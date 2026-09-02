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Газпромнефть ЦР Газпромнефть Цифровые решения ГПН ЦР ранее ИТСК Информационно-технологическая сервисная компания
«Газпромнефть-Цифровые решения» – российский разработчик и интегратор цифровых решений для промышленности, энергетики и ритейла. Компания реализует проекты комплексной цифровой трансформации, разрабатывает ИТ-продукты для производственных предприятий, транспортных холдингов, маркетплейсов и образовательных организаций, а также клиентские онлайн-сервисы. Аккредитована Минцифры России как ИТ-организация. В портфеле компании – решения, включенные в Единый реестр российского ПО, собственные центры компетенций и опыт внедрения на десятках производственных площадок.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 66 дел, на cумму 10 291 471 912 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Газпромнефть ЦР и организации, системы, технологии, персоны:
|Полянская Анастасия 5 4
|Кравченко Константин 101 3
|Баранов Виталий 10 3
|Дубровская Анна 21 3
|Хамидуллин Ринальд 4 3
|Колотев Дмитрий 32 3
|Стонт Дмитрий 4 3
|Кальмуцкий Владислав 4 3
|Заболотный Роман 6 3
|Соболевская Людмила 3 3
|Бочкин Александр 63 2
|Ивицкий Дмитрий 22 2
|Горбачев Дмитрий 13 2
|Сергеев Вячеслав 10 2
|Гулевич Руслан 32 2
|Бартенева Мария 36 2
|Буланов Николай 19 2
|Петров Олег 8 2
|Конов Дмитрий 5 2
|Андреева Ольга 7 2
|Коптелов Андрей 137 2
|Рагулин Лев 4 1
|Россинский Евгений 9 1
|Рахманов Александр 23 1
|Борисов Александр 39 1
|Зуев Александр 4 1
|Сушин Александр 6 1
|Поперлюков Алексей 2 1
|Сидоров Алексей 22 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Иванов Игорь 36 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Васильев Владимир 40 1
|Громов Владимир 14 1
|Инюцын Антон 17 1
|Сметанников Антон 2 1
|Карасев Антон 22 1
|Котяков Антон 8 1
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