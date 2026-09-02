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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газпромнефть ЦР Газпромнефть Цифровые решения ГПН ЦР ранее ИТСК Информационно-технологическая сервисная компания

«Газпромнефть-Цифровые решения» – российский разработчик и интегратор цифровых решений для промышленности, энергетики и ритейла. Компания реализует проекты комплексной цифровой трансформации, разрабатывает ИТ-продукты для производственных предприятий, транспортных холдингов, маркетплейсов и образовательных организаций, а также клиентские онлайн-сервисы. Аккредитована Минцифры России как ИТ-организация. В портфеле компании – решения, включенные в Единый реестр российского ПО, собственные центры компетенций и опыт внедрения на десятках производственных площадок. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 66 дел, на cумму 10 291 471 912 ₽*

Судебные дела (66) на сумму 10 291 471 912 ₽*
в качестве истца (46) на сумму 5 675 450 714 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 10 682 489 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.09.2026 «Газпром нефть» и «Р7» объединят усилия для развития ИТ-компетенций студентов и преподавателей 1
10.11.2025 Сила – в цифровизации: секреты успешной разработки от лидеров рынка на дискуссии LDM 1
26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
29.01.2025 Экономике России требуется около 100 тысяч программистов для разработки ИТ-продуктов 1
22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
09.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
24.12.2024 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
02.12.2024 Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря 2
30.08.2023 В сентябре нас ждет крупнейшее мероприятие для разработчиков реального сектора 1
19.09.2019 Научно-Технический Центр «Газпром нефти» внедрил дашборд руководителя 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
30.07.2019 Директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»: Контрольная среда должна быть максимально независимой от человека 1
17.06.2019 Новые сети используют для развития интернета вещей на нефтепромыслах «Газпром нефти» 1
14.03.2019 Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение» состоится 11 апреля 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
08.11.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему подготовки отчетности в компании «Борец» 1
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
25.05.2016 ИТСК создала для студентов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина современную ИТ-лабораторию 1
27.04.2016 «ОТ-Ойл» завершила тиражирование системы «ГТМ-Инвест» в новых дочерних компаниях «Газпром Нефти» 1
22.01.2015 ИТ-подрядчик «Газпром нефти» и «Сибура» не достанется французам 1
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
26.02.2014 «Газпром нефть» модернизировала ИТ-платформу с помощью «Астерос Консалтинга» 1
24.02.2014 Atos покупает долю в системном интеграторе «Газпром нефти» и «Сибура» 4
11.12.2013 Названы крупнейшие аутсорсеры поддержки SAP. В пятерке лидеров смена 1
28.11.2013 «ИТСК» создала единую корпоративную диспетчерскую службу для подразделений «Сибура» 1
22.11.2013 Как «Газпром нефть» повышает эффективность работы на скважинах «умными» ИТ 2
09.10.2013 Информатизация энергетики: 2 года и 1 млрд руб. из бюджета 1
25.02.2013 «ОТ-Ойл» завершила проект по визуализации данных в «Газпром нефти» 2
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1
11.05.2012 ИТ-аутсорсинг 2012: очередной фальстарт? 1
08.02.2012 Главой системного интегратора Optima стал бывший ИТ-директор «Сибура» 1
08.02.2012 В Optima назначен руководитель направления системной интеграции 1
05.08.2011 «Сибур Холдинг» внедряет систему управления НСИ на базе IBM InfoSphere MDM Server for PIM 1
05.10.2010 В «Газпром нефти» завершен проект по построению карты информационных потоков подразделений компании 1
26.03.2010 Топ-10 лидеров чемпионата по виртуализации. ФОТО и комментарии 1
04.03.2010 Что сдерживает бум SaaS в России. Мнения экспертов 1
02.06.2009 «Газпромнефть-ОНПЗ» автоматизировал склад с помощью «АйТи» 2
27.05.2009 «УСП КомпьюЛинк» автоматизирует оборотное водоснабжение для «Газпромнефть-ОНПЗ» 1

Публикаций - 42, упоминаний - 53

Газпромнефть ЦР и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5609 13
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 6
IBM - International Business Machines Corp 9708 4
9636 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 3
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 3
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
Softline - Софтлайн 3767 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1489 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 139 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 3
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 25 2
Infomaximum - Инфомаксимум 70 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 149 2
ЕАЕ-Консалт 12 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
ЭнергоДата - EnergoData 21 2
Optima Integration - Оптима-интеграция 23 2
Atos - Siemens IT Solutions and Services - Siemens IT Operations AG 23 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1843 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 266 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 814 2
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 57 1
Intact - Интакт 21 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Teamscore - ТИМ - Вебзавод - Webzavod 19 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Газпром нефть 734 31
Газпром ПАО 1496 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 12
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 19 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 3
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 98 3
Россети Ленэнерго 1699 2
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 44 2
Почта России ПАО 2380 2
Роснефть НК - нефтяная компания 564 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1210 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 149 2
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 88 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Воронежсинтезкаучук АО 17 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 113 1
Газпромнефть Ямал 6 1
Химпром 22 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
РЖД Логистика 21 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Славнефть-Мегионнефтегаз - СН-МНГ - Красноярскнефтегаз 59 1
Авиапарк ТРЦ 52 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Сибур Холдинг - НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 22 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 5 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Силовые машины 166 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6581 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 208 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5455 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 108 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4965 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 372 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 780 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 365 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 76 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
MESA International - Manufacturing Enterprise Solutions Association 2 1
Ассоциация облачно-ориентированных технологий - Ассоциация профессионалов индустрии облачно-ориентированных технологий - АОТ - RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 20 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3594 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12975 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12337 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5686 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 6
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1626 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1396 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4347 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13760 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1430 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16411 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12256 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2382 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10739 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1540 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6733 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35349 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1936 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3603 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7755 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3159 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9599 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1077 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1681 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6075 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6528 3
Стандартизация - Standardization 2345 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23078 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2331 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 4
Microsoft Office 4193 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 946 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 78 2
SAP NetWeaver 158 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
Google Forms - Google Формы 82 1
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 46 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 1
Dr.Web AV-Desk 148 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
Ford Focus - Компакт-кар 30 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 255 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 53 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 10 1
1С Энергетика 9 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 291 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform - Xsquare Reports 29 1
Haulmont - OpenBPM Platform 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1047 1
Google Scholar 10 1
Google Android 15303 1
Apple iOS 8609 1
Новые облачные технологии - МойОфис 961 1
Intel x86 - архитектура процессора 2177 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1220 1
1С:ERP Управление предприятием 853 1
Полянская Анастасия 5 4
Кравченко Константин 101 3
Баранов Виталий 10 3
Дубровская Анна 21 3
Хамидуллин Ринальд 4 3
Колотев Дмитрий 32 3
Стонт Дмитрий 4 3
Кальмуцкий Владислав 4 3
Заболотный Роман 6 3
Соболевская Людмила 3 3
Бочкин Александр 63 2
Ивицкий Дмитрий 22 2
Горбачев Дмитрий 13 2
Сергеев Вячеслав 10 2
Гулевич Руслан 32 2
Бартенева Мария 36 2
Буланов Николай 19 2
Петров Олег 8 2
Конов Дмитрий 5 2
Андреева Ольга 7 2
Коптелов Андрей 137 2
Рагулин Лев 4 1
Россинский Евгений 9 1
Рахманов Александр 23 1
Борисов Александр 39 1
Зуев Александр 4 1
Сушин Александр 6 1
Поперлюков Алексей 2 1
Сидоров Алексей 22 1
Тюренков Алексей 6 1
Иванов Игорь 36 1
Селиванов Юрий 5 1
Румянцев Михаил 3 1
Жаданов Михаил 2 1
Васильев Владимир 40 1
Громов Владимир 14 1
Инюцын Антон 17 1
Сметанников Антон 2 1
Карасев Антон 22 1
Котяков Антон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19618 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1290 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1732 4
Германия - Федеративная Республика 13254 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 2
Европа 24999 2
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1698 2
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Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 262 1
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Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 51 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 1
Казахстан - Республика 6076 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4215 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3468 1
Азия - Азиатский регион 5937 1
Беларусь - Белоруссия 6318 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Словения - Республика 255 1
Европа Восточная 3140 1
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