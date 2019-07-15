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Apple iPhone 6

Apple iPhone 6

СОБЫТИЯ

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15.07.2019 iPhone взорвался в руках 11-летней девочки. Видео

Очередной «iФакел» Случай самовозгорания смартфона iPhone 6 был зарегистрирован на днях в Калифорнии, США. Согласно информации телеканала 23ABC

19.03.2019 Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены

поэтому iPhone SE неизменно присутствовал в числе лидеров в рейтингах самых продаваемых смартфонов. iPhone 6s и 6s Plus, новинки 2015 г., такой популярностью не пользовались, но тоже продавалис
22.01.2018 Apple меняет сломанные iPhone 6 Plus на 6s Plus из-за нехватки деталей

le планирует производить замену смартфонов iPhone 6 Plus, требующих капитального ремонта, на модель iPhone 6s Plus. Об этих планах сообщило издание MacRumors со ссылкой на внутренний документ к
27.03.2017 В Китае снова разрешили продавать iPhone

Китае судебный процесс, по итогам которого ей вновь разрешили продавать на местном рынке смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Продажа этих моделей в Китае была запрещена в мае 2016 г. по
07.02.2017 Apple отзывает почти 100 тысяч iPhone 6s из-за брака

Батареи пользователям не угрожают Apple заменит дефектные аккумуляторы в 88770 штуках iPhone 6s, принадлежащих пользователям в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на министерство экономики ОАЭ. Издание уточняет, что отзываться будут смартфоны, и
02.02.2017 Загоревшийся глухой ночью iPhone 6 Plus чуть не сжег целый дом. Видео

iPhone 6 Plus снова загорелсяАппарат iPhone 6 Plus самовоспламенился посреди ночи и едва не стал причиной пожара в доме в штате Фл
09.11.2016 Apple начала продавать iPhone б/у

Apple продает iPhone 6S по второму кругу Apple запустила в продажу отремонтированные iPhone, которые теперь
03.10.2016 Эпидемия взрывов смартфонов перекинулась на iPhone 6 Plus. Фото

Берлингтон, штат Нью Джерси, США пострадал от взрыва флагманской модели Apple 2014 года, смартфона iPhone 6 Plus. Взорвавшийся в кармане iPhone 6 PlusВзрыв и последовавшее за ним возгор
30.08.2016 Из-за «эпидемии отказов» iPhone на Apple посыпались массовые иски

Американские пользователи iPhone 6 и iPhone 6 Plus подали коллективный иск против Apple Три пользователя iPho
25.08.2016 Каким будет iPhone 7? 10 главных вопросов о новом флагмане Apple

ной «семерке». Увы, шансы на это очень невелики. Разрешение камеры iPhone 7 будет таким же, как и в iPhone 6s — 12 мегапикселей. Фронтальная камера — пять мегапикселей: по мнению Apple, их впол
24.08.2016 Эпидемия поломок охватила iPhone 6 и iPhone 6 Plus

ду печатной платой и чипом специального клея, который бы надежно фиксировал чип и гасил вибрацию. В iPhone 6s и 6s Plus компания перенесла контроллер сенсорного экрана с главной печатной платы

06.07.2016 Как дешевеют флагманы. Исследование ZOOM

Apple iPhone 6s Plus и Apple iPhone 6s С одной стороны, приобретать iPhone 6s сейчас

16.06.2016 В Пекине запретили продавать iPhone 6 и iPhone 6 Plus

Запрет продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus Компании Apple запретили продавать смартфоны iPhone 6

30.05.2016 iPhone 6s лишился конкурентного преимущества. Видео

3D Touch для любых смартфоновТехнологию 3D Touch больше нельзя считать конкурентным преимуществом iPhone 6s или iPhone 6s Plus, так как появился ее аналог, который можно легко реализов
26.05.2016 Samsung представил «клон iPhone 6s» в цельном металлическом корпусе. Фото

