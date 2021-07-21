Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ETL
Extract, Transform, Load
Извлечение, преобразование, загрузка данных
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Публикаций - 79, упоминаний - 110
ETL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Степанов Антон 56 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Ибрагимов Рустем 17 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Летунов Илья 48 2
|Мадани Фарид 11 1
|Михина Ангелина 6 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Бухар Виктория 7 1
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
|Федоров Вячеслав 3 1
|Сандомирский Евгений 3 1
|Якупов Ринат 2 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Кузьмин Василий 7 1
|Лукутина Елена 10 1
|Волкоедова Елена 2 1
|Урих Виктория 1 1
|Васильев Григорий 35 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Панова Мария 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Макаров Станислав 111 1
|Бахалов Алексей 1 1
|Патешман Александр 2 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Погодаев Александр 7 1
|Путин Владимир 1826 1
|Фаттахов Марат 2 1
|Мариничева Мария 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Голованов Леонид 5 1
|Силкина Елена 8 1
|Холоднова Ольга 1 1
|Ткаченко Леонид 4 1
|InformationWeek 101 1
|IDC - International Data Corporation 2723 1
|CNews Analytics 1991 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru