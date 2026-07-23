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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мугалев Иван

СОБЫТИЯ


23.07.2026 Единый защищенный доступ к данным и документам: Blitz Identity Provider подтвердил совместимость с «Платформа Атолл» 5 и «Эльдока» 5 1
23.09.2025 Arenadata и АТОЛЛис создали платформу управления промышленными данными 1
23.07.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и платформы АТОЛЛ 1
17.06.2021 «ОТ-Ойл» расширяет спектр услуг и вводит единый бренд «АТОЛЛис» 1
25.02.2013 «ОТ-Ойл» завершила проект по визуализации данных в «Газпром нефти» 1
31.08.2011 «ОТ-Ойл» открыла направление консалтинга для компаний ТЭК 1
31.03.2010 В «Юганскнефтегазе» обновлена система контроля за работами на скважинах 1
30.01.2009 «Открытые Технологии» обзавелись «дочкой» для ТЭКа 1
05.07.2006 "Открытые Технологии" создали Центр решений ТЭК 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Мугалев Иван и организации, системы, технологии, персоны:

АТОЛЛис - ОТ-Ойл 17 5
Открытые технологии 732 4
АТОЛЛис 6 3
Oracle Corporation 7069 2
Upstream 54 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 41 1
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 1
Винк 9 1
АТОЛЛис - АТОЛЛ-Инжиниринг 1 1
ТехноИнтеллект 8 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 414 1
IBM - International Business Machines Corp 9693 1
SAP SE 5592 1
Газпром нефть 723 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 522 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Газпром ПАО 1490 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12154 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2863 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6436 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13213 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 628 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4379 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5852 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9452 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6975 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1068 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1373 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 946 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7661 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1107 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10631 1
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 385 1
Шахматка - Шахматная ведомость 22 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 490 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3798 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 533 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10169 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25509 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1025 1
АТОЛЛис - ОТ-Ойл АТОЛЛ Платформа 10 3
Реак Софт - Blitz Identity Provider 22 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1313 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 33 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
SAP NetWeaver 158 1
Эльдок - elDoc - система электронного документооборота 5 1
Microsoft Office 2007 265 1
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 39 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 194 1
Oracle Java - язык программирования 3462 1
Кожевников Михаил 25 1
Тухватуллин Рамиль 1 1
Москвитин Егор 1 1
Хамидуллин Ленар 1 1
Азовцев Константин 2 1
Юсупов Ринат 8 1
Гизатуллин Олег 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1714 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47475 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1006 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7770 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1470 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8468 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2670 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6148 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2386 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33615 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53289 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5684 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 847 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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