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США Калифорния Купертино

США - Калифорния - Купертино

СОБЫТИЯ


14.01.2015 Samsung против всех

Apple первый А началось всё в Купертино. Впервые судебные иски к Samsung со стороны «яблочного» гиганта были поданы в апрел
11.09.2013 Apple iPhone 5S и Apple iPhone 5C: Купертино снова впереди всех

венном числе: ведь, теперь вместо одного iPhone у нас два. Это не в первой - ранее стандартный «годовой» iPad превратился в два: «большой» и mini. Так и здесь: новый iPhone 5S, и бюджетный iPhone 5C. Купертиновцы снова не подумали о русских - и мы говорим не только о давней традиции не начинать продажи в России вместе с другими развитыми странами (новые iPhone официально будут доступны у на
03.01.2013 Apple тестирует новые iPhone и iOS

ивали их ПО из App Store. В этом списке оказалось оборудование с IP-адресом из сети кампуса Apple в Купертино и идентификатором «iPhone6,1». Также на устройстве была установлена операционная си
26.11.2010 Apple скупает землю у Hewlett-Packard

Apple приобрела у Hewlett-Packard 98 акров (около 39,7 га) земли в Купертино (Калифорния) вместе со зданиями и инфраструктурой, сообщает Mercury News со ссылкой
26.11.2010 Apple приобрела 98 акров у компании Hewlett-Packard

Apple приобрела 98 акров земли в Купертино (Калифорния), которую некогда занимала Hewlett-Packard, сообщает Mercury News со сс

Публикаций - 281, упоминаний - 435

США и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 238
Samsung Electronics 11064 80
Google LLC 12688 66
Microsoft Corporation 25775 48
HTC Corporation 1512 39
Huawei 4676 34
LG Electronics 3735 29
Intel Corporation 12811 29
Lenovo Group 2446 24
Sony 6739 23
X Corp - Twitter 2938 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Qualcomm Technologies 1974 19
Xiaomi - Сяоми 2231 18
HP Inc. 5883 16
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Lenovo Motorola 3566 15
Nvidia Corp 4002 13
MediaTek - Ralink 595 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
AT&T Inc 1725 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 11
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 11
Yandex - Яндекс 9216 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Axent Technologies 20 8
AMD - Advanced Micro Devices 4641 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
Pebble Technology 71 6
BBK OnePlus 298 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
BBK OPPO Electronics 484 6
Oracle Corporation 7074 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
МегаФон 10742 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
KGI Securities 50 5
Связной ГК 1401 5
Microsoft - LinkedIn 699 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Visa International 1993 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Carl Zeiss AG 307 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Геометрия НПО 165 3
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Barclays 122 2
Nike 195 2
Верный - торговая сеть 326 2
Uber 357 2
Capital Research and Management Company 11 2
Резонанс НПП 407 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
eBay Inc 1640 2
Adidas - Адидас 170 2
BMW Group 482 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Tesla Motors 461 2
Евросеть 1421 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - National Industrial Property Institute - Португальский институт промышленной собственности 1 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
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Демократическая политическая партия США 122 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
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BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - Федерация немецкой промышленности 2 1
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