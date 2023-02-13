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Фотокамеры Ночная съемка



13.02.2023 Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM 2
06.02.2023 Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы 1
15.11.2022 Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России 1
26.10.2022 Tecno выпустила лимитированный смартфон Spark 9 Pro Sport Edition 1
08.09.2022 Prestigio расширяет продуктовую линейку и анонсирует видеорегистратор RoadDetector 525GPS 1
09.08.2022 Infinix представила тонкий и легкий смартфон NOTE 12 NFC G88 1
10.06.2022 Технологии для дачников: лучшие IP-камеры видеонаблюдения 2
08.04.2022 Искусственный интеллект для камер смартфонов: что это и как работает 1
21.03.2022 Два новых видеорегистратора от Digma — уже в продаже 1
16.03.2022 Лучшие камерофоны начала 2022 года: выбор ZOOM 1
01.03.2022 Старт продаж смартфонов Vivo V23 и V23e в России 1
16.02.2022 Объявлены российские цены серии Realme 9 Pro 5G 1
15.02.2022 Смартфон-хамелеон Vivo V23 5G выходит на рынок России 1
25.01.2022 Как делать крутые фотографии на смартфон: основные правила мобильной съемки 1
23.11.2021 Видеорегистратор Prestigio RoadRunner 380 с двумя камерами высокого разрешения 1
22.09.2021 Как выбрать IP-камеру для дачи и следить за своим участком 2
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 1
04.08.2021 Серия Huawei nova возвращается на российский рынок 1
01.07.2021 Состоялась российская презентация новых смартфонов компании Tecno 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 1
22.06.2021 Axis Communications представляет высокоскоростную PTZ-камеру AXIS Q6315-LE с лазерной фокусировкой 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 2
26.05.2021 В России представлен смартфон realme 8 с Super AMOLED-экраном, быстрой зарядкой и 64-мегапиксельной камерой. Цена. Фото 1
09.04.2021 Компания EZVIZ представит свои лучшие продукты на выставке Securika Moscow 2021 1
24.02.2021 Большинство актуальных моделей vivo обновится до Android 11 1
31.12.2020 ZTE начала российские продажи игрового смартфона RedMagic 5s. Цена 1
12.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны 1
26.11.2020 Ezviz рассказала, каким должен быть современный умный дом 1
06.11.2020 Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus 1
05.11.2020 Новая компактная и прочная камера Canon ML 105 EF для съемки в темноте 1
22.10.2020 Стартовали российские продажи vivo V20 на Android 11. Цена. Фото 1
22.10.2020 Обзор смартфона CAMON 15 Pro: создан для социальных сетей 1
14.10.2020 Apple iPhone 12: новые цвета, 5G и странные аксессуары 1
18.09.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 30i. Фото 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
07.09.2020 Vivo объявила о старте инициативы Vision+, посвященной развитию культуры мобильной фотографии 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
14.07.2020 realme представла смартфон X3 SuperZoom 1
21.05.2020 Huawei начала российские продажи смартфонов Huawei Y8p, Y6p и Y5p. Цены 1

