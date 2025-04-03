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Третьяк Олег
Третьяк Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 81 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4867 1
|Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
|Raiffeisen Elevator Lab 3 1
|Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
|PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Биккулова Гульнара 23 2
|Бунин Олег 6 1
|Герасимов Артем 6 1
|Хайтин Александр 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146907 4
|Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 293 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
|Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
|Австрия - Австрийская Республика 1313 1
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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