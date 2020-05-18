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У платформы «Юнидата» расширена функциональность ETL

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Юнидата» объявила о том, что одноименная платформа получила значительное расширение функциональности ETL, позволяющего эффективно решать задачи, связанные с получением данных из различных источников. Речь о классической цепочке: загрузка данных, валидация (проверка), мэппиннг (определение соответствия), агрегация данных и выгрузка в целевую систему.

«Подобный подход позволяет создать единую экосистему для работы с данными наших заказчиков, – сказал генеральный директор компании Сергей Кузнецов. - Мы оформили наши наработки по этому направлению отдельным модулем. Сама функциональность была представлена достаточно давно, но теперь мы не только внесли ее в платформу, но и обогатили анализом и многими другими возможностями. В результате мы сконструировали бесшовную систему по работе с данными как на этапе их получения, так и на стадии их обработки. Все это позволяет нашим заказчикам работать в платформе как в Единой системе по управлению данными и пользоваться единым инструментарием для работы на всех стадиях. При этом, наибольший эффект достигается синергией при сочетании ETL с DG и MDM».

В платформу была добавлена принципиально новая функциональность ETL: импакт-анализ изменений (анализ последствий изменений данных), управление версиями моделей и ведение обширной библиотеки проверки данных. Все это выводит ETL составляющую платформы в ряд наиболее современных и эффективных систем этого класса.

«Юнидата» стала первой российской компанией, которая предлагает на рынке и ETL, и MDM, и DG, что выводит платформу в число мировых лидеров как по функциональности, так и по эффективности. Останавливаться на достигнутом разработчики не собираются: уже начаты работы над созданием потокового ETL c режимом Data Quality.

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