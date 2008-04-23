UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА

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СОБЫТИЯ
|23.04.2008
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UEFA Euro 2008 в продаже
Компания Electronic Arts оповестила о поступлении в продажу футбольного симулятора UEFA Euro 2008. Игра выйдет на консолях Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable и PC. На территории СНГ и Балтии распространяет проект фирма "Софт Клаб".Как и положено игра
|07.04.2008
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UEFA EURO 2008: Скриншоты
В нашу галерею добавлены новые скриншоты из футбольного симулятора UEFA EURO 2008. В Европе игра появится 11 апреля, а в Северной Америке 20 мая.Как и положено играм подобного рода, игроки увидят все команды, попавшие в финальную часть Чемпионата Европы, а так
|27.03.2008
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UEFA EURO 2008: Демоверсия
Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию футбольного симулятора UEFA EURO 2008, приуроченного к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет этим летом в Ав
|28.02.2008
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UEFA Euro 2008: Скриншоты
Компания Electronic Arts опубликовала первые скриншоты из футбольного симулятора UEFA EURO 2008, приуроченного к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет этим летом в Ав
|01.02.2008
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Анонсирована игра UEFA EURO 2008
Компания Electronic Arts анонсировала футбольный симулятор UEFA EURO 2008, приуроченный к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет этим летом в Авс
UEFA и организации, системы, технологии, персоны:
|Канделаки Тина 11 1
|Васильев Марат 1 1
|Гучиа Станислав 7 1
|Лебедев Павел 36 1
|Красовский Александр 29 1
|Макаров Станислав 118 1
|Шицле Ярослав 30 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Смирнов Вячеслав 45 1
|Крылов Валерий 15 1
|Тимофеев Илья 10 1
|Гончарова Эльвира 7 1
|Грунтов Антон 8 1
|Харин Константин 6 1
|Загороднев Григорий 4 1
|Курмаев Рустам 41 1
|Панфилов Виталий 4 1
|Ливинский Андрей 3 1
|Федун Андрей 2 1
|Deng Denny - Денг Денни 1 1
|Конев Макс 1 1
|Starmer Keir - Стармер Кир 6 1
|Фейзуллов Дамир 1 1
|Shabana Mahmud - Шабана Махмуд 1 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Головин Дмитрий 51 1
|Маршанкулов Мурат 19 1
|Прудников Андрей 8 1
|Гарусев Максим 6 1
|Сергеев Михаил 115 1
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