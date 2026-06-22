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Бухгалтерия Бухгалтерский учёт День бухгалтера Международный день бухгалтерии International Accounting Day 10 ноября
Процесс обобщения финансовых данных, полученных из системы учетных записей организации
- Учётные системы
- Международные стандарты финансовой отчетности
- Консолидированная финансовая отчётность
- Бухгалтерская Финансовая Отчетность
- Generally Accepted Accounting Principles
- Российские стандарты бухгалтерского учёта
- Учёт основных средств
- КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций
- Отраслевые стандарты бухгалтерского учета
- Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета
- Субконто
СОБЫТИЯ
|22.06.2026
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«1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств
ания. Ранее для учета и управления в учреждении использовались разрозненные информационные системы. Бухгалтерский учет, управление складом, учет питания, ГСМ и договоров были организованы специ
|02.06.2026
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«Лаборатория Касперского»: число атак на бухгалтерию через системы ЭДО и деловую переписку превысило уровень прошлого года
массовое мошенничество против частных пользователей, то сегодня всё больше атак вновь направлено на бухгалтерию и финансовые подразделения компаний. Причина проста: успешная компрометация орган
|29.05.2026
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ИИ освободит третью по популярности профессию в России от рутины с документами
документации. Такое внедрение приносит вполне ощутимый и измеримый экономический эффект. Например, бухгалтерия из 20 человек, где половина сотрудников тратит около 50% времени на работу с перв
|20.05.2026
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СК «Дело Жизни» установила «Калькулятор МСФО 17» от «Синтегро консалтинг»
я формирования отчетности по МСФО 17 требуется совместная работа различных подразделений. Например, бухгалтерия предоставляет фактические потоки, актуарий отвечает за подготовку прогнозных пото
|18.05.2026
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«Точка Банк» обучил ИИ-ассистента бухгалтера на правовой базе из 60 тыс. документов и судебной практики
иентам на основе проверенных источников. Технология доступна для всех, попробовать можно бесплатно. Бухгалтеры ежедневно работают в большом потоке информации: изменение законодательства, выходы
|14.05.2026
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Content AI упростила перенос данных из первичных документов в «1С» с помощью платформы ContentCapture
подключившихся к электронному обмену. Также решение будет востребовано в периоды пиковых нагрузок в бухгалтерии — при закрытии месяца или квартала. «Интеллектуальная автоматизация затрагивает в
|24.04.2026
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«Финлид» от «Точка Банка» добавил возможность управления задачами для бухгалтерских компаний
бщили представители «Точка Банка». Новое решение закрывает одну из самых болезненных задач в работе бухгалтерии — переводит управление задачами из таблиц, чатов и «ручного режима» в автоматизац
|17.04.2026
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«Финлид» от «Точка Банка» представил первый банковский инструмент для штатных бухгалтеров
алтерам компаний с коллективом от восьми человек и главным бухгалтерам небольших организаций, где в бухгалтерии работают от двух специалистов. «Мы понимаем, что нагрузка на штатных бухгалтеров
|10.04.2026
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«Финлид» запустил мониторинг рисков по клиентской базе бухгалтеров
и внутренний антифрод банка) и делает изменения видимыми для пользователя в одном интерфейсе. Ранее бухгалтеры отслеживали такие изменения вручную через сторонние сервисы и официальные источник
|09.04.2026
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С сервисом «1С-ЭДО» НПК «Канцлеръ» экономит 4 млн рублей в год на электронном документообороте с контрагентами
ние, подписание и отправка документов в системе выполняются в один клик. Обработка одного комплекта документов ускорилась более чем на 40%. Электронные документы связаны с документами в базе, поэтому бухгалтерам не надо тратить время на сопоставление информации и контроль состояния документооборота. При получении документа от контрагента — учетные документы создаются автоматически, данные о
|17.03.2026
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Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты проходят обучение на платформе «МТС Линк»
Агентство правовой информации «Воробьевы горы» в 2025 г. организовало образовательные мероприятия для более чем 30 тыс. слушателей со всей страны. Бухгалтеры, юристы и кадровые специалисты подключались к вебинарам с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Всего за год компания организовала более
|04.02.2026
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Сбербанк расширил возможности сервиса «Портал бухгалтера»
компании необходимо быть клиентом «Сбера». Чтобы начать пользоваться функцией, достаточно подключить «Портал бухгалтера» «Сбера» к программе «1С». Интеграция настраивается в личном кабинете сервиса: бухгалтер выбирает банки, из которых будут поступать выписки, и оформляет согласие клиента на их передачу. После этого данные автоматически загружаются в «1С» без ручного скачивания и загрузки
