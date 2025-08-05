Новинка 2025 года: смартфон 8849 Tank 4 PRO с проектором и AMOLED-экраном аджетов на новый уровень. Новый смартфон получил уникальное сочетание функций: встроенный проектор, AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, флагманскую камеру и аккумулятор сверхвысокой емкости. Об э

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM ах корпуса — 43, 47 и 51 мм, и предлагает два вида дисплеев на выбор: энергоэффективный MIP и яркий AMOLED. Если в приоритете автономность, рекомендуем остановиться на MIP-дисплее с солнечной з

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков Технические характеристики Экран AMOLED, 1,97 дюйма, 390х450 пикс., 2000 кд/м2, 302 ppi Совместимость Android 7.0 и выше, iOS

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году Infinix Note 40 Pro Infinix Note 40 Pro оснащен практически безрамочным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, высокой частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300

Бренд Oukitel официально представил смартфон Oukitel P1 с ярким AMOLED-дисплеем, исключительной четкостью и впечатляющим качеством фотографий тью изображений. У Oukitel P1 эргономичный дизайн и удобный корпус с матовой отделкой. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080×2412 предлагает четкое, детализированное изображение. Часто

Infinix запускает игровой смартфон GT 20 Pro устройство получило 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78” безрамочный AMOLED экран и специальный чип отображения игр. В сочетании с объемом до 12 Гб оперативной (с

Vivo представляет новую модель V30 Lite в России по специальной цене Vivo представляет новинку V30 Lite со 120 Гц сверхчетким AMOLED-дисплеем, 80 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и двойными стереодинамиками. Надежная и п

Новинка vivo V29e c AMOLED-дисплеем для яркого солнца и 5G-процессором Qualcomm Snapdragon появилась в продаже в России ступает в 6 раз больше света. Даже ночью можно получить чёткие и ясные кадры без тряски и размытия. AMOLED-дисплей обеспечивает изображение кинематографического качества в любое время благодаря

Новинка Vivo T2 c 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge в России по сниженной цене Компания Vivo представляет новый смартфон T2 с 66 Вт быстрой зарядкой FlashCharge, 120 Гц AMOLED-дисплеем и 64 МП камерой с OIS. Модель можно приобрести в официальном интернет-мага

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM е грани, скошенные углы, выделенный на задней панели блок камер. Модель получила яркий (1200 кд/м2) AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюймов и частотой обновления кадров 120 Гц. За производител

Realme GT3 поступил в продажу в России быструю зарядку SUPERVOOC мощностью 240 Вт, внутренний накопитель 1 ТБ и 16 ГБ оперативной памяти, Ultra AMOLED-дисплей с максимальной частотой 144 Гц, флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen

Vivo V27 cерия уже в России роцессором, а также младшую модель V27e с «Аура-подсветкой» для портрета, 64 МП камерой с OIS и 120 Гц AMOLED-дисплеем. С 21 апреля 2023 г. модель V27 5G с объемом памяти 8+256 ГБ будет доступн

Realme представила новые часы watch 3 Pro и watch S100 тавлены новые смарт-часы: Watch 3 Pro и Watch S100. Первая новинка выделяется большим 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и точным GPS, а более доступная модель – экраном 1,69-дюймовым и временем раб

Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM года в России стартовали продажи фитнес-браслета Amazfit Band 7. По сравнению с предыдущей версией, AMOLED-дисплей стал больше — вырос с 1,1" до 1,47". Количество циферблатов тоже выросло — теп

Новый смартфон Tecno POVA 4 Pro: Helio G99, AMOLED 6,7 дюйма, быстрая зарядка 45 Вт хпроцессу 6 нм, емким аккумулятором 6000 мАч и технологией быстрой зарядки 45 Вт. У смартфона яркий AMOLED-экран с диагональю 6,7 дюйма, а корпус выполнен в футуристичном дизайне. На российском

Какой дисплей для смартфона лучше: AMOLED или IPS? е энергии, но и стоят дороже. У активных матриц AMOLED также есть несколько маркетинговых названий: Super AMOLED, Super AMOLED Plus и Dynamic AMOLED. Они незначительно отличаются точност

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED лщине и весу будет элегантно смотреться и на женской руке с тонким запястьем. Часы получили круглый AMOLED-экран размером 1,45 дюйма. Разрешение матрицы составляет 480×480, а плотность пикселей

Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото производительность до 30 тыс. руб. с модулем камеры на 108 Мп и профессиональными режимами съемки, Super AMOLED экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, мощный аккумулятор с зарядкой S

В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото ключевых преимуществ realme 8: флагманская производительность с мощным адаптером DART Charge 30 Вт, Super AMOLED экран с встроенным сканером отпечатков пальцев и революционная камера с 64-мегап

Honor представила умный браслет Honor Band 6. Цена. Фото Honor представила умный браслет Honor Band 6 с AMOLED-экраном с диагональю 1,47 дюйма и полным набором функций для мониторинга параметров ор

AMOLED и Super AMOLED — есть ли разница? OLED, AMOLED, Mini LED, Super AMOLED, Dynamic AMOLED... В новых технологиях, которые появляются буквально друг за дру

