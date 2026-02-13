AW BI запустила бесплатный курс по ETL-подготовке данных для BI-аналитики о онлайн-курса «Продвинутая подготовка данных для анализа в BI», посвященного практическим аспектам ETL-процессов в современной аналитике. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». Курс

Продукт Dat.ax признан эталонным ETL-инструментом для работы с ИИ Российский программный продукт Dat.ax занял лидирующие позиции в независимом исследовании «ETL Круг Громова 2025», посвященном состоянию рынка ETL-систем в России и трендам их р

Modus ETL признан эталонным решением для продвинутой аналитики в «ETL-круг Громова 2025» Второй год подряд Modus ETL демонстрирует отличные результаты в сравнении ETL-систем по основным критериям «

Navicon: рынок ETL/ELT ждет бум искусственного интеллекта и повышение спроса нтегратора и разработчика Navicon проанализировали рынок платформ данных. Они выяснили, что сегмент ETL/ELT движется в сторону более широкого использования low-code и передовых технологий, а та

Modus BI 3.9 и Modus ETL 1.6: плагины для создания визуализаций, авторизация через «Битрикс24», оптимизация сбора и обработки данных Вендор Modus выпустил обновленные версии продуктов Modus BI и Modus ETL. Об этом CNews сообщили представители Modus. Modus BI 3.9 Визуальные компоненты Добавлена возможность использования плагинов (beta-версия) при создании отчетов. Теперь пользователи могут ус

Modus ETL 1.6.11: оптимизация получения данных из источников «1С», экспорт описания и структуры таблиц хранилища и новые шаблоны в сценариях обработки данных Вышло обновление Modus ETL. Об этом CNews сообщили представители Modus. Получение данных из источников Добавлена быс

Подтверждена совместимость ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» с ОС Astra Linux Special Edition уппы Астра». «Группа Астра» и российская ИT-компания DIS Group сообщают об официальной сертификации ETL-платформы «Плюс7 ФормИТ» в рамках программы технологического партнерства ИТ-вендоров Read

«Диасофт» поможет управлять ETL-процессами роцессах обработки данных. Теперь в продукте поддержан новый вид регламентных операций – управление ETL-процессами, а также добавлена настройка правил расчета дат. Об этом CNews сообщили предст

IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData Компания IT_ONE (ООО «ИТ1-Технологии») разработала ETL-продукт по перемещению и интеграции данных в хранилищах – OneData. Новый фреймворк поддерживает большинство популярных типов источников и приемников данных, высокую скорость развертывания и

Softline стала партнером Gelarm по всем продуктам в области ETL, мониторинга и инвентаризации данных области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline заключил партнерский договор с российским разработчиком отечественного ПО для мониторинга инфраструктуры, инвентаризации данных и ETL, компанией Gelarm. Флагманским решением компании является Gelarm Infrastructure Management System (GIMS), в которую входит три продукта: GIMS Inventory, GIMS Monitoring и GIMS Automation. П

OCS Distribution начинает продвижение ETL-решения VShuffle Компания «ВС лаб-разработка», разработчик отечественного ETL-решения по обезличиванию и маскированию данных VShuffle (ВШАФЛ) и компания OCS, ИТ-дистрибьютор страны, объявляют о начале сотрудничества. Новое технологическое партнерство расширит продукт

МКБ оптимизирует процессы с помощью интеграции данных «Московский кредитный банк» (МКБ) совместно с DIS Group реализовал проект по внедрению ETL-платформы. Новая интеграционная платформа объединила более 30 систем и значительно упрост

Платформа «Юнидата» расширила функциональность ETL «Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь идет о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соответств

У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL «Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего эффективно решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соот

Фокус с кроликом: как очистить данные ния данных в единый формат на языке ИТ-специалистов называется очисткой данных. Это одна из функций ETL-систем, которые извлекают данные из внешних источников, трансформируют их и загружают в х

Разработчик open source ETL-решений Talend привлек $12 млн инвестиций При этом, по мнению руководителей компании, дополнительным конкурентным преимуществом в условиях всеобщего сокращения бюджетов будет открытость решений. Напомним, что среди решений Talend - открытая ETL-среда Talend Open Studio, инструменты профилирования и очистки данных, а также комплексное решение Talend Integration Suite.

Анонсирован новый Talend Open Studio: ETL-инструмент на базе Eclipse Компания Talend, разработчик инструментов ETL (Extract, Transform, Load - извлечение, преобразование и загрузка информации), представила релиз Talend Open Studio 2.3.1. В новой версии исправлено более 40 ошибок, касающихся графического

Ключевые игроки рынка BI: круг сжимается союз поставщиков баз данных и аналитических приложений. Чуть позднее к ним подключились поставщики ETL-инструментов (Extract-Transformation-Load), позволявших автоматизировать процесс сбора, о