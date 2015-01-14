США - Калифорния - Купертино

Apple iPhone 5S и Apple iPhone 5C: Купертино снова впереди всех венном числе: ведь, теперь вместо одного iPhone у нас два. Это не в первой - ранее стандартный «годовой» iPad превратился в два: «большой» и mini. Так и здесь: новый iPhone 5S, и бюджетный iPhone 5C. Купертиновцы снова не подумали о русских - и мы говорим не только о давней традиции не начинать продажи в России вместе с другими развитыми странами (новые iPhone официально будут доступны у на