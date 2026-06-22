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Бухгалтерия Бухгалтерский учёт День бухгалтера Международный день бухгалтерии International Accounting Day 10 ноября

Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября

Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации

СОБЫТИЯ


22.06.2026 «1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств

ания. Ранее для учета и управления в учреждении использовались разрозненные информационные системы. Бухгалтерский учет, управление складом, учет питания, ГСМ и договоров были организованы специ
02.06.2026 «Лаборатория Касперского»: число атак на бухгалтерию через системы ЭДО и деловую переписку превысило уровень прошлого года

массовое мошенничество против частных пользователей, то сегодня всё больше атак вновь направлено на бухгалтерию и финансовые подразделения компаний. Причина проста: успешная компрометация орган
29.05.2026 ИИ освободит третью по популярности профессию в России от рутины с документами

документации. Такое внедрение приносит вполне ощутимый и измеримый экономический эффект. Например, бухгалтерия из 20 человек, где половина сотрудников тратит около 50% времени на работу с перв
20.05.2026 СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг»

я формирования отчетности по МСФО 17 требуется совместная работа различных подразделений. Например, бухгалтерия предоставляет фактические потоки, актуарий отвечает за подготовку прогнозных пото
18.05.2026 «Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики

иентам на основе проверенных источников. Технология доступна для всех, попробовать можно бесплатно. Бухгалтеры ежедневно работают в большом потоке информации: изменение законодательства, выходы
14.05.2026 Content AI упростила перенос данных из первичных документов в «1С» с помощью платформы ContentCapture

подключившихся к электронному обмену. Также решение будет востребовано в периоды пиковых нагрузок в бухгалтерии — при закрытии месяца или квартала. «Интеллектуальная автоматизация затрагивает в
24.04.2026 «Финлид» от «Точка Банка» добавил возможность управления задачами для бухгалтерских компаний

бщили представители «Точка Банка». Новое решение закрывает одну из самых болезненных задач в работе бухгалтерии — переводит управление задачами из таблиц, чатов и «ручного режима» в автоматизац
17.04.2026 «Финлид» от «Точка Банка» представил первый банковский инструмент для штатных бухгалтеров

алтерам компаний с коллективом от восьми человек и главным бухгалтерам небольших организаций, где в бухгалтерии работают от двух специалистов. «Мы понимаем, что нагрузка на штатных бухгалтеров

10.04.2026 «Финлид» запустил мониторинг рисков по клиентской базе бухгалтеров

и внутренний антифрод банка) и делает изменения видимыми для пользователя в одном интерфейсе. Ранее бухгалтеры отслеживали такие изменения вручную через сторонние сервисы и официальные источник
09.04.2026 С сервисом «1С-ЭДО» НПК «Канцлеръ» экономит 4 млн рублей в год на электронном документообороте с контрагентами

ние, подписание и отправка документов в системе выполняются в один клик. Обработка одного комплекта документов ускорилась более чем на 40%. Электронные документы связаны с документами в базе, поэтому бухгалтерам не надо тратить время на сопоставление информации и контроль состояния документооборота. При получении документа от контрагента — учетные документы создаются автоматически, данные о
17.03.2026 Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк»

Агентство правовой информации «Воробьевы горы» в 2025 г. организовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Всего за год компания организовала более
04.02.2026 Сбербанк расширил возможности сервиса «Портал бухгалтера»

компании необходимо быть клиентом «Сбера». Чтобы начать пользоваться функцией, достаточно подключить «Портал бухгалтера» «Сбера» к программе «1С». Интеграция настраивается в личном кабинете сервиса: бухгалтер выбирает банки, из которых будут поступать выписки, и оформляет согласие клиента на их передачу. После этого данные автоматически загружаются в «1С» без ручного скачивания и загрузки

17.12.2025 «Генерал-1» автоматизировал нестандартные бизнес-процессы в «1С:Бухгалтерии предприятия 8»

сновной задачей компании является обеспечение охранной деятельности клиентов и бесперебойная работа техники на их объектах. Главной целью организации было продолжение работы в привычной программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», с настройкой в ней дополнительных модулей для полного закрытия всех специфических операционных процессов, не охваченных типовым функционалом. Ранее компания использо
11.12.2025 Ассоциация «ПлатинУМ» и «Контур» запускают инициативы для бухгалтерского сообщества ​

методиками и полезными материалами. Ярослав Короленко, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Для нас это партнерство — стратегический шаг в развитии диалога с профессиональным бухгалтерским сообществом, который позволит бухгалтерским компаниям работать ещё эффективнее. И мы уже начинаем с конкретного шага — специальных условий на «Контур.Экстерн» для членов ас
26.11.2025 Сервис «Финлид» «Точка Банка» добавил функцию «ролевая модель»

