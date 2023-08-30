В сентябре нас ждет крупнейшее мероприятие для разработчиков реального сектора

Организатор крупных IT-конференций компания «Онтико» и «Газпром нефть» проведут конференцию для специалистов из нефтегазовой отрасли.

28 и 29 сентября в Москве пройдет Byte & Oil Conf 2023 — первая профессиональная IT-конференция разработчиков в нефтегазовой отрасли.

На площадке соберутся разработчики, DevOps-инженеры, Data Science-специалисты, IT-руководители и технические директора компаний реального сектора, в первую очередь нефтегаза, – более 500 участников. Идеальная атмосфера для нетворкинга и обмена опытом.

В программе конференции более 40 докладов. Среди ключевых тем – разработка сложных и высоконагруженных проектов, DevOps в производственных компаниях, работа с данными, IT-инфраструктура, разработка продуктов индустрии 4.0, применение ИИ в производственных компаниях, обеспечение технологического суверенитета, использование opensource, инженерная культура, управление портфелем IT-подрядчиков, продуктовым портфелем и безопасность.

Олег Бунин, основатель и генеральный директор «Онтико»: «Одна из задач наших IT-конференций — развитие отечественного IT-сообщества. Чтобы люди и компании могли делиться не только конкретными знаниями, но и передавать культуру разработки, вырабатывать стандарты отрасли. Это невозможно без личного взаимодействия участников сообщества».

Цель конференции — обмен знаниями и опытом в IT-технологиях, применяемых в нефтегазовой отрасли. Площадка конференции будет организована таким образом, чтобы участники смогли не только получить новые знания от спикеров конференции, но и познакомиться с коллегами из других компаний.

Олег Третьяк, и.о. директора Дирекции цифровой трансформации «Газпром нефти»: «Мы хотим построить сообщество разработчиков в нефтегазовой отрасли. И в этом плане конференция играет объединяющую роль. Событие станет «точкой сбора» будущего комьюнити. Это будет площадка для обмена опытом, совместной разработки и коллабораций. Уверен, такая командная работа ИТ-сообщества, приведет нас к технологической независимости гораздо быстрее».