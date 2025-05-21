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Герасимов Артем
УПОМИНАНИЯ
Герасимов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Биккулова Гульнара 23 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 360 1
|Фисенко Лев 39 1
|Таран Сергей 42 1
|Третьяк Олег 6 1
|Мершков Иван 6 1
|UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360608, в очереди разбора - 755733.
Создано именных указателей - 175001.
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