|17.12.2025
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«Генерал-1» автоматизировал нестандартные бизнес-процессы в «1С:Бухгалтерии предприятия 8»
сновной задачей компании является обеспечение охранной деятельности клиентов и бесперебойная работа техники на их объектах. Главной целью организации было продолжение работы в привычной программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», с настройкой в ней дополнительных модулей для полного закрытия всех специфических операционных процессов, не охваченных типовым функционалом. Ранее компания использо
|11.12.2025
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Ассоциация «ПлатинУМ» и «Контур» запускают инициативы для бухгалтерского сообщества
методиками и полезными материалами. Ярослав Короленко, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Для нас это партнерство — стратегический шаг в развитии диалога с профессиональным бухгалтерским сообществом, который позволит бухгалтерским компаниям работать ещё эффективнее. И мы уже начинаем с конкретного шага — специальных условий на «Контур.Экстерн» для членов ас
|26.11.2025
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Сервис «Финлид» «Точка Банка» добавил функцию «ролевая модель»
Спрос на бухгалтерские услуги растёт, а вместе с ним — нагрузка на бухгалтерские компании. При этом бухгалтерия остаётся одной из самых стабильных сфер по доле прибыльных компаний: бизнесу по-п
|25.11.2025
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RPA без ИТ-отдела: как финансист автоматизировал бухгалтерию
т с простых операций, где автоматизация дает быстрый и измеримый результат. Несмотря на сложности, первый робот для подбора кодов ОКПД показал эффективность, взяв на себя 95% работы. Это разгрузило и бухгалтера, и закупщика. Главным результатом стала не только экономия времени, а создание более надежной системы. «Роботы не забывают какие-то вещи делать. Бывает, наваливаются задачи, и операц
|21.11.2025
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Цифровая революция: навыки, которые превратили обычных бухгалтеров в самых востребованных специалистов
Профессия бухгалтера переживает настоящую цифровую революцию. Анализ данных hh.ru показывает взрывной р
|21.11.2025
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«Финлид» от «Точка Банка» интегрировал робота по обработке документов в свой сервис
, экономит до нескольких рабочих дней в месяц и обеспечивает корректное проведение документов — так бухгалтеры, особенно занимающиеся первичным учетом, получают больше возможностей для развития
|29.10.2025
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Smart Engines представила ИИ, который за час выполняет месячную работу 10 бухгалтеров по вводу документов
или представители Smart Engines. Внедрение ИИ-агента позволит снять почти 100% нагрузки компаний на бухгалтерию в части ввода и проверки данных из бумажных документов и поступающих по ЭДО скано
|10.09.2025
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«Сбер» запустил бесплатный сервис «Портал бухгалтера» для работы с клиентами в одном окне
ограммой «Сбера». Мы уверены, что этот инструмент станет незаменимым помощником для всех, кто ведёт бухгалтерию сразу нескольких компаний». Сервис «Сбера» полностью бесплатен для клиентов банка
|05.08.2025
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Новые продукты от «КонсультантПлюс»: «Готовые решения (Проф)» для бухгалтера, кадрового специалиста и юриста
и письма госорганов; дополнительные материалы по теме. Все материалы ежедневно обновляются. Продукт «Готовые решения (Проф). Зарплатные налоги» – это свыше 120 материалов по уплате НДФЛ и взносов для бухгалтера. Рассмотрены и распространенные ситуации, всегда вызывающие много вопросов, и узкие специфические вопросы, с которыми могут столкнуться специалисты в своей работе и где важно знать д
|19.06.2025
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«Финлид» от «Точка Банк» запустил профессиональное сообщество для бухгалтеров
нструментов автоматизации процессов, важно выстраивать вокруг специалиста поддерживающую среду, где бухгалтеры чувствуют себя полностью включенными участниками бизнес-процессов, и наше сообщест
|23.05.2025
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Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы
|14.05.2025
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«Т-Бизнес» автоматизировал под ключ подачу отчетности в ФНС для малого бизнеса
штрафов и просрочек и обеспечивает клиенту дополнительную защиту. Ольга Куршакова, главный эксперт «Бухгалтерии» «Т-Бизнеса», сказала: «Мы стремимся снимать с наших клиентов лишнюю операционную
|24.04.2025
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Модульбанк запустил бухгалтерию для продавцов на маркетплейсах на УСН с НДС
адачу перехода на новые правила без лишней головной боли. Эксперты банка возьмут на себя все нюансы бухгалтерии и налогового учета с НДС: бухгалтерский и налоговый учет, включая формирование пе
|22.04.2025
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«Авито Услуги» и «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров
Специалисты «Авито Услуг» и онлайн-бухгалтерии для бизнеса «Мое Дело» проанализировали спрос на услуги бухгалтеров и дали советы
|03.04.2025
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Внедрение ИИ в документооборот ЦБУиО ДЗМ ускорило обработку данных в 107 раз.
