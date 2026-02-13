Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ETL Extract, Transform, Load Извлечение, преобразование, загрузка данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.02.2026 AW BI запустила бесплатный курс по ETL-подготовке данных для BI-аналитики

о онлайн-курса «Продвинутая подготовка данных для анализа в BI», посвященного практическим аспектам ETL-процессов в современной аналитике. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». Курс
03.12.2025 Продукт Dat.ax признан эталонным ETL-инструментом для работы с ИИ

Российский программный продукт Dat.ax занял лидирующие позиции в независимом исследовании «ETL Круг Громова 2025», посвященном состоянию рынка ETL-систем в России и трендам их р
11.11.2025 Modus ETL признан эталонным решением для продвинутой аналитики в «ETL-круг Громова 2025»

Второй год подряд Modus ETL демонстрирует отличные результаты в сравнении ETL-систем по основным критериям «

11.08.2025 Navicon: рынок ETL/ELT ждет бум искусственного интеллекта и повышение спроса

нтегратора и разработчика Navicon проанализировали рынок платформ данных. Они выяснили, что сегмент ETL/ELT движется в сторону более широкого использования low-code и передовых технологий, а та
21.05.2025 Modus BI 3.9 и Modus ETL 1.6: плагины для создания визуализаций, авторизация через «Битрикс24», оптимизация сбора и обработки данных

Вендор Modus выпустил обновленные версии продуктов Modus BI и Modus ETL. Об этом CNews сообщили представители Modus. Modus BI 3.9 Визуальные компоненты Добавлена возможность использования плагинов (beta-версия) при создании отчетов. Теперь пользователи могут ус
26.03.2025 Modus ETL 1.6.11: оптимизация получения данных из источников «1С», экспорт описания и структуры таблиц хранилища и новые шаблоны в сценариях обработки данных

Вышло обновление Modus ETL. Об этом CNews сообщили представители Modus. Получение данных из источников Добавлена быс
20.03.2024 Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition

уппы Астра». «Группа Астра» и российская ИT-компания DIS Group сообщают об официальной сертификации ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Read
19.03.2024 «Диасофт» поможет управлять ETL-процессами

роцессах обработки данных. Теперь в продукте поддержан новый вид регламентных операций – управление ETL-процессами, а также добавлена настройка правил расчета дат. Об этом CNews сообщили предст
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData

Компания IT_ONE (ООО «ИТ1-Технологии») разработала ETL-продукт по перемещению и интеграции данных в хранилищах – OneData. Новый фреймворк поддерживает большинство популярных типов источников и приемников данных, высокую скорость развертывания и
14.03.2023 Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных

области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline заключил партнерский договор с российским разработчиком отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, компанией Gelarm. Флагманским решением компании является Gelarm Infrastructure Management System (GIMS), в которую входит три продукта: GIMS Inventory, GIMS Monitoring и GIMS Automation. П
27.12.2022 OCS Distribution начинает продвижение ETL-решения VShuffle

Компания «ВС лаб-разработка», разработчик отечественного ETL-решения по обезличиванию и маскированию данных VShuffle (ВШАФЛ) и компания OCS, ИТ-дистрибьютор страны, объявляют о начале сотрудничества. Новое технологическое партнерство расширит продукт
14.04.2022 МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных

«Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с DIS Group реализовал проект по внедрению ETL-платформы. Новая интеграционная платформа объединила более 30 систем и значительно упрост
19.05.2020 Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL

«Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь идет о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соответств
18.05.2020 У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL

«Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего эффективно решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соот
03.12.2014 Фокус с кроликом: как очистить данные

ния данных в единый формат на языке ИТ-специалистов называется очисткой данных. Это одна из функций ETL-систем, которые извлекают данные из внешних источников, трансформируют их и загружают в х
26.01.2009 Разработчик open source ETL-решений Talend привлек $12 млн инвестиций

При этом, по мнению руководителей компании, дополнительным конкурентным преимуществом в условиях всеобщего сокращения бюджетов будет открытость решений. Напомним, что среди решений Talend - открытая ETL-среда Talend Open Studio, инструменты профилирования и очистки данных, а также комплексное решение Talend Integration Suite.
27.02.2008 Анонсирован новый Talend Open Studio: ETL-инструмент на базе Eclipse

Компания Talend, разработчик инструментов ETL (Extract, Transform, Load - извлечение, преобразование и загрузка информации), представила релиз Talend Open Studio 2.3.1. В новой версии исправлено более 40 ошибок, касающихся графического
26.12.2007 Ключевые игроки рынка BI: круг сжимается

союз поставщиков баз данных и аналитических приложений. Чуть позднее к ним подключились поставщики ETL-инструментов (Extract-Transformation-Load), позволявших автоматизировать процесс сбора, о
17.08.2004 Alcatel модернизирует лаосские сети связи за $24 млн.

