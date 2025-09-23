Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Бизнес-приложения
|

Arenadata и АТОЛЛис создали платформу управления промышленными данными

Группы компаний Arenadata и АТОЛЛис, разработчики систем управления и обработки данных, объявили о выпуске совместной ИТ-платформы для крупных промышленных предприятий. Решение обеспечивает унифицированный доступ к единому набору корпоративных данных независимо от объема, формата и места их хранения в распределенных источниках. Высокая доступность качественных данных повышает эффективность производственных процессов и управленческих решений, а также позволяет минимизировать расходы на интеграцию, техподдержку и обслуживание ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В основу решения вошли продукты Arenadata: система управления корпоративными данными в рамках Data Governance (Arenadata Catalog), система контроля качества данных (Arenadata Catalog Data Quality Framework), система управления мастер-данными (Arenadata Harmony MDM), СУБД (Arenadata DB) и интеграционная платформа управления данными АТОЛЛис (платформа «АТОЛЛ»).

Продукты Arenadata позволяют описать источники данных и правила доступа к ним, управлять метаданными, а также ведением справочников и классификаторов.

АТОЛЛис расширил функционал платформы возможностями классификации данных в терминах предметной области (онтология), формирования основных данных (их хранение при необходимости можно обеспечить при помощи продуктов Arenadata) и перемещения этих данных между источниками (ETL), а также поисковыми механизмами для пользователей в режиме контекстного диалога с чат-ботом.

«Объединив технологии Arenadata с нашей многолетней отраслевой экспертизой, мы создали инструментарий, который позволяет сотрудникам российских предприятий эффективнее использовать корпоративные данные без знания особенностей их хранения. Платформа автоматически классифицирует информацию в терминах предметной области, облегчая и ускоряя повседневную работу с данными», — сказал генеральный директор АТОЛЛис Иван Мугалев.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

«Совместная платформа Arenadata и АТОЛЛис создана для крупных игроков в ключевых отраслях — горнорудной, нефтегазовой и электроэнергетической. Тестовые испытания показали высокие результаты, и теперь мы готовы предложить решение предприятиям для полноценной работы», — сказал директор по работе с партнерами группы Arenadata Антон Мартынов.

В настоящее время проводится комплексное тестирование совместной работы продуктов в различных режимах и сценариях, параллельно ведётся разработка документации и формирование лицензионно-ценовой политики. Продвижение готового продукта будет осуществляться через каналы Arenadata и АТОЛЛис.

В дальнейшем планируется расширение функционала решения за счет добавления новых модулей, включая системы на основе искусственного интеллекта. Это позволит усилить конкурентные преимущества платформы и предложить пользователям дополнительный набор инструментов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще