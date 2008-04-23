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UEFA Union of European Football Associations УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup Лига чемпионов Европы Кубок УЕФА

UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА

СОБЫТИЯ


23.04.2008 UEFA Euro 2008 в продаже

Компания Electronic Arts оповестила о поступлении в продажу футбольного симулятора UEFA Euro 2008. Игра выйдет на консолях Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable и PC. На территории СНГ и Балтии распространяет проект фирма "Софт Клаб".Как и положено игра
07.04.2008 UEFA EURO 2008: Скриншоты

В нашу галерею добавлены новые скриншоты из футбольного симулятора UEFA EURO 2008. В Европе игра появится 11 апреля, а в Северной Америке 20 мая.Как и положено играм подобного рода, игроки увидят все команды, попавшие в финальную часть Чемпионата Европы, а так
27.03.2008 UEFA EURO 2008: Демоверсия

Компания Electronic Arts опубликовала демоверсию футбольного симулятора UEFA EURO 2008, приуроченного к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет этим летом в Ав
28.02.2008 UEFA Euro 2008: Скриншоты

Компания Electronic Arts опубликовала первые скриншоты из футбольного симулятора UEFA EURO 2008, приуроченного к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет этим летом в Ав
01.02.2008 Анонсирована игра UEFA EURO 2008

Компания Electronic Arts анонсировала футбольный симулятор UEFA EURO 2008, приуроченный к Чемпионату Европы по футболу, который пройдет этим летом в Авс

Публикаций - 130, упоминаний - 197

UEFA и организации, системы, технологии, персоны:

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РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469683, в очереди разбора - 725189.
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