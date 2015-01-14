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США Калифорния Купертино
СОБЫТИЯ
|14.01.2015
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Samsung против всех
Apple первый А началось всё в Купертино. Впервые судебные иски к Samsung со стороны «яблочного» гиганта были поданы в апрел
|11.09.2013
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Apple iPhone 5S и Apple iPhone 5C: Купертино снова впереди всех
венном числе: ведь, теперь вместо одного iPhone у нас два. Это не в первой - ранее стандартный «годовой» iPad превратился в два: «большой» и mini. Так и здесь: новый iPhone 5S, и бюджетный iPhone 5C. Купертиновцы снова не подумали о русских - и мы говорим не только о давней традиции не начинать продажи в России вместе с другими развитыми странами (новые iPhone официально будут доступны у на
|03.01.2013
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Apple тестирует новые iPhone и iOS
ивали их ПО из App Store. В этом списке оказалось оборудование с IP-адресом из сети кампуса Apple в Купертино и идентификатором «iPhone6,1». Также на устройстве была установлена операционная си
|26.11.2010
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Apple скупает землю у Hewlett-Packard
Apple приобрела у Hewlett-Packard 98 акров (около 39,7 га) земли в Купертино (Калифорния) вместе со зданиями и инфраструктурой, сообщает Mercury News со ссылкой
|26.11.2010
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Apple приобрела 98 акров у компании Hewlett-Packard
Apple приобрела 98 акров земли в Купертино (Калифорния), которую некогда занимала Hewlett-Packard, сообщает Mercury News со сс
США и организации, системы, технологии, персоны:
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