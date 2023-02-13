Индексная книга CNews*
Фотокамеры Ночная съемка
Публикаций - 206, упоминаний - 227
Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лаптева Марина 115 13
|Газаров Артур 77 8
|Овсянников Денис 23 6
|Гордеева Анна 36 6
|Бушуева Светлана 8 5
|Мамонтова Евгения 6 5
|Милехин Сергей 4 4
|Ксенин Алекс 311 3
|Принцевская Людмила 34 2
|Андронов Алексей 27 2
|Никитин Николай 20 2
|Музалев Дмитрий 13 2
|Наумов Станислав 27 2
|Попов Алексей 330 2
|Жарков Сергей 6 1
|Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
|Соболев Сергей 5 1
|Доля Сергей 2 1
|Анашкевич Сергей 1 1
|Варламов Илья 5 1
|Речменский Игорь 20 1
|Никитков Михаил 1 1
|Малкова Виолетта 1 1
|Ермолаев Евгений 3 1
|Данильчева Светлана 1 1
|Адров Дмитрий 34 1
|Molchan Ted - Молчан Тэд 4 1
|Елагина Ирина 1 1
|Сергеев Иван 74 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 898 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 1
|Беленький Александр 36 1
|Zhao George - Чжао Джордж 13 1
|Захир Максим 22 1
|Навальный Алексей 61 1
|Кухальский Ян 16 1
|Dell Michael - Делл Майкл 190 1
|Allen Paul - Аллен Пол 119 1
|Романюк Александр 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 20
|91Mobiles 1701 7
|DxOMark - Издание 36 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Wikipedia - Википедия 440 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 672 1
|NYT - The New York Times 1002 1
|AP - Associated Press 1994 1
|National Geographic 84 1
|500 Startups 14367 23
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
|Forrester Research 812 1
|Counterpoint Research 73 1
|In-Stat/MDR 64 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 3
|U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
Создано именных указателей - 111394.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.