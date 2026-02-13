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ETL Extract, Transform, Load Извлечение, преобразование, загрузка данных
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|13.02.2026
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AW BI запустила бесплатный курс по ETL-подготовке данных для BI-аналитики
о онлайн-курса «Продвинутая подготовка данных для анализа в BI», посвященного практическим аспектам ETL-процессов в современной аналитике. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». Курс
|03.12.2025
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Продукт Dat.ax признан эталонным ETL-инструментом для работы с ИИ
Российский программный продукт Dat.ax занял лидирующие позиции в независимом исследовании «ETL Круг Громова 2025», посвященном состоянию рынка ETL-систем в России и трендам их р
|11.11.2025
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Modus ETL признан эталонным решением для продвинутой аналитики в «ETL-круг Громова 2025»
Второй год подряд Modus ETL демонстрирует отличные результаты в сравнении ETL-систем по основным критериям «
|11.08.2025
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Navicon: рынок ETL/ELT ждет бум искусственного интеллекта и повышение спроса
нтегратора и разработчика Navicon проанализировали рынок платформ данных. Они выяснили, что сегмент ETL/ELT движется в сторону более широкого использования low-code и передовых технологий, а та
|21.05.2025
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Modus BI 3.9 и Modus ETL 1.6: плагины для создания визуализаций, авторизация через «Битрикс24», оптимизация сбора и обработки данных
Вендор Modus выпустил обновленные версии продуктов Modus BI и Modus ETL. Об этом CNews сообщили представители Modus. Modus BI 3.9 Визуальные компоненты Добавлена возможность использования плагинов (beta-версия) при создании отчетов. Теперь пользователи могут ус
|26.03.2025
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Modus ETL 1.6.11: оптимизация получения данных из источников «1С», экспорт описания и структуры таблиц хранилища и новые шаблоны в сценариях обработки данных
Вышло обновление Modus ETL. Об этом CNews сообщили представители Modus. Получение данных из источников Добавлена быс
|20.03.2024
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Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition
уппы Астра». «Группа Астра» и российская ИT-компания DIS Group сообщают об официальной сертификации ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Read
|19.03.2024
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«Диасофт» поможет управлять ETL-процессами
роцессах обработки данных. Теперь в продукте поддержан новый вид регламентных операций – управление ETL-процессами, а также добавлена настройка правил расчета дат. Об этом CNews сообщили предст
|05.12.2023
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IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData
Компания IT_ONE (ООО «ИТ1-Технологии») разработала ETL-продукт по перемещению и интеграции данных в хранилищах – OneData. Новый фреймворк поддерживает большинство популярных типов источников и приемников данных, высокую скорость развертывания и
|14.03.2023
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Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных
области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline заключил партнерский договор с российским разработчиком отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, компанией Gelarm. Флагманским решением компании является Gelarm Infrastructure Management System (GIMS), в которую входит три продукта: GIMS Inventory, GIMS Monitoring и GIMS Automation. П
|27.12.2022
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OCS Distribution начинает продвижение ETL-решения VShuffle
Компания «ВС лаб-разработка», разработчик отечественного ETL-решения по обезличиванию и маскированию данных VShuffle (ВШАФЛ) и компания OCS, ИТ-дистрибьютор страны, объявляют о начале сотрудничества. Новое технологическое партнерство расширит продукт
|14.04.2022
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МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных
«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с DIS Group реализовал проект по внедрению ETL-платформы. Новая интеграционная платформа объединила более 30 систем и значительно упрост
|19.05.2020
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Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL
«Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь идет о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соответств
|18.05.2020
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У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL
«Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего эффективно решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соот
|03.12.2014
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Фокус с кроликом: как очистить данные
ния данных в единый формат на языке ИТ-специалистов называется очисткой данных. Это одна из функций ETL-систем, которые извлекают данные из внешних источников, трансформируют их и загружают в х
|26.01.2009
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Разработчик open source ETL-решений Talend привлек $12 млн инвестиций
При этом, по мнению руководителей компании, дополнительным конкурентным преимуществом в условиях всеобщего сокращения бюджетов будет открытость решений. Напомним, что среди решений Talend - открытая ETL-среда Talend Open Studio, инструменты профилирования и очистки данных, а также комплексное решение Talend Integration Suite.
|27.02.2008
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Анонсирован новый Talend Open Studio: ETL-инструмент на базе Eclipse
Компания Talend, разработчик инструментов ETL (Extract, Transform, Load - извлечение, преобразование и загрузка информации), представила релиз Talend Open Studio 2.3.1. В новой версии исправлено более 40 ошибок, касающихся графического
|26.12.2007
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Ключевые игроки рынка BI: круг сжимается
союз поставщиков баз данных и аналитических приложений. Чуть позднее к ним подключились поставщики ETL-инструментов (Extract-Transformation-Load), позволявших автоматизировать процесс сбора, о
|17.08.2004
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Alcatel модернизирует лаосские сети связи за $24 млн.
Компания Alcatel Shanghai Bell подписала контракт с лаосским оператором ETL на сумму $24 млн. Контракт предусматривает модернизацию существующей сети связи. По условиям контракта, Alcatel предоставит фирме ETL (Enterprise of Telecommunications Laos) полное т
ETL и организации, системы, технологии, персоны:
|Лихницкий Павел 71 27
|Арлазаров Владимир 290 9
|Кузнецов Кирилл 29 8
|Гиацинтов Олег 25 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Панченко Иван 197 5
|Ибрагимов Рустем 23 5
|Вятчинин Александр 14 5
|Катеев Арслан 6 5
|Галкин Николай 140 4
|Федечкин Эдуард 58 4
|Кирьянова Александра 169 4
|Чернышев Андрей 74 4
|Анисимов Александр 19 4
|Дергачева Светлана 63 4
|Хачапуридзе Татьяна 9 4
|Сотин Денис 216 3
|Путятинский Сергей 112 3
|Гузовский Денис 79 3
|Лазаренко Дмитрий 108 3
|Васильев Андрей 31 3
|Подкопаев Олег 30 3
|Карпов Сергей 55 3
|Воронин Павел 196 3
|Аверина Мария 24 3
|Кузьмин Василий 11 3
|Прохоров Фёдор 83 3
|Предтеченский Петр 18 3
|Смирнов Денис 25 3
|Самойленко Максим 67 3
|Степанов Антон 71 3
|Северов Михаил 5 3
|Лазуков Станислав 52 3
|Маркова Светлана 43 3
|Тятюшев Максим 215 3
|Ушанов Илья 10 3
|Спивак Александр 5 3
|Чудинов Дмитрий 103 3
|Хорин Максим 4 3
|Александров Михаил 7 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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