Компания Alcatel Shanghai Bell подписала контракт с лаосским оператором ETL на сумму $24 млн. Контракт предусматривает модернизацию существующей сети связи. По условиям контракта, Alcatel предоставит фирме ETL (Enterprise of Telecommunications Laos) полное т

Публикаций - 538, упоминаний - 668

ETL и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 71
9594 55
SAP SE 5601 47
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 42
Microsoft Corporation 25775 38
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 27
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 25
Neoflex - Неофлекс 257 21
Salesforce - Informatica 139 20
Luxms 120 20
Diasoft - Диасофт 1144 20
SAS Institute 1082 19
Softline - Софтлайн 3743 17
Salesforce - Tableau Software 123 16
Yandex - Яндекс 9216 15
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 14
БАРС Груп 579 14
Qlik - QlikTech 173 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
Ростелеком 10948 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Google LLC 12688 11
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 11
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 11
Navicon - Навикон 339 11
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 10
Softline - Polymatica - Полиматика 201 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 26 8
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 15
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
Альфа-Банк 1979 10
Газпром нефть 725 8
Почта России ПАО 2370 8
Газпром ПАО 1493 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Ростех - Вертолеты России 180 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Ингосстрах СПАО 478 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Альфа-Капитал УК 155 3
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 3
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 3
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Федеральное казначейство России 1949 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 5
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 241
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 236
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 182
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 180
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 167
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 165
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 143
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 123
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 121
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 119
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 111
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 98
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 94
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 85
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 84
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 84
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 80
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 73
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 72
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 71
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 71
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 71
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 69
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 65
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 50
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 47
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 483 44
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 351 43
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных - OpenLakehouse 417 42
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 42
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 41
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 40
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 40
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 40
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 38
Microsoft Office 4170 51
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 51
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 49
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 30
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 58 30
Linux OS 11533 29
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 29
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 28
Apache Hadoop 470 28
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 27
Apache Airflow 75 24
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 24
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 23
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 21
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 20
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 20
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 20
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 38 20
Microsoft Windows 16882 20
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 20
Luxms BI 119 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 17
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 15
БАРС.Alpha BI 47 14
Salesforce - Informatica PowerCenter 26 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
Trino - PrestoSQL 41 13
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 13
БиАй Про - Modus BI 25 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 11
IBM DB2 396 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 10
Apache Superset 25 10
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 10
JavaScript - JS - язык программирования 1425 10
Docker - Платформа распределённых приложений 543 9
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 9
Лихницкий Павел 71 27
Арлазаров Владимир 290 9
Кузнецов Кирилл 29 8
Гиацинтов Олег 25 8
Шадаев Максут 1210 7
Панченко Иван 197 5
Ибрагимов Рустем 23 5
Вятчинин Александр 14 5
Катеев Арслан 6 5
Галкин Николай 140 4
Федечкин Эдуард 58 4
Кирьянова Александра 169 4
Чернышев Андрей 74 4
Анисимов Александр 19 4
Дергачева Светлана 63 4
Хачапуридзе Татьяна 9 4
Сотин Денис 216 3
Путятинский Сергей 112 3
Гузовский Денис 79 3
Лазаренко Дмитрий 108 3
Васильев Андрей 31 3
Подкопаев Олег 30 3
Карпов Сергей 55 3
Воронин Павел 196 3
Аверина Мария 24 3
Кузьмин Василий 11 3
Прохоров Фёдор 83 3
Предтеченский Петр 18 3
Смирнов Денис 25 3
Самойленко Максим 67 3
Степанов Антон 71 3
Северов Михаил 5 3
Лазуков Станислав 52 3
Маркова Светлана 43 3
Тятюшев Максим 215 3
Ушанов Илья 10 3
Спивак Александр 5 3
Чудинов Дмитрий 103 3
Хорин Максим 4 3
Александров Михаил 7 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 351
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 23
Европа 24964 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 15
Казахстан - Республика 6048 14
Куба - Республика 417 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Украина 7928 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Европа Восточная 3138 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 5
Нидерланды 3746 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Армения - Республика 2449 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 3
США - Колумбия - Вашингтон 1487 3
Европа Западная 1496 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Япония 13807 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 174
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 136
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 132
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 84
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 45
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 42
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 42
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 33
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 27
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 25
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 22
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 20
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 19
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 15
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 14
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 14
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 13
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Wikipedia - Википедия 650 2
BleepingComputer - Издание 458 1
The Guardian - Британская газета 406 1
The Washington Post 350 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
The Information 83 1
Ars Technica 450 1
IDG - International Data Group 117 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Variety 24 1
CoinDesk 4 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
InformationWeek 241 1
Открытые системы ИД 176 1
Informa PLC - CommsDesign 23 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Ведомости 1466 1
Gartner - Гартнер 3658 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
IDC - International Data Corporation 4975 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 14
CNews Инновация года - награда 155 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Forrester Research 834 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
IBM Research 111 1
Forbes Insights 19 1
Forrester Consulting 26 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Ventana Research 7 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
Aberdeen Group 53 1
Fortune Global 1000 51 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Harvey Spencer Associates 16 1
Российский рынок ERP 24 1
Fortune Global 500 295 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
TED Talks 36 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
Naumen Academy - Naumen University 10 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 30 1
ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
CNews FORUM Кейсы 313 7
CNews AWARDS - награда 571 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Docflow 148 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 1
GoCloud Tech 5 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще