из всех окр

Учетная политика для учреждений здравоохранения в системе «КонсультантПлюс» «Конструкторе учетной политики» есть также учетные политики для коммерческих организаций (налоги и бухучет), бюджетных организаций для целей бухгалтерского (бюджетного учета) и налогообложения

«Финкомм» внедрила АС централизованного бухгалтерского и бюджетного учета в Абхазии В Республике Абхазия компанией «Финкомм» закончено внедрение автоматизированной системы централизованного бухгалтерского/бюджетного учета. Отличительной особенностью этой системы, является то, что она является неотделимой частью автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики А

Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС сты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать бизнес-процессы под новые правила, и избежать дорогих ошибок. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. «Бухгалтеры от «Модульбухгалтерии» выставляют счета-фактуры, ведут книгу покупок и продаж, рассчитывают НДС, готовят декларацию по НДС. При подключении МЧД и наличии электронной подписи мы также

«Первый Бит» перевел центральную базу данных «Бристоль» в новую версию бухгалтерского ПО ИТ-интегратор «Первый Бит» заменил и обновил учетную систему на базе «1С:Бухгалтерия» ред. 2.0 на актуальную версию продукта «1С:Бухгалтерия» ред. 3.0 для одно

«Точка» запустила автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon «Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для клиентов, торгующих на Wildberries и Ozon. Предприни

Сервисы «Контура» для отчетности и учета объединились » подойдут для малых и средних коммерческих организаций, без тяжелых и вредных условий труда. Вести бухгалтерию в системе могут ИП и компании на всех популярных системах налогообложения: УСН, О

Онлайн-бухгалтерия «Точки» стала доступна для всех предпринимателей Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка. Теперь функционал сервиса «Точка Бухгалтерия» доступен всем пр