Computational Document Liveness Алгоритм проверки «живости»


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


23.01.2026 ИИ меняет правила игры: как дипфейки ломают банковскую аутентификацию 2
11.06.2025 В России создан ИИ, распознающий лица прямо в браузере, «не используя биометрию» 1
26.03.2025 В России создали ИИ для выявления мошенников в цифровых каналах обслуживания 1
04.03.2024 Российские ученые обучили ИИ проверять на подлинность паспорта всех стран мира 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
18.01.2024 МТС первой в России презентовала Samsung Galaxy S24 1
17.05.2023 Smart ID Engine 2.0 выявляет 66 признаков подделки паспорта гражданина РФ 1
12.04.2021 В тестировании iBeta решение Oz Liveness отразило 100% биометрических атак 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 2
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 2
26.08.2008 Качаясь на волнах BOSE WAVE 1
12.05.2008 Pioneer PDP-LX6090: «девятая плазма» 1
19.02.2008 Проектор Optoma HD80 – Full HD бюджетник 1
08.02.2008 Epson EMP-TW2000. Проекционный Hi-End 1
06.12.2007 Odeon SDP-2002 развлечение при передвижении 1
21.11.2007 Телевизор JVC LT-47V80B – приближаясь к совершенству 1
07.11.2007 Отношение к старости и культурные традиции: исследование 1
23.10.2007 Обзор Nokia 7500 - мобильник-призма 1
05.09.2007 PlayStation3 как источник для домашнего HD-кинотеатра 1
05.09.2007 ЖК догоняет плазму: Toshiba Regza 47WL68R 1
05.09.2007 Sony DAV DZ250M — домашний кинотеатр-находка 1
05.09.2007 Pioneer PDP-428XD – долгожданный ТВ восьмого поколения 1
05.09.2007 ТВ PS-50Q91 — лучшая плазма от Samsung 1
02.08.2007 Sharp LC-32RD2RU – плоский экран с "плоским" изображением 1
19.06.2007 "Большой сотовой тройке" 3G не нужен 1
09.03.2007 Телевизор Hitachi 50PD9800TA – плазма промежуточного формата 1
13.12.2006 Плазменный телевизор Pioneer PDP-507XD. Больше – лучше 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Computational Document Liveness и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 435 6
Samsung Electronics 10682 4
Fostergroup 52 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 3
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics 429 3
Hitachi - Хитачи 1481 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 2
Sony 6639 2
VerifyMyAge 6 2
JVC Kenwood 418 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 112 1
iDenfy 5 1
ASKO 35 1
Optoma 31 1
Hisense Home Appliances 11 1
Hisense Visual Technology 12 1
Bose corp 40 1
Digitax - САВ - Системы автоматического возмещения - Диджит Трейдинг 1 1
York VRF - York Industrial VRF 5 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 29 1
ГЕРЦ 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3142 1
МегаФон 10019 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 253 1
Softline - Софтлайн 3308 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
AMD - Advanced Micro Devices 4484 1
Toshiba Corporation 2957 1
Fujitsu 2066 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Adobe Systems 1573 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 721 1
Sharp Corporation 1049 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 205 1
Data Matrix - Дата Матрикс 84 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 379 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 237 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Эра HD - Эра ХД 54 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 190 2
Citi - Citibank - Ситибанк 320 2
Tessi 9 2
BCW - BioCollections Worldwide 7 2
Композит 97 2
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 15 1
NNTC 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
ГПБ - Газпромбанк 1183 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2726 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 1
Альфа-Банк 1880 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Visa International 1976 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Лента - Сеть розничной торговли 2280 1
АльфаСтрахование СГ 358 1
American Express - Amex 335 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 471 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
JCB International 145 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 75 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 1
TWINO 4 1
Robocash Group - Займер МФК - Prestamer 10 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 46 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 360 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 14
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4053 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 12
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6323 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 11
Контрастность 2953 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2014 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 10
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 9
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 9
Аналоговые технологии 2836 9
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 8
Наушники - Headphones 4303 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 7
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 7
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1557 7
Joystick - Джойстик 1143 6
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 387 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6177 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 5
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1518 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 5
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 267 4
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 968 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6561 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 791 4
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 254 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Oz Liveness 45 5
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 4
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 227 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 3
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 2
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 65 2
Google Android 14766 2
Apple iOS 8298 2
Linux OS 10981 2
Microsoft Windows 16400 2
Smart Engines - GreenOCR 43 2
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 63 2
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 54 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 43 1
Samsung PS - серия телевизоров 27 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Fujitsu Aviamo 7 1
Innolux Corporation - Pioneer BDP - Pioneer BDR - Blu-ray-плеер 23 1
Samsung Internet - браузер 14 1
Nokia Prism 13 1
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 1
Microsoft Windows 3.x 80 1
Optoma HD - серия проекторов 11 1
Bose WAVE 2 1
Bose Link 3 1
Sharp ЖК-телевизоры 17 1
SRS Labs - TruBass 23 1
Samsung Galaxy S23 - смартфон 41 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 1
Samsung Galaxy AI 30 1
Nokia 7600 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Apple iPad 3943 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Apple macOS 2272 1
Наумов Максим 100 12
Арлазаров Владимир 275 6
Беляева Татьяна 24 3
Ширшов Павел 76 1
Синчуков Алексей 11 1
Crispell Diane - Крайспелл Диана 1 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 15 1
Ханин Александр 50 1
Цыганов Вячеслав 76 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 415 1
Рензяев Константин 75 1
Кожевников Алексей 66 1
Губанов Андрей 110 1
Северюхин Андрей 6 1
Князева Мария 16 1
Герасимов Артем 9 1
Изосимов Александр 192 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 5
Япония 13561 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 4
Азия - Азиатский регион 5754 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 3
Индия - Bharat 5719 3
Африка - Африканский регион 3575 3
Ближний Восток 3042 3
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 2
Казахстан - Республика 5825 2
Европа 24660 2
Южная Корея - Республика 6871 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 2
Германия - Федеративная Республика 12950 2
Франция - Французская Республика 7988 2
Испания - Королевство 3764 2
Япония - Токио 1011 2
Египет - Арабская Республика 1049 2
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Коморы - Союз Коморских Островов - Коморские Острова 10 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1155 1
Армения - Республика 2376 1
Беларусь - Белоруссия 6059 1
Швеция - Королевство 3718 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Сингапур - Республика 1910 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Бельгия - Королевство 1172 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1784 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Китай - Тайвань 4141 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2690 1
Саудовская Аравия - Королевство 633 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 8
Ergonomics - Эргономика 1689 7
Паспорт - Паспортные данные 2735 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
Металлы - Серебро - Silver 795 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2554 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 229 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Английский язык 6881 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Философия - Philosophy 501 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 234 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 357 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
IEEE Access 18 1
IHT - International Herald Tribune 22 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