Спрос на бухгалтерские услуги растёт, а вместе с ним — нагрузка на бухгалтерские компании. При этом бухгалтерия остаётся одной из самых стабильных сфер по доле прибыльных компаний: бизнесу по-п
25.11.2025 RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию

т с простых операций, где автоматизация дает быстрый и измеримый результат. Несмотря на сложности, первый робот для подбора кодов ОКПД показал эффективность, взяв на себя 95% работы. Это разгрузило и бухгалтера, и закупщика. Главным результатом стала не только экономия времени, а создание более надежной системы. «Роботы не забывают какие-то вещи делать. Бывает, наваливаются задачи, и операц
21.11.2025 Цифровая революция: навыки, которые превратили обычных бухгалтеров в самых востребованных специалистов

Профессия бухгалтера переживает настоящую цифровую революцию. Анализ данных hh.ru показывает взрывной р
21.11.2025 «Финлид» от «Точка Банка» интегрировал робота по обработке документов в свой сервис

, экономит до нескольких рабочих дней в месяц и обеспечивает корректное проведение документов — так бухгалтеры, особенно занимающиеся первичным учетом, получают больше возможностей для развития
29.10.2025 Smart Engines представила ИИ, который за час выполняет месячную работу 10 бухгалтеров по вводу документов

или представители Smart Engines. Внедрение ИИ-агента позволит снять почти 100% нагрузки компаний на бухгалтерию в части ввода и проверки данных из бумажных документов и поступающих по ЭДО скано
10.09.2025 «Сбер» запустил бесплатный сервис «Портал бухгалтера» для работы с клиентами в одном окне

ограммой «Сбера». Мы уверены, что этот инструмент станет незаменимым помощником для всех, кто ведёт бухгалтерию сразу нескольких компаний». Сервис «Сбера» полностью бесплатен для клиентов банка
05.08.2025 Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста

и письма госорганов; дополнительные материалы по теме. Все материалы ежедневно обновляются. Продукт «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» – это свыше 120 материалов по уплате НДФЛ и взносов для бухгалтера. Рассмотрены и распространенные ситуации, всегда вызывающие много вопросов, и узкие специфические вопросы, с которыми могут столкнуться специалисты в своей работе и где важно знать д
19.06.2025 «Финлид» от «Точка Банк» запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров

нструментов автоматизации процессов, важно выстраивать вокруг специалиста поддерживающую среду, где бухгалтеры чувствуют себя полностью включенными участниками бизнес-процессов, и наше сообщест
23.05.2025 Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы
14.05.2025 «Т-Бизнес» автоматизировал под ключ подачу отчетности в ФНС для малого бизнеса

штрафов и просрочек и обеспечивает клиенту дополнительную защиту. Ольга Куршакова, главный эксперт «Бухгалтерии» «Т-Бизнеса», сказала: «Мы стремимся снимать с наших клиентов лишнюю операционную
24.04.2025 Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС

адачу перехода на новые правила без лишней головной боли. Эксперты банка возьмут на себя все нюансы бухгалтерии и налогового учета с НДС: бухгалтерский и налоговый учет, включая формирование пе
22.04.2025 «Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров

Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы
03.04.2025 Внедрение ИИ в документооборот ЦБУиО ДЗМ ускорило обработку данных в 107 раз.

Государственное казенное учреждение Москвы «Центр бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города Москвы» сообщает

27.03.2025 Бухгалтеры, программисты, менеджеры по продажам чаще всех недовольны предлагаемой зарплатой

выросло – сразу на 44%. Кто чаще всего отказывается от офферов из-за зарплаты? Среди московских соискателей из-за несоответствия предлагаемой и ожидаемой зарплаты чаще всего от вакансий отказываются бухгалтеры (7,4%), программисты и разработчики (5,3%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). Секретари и помощники руководителей также входят в топ-5 профессий, где отказ из-
12.03.2025 «Точка Финлид» упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний

з ручной загрузки и постоянного контроля поступлений. Об этом CNews сообщили представители «Точки». Бухгалтеры смогут автоматически выставлять счета из «1С», формировать на их основе массовые п
03.03.2025 В «Модульбухгалтерии» назначен генеральный директор

ы получали максимум удобства и экономии времени. Ценю доверие команды и клиентов, вместе мы сделаем бухгалтерию проще», — отметила Екатерина Мартыненко, генеральный директор Модульбухгалтерии.
22.01.2025 Чаще всего успешными людьми считают себя врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители

Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком. Чаще всего в этом убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. представителей экономически активного населения из всех окр
17.01.2025 Учетная политика для учреждений здравоохранения в системе «КонсультантПлюс»

«Конструкторе учетной политики» есть также учетные политики для коммерческих организаций (налоги и бухучет), бюджетных организаций для целей бухгалтерского (бюджетного учета) и налогообложения
27.12.2024 «Финкомм» внедрила АС централизованного бухгалтерского и бюджетного учета в Абхазии

В Республике Абхазия компанией «Финкомм» закончено внедрение автоматизированной системы централизованного бухгалтерского/бюджетного учета. Отличительной особенностью этой системы, является то, что она является неотделимой частью автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики А
06.11.2024 Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС

сты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать бизнес-процессы под новые правила, и избежать дорогих ошибок. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. «Бухгалтеры от «Модульбухгалтерии» выставляют счета-фактуры, ведут книгу покупок и продаж, рассчитывают НДС, готовят декларацию по НДС. При подключении МЧД и наличии электронной подписи мы также
04.10.2024 «Первый Бит» перевел центральную базу данных «Бристоль» в новую версию бухгалтерского ПО

ИТ-интегратор «Первый Бит» заменил и обновил учетную систему на базе «1С:Бухгалтерия» ред. 2.0 на актуальную версию продукта «1С:Бухгалтерия» ред. 3.0 для одно
03.10.2024 «Точка» запустила автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon

«Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для клиентов, торгующих на Wildberries и Ozon. Предприни
01.10.2024 Сервисы «Контура» для отчетности и учета объединились

» подойдут для малых и средних коммерческих организаций, без тяжелых и вредных условий труда. Вести бухгалтерию в системе могут ИП и компании на всех популярных системах налогообложения: УСН, О
27.09.2024 Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. руб. в месяц, инженеры — за 130, бухгалтеры — за 80
16.09.2024 Онлайн-бухгалтерия «Точки» стала доступна для всех предпринимателей

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка. Теперь функционал сервиса «Точка Бухгалтерия» доступен всем пр
09.07.2024 «СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки»

а, нацеленного на предпринимателей и бизнесменов – в наличии интегрированного в него сервиса онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» для юрлиц (ООО) и индивидуальных предпринимателей. По словам генер