ляют 145,9 x 72 x 6,7 мм, вес аппарата — 143 г. Стоит отметить, что внешне аппарат напоминает Apple iPhone 6s. Пока не понятно, какое место новой линейке предстоит занять в семействе мобильных

11.04.2016 Первый взгляд на iPhone SE

Внешний вид Итак, если коротко, то iPhone SE — это iPhone 6s в корпусе iPhone 5s. Видимых отличия iPhone SE от iPhone 5s всего два. Первое — на

21.03.2016 iPhone 6 загорелся на борту летящего самолета. Фото

ллингема (штат Вашингтон) в Гонолулу (Гавайские острова), сообщает Daily Mail. Загоревшийся iPhone (iPhone 6) принадлежал студентке колледжа Анне Крейл (Anna Crail), летевшей на каникулы. Инцид
14.03.2016 7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM

то раз фронтальная камера нужна для видеоконференций, то ей не требуется высокое разрешение: даже в iPhone 6, вышедшем в 2014 году, был установлен 1,2-мегапиксельный модуль. Селфи неплохо выгля
04.02.2016 Есть iPhone - готовься к выставке!

брала 53 фотографии из интернета, лучше всего отображающие новую концептуальную программу «Снято на iPhone 6s». Цель программы - пользователей iPhone на творчество. Она стала отражением фундаме
20.01.2016 В России снизились цены на iPhone 6

Снижение цен на iPhone 6 Российские розничные сети снизили цены на Apple iPhone 6, несмотря на рост ку
22.12.2015 Пользователи Facebook для iOS теперь могут публиковать и просматривать Live Photos, сделанные на iPhone 6s и iPhone 6s Plus

ожения Facebook для iOS появилась возможность публиковать и просматривать Live Photos, сделанные на iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Технология постепенно станет доступна пользователям Facebo
22.12.2015 Семь смартфонов с грандиозными аккумуляторами

Apple iPhone 6S Plus В компании из Купертино очень долго не признавали тренд на долгоживущие смартф
09.12.2015 Стало известно время появления нового «дешевого» iPhone

 диагональю четыре дюйма, прежней камерой и процессором Apple A9, который используется в Phone 6s и 6s Plus.  У iPhone 5c (на фото) может появиться младший брат Напомним, что с 4-дюймовым диспл
25.11.2015 Обзор Apple iPhone 6S Plus: самый универсальный гаджет на рынке

цена шокирует. Если бы не розовый цвет, их бы, наверное, вообще не брали…», — аналитика по продажам iPhone 6S уместилась в пять предложений консультанта одного из официальных дилеров Apple. Неу
11.11.2015 Apple сокращает производство iPhone 6s из-за низкого спроса

Сокращение производства Компания Apple на 10% сократила объем выпуска деталей iPhone 6s на IV квартал 2015 г. по сравнению с ранее заданным значением. Об этом сообщает For
02.11.2015 Настоящие альтернативы Apple iPhone 6S. Выбор Zoom

умулятор на 3000 мАч — и всего за 45 тысяч рублей, то есть на 12 тысяч дешевле, чем самый недорогой iPhone 6S. [pagebreak] Между тем, плюсов у Lumia 950 в сравнении с оппонентом из Apple целых

27.10.2015 Apple iPhone 6s: чем он отличается от iPhone 6?

ив, компания стремиться рассказать, что можете вы, обладая этим смартфоном. Внешний вид Итак, новые iPhone 6s/6s Plus получили практически те же самые корпуса, что и предыдущие модели. Точнее,

12.10.2015 «Связной»: спрос на iPhone 6s «ушел» в онлайн

«Связной» подводит итоги первого уикенда продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Продажи новинок от Apple в «Связном» за первый уикенд выяв
08.10.2015 «Чипгейт» в iPhone 6s: Смартфоны с процессором Samsung сильнее нагреваются и быстрее разряжаются

Выводы обозревателей Экземпляры Apple iPhone 6s с процессорами различных изготовителей, несмотря на одну и ту же модель чипа, облад
08.10.2015 «Связной»: количество предзаказов на новые iPhone превысило показатели всех флагманских смартфонов в 2015 г.

«Связной» сообщил о предварительных итогах предзаказа на iPhone 6s и iPhone 6s Plus в интернет-магазине svyaznoy.ru. Компания начнет продажи но
02.10.2015 В «Эльдорадо» стартовал предзаказ iPhone 6S и iPhone 6S Plus

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» объявила о старте предзаказа iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Среди отличительных характеристик iPhone 6S: специа
01.10.2015 «Евросеть» открыла предзаказ на iPhone 6S и iPhone 6S Plus

На сайте «Евросети» www.euroset.ru открыт предзаказ на iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Модели представлены в четырех цветах Gold, Silver, Space G
30.09.2015 Yota начинает продажи iPhone 6s и 6s Plus в России 9 октября

Yota анонсирует продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus в собственных салонах с 9 октября. Технология 3D Touch, уст
30.09.2015 «МегаФон» начнет продажи iPhone 6s и 6s Plus в России в ночь на 9 октября

«МегаФон» анонсирует продажи IPhone 6s и IPhone 6s Plus в собственных салонах. «Опыт прошлых лет показывает, что но
29.09.2015 Новые iPhone 6s незаметно отличаются друг от друга

ют меньше энергии.В Apple утверждают, что A9 стал на 70% быстрее по сравнению с A8, установленным в iPhone 6 и 6 Plus, при сохранившихся  прежних показателях времени автономной работы (при усло
29.09.2015 «Билайн» открывает предзаказ на iPhone 6s и iPhone 6s Plus

«Вымпелком» (бренд «Билайн») открывает для российских поклонников Apple предзаказ на новую линейку iPhone 6s и iPhone 6s Plus в 19 городах России. Предзаказ доступен в Москве и Московск
28.09.2015 За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Продажи новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus поставили новый рекорд — 13 млн устройств за 3 дня после на
28.09.2015 Новые iPhone официально придут в Россию 9 октября

Apple назвала страны, которые вошли во «вторую волну» продаж новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Среди сорока государств есть и Россия. Помимо нашей страны
22.09.2015 Названы 5 главных проблем нового iPhone 6s

Пять проблемЗарубежные обозреватели положительно оценили появление улучшений в iPhone 6s и 6s Plus, таких как экран с распознаванием силы нажатия и улучшенная камера. Автор
22.09.2015 Стартует "первая волна" продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus

25 сентября на рынки смартфонов стран «первой волны» официально выходят новые модели от Apple - iPhone 6s и iPhone 6s Plus. В первую волну старта продаж вошли: Австралия, Канада, Кит

Публикаций - 4861, упоминаний - 5456

Apple iPhone 6 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13285 874
Microsoft Corporation 25874 440
Samsung Electronics 11144 343
Google LLC 12803 278
Intel Corporation 12871 169
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16137 168
LG Electronics 3747 156
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9570 156
МегаФон 10942 147
Huawei 4719 147
Ростелеком 11043 133
Meta Platforms - Facebook 4634 132
Sony 6756 125
Amazon Inc - Amazon.com 3305 121
IBM - International Business Machines Corp 9718 112
Broadcom - VMware 2624 111
Yandex - Яндекс 9380 99
9706 94
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 93
HP Inc. 5908 93
Oracle Corporation 7110 92
Dell EMC 5204 91
Xiaomi - Сяоми 2286 82
Cisco Systems 5383 81
Lenovo Group 2473 81
Lenovo Motorola 3573 80
X Corp - Twitter 2942 76
Nvidia Corp 4096 75
SAP SE 5630 69
HTC Corporation 1425 66
Yahoo! 3729 66
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 65
VK - Mail.ru Group 3618 64
AMD - Advanced Micro Devices 4701 63
Acer Group - Acer Inc 2822 62
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5070 59
AT&T Inc 1726 59
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5725 58
ASUS - AsusTek Computer Inc 2201 58
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 149
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9060 112
Связной ГК 1401 68
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 65
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 55
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 53
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 52
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3166 51
eBay Inc 1642 49
Евросеть 1421 46
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 41
Visa International 1998 38
NanduQ - Qiwi 1014 34
Walt Disney Company 649 34
Россети Ленэнерго 1699 34
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1552 31
РЖД - Российские железные дороги 2108 30
Альфа-Банк 1992 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1976 28
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 26
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 25
Почта России ПАО 2394 23
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1913 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 22
Газпром ПАО 1498 21
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1164 21
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1087 20
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 19
Walmart - Wal-Mart Stores 409 18
ПСБ - Промсвязьбанк 973 18
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 18
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1158 16
ВТБ - ВТБ24 671 16
Царицын капитал 23 16
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 16
Dyson 158 16
KGI Securities 50 16
Warner 541 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5768 113
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13891 84
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 61
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6691 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3464 57
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2348 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5830 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5473 40
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3691 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4986 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3356 33
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 30
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3092 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2092 27
Судебная власть - Judicial power 2525 25
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4027 20
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 729 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 20
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2898 18
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2373 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 14
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1931 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 12
Федеральное казначейство России 1956 12
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 11
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 51 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1005 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1450 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 88
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 27
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 444 8
TIA - Telecommunications Industry Association 91 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 6
Ассоциация менеджеров 109 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 825 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 412 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Linux Foundation - Free Standards Group 207 4
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 76 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 299 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 4
OLPC - One Laptop per Child 82 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 265 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 3
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 19 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 786 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
ЛДПР 116 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
Демократическая политическая партия США 123 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 2
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 59 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27167 958
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54797 585
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28577 585
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24750 556
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22809 536
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33929 526
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13375 477
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29902 472
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26571 418
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10843 386
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18357 385
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13114 374
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13146 373
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18507 356
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10497 326
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8606 326
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14891 318
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36777 293
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18282 292
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10676 285
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13609 278
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35862 277
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15556 274
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10849 249
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6839 241
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 240
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12356 232
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23199 231
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26886 229
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10167 217
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26385 214
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13812 208
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6476 208
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13137 206
Apple iPhone - серия смартфонов 7708 732
Google Android 15372 476
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Microsoft Windows 17019 357
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Apple iPhone 5 784 198
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Microsoft Windows 2000 8678 164
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Apple iTunes Store 1119 141
Linux OS 11661 139
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2280 116
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 112
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 595 111
Apple iPhone 4 801 110
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Apple iPhone SE - Серия смартфонов 197 90
Apple iPod 1557 88
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Apple Touch ID 300 84
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Samsung Galaxy 1041 81
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Apple iPad Pro 321 79
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Apple Safari - браузер 909 67
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 454 65
Apple macOS 2469 64
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 63
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Швеция - Королевство 3793 55
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Нидерланды 3769 49
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Английский язык 7074 134
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7947 128
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ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 6
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Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 34 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1007 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 4
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 359 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 759 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 18 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 187 3
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 3
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 3
Pearson VUE 55 3
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 3
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 68 3
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 11 3
UK Government - NPL - National Physical Laboratory - Национальная физическая лаборатория Великобритании 8 3
Rowan College of South Jersey - Колледж Роуэн в Южном Джерси 4 3
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 51 2
Микроинформ 36 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 285 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 66 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 203
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 38
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2693 34
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 26
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 16
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1290 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1293 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 8
CeBIT 614 7
День молодёжи - 27 июня 1116 7
CNews AWARDS - награда 577 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 5
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 663 4
Международный женский день - 8 марта 420 4
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 97 4
Oracle OpenWorld 65 3
Red Dot Design Award 58 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 3
Samsung Forum 14 3
Связь-Экспокомм 276 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 233 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 101 2
Samsung Unpacked 41 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 2
Единый день голосования 151 2
iF Design Awards 26 2
Photokina 60 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 234 2
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Oracle TechForum 25 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 130 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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