Публикаций - 206, упоминаний - 227

Фотокамеры упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6484 32
Ростех - Автоматика Концерн 1493 30
Samsung Electronics 9746 25
Canon 1377 24
Huawei 3514 16
Google LLC 10969 15
Olympus 466 14
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6272 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 538 12
ДОК 770 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 221 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 9
Nikon 610 9
Apple Inc 11221 9
4A Games 742 8
BBK OPPO Electronics 328 8
Eastman Kodak - Кодак 492 8
Xiaomi 1310 7
Leica Camera 249 7
Панорама КБ - Конструкторское бюро 136 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 242 6
Lenovo Group 2176 5
Ricoh Pentax 218 5
Casio 333 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 324 5
HTC Corporation 1492 4
Asahi Pentax 122 4
Lenovo Motorola 3504 4
Transsion Holdings - Tecno Mobile 76 4
Восход ФГБУ НИИ 600 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1028 4
LG Electronics 3543 4
Microsoft Corporation 23533 4
JVC Kenwood 411 3
ZTE Corporation 723 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 349 3
Goodix Technology 5 3
Meta Platforms - Facebook 4342 3
Carl Zeiss 299 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6205 8
Россети Ленэнерго 2352 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 8
Совкомбанк Совесть 266 5
Связной ГК 1339 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 4
Лента - Сеть розничной торговли 1707 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 889 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 2
AliExpress 381 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 2
Northrop Grumman 201 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory 24 2
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 2
Asahi Glass 42 2
Lockheed Martin 751 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник 12 1
Градиент 82 1
Цифроград 171 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5840 1
Имидж.ру 12 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 118 1
Эстет 13 1
Белый Ветер 353 1
Геометрия НПО 127 1
Евросеть Техмаркет 80 1
BMW Designworks Group 11 1
TripAdvisor 40 1
DreamWorks Animation LLC 59 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 224 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 13 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 1
Assist - Ассист 202 1
TÜV Rheinland Group 96 1
AliExpress Tmall 73 1
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 212 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1923 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18006 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2514 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
МВД РФ ГОВД - Городской отдел внутренних дел 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 54
4CIO 709 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 5
8K Association - Ассоциация 8K 161 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12536 112
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8687 106
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2739 101
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11865 101
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39163 100
Фотокамеры - Фотоаппараты - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4286 97
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9854 96
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1747 95
Автофокус - Автофокусировка 2232 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21434 83
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5743 78
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 77
Объектив - Lens 1333 76
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19261 65
Карты памяти - Запоминающее устройство 2193 64
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 725 61
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5660 60
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9353 59
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12621 53
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 368 51
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1759 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17360 43
Контрастность 2666 42
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8465 39
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79367 38
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11535 37
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6377 36
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 1753 36
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1495 35
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 1903 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26037 33
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 515 33
RAW - Формат цифровых файлов изображения 547 33
Макросъёмка 170 32
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 821 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8197 30
Микрофон - Microphone 2165 30
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое 330 29
5G - пятое поколение мобильной связи 3457 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6745 29
Google Android 12590 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4362 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 650 17
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 335 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 17
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 17
Microsoft Windows 14471 14
VK - Mail.ru Одноклассники 1486 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6633 12
Apple iPhone 6 6185 11
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 474 11
Samsung SVR-диктофон 446 10
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 10
Microsoft Windows 2000 12692 10
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 257 9
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 9
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 219 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 556 9
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 230 8
Google YouTube - Видеохостинг 2436 8
Fujifilm FinePix 107 8
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 8
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 693 8
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 116 8
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 143 8
Casio Exilim 107 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 8
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 175 7
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 7
Google Android 9 - Android Pie 216 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 729 7
Samsung Galaxy 1059 7
Canon DIGIC - серия процессоров 199 7
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 6
Huawei Mate - серия смартфонов 297 6
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 228 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2871 6
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 563 6
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 400 5
Google PixelBook Chromebook - Google PixelBook Go 166 5
Лаптева Марина 115 13
Газаров Артур 77 8
Овсянников Денис 23 6
Гордеева Анна 36 6
Бушуева Светлана 8 5
Мамонтова Евгения 6 5
Милехин Сергей 4 4
Ксенин Алекс 311 3
Принцевская Людмила 34 2
Андронов Алексей 27 2
Никитин Николай 20 2
Музалев Дмитрий 13 2
Наумов Станислав 27 2
Попов Алексей 330 2
Жарков Сергей 6 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Соболев Сергей 5 1
Доля Сергей 2 1
Анашкевич Сергей 1 1
Варламов Илья 5 1
Речменский Игорь 20 1
Никитков Михаил 1 1
Малкова Виолетта 1 1
Ермолаев Евгений 3 1
Данильчева Светлана 1 1
Адров Дмитрий 34 1
Molchan Ted - Молчан Тэд 4 1
Елагина Ирина 1 1
Сергеев Иван 74 1
Малафеев Андрей 51 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 250 1
Беленький Александр 36 1
Zhao George - Чжао Джордж 13 1
Захир Максим 22 1
Навальный Алексей 61 1
Кухальский Ян 16 1
Dell Michael - Делл Майкл 190 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
Романюк Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 123299 78
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50237 12
Япония 12886 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15121 11
Солнечная система - Solar system 2455 10
Европа 21327 10
Германия - Федеративная Республика 12022 5
Индия - Республика 5079 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17157 5
Луна - спутник Земли 1399 4
Южная Корея - Республика 6295 3
Китай - Пекин - Beijing 918 3
Африка - Африканский регион 3273 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 986 3
Канада 4711 3
Франция - Французская Республика 7089 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39452 3
Украина 7284 2
Италия - Итальянская Республика 4229 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13191 2
Испания - Королевство 3602 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 656 2
Америка Латинская 1687 2
Иран - Исламская Республика Иран 1005 2
Греция - Греческая Республика 957 2
Португалия - Порту 621 2
США - Нью-Йорк 2810 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2383 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2620 2
Швеция - Королевство 3461 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12823 2
Казахстан - Республика 4860 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 136 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 513 1
Ирак - Республика 695 1
США - Калифорния - Сан-Диего 364 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 490 1
Оман Султанат 99 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4849 39
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4060 35
Ergonomics - Эргономика 1496 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9984 24
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4567 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20260 19
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 299 16
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1614 15
Дневной свет - Дневное освещение 134 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15111 11
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 10
Английский язык 6168 10
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 889 9
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1148 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2460 8
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 825 7
Зоология - Животные домашние - Pets 479 6
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3582 6
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1407 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4505 6
Фотокамеры - эффект красных глаз 112 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2956 5
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 74 5
Ботаника - Растения - Plantae 867 5
Регистратор 1373 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5246 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4448 5
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1413 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 1175 4
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 673 4
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 828 4
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 817 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41789 4
Зоология - наука о животных 2313 4
Металлы - Серебро - Silver 684 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - спортивное и лечебное питание 696 3
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии 125 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9431 3
Зоология - Животные - Птицы - Birds 659 3
Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service 761 3
CNews - ZOOM.CNews 1757 20
91Mobiles 1701 7
DxOMark - Издание 36 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Wikipedia - Википедия 440 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 672 1
NYT - The New York Times 1002 1
AP - Associated Press 1994 1
National Geographic 84 1
500 Startups 14367 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7469 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 1
Forrester Research 812 1
Counterpoint Research 73 1
In-Stat/MDR 64 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11655 12
День молодёжи - 27 июня 692 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
MIPS Securika 4 1
Международный женский день - 8 марта 276 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
BIG Innovation Awards 5 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1219899, в очереди разбора - 880221.
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