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM Galaxy A51 Galaxy A51 — один из лучших аппаратов в своей ценовой категории. У него яркий и большой AMOLED-экран диагональю 6,5 дюймов, камера из четырёх модулей, мощный аккумулятор на 4000 мАч

Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото Oppo представила новый Oppo A91 в России. Ключевыми особенностями устройства являются 8 ГБ оперативной памяти, поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0, FHD+ AMOLED-дисплей и четырехмодульная камера с максимальным разрешением 48 Мп. Oppo A91 оснащен восьмиядерным процессором Mediatek Helio P70 (четыре ядра с частотой 2,1 ГГц и четыре ядра с частотой

Главные новинки первой половины 2020 года: смартфоны ик и что-то делать в браузере. На наружной панели, как и у старых раскладушек, есть вспомогательный Super AMOLED дисплей 1,1”. Основная камера — сзади. В ней ничего сверхъестественного по нынеш

Идеи новогодних подарков: лучшие смартфоны смартфон с не совсем стандартным дизайном Фронтальная камера вписана в вырез-каплю на 6,38-дюймовом Super AMOLED экране. Сканер отпечатков пальцев вмонтирован под дисплей, что чаще встречается

Стартовали продажи смартфонов vivo NEX 3 и Y11. Цены. Фото Vivo объявила о старте продаж первого в мире смартфона с «экраном-водопадом» NEX 3 и самого доступного устройства линейки Y11 по доступной цене. NEX 3 c безрамочным POLED-дисплеем Waterfall FullView с диагональю 6,89 дюйма оборудован процессором Snapdragon 855 Plus, аккумулятор повышенной емкости на 4500 мА·ч и быстрой зарядкой vivo Super FlashCharge 22.5

Пользователи засыпали деньгами создателей дешевого сверхпроизводительного планшета cube из города Шеньчжень, Китай, разрабатывающий недорогой Android-планшет с 10,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED, за считанные дни собрал на краудфандинговой площадке Indiegogo сумму, многократ

Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены вые флагманские смартфоны Galaxy S9 и S9+. Новинки получили новый «безграничный» дисплей на матрице Super AMOLED, новейшие процессоры, выполненные с применением новейшего технологического проце

Пять самых ожидаемых планшетов 2014 года o. Новинки серии Tab S, на первый взгляд, похожи на Galaxy Note Pro, только без стилуса и с экраном Super AMOLED. Итак, что же компания представила на суд общественности? Две модели с экранами

Fly представил смартфон с дисплеем Super AMOLED редставил новый смартфон на платформе Android 4.0.4 ICS – Fly IQ444 Diamond. Устройство обладает Super AMOLED HD дисплеем с диагональю 4,65 дюйма и разрешением 1280х720 точек. Благодаря использованию SuperAMOLED дисплея, удалось добиться сниженного энергопотребления и уменьшения толщины устройства до 8.6 мм. В новом Fly IQ444 Diamond установлен двухъядерный процессор МТК6577T (1,2 ГГц) с гр

AUO разработала прозрачный AMOLED-экран для киосков самообслуживания Компания AU Optronics создала первый прозрачный AMOLED-экран для установки в киоски и терминалы самообслуживания. Диагональ его составляет 6

Samsung запустил новое производство AMOLED-дисплеев раньше срока Компания Samsung запустила новую линию по производству светодиодных дисплеев AMOLED - первую линию поколения 5.5G, сообщает OLED-Display.net со ссылкой на официальный сай

Современные AMOLED-дисплеи могут оказаться в дефиците Компания Samsung вынуждена отложить запуск новой линии по производству AMOLED-дисплеев в г. Чхонан, Южная Корея, сообщает OLED-display.net. Причиной задержки является дефицит необходимых для запуска деталей, которые производит компания Nikon. Завод последней, расп

Американцы создают конкурента AMOLED-экранам о производства экранов разных размеров, в частности, для телевизоров. Американцы создают конкурента AMOLED-экранам Коммерческое производство должно начаться в 2011 году.

Samsung создала 19-дюймовый AMOLED-экран ED-матриц для экранов в мире южнокорейская компания Samsung объявила о планах по выпуску прозрачных AMOLED-экранов qFHD-разрешения. Первые прототипы будут показаны в январе на выставке CES 2011

Apple iPad 2 не получит Super AMOLED-экран ы экрана. Имеется в виду, что iPad 2 будет иметь дисплей, выполненный по технологии Super LCD, а не Super AMOLED, как ожидалось ранее. На это указывало, в частности, то, что Apple выкупила весь

Создан самый тонкий в мире AMOLED-дисплей исследовательского института ITRI (Industrial Technology Research Institute) создали гибкий цветной AMOLED-дисплей на базе технологи FlexUPD. Устройство отличается рекордно малой толщиной (всег

Samsung объяснила причины отказа от AMOLED-дисплеев в пользу ЖК ьютере Samsung Galaxy Tab стоит ЖК-дисплей, выполненный по технологии Super LCD, хотя использование AMOLED-дисплея, как в смартфоне Galaxy S, на первый взгляд кажется предпочтительнее. В рамках

Samsung разрабатывает AMOLED-видоискатели ung, если верить появившимся в Сети документам, занята разработкой новых прозрачных экранов на базе AMOLED-технологии. Они могут быть установлены в видоискатели новых фотокамер производителя. С