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ETL
Extract, Transform, Load
Извлечение, преобразование, загрузка данных


21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 1
18.06.2021 ВТБ внедрил платформу для защиты данных клиентов 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
10.02.2021 БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 9
18.11.2020 Клиенты SAP смогут осуществить быструю миграцию с помощью SAP Advanced Data Migration by Syniti 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
03.09.2020 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 4
03.08.2020 6 задач ИТ-департамента при внедрении систем управления знаниями 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 1
19.05.2020 Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL 3
18.05.2020 У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL 5
12.03.2020 Conteq разработал аналитическое решение на базе Microsoft Power BI для ЦБК «Кама картон» 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 1
10.12.2019 Tele2 внедрил систему управления знаниями KMS Lighthouse 2
01.11.2019 «Барс груп» выпустил новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
05.09.2019 «Корус консалтинг» вывел на рынок решение для автоматизации процесса работы и контроля за исполнением задач 1
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI 3
03.06.2019 СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс» 1
24.05.2019 «Барс груп» расширила возможности платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
07.02.2019 Handysoft обеспечила правительство Новгородской области инструментами оперативной аналитики 1
08.11.2018 МТС увеличит штат команды больших данных в два раза 1
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 1
06.06.2018 «Динамика» внедрила «Единое окно» в «Связь-Банке» 2
12.03.2018 Вышла новая версия Neoflex Reporting Big Data Edition 1
20.12.2017 Что такое каскадное управление предприятием на платформе SAP for HANA 1
12.10.2017 Облачная платформа Oracle предлагает инновации для масштабируемой обработки больших данных 1
25.05.2017 В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform 1
04.05.2017 «Полиматика» и «ХэндиСофт» представили аналитическую систему для работы с данными «1С: Предприятие» 4
28.04.2017 RBtechnologies перевела хранилище данных «ЮниКредит Банка» на новые системы-источники 1
12.04.2017 Интернет вещей и большие данные помогают морякам 1
29.08.2016 Связь-Банк и «Неофлекс»: человеческий фактор качества данных 1
28.06.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI протестирована на совместимость с Debian 1
26.05.2016 Платформа бизнес-аналитики Alpha BI совместима с Astra Linux 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
21.10.2015 Dell представила новые решения для аналитики больших данных 1

Публикаций - 79, упоминаний - 110

ETL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 6
Neoflex - Неофлекс 141 4
Microsoft Corporation 11110 4
Барс груп 402 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Oracle Corporation 3355 2
Teradata 166 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
Юнидата - Unidata 32 2
Крок 1221 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
IBM 3546 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Yandex - Яндекс 4101 2
EA DICE 147 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
Dynatrace 46 1
Conteq - Контек 9 1
KMS Lighthouse 8 1
Vertica 20 1
Google LLC 7158 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Nvidia Corp 2028 1
HandySoft - Хэндисофт 2 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия 4 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Greenplum 22 1
Navteq 110 1
Marvel - Марвел КТ 64 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Denodo Technologies 2 1
Инверсия 64 1
Eastman Kodak 101 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
3753 1
Huawei 2731 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Татэнерго 19 2
Вертолеты России 114 2
Газпром нефть 382 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
ЦБК Кама картон - Целлюлозно-бумажный комбинат 1 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Мособлбанк 17 1
Связь-банк 78 1
Деловые Линии ГК 36 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
СДМ-Банк 51 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Открытие ФК 538 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Уралсиб Банк 390 1
Татнефть 112 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1126 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство РФ 2206 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 6
Big Data - Большие данные 1136 5
Data Lake - Озеро данных 82 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Kubernetes 307 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 2
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Data Engineering - Инжиниринга данных 5 1
Виртуализация 71 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
SQL - Язык программирования 434 5
БАРС.Alpha BI 32 4
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 3
Linux OS 4265 3
Microsoft Excel 436 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Microsoft SQL Server 795 3
Apache Hadoop 339 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
IBM Cognos BI 143 2
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 2
Informix СУБД 16 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Epam Digital Workplace 1 1
SAP Advanced Data Migration 1 1
Neoflex Datagram 5 1
Apache NiFi 5 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Apache Airflow 9 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Microsoft Office 2007 98 1
SAP Sybase 77 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP ASPM - SAP Asset Strategy and Performance Management 2 1
Apache Spark 63 1
SAP ERP FI - SAP Financials 1 1
SAP EPM - SAP Enterprise Performance Management 3 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Data Services 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 1
SAP Replication Server 1 1
SAP Information Steward 1 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
Степанов Антон 56 3
Мишустин Михаил 302 2
Ибрагимов Рустем 17 2
Кузнецов Сергей 82 2
Летунов Илья 48 2
Мадани Фарид 11 1
Михина Ангелина 6 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Бухар Виктория 7 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Федоров Вячеслав 3 1
Сандомирский Евгений 3 1
Якупов Ринат 2 1
Прохоров Фёдор 78 1
Кузьмин Василий 7 1
Лукутина Елена 10 1
Волкоедова Елена 2 1
Урих Виктория 1 1
Васильев Григорий 35 1
Кузьминов Илья 8 1
Зубкова Наталья 12 1
Панова Мария 1 1
Самойленко Максим 65 1
Макаров Станислав 111 1
Бахалов Алексей 1 1
Патешман Александр 2 1
Кривошеев Евгений 4 1
Погодаев Александр 7 1
Путин Владимир 1826 1
Фаттахов Марат 2 1
Мариничева Мария 1 1
Мякишева Марина 84 1
Голованов Леонид 5 1
Силкина Елена 8 1
Холоднова Ольга 1 1
Ткаченко Леонид 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
Украина 3374 4
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 3
Европа 3766 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Казахстан - Республика 2637 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Восточная Европа 1682 2
Европа Западная 615 2
Грузия 691 1
Россия - Краснодар 1040 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Новгородская область 287 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
InformationWeek 101 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
Teradata CTO Roadshow 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764687, в очереди разбора - 668374.
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