Apple iPhone 6

iPhone взорвался в руках 11-летней девочки. Видео Очередной «iФакел» Случай самовозгорания смартфона iPhone 6 был зарегистрирован на днях в Калифорнии, США. Согласно информации телеканала 23ABC

Прекращаются продажи самого популярного iPhone в истории. Цены на iPhone 7 и iPhone 8 будут снижены поэтому iPhone SE неизменно присутствовал в числе лидеров в рейтингах самых продаваемых смартфонов. iPhone 6s и 6s Plus, новинки 2015 г., такой популярностью не пользовались, но тоже продавалис

Apple меняет сломанные iPhone 6 Plus на 6s Plus из-за нехватки деталей le планирует производить замену смартфонов iPhone 6 Plus, требующих капитального ремонта, на модель iPhone 6s Plus. Об этих планах сообщило издание MacRumors со ссылкой на внутренний документ к

В Китае снова разрешили продавать iPhone Китае судебный процесс, по итогам которого ей вновь разрешили продавать на местном рынке смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Продажа этих моделей в Китае была запрещена в мае 2016 г. по

Apple отзывает почти 100 тысяч iPhone 6s из-за брака Батареи пользователям не угрожают Apple заменит дефектные аккумуляторы в 88770 штуках iPhone 6s, принадлежащих пользователям в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на министерство экономики ОАЭ. Издание уточняет, что отзываться будут смартфоны, и

Загоревшийся глухой ночью iPhone 6 Plus чуть не сжег целый дом. Видео iPhone 6 Plus снова загорелсяАппарат iPhone 6 Plus самовоспламенился посреди ночи и едва не стал причиной пожара в доме в штате Фл

Apple начала продавать iPhone б/у Apple продает iPhone 6S по второму кругу Apple запустила в продажу отремонтированные iPhone, которые теперь

Эпидемия взрывов смартфонов перекинулась на iPhone 6 Plus. Фото Берлингтон, штат Нью Джерси, США пострадал от взрыва флагманской модели Apple 2014 года, смартфона iPhone 6 Plus. Взорвавшийся в кармане iPhone 6 PlusВзрыв и последовавшее за ним возгор

Из-за «эпидемии отказов» iPhone на Apple посыпались массовые иски Американские пользователи iPhone 6 и iPhone 6 Plus подали коллективный иск против Apple Три пользователя iPho

Каким будет iPhone 7? 10 главных вопросов о новом флагмане Apple ной «семерке». Увы, шансы на это очень невелики. Разрешение камеры iPhone 7 будет таким же, как и в iPhone 6s — 12 мегапикселей. Фронтальная камера — пять мегапикселей: по мнению Apple, их впол

Эпидемия поломок охватила iPhone 6 и iPhone 6 Plus ду печатной платой и чипом специального клея, который бы надежно фиксировал чип и гасил вибрацию. В iPhone 6s и 6s Plus компания перенесла контроллер сенсорного экрана с главной печатной платы

Как дешевеют флагманы. Исследование ZOOM Apple iPhone 6s Plus и Apple iPhone 6s С одной стороны, приобретать iPhone 6s сейчас

В Пекине запретили продавать iPhone 6 и iPhone 6 Plus Запрет продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus Компании Apple запретили продавать смартфоны iPhone 6

iPhone 6s лишился конкурентного преимущества. Видео 3D Touch для любых смартфоновТехнологию 3D Touch больше нельзя считать конкурентным преимуществом iPhone 6s или iPhone 6s Plus, так как появился ее аналог, который можно легко реализов

Samsung представил «клон iPhone 6s» в цельном металлическом корпусе. Фото ляют 145,9 x 72 x 6,7 мм, вес аппарата — 143 г. Стоит отметить, что внешне аппарат напоминает Apple iPhone 6s. Пока не понятно, какое место новой линейке предстоит занять в семействе мобильных

Первый взгляд на iPhone SE Внешний вид Итак, если коротко, то iPhone SE — это iPhone 6s в корпусе iPhone 5s. Видимых отличия iPhone SE от iPhone 5s всего два. Первое — на

iPhone 6 загорелся на борту летящего самолета. Фото ллингема (штат Вашингтон) в Гонолулу (Гавайские острова), сообщает Daily Mail. Загоревшийся iPhone (iPhone 6) принадлежал студентке колледжа Анне Крейл (Anna Crail), летевшей на каникулы. Инцид

7 лучших смартфонов для селфи. Выбор ZOOM то раз фронтальная камера нужна для видеоконференций, то ей не требуется высокое разрешение: даже в iPhone 6, вышедшем в 2014 году, был установлен 1,2-мегапиксельный модуль. Селфи неплохо выгля

Есть iPhone - готовься к выставке! брала 53 фотографии из интернета, лучше всего отображающие новую концептуальную программу «Снято на iPhone 6s». Цель программы - пользователей iPhone на творчество. Она стала отражением фундаме