Государственное казенное учреждение Москвы «Центр бухгалтерского учета и отчетности Департамента здравоохранения города Москвы» сообщает
|27.03.2025
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Бухгалтеры, программисты, менеджеры по продажам чаще всех недовольны предлагаемой зарплатой
выросло – сразу на 44%. Кто чаще всего отказывается от офферов из-за зарплаты? Среди московских соискателей из-за несоответствия предлагаемой и ожидаемой зарплаты чаще всего от вакансий отказываются бухгалтеры (7,4%), программисты и разработчики (5,3%), а также менеджеры по продажам и работе с клиентами (5%). Секретари и помощники руководителей также входят в топ-5 профессий, где отказ из-
|12.03.2025
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«Точка Финлид» упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний
з ручной загрузки и постоянного контроля поступлений. Об этом CNews сообщили представители «Точки». Бухгалтеры смогут автоматически выставлять счета из «1С», формировать на их основе массовые п
|03.03.2025
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В «Модульбухгалтерии» назначен генеральный директор
ы получали максимум удобства и экономии времени. Ценю доверие команды и клиентов, вместе мы сделаем бухгалтерию проще», — отметила Екатерина Мартыненко, генеральный директор Модульбухгалтерии.
|22.01.2025
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Чаще всего успешными людьми считают себя врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители
Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком. Чаще всего в этом убеждены врачи, главные бухгалтеры, медсестры, маркетологи и водители. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. представителей экономически активного населения из всех окр
|17.01.2025
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Учетная политика для учреждений здравоохранения в системе «КонсультантПлюс»
«Конструкторе учетной политики» есть также учетные политики для коммерческих организаций (налоги и бухучет), бюджетных организаций для целей бухгалтерского (бюджетного учета) и налогообложения
|27.12.2024
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«Финкомм» внедрила АС централизованного бухгалтерского и бюджетного учета в Абхазии
В Республике Абхазия компанией «Финкомм» закончено внедрение автоматизированной системы централизованного бухгалтерского/бюджетного учета. Отличительной особенностью этой системы, является то, что она является неотделимой частью автоматизированной системы управления бюджетным процессом Республики А
|06.11.2024
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Модульбанк запустил бухгалтерские сервисы для предпринимателей на УСН с НДС
сты Модульбухгалтерии помогут ИП и компаниям быстро вникнуть в изменения, адаптировать бизнес-процессы под новые правила, и избежать дорогих ошибок. Об этом CNews сообщили представители Модульбанка. «Бухгалтеры от «Модульбухгалтерии» выставляют счета-фактуры, ведут книгу покупок и продаж, рассчитывают НДС, готовят декларацию по НДС. При подключении МЧД и наличии электронной подписи мы также
|04.10.2024
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«Первый Бит» перевел центральную базу данных «Бристоль» в новую версию бухгалтерского ПО
ИТ-интегратор «Первый Бит» заменил и обновил учетную систему на базе «1С:Бухгалтерия» ред. 2.0 на актуальную версию продукта «1С:Бухгалтерия» ред. 3.0 для одно
|03.10.2024
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«Точка» запустила автоматический учет продаж на Wildberries и Ozon
«Точка Бухгалтерия» запустила новую функцию для клиентов, торгующих на Wildberries и Ozon. Предприни
|01.10.2024
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Сервисы «Контура» для отчетности и учета объединились
» подойдут для малых и средних коммерческих организаций, без тяжелых и вредных условий труда. Вести бухгалтерию в системе могут ИП и компании на всех популярных системах налогообложения: УСН, О
|27.09.2024
|Программисты готовы учить математике в школах за 200 тыс. руб. в месяц, инженеры — за 130, бухгалтеры — за 80
|16.09.2024
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Онлайн-бухгалтерия «Точки» стала доступна для всех предпринимателей
Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» стал первым на рынке, кто вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка. Теперь функционал сервиса «Точка Бухгалтерия» доступен всем пр
|09.07.2024
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«СКБ Контур» создала интернет-банк для бизнеса со встроенной онлайн-бухгалтерией и с «открытием счета по клику мышки»
а, нацеленного на предпринимателей и бизнесменов – в наличии интегрированного в него сервиса онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» для юрлиц (ООО) и индивидуальных предпринимателей. По словам генер
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 298 60
|Шадаев Максут 1210 59
|Натрусов Артем 313 51
|Абакумов Евгений 227 46
|Чаркин Евгений 317 45
|Новикова Елена 105 44
|Нестеров Алексей 175 43
|Никитин Сергей 96 43
|Теплицкий Дмитрий 88 43
|Урусов Виктор 157 43
|Шаев Виталий 59 43
|Аникин Дмитрий 68 43
|Врацкий Андрей 175 42
|Ульянов Николай 176 42
|Воронин Павел 196 42
|Нальский Максим 53 41
|Харитонов Вадим 43 41
|Оберемок Надежда 45 41
|Артюхов Сергей 66 41
|Соловьев Виталий 52 40
|Каушанский Александр 56 40
|Денисов Анатолий 57 40
|Распопов Алексей 49 40
|Шмаков Антон 72 40
|Аксенов Олег 62 40
|Милованов Андрей 46 40
|Солдатенкова Ксения 41 40
|Белан Иван 41 40
|Желнова Алина 42 40
|Малышев Сергей 99 40
|Петухов Антон 62 40
|Калякин Павел 79 34
|Путин Владимир 3454 29
|Медведев Дмитрий 1665 29
|Желтухин Вадим 72 27
|Катамадзе Анна 133 25
|Краснов Александр 91 24
|Ермолаев Артем 379 23
|Заянц Илья 57 23
|Глазков Александр 151 22
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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