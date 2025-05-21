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Герасимов Артем


УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 SimpleOne внедрила систему автоматических уведомлений и управления зависимостями задач в SDLC 1.5.0 1
12.04.2021 В тестировании iBeta решение Oz Liveness отразило 100% биометрических атак 1
27.05.2020 Российская Oz Forensics стала второй в мире по точности технологии распознавания лиц 1
18.10.2017 «Информзащита» и Oz Forensics будут бороться с мошенничеством в сфере цифровых документов 1
26.04.2017 «Райффайзенбанк» запускает пилотные проекты с тремя финтех-стартапами GenerationS 1
08.12.2016 «КИБ СёрчИнформ» оснащен модулем проверки подлинности изображений от Oz PhotoExpert 1
15.08.2016 «Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Герасимов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 427 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Информзащита 788 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7572 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 100 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 381 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5323 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2532 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1656 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12271 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 173 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 2
Clone - Клонирование 508 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5485 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1002 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 26 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 569 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1034 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1303 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 674 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1735 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1308 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3509 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7994 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 340 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6991 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4149 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14612 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 464 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne SDLC - SimpleOne Systems development life cycl 6 1
Apple iPhone 6 4863 1
Oz Liveness 42 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 280 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Google Android 14247 1
Apple iPad 3880 1
Apple iOS 7957 1
Биккулова Гульнара 23 1
Стюгин Михаил 20 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 360 1
Фисенко Лев 39 1
Таран Сергей 42 1
Третьяк Олег 6 1
Мершков Иван 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 1
Африка - Африканский регион 3517 1
Азия - Азиатский регион 5610 1
Европа 24371 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5231 2
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 80 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 838 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3564 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5979 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4987 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 718 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1092 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1294 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5746 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
Raiffeisen Award 5 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 75 1
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