В России снизились цены на iPhone 6 Снижение цен на iPhone 6 Российские розничные сети снизили цены на Apple iPhone 6, несмотря на рост ку

Пользователи Facebook для iOS теперь могут публиковать и просматривать Live Photos, сделанные на iPhone 6s и iPhone 6s Plus ожения Facebook для iOS появилась возможность публиковать и просматривать Live Photos, сделанные на iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Технология постепенно станет доступна пользователям Facebo

Семь смартфонов с грандиозными аккумуляторами Apple iPhone 6S Plus В компании из Купертино очень долго не признавали тренд на долгоживущие смартф

Стало известно время появления нового «дешевого» iPhone диагональю четыре дюйма, прежней камерой и процессором Apple A9, который используется в Phone 6s и 6s Plus. У iPhone 5c (на фото) может появиться младший брат Напомним, что с 4-дюймовым диспл

Обзор Apple iPhone 6S Plus: самый универсальный гаджет на рынке цена шокирует. Если бы не розовый цвет, их бы, наверное, вообще не брали…», — аналитика по продажам iPhone 6S уместилась в пять предложений консультанта одного из официальных дилеров Apple. Неу

Apple сокращает производство iPhone 6s из-за низкого спроса Сокращение производства Компания Apple на 10% сократила объем выпуска деталей iPhone 6s на IV квартал 2015 г. по сравнению с ранее заданным значением. Об этом сообщает For

Настоящие альтернативы Apple iPhone 6S. Выбор Zoom умулятор на 3000 мАч — и всего за 45 тысяч рублей, то есть на 12 тысяч дешевле, чем самый недорогой iPhone 6S. [pagebreak] Между тем, плюсов у Lumia 950 в сравнении с оппонентом из Apple целых

Apple iPhone 6s: чем он отличается от iPhone 6? ив, компания стремиться рассказать, что можете вы, обладая этим смартфоном. Внешний вид Итак, новые iPhone 6s/6s Plus получили практически те же самые корпуса, что и предыдущие модели. Точнее,

«Связной»: спрос на iPhone 6s «ушел» в онлайн «Связной» подводит итоги первого уикенда продаж iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Продажи новинок от Apple в «Связном» за первый уикенд выяв

«Чипгейт» в iPhone 6s: Смартфоны с процессором Samsung сильнее нагреваются и быстрее разряжаются Выводы обозревателей Экземпляры Apple iPhone 6s с процессорами различных изготовителей, несмотря на одну и ту же модель чипа, облад

«Связной»: количество предзаказов на новые iPhone превысило показатели всех флагманских смартфонов в 2015 г. «Связной» сообщил о предварительных итогах предзаказа на iPhone 6s и iPhone 6s Plus в интернет-магазине svyaznoy.ru. Компания начнет продажи но

В «Эльдорадо» стартовал предзаказ iPhone 6S и iPhone 6S Plus Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» объявила о старте предзаказа iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Среди отличительных характеристик iPhone 6S: специа

«Евросеть» открыла предзаказ на iPhone 6S и iPhone 6S Plus На сайте «Евросети» www.euroset.ru открыт предзаказ на iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Модели представлены в четырех цветах Gold, Silver, Space G

Yota начинает продажи iPhone 6s и 6s Plus в России 9 октября Yota анонсирует продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus в собственных салонах с 9 октября. Технология 3D Touch, уст

«МегаФон» начнет продажи iPhone 6s и 6s Plus в России в ночь на 9 октября «МегаФон» анонсирует продажи IPhone 6s и IPhone 6s Plus в собственных салонах. «Опыт прошлых лет показывает, что но

Новые iPhone 6s незаметно отличаются друг от друга ют меньше энергии.В Apple утверждают, что A9 стал на 70% быстрее по сравнению с A8, установленным в iPhone 6 и 6 Plus, при сохранившихся прежних показателях времени автономной работы (при усло

«Билайн» открывает предзаказ на iPhone 6s и iPhone 6s Plus «Вымпелком» (бренд «Билайн») открывает для российских поклонников Apple предзаказ на новую линейку iPhone 6s и iPhone 6s Plus в 19 городах России. Предзаказ доступен в Москве и Московск

За 3 дня продано 13 млн новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus Продажи новых моделей iPhone 6s и iPhone 6s Plus поставили новый рекорд — 13 млн устройств за 3 дня после на

Новые iPhone официально придут в Россию 9 октября Apple назвала страны, которые вошли во «вторую волну» продаж новых смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Среди сорока государств есть и Россия. Помимо нашей страны

Названы 5 главных проблем нового iPhone 6s Пять проблемЗарубежные обозреватели положительно оценили появление улучшений в iPhone 6s и 6s Plus, таких как экран с распознаванием силы нажатия и улучшенная камера. Автор