Публикаций - 6582, упоминаний - 9267

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 25774 530
SAP SE 5601 497
Oracle Corporation 7074 342
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 339
1С-Рарус 982 285
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 221
IBM - International Business Machines Corp 9699 209
Ростелеком 10948 183
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Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 114
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 114
Directum - Директум 1268 108
Yandex - Яндекс 9215 107
Cisco Systems 5372 104
Diasoft - Диасофт 1144 104
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 101
Softline - Софтлайн 3743 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 94
Ростелеком - Связьинвест 1719 94
Intel Corporation 12811 86
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РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 80
МегаФон 10742 79
Парус Корпорация 206 79
Google LLC 12687 77
Галактика - Корпорация 1545 75
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АйТи 1519 70
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R-Style - Эр-Стайл ГК 749 65
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HP Inc. 5883 58
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НСПК - Национальная система платежных карт 948 150
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 97
Альфа-Банк 1979 97
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Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 67
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 63
Газпром ПАО 1493 61
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 61
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 61
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 59
Почта России ПАО 2370 55
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 53
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 52
ВТБ - Почта Банк 514 51
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 47
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 46
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
Ассоциация менеджеров 107 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3025
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 2176
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1363
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1145
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 1100
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 968
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 781
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 719
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 691
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 655
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 648
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 639
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 548
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 537
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 513
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 497
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 479
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 455
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 424
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 422
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 417
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 394
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 390
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 346
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 321
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 317
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 310
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 298
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 297
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 293
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 286
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 285
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 279
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 278
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 277
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 276
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 274
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 268
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 264
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 261
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 769
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 660
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 282
Microsoft Office 4170 270
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 226
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 216
Microsoft Dynamics 1197 202
1С:ERP Управление предприятием 841 201
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 189
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 162
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 145
Microsoft Windows 16882 143
Microsoft Windows 2000 8678 141
Linux OS 11533 135
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 132
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 112
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 105
Google Android 15243 101
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 100
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 97
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 94
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 94
Apple iOS 8583 89
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 87
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 85
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 79
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 72
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 70
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 69
Новые облачные технологии - МойОфис 958 64
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 62
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 60
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 59
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 58
Apple iPhone 6 4861 57
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 56
НКТ - Р7-Офис 543 56
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 56
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 53
Oracle Java - язык программирования 3469 52
Нуралиев Борис 298 60
Шадаев Максут 1210 59
Натрусов Артем 313 51
Абакумов Евгений 227 46
Чаркин Евгений 317 45
Новикова Елена 105 44
Нестеров Алексей 175 43
Никитин Сергей 96 43
Теплицкий Дмитрий 88 43
Урусов Виктор 157 43
Шаев Виталий 59 43
Аникин Дмитрий 68 43
Врацкий Андрей 175 42
Ульянов Николай 176 42
Воронин Павел 196 42
Нальский Максим 53 41
Харитонов Вадим 43 41
Оберемок Надежда 45 41
Артюхов Сергей 66 41
Соловьев Виталий 52 40
Каушанский Александр 56 40
Денисов Анатолий 57 40
Распопов Алексей 49 40
Шмаков Антон 72 40
Аксенов Олег 62 40
Милованов Андрей 46 40
Солдатенкова Ксения 41 40
Белан Иван 41 40
Желнова Алина 42 40
Малышев Сергей 99 40
Петухов Антон 62 40
Калякин Павел 79 34
Путин Владимир 3454 29
Медведев Дмитрий 1665 29
Желтухин Вадим 72 27
Катамадзе Анна 133 25
Краснов Александр 91 24
Ермолаев Артем 379 23
Заянц Илья 57 23
Глазков Александр 151 22
Россия - РФ - Российская федерация 166163 3650
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1045
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 494
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 469
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 404
Европа 24962 313
Германия - Федеративная Республика 13220 175
Казахстан - Республика 6047 170
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 170
Украина 7928 165
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 143
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 134
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 128
Россия - СФО - Новосибирск 4875 127
Беларусь - Белоруссия 6289 102
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 94
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 88
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 86
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 78
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 77
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 73
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 71
Франция - Французская Республика 8176 66
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 62
Азия - Азиатский регион 5920 60
Япония 13807 60
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 59
Индия - Bharat 5869 58
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 57
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 56
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 53
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 52
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 51
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 51
Россия - ПФО - Самарская область 1577 50
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 49
Россия - УФО - Свердловская область 1951 47
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 2713
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1201
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 843
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 820
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 697
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 646
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 630
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 622
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 588
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 531
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 525
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 516
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 415
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 384
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 381
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 342
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 333
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 325
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 316
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 306
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 299
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 291
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 289
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 285
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 276
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 261
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 261
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 251
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 244
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 237
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 216
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 210
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 205
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 202
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 197
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 193
Логистика сбытовая - Сбыт 2565 191
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 189
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 163
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 159
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 210
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 58
Ведомости 1466 47
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 27
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 27
CNET Networks - CNET News 1643 21
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 19
Forbes - Форбс 1002 18
TAdviser - Центр выбора технологий 468 17
Bloomberg 1627 16
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 16
Dow Jones - MarketWatch 334 15
Известия ИД 770 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
FT - Financial Times 1295 11
РИА Новости 1033 10
NYT - The New York Times 1099 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
The Register - The Register Hardware 1783 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
AP - Associated Press 2007 8
Главбух 13 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
Fortune 211 7
Финансовая газета 24 7
Times 661 6
Wikipedia - Википедия 650 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
The Washington Post 350 5
Silicon.com 364 5
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 5
CNews - Soft.CNews 31 5
Из рук в руки - irr.ru 73 4
CNews TV 747 4
Актион Медиа 4 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 226
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 136
IDC - International Data Corporation 4975 90
Gartner - Гартнер 3658 77
Internet Stock Report 994 57
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 34
S&P 500 565 30
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 24
Forrester Research 834 19
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 17
Thomson Financial - Thomson First Call 386 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
CNews SaaS рейтинг 28 11
CNews Инновация года - награда 155 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 8
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Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 6
Moody's Investors Service 136 6
Fortune Global 500 295 6
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 5
Российский рынок ERP 24 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
BCG - Boston Consulting Group 117 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
IDC Russia - IDC Россия 183 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Gartner - Dataquest 353 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 3
Markets&Markets Research 113 3
Frost & Sullivan 207 3
CNews Мишень ОФД 6 3
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Fortune Global 100 142 3
Bear Stearns 79 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 35
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 33
РАН - Российская академия наук 2122 27
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 22
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 19
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 17
СКБ Контур - АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 13
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 11
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 10
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 8
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 7
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 5
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 5
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 4
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