МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24

ПАО «МТС», цифровая экосистема, презентовала в своем флагманском магазине на Тверской 15 все новые смартфоны линейки Samsung Galaxy S24. Смартфоны уже доступны для предзаказа в интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для клиентов МТС доступны все модели и цвета. Каждый покупатель, оформивший предзаказ, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Buds 2 Pro.

«Традиционно мы даем возможность нашим клиентам и любителям гаджетов увидеть и получить все технологические новинки одними из первых в России. Samsung Galaxy S24 знаковая новинка, которая, может перевернуть представление о смартфонах, поэтому мы уверены, что уже на этапе предзаказа к ней будет высокий интерес. Мы планируем начать выдавать предзаказы уже в ближайшее время», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Samsung Galaxy S24

Первый смартфон с искусственным интеллектом Galaxy AI. Galaxy AI — это первый универсальный искусственный интеллект для смартфонов. Его появление открывает новый этап в развитии технологий мобильных устройств, по своей значимости сравнимое с переходом от сотовых телефонов – к смартфонам. В основе комплексной мобильной системы искусственного интеллекта как собственные разработки Samsung, так и созданные в сотрудничестве с лидерами индустрии. Благодаря им использование смартфонов для общения, творчества и работы становится проще, чем когда-либо – как если бы вместо гаджета пользователю 24\7 был доступен персональный переводчик, ассистент или дизайнер.

МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24

Умный поиск: функция «Обведение для поиска» (Сircle to Search). Galaxy S24 расширяет возможности поисковых систем благодаря совместной разработке с Google. Технология «Обвести и найти» (Сircle to Search), доступная в новых Galaxy S24, способна перевернуть представления о поиске в интернете: теперь вам больше не потребуется вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно лишь обвести нужный предмет на экране смартфона прямо во время просмотра социальных сетей или мультимедийного контента. При этом результаты будут более подробными, чем в обычной поисковой выдаче. А быстро изучить полученную информацию поможет новая функция браузера Samsung Internet, которая может составить краткую сводку открытой страницы.

Благодаря искусственному интеллекту работа с текстами в приложении Samsung Notes становится еще удобнее и функциональнее. Искусственный интеллект выделяет основную мысль текста, структурирует его и исправляет орфографические ошибки. Также в нем доступна функция составления краткой сводки: смартфон соберет все самое важное из текста и даже создаст маркированный список.

Камера с искусственным интеллектом. «Умная» камера не просто улучшает качество съемки, но и позволяет работать с изображениями в галерее: достраивать фон при изменении размера или угла наклона фотографии, перемещать и менять объект, редактировать с помощью алгоритмов ИИ. Камеры смартфона обеспечивают двукратный, трехкратный, пятикратный и даже десятикратный зум без потери качества. Благодаря оптической стабилизации снимки получаются четкими, даже если объект движется. А кроме того, в телефоне появился ночной зум, который позволяет делать безупречные снимки даже при низком освещении.

Качественная съемка и удобный монтаж видео. Новые возможности камеры позволяют создавать качественные и четкие видео даже в режиме ночной съемки. При этом монтировать их стало еще проще: благодаря “многослойному” экрану редактирования можно работать сразу с несколькими видео, соединять их вместе, добавлять эффекты, тексты, наклейки и фоновую музыку прямо в галерее (не нужно прибегать к дополнительным программам-фоторедакторам).

Galaxy S24 — первые смартфоны, в которых функция AI используется для перевода разговора в режиме реального времени. В интерфейс гаджета встроен переводчик звонков и текстовых сообщений, который позволяет непринужденно общаться с собеседниками на множестве языков: перевод появляется на экране телефона прямо во время разговора в формате субтитров и даже транслируется в аудиоформате. На момент анонса линейки Galaxy S24, для перевода звонков и текстовых сообщений поддерживаются английский, испанский, французский, итальянский, китайский, японский, корейский языки и ряд других, включая региональные наречия.

Кроме того, в гаджетах есть функция изменения тональности (Tone Changing), которая позволяет выбрать нужный тон речи для текстовых сообщений. Доступно 5 вариантов: от очень формального до непринужденного. Помимо стандартных опций, можно придать речи дополнительной «живости» в режиме «посты для соцсетей».

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Стильный и прочный. Материалы, из которых изготовлен Galaxy S24, делают гаджет одновременно прочным и эстетичным. Дисплей выполнен из надежного стекла Corning Gorilla Glass (Corning Gorilla Glass Armor в версии S24 Ultra, Gorilla Glass Victus 2 для версий S24 и S24+, а также задней панели для всей линейки устройств S24), а варианты цветовых решений корпуса порадуют любителей и ярких красок, и сдержанных оттенков. Для моделей Galaxy S24 и Galaxy S24+ смартфон доступен в цветах Черный, Серый, Желтый и Фиолетовый. Модель Galaxy S24 Ultra будет продаваться в цветах Черный Титан, Серый Титан, Фиолетовый Титан и Желтый Титан. Дополнительной прочности моделям S24 и S24+ добавляет рамка из усиленного алюминия, а S24 Ultra — из сплава титана. Galaxy S24 защищен от пыли и воды по стандарту IP68.

Еще производительнее и быстрее. По сравнению с предыдущими моделями, Galaxy S24 получил улучшенный интеллектуальный аккумулятор 4 000 мАч.

Galaxy S24, ключевые характеристики

Galaxy S24+

Большая диагональ и мощный аккумулятор. Помимо всех новшеств линейки Galaxy S24 смартфон Galaxy S24+ с диагональю 6.7” обладает улучшенным аккумулятором емкостью 4,900 мАч. Теперь телефон прослужит еще дольше. По сравнению с моделью прошлого года, Galaxy S23, объем оперативной памяти вырос с 8 ГБ до 12 ГБ. На рынке смартфон появится в двух вариантах — со встроенной памятью в 256 ГБ и 512 ГБ.

Galaxy S24+, ключевые характеристики

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra с диагональю 6.8” и аккумулятором 5,000 мАч — самый большой и мощный смартфон в линейке. Стеклянный корпус, обрамленный Титановой рамкой, делает модель стильным аксессуаром для любого образа.

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В отличие от других смартфонов серии Galaxy S24, этот мобильный телефон обладает улучшенной камерой, способной делать еще более качественные снимки даже на большом расстоянии. Смартфон оснащен двумя телеобъективами с трехкратным и пятикратным оптическим зумом, широкоугольной камерой разрешением в 200 МП и ультраширокоугольной камерой 12 МП.

Объем оперативной памяти в Galaxy S24 Ultra — 12 ГБ, а встроенная память теперь достигает 1 ТБ (также доступны варианты с объемом 256 ГБ и 512 ГБ). Смартфон поддерживает электронное перо S Pen.

Galaxy S24 Ultra, ключевые характеристики

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.