В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото

Realme официально представила в России модель realme 8. «Номерная» серия realme — самая успешная линейка в ассортименте бренда, включающая смартфоны среднего ценового сегмента, чей общий объем продаж составляет 33 млн устройств из шести поколений за три года. Среди ключевых преимуществ realme 8: флагманская производительность с мощным адаптером DART Charge 30 Вт, Super AMOLED экран с встроенным сканером отпечатков пальцев и революционная камера с 64-мегапиксельным сенсором.

В realme 8 установлен игровой процессор Helio G95, включающий два ядра A75 с тактовой частотой до 2,05 ГГц, шесть ядер A55 и графический процессор ARM G76. Чипы обеспечивают достаточную производительность для комфортного мобильного гейминга на продвинутых настройках графики с высоким уровнем FPS, а сертификация Hi-Res Audio гарантирует отличный звук. Быстродействие системы обеспечивает оперативная память 6 ГБ, а жидкостная система охлаждения отвечает за стабильную частоту кадров и защиту смартфона от перегрева. Эта система охлаждения эффективнее на 14,4% по сравнению с используемой в смартфоне realme 7.

realme 8 оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с яркостью до 1 тыс. нит. Смартфон поддерживает функцию негаснущего экрана Always-on Display и оборудован светочувствительным датчиком для быстрой разблокировки. Разрешение дисплея — 1080p (Full HD), частота дискретизации — 180 Гц, поддерживается расширенный динамический диапазон HDR10+. Предусмотрена технология для защиты глаз, снижающая эффект мерцания при низкой яркости. В экране расположен и сканер отпечатков пальцев от компании Goodix с повышенной скоростью распознавания и разблокировки.

Селфи-камера аккуратно встроена в экран, благодаря чему его полезная площадь составляет почти 91%. Для модуля камеры используется Sony IMX471 на 16 Мп с апертурой F2.45, он позволяет делать четкие и яркие фотографии без вспышки. Среди поддерживаемых режимов: ИИ-бьютификация, портретная съемка, HDR и «супер-ночное селфи» — съемка селфи в ночное время суток без дополнительного освещения на фотографиях.

Новый смартфон realme 8

Камера realme 8 включает основной сенсор на 64 Мп, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный объектив с углом обзора 119°, макромодуль 2 Мп для съемки объектов с максимально близкого расстояния 4 см и монохромный модуль 2 Мп для создания стильных портретов с размытием заднего фона. Кроме того, камера обладает продвинутыми режимами для создания креативных фото и видео:

Камера также оснащена функциями по стилизации кадра при съемке, такими как потрет с неоновым фильтром, портрет с динамическим боке или ИИ-обработкой.

Присутствует и обновленный режим «Ночная съемка» для создания ярких и четких фотографий без шумов даже в условиях недостаточного освещения. Режим даблвью позволяет вести одновременную видеосъемку на основную и селфи-камеру, а «видеостабилизация UIS Max» обеспечивает съемку плавного и реалистичного видео.

realme 8 поддерживает 30-ваттную зарядку Dart Charge, способную зарядить аккумулятор емкостью 5000 мА·ч всего за 65 минут с применением пяти чипов безопасности. Аккумулятор работает до 40 дней в режиме ожидания, 43 часа при общении по телефону, 23 часа при просмотре YouTube, 9 часов при видеосъемке и до 10 часов при игре (MLBB).

Режим супер-энергосбережения позволяет выбрать 6 часто используемых приложений, чтобы продлить время работы смартфона еще на несколько часов, даже если у вас осталось всего 5%. Так, смартфон сможет провести еще двое суток в режиме ожидания или до 131 минуты в режиме разговора. Также устройство оснащено функцией быстрой «заморозки» приложений (Quick Freeze), оптимизации в спящем режиме и другими технологиями, помогающими сохранить заряд аккумулятора. А с помощью кабеля OTG аккумулятор realme 8 может заряжать другие смартфоны и смарт-устройства.

Вес устройства составляет всего 177 г при толщине корпуса менее 8 мм. Концепция дизайна нового смартфона олицетворяет соединение двух миров: реального и загадочного цифрового. Элементы корпуса обыгрывают это динамическое сочетание, появляющееся на стыке настоящего и иллюзорного.

realme 8 поступил в продажу в комплектации 6+128 Гб по промо-цене 20990 руб. в серебряном и черном цветах. РРЦ составит 23990 руб.