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Третьяк Олег



03.04.2025 В России разработан национальный стандарт использования AI в строительстве 1
30.08.2023 В сентябре нас ждет крупнейшее мероприятие для разработчиков реального сектора 1
22.05.2018 Как аgile, блокчейн и цифровизация изменили Райффайзенбанк 1
26.04.2017 «Райффайзенбанк» запускает пилотные проекты с тремя финтех-стартапами GenerationS 1
07.02.2017 Яндекс разработал модель прогнозирования спроса на наличные в банкоматах 1
02.09.2016 Райффайзенбанк поддержит финтех-стартапы акселератора GenerationS 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Третьяк Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
Yandex - Яндекс 7547 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Oracle Corporation 6740 1
МегаФон 9105 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Oz Forensics - Оз Форензика - Media Forensic Software - Медиа Форензика 11 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 4
Газпром нефть 629 2
РВК - Российская венчурная компания 551 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 251 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 468 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 81 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12139 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5370 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14231 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2211 2
DevOps - Development и Operations 914 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13479 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5188 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7567 2
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 122 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 635 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3227 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1046 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6373 1
On-demand - "по требованию" 189 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 559 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 590 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 480 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 640 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1461 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 948 1
SCRUM - Методология совместной работы 131 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1517 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5400 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6736 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 408 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5183 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15966 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
Raiffeisen Elevator Lab 3 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Биккулова Гульнара 23 2
Бунин Олег 6 1
Герасимов Артем 6 1
Хайтин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146907 4
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 293 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 4
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 48 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6224 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 715 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1080 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1280 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5519 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13844 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2962 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3205 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Gartner - Гартнер 3566 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1102 1
Raiffeisen Award 5 3
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 68 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350945, в очереди разбора - 760799.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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