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Индексная книга (каталог) CNews*
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Валидация в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены



23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
24.10.2024 Сеченовский университет совместно с партнерами разработал проект национального стандарта цифрового двойника в здравоохранении 1
23.10.2024 Статический анализатор кода со встроенным искусственным интеллектом SASTAV от ITD Group сокращает время устранения уязвимостей в 8,5 раз 1
15.10.2024 «Яндекс» выпустил супердешевый смарт-ТВ с продвинутой акустикой. Есть четыре диагонали на выбор. Фото 1
26.07.2024 Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции 1
18.07.2024 Компания «Монитор Электрик» реализовала решение, обеспечивающее исполнение приказа Минэнерго №1340 1
25.06.2024 Платформа Security Vision 5 получила новую функциональность 1
19.06.2024 Ассоциация больших данных и HFLabs презентовали результаты тестирования риск-модели деобезличивания 1
18.06.2024 Университетская разработка поможет повысить качество инвитро-диагностики в РФ 1
11.06.2024 Компания R-Vision объявила о публичном размещении собственного плагина R-Object 1
24.05.2024 «Р7-Офис» выпустил обновление для корпоративного сервера 2024 1
25.04.2024 Российский продукт SimpleOne B2B CRM заменит MS Dynamics CRM и Salesforce 1
25.04.2024 «Волжское пароходство» и «КОРУС Консалтинг» завершили проект по внедрению системы бюджетирования 1
11.04.2024 В 85% процессов Сбербанка внедрен искусственный интеллект 1
06.03.2024 Что искусственный интеллект может дать строительному бизнесу? 1
01.03.2024 Максим Пеньков, платформа Сфера: «Защита данных начинается с их деперсонализации» 1
19.02.2024 Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит качественную и быструю работу медсестер 1
11.12.2023 Виды RPA-платформ и их особенности 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
12.10.2023 ОДК завершает работу над созданием цифрового двойника морского газотурбинного двигателя 1
12.10.2023 В оконном интерфейсе Linux есть опасные «дыры». Самые древние не могут починить 35 лет 1
06.10.2023 «НПФ Сбербанка» перейдёт на отечественное ПО для подготовки XBRL отчётности вместе с «Синтегс» 1
18.09.2023 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в биотехнологической производственной компании «Биоджет» 1
30.08.2023 TerraLink xDE готов к работе с машиночитаемыми доверенностями 1
Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
12.07.2023 ИИ-систему выявления рака кишечника EvaLab внедрят в Свердловской и Челябинской областях 1
10.07.2023 Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 1
20.06.2023 Крупное обновление «Мойофис»: 1300 изменений, улучшений и новых функций 1
20.06.2023 В «Мой офис» встроили электронную подпись. Теперь документооборот стал юридически значимым 1
08.06.2023 Tele2 фиксирует сокращение фродового трафика в 10 раз 1
07.06.2023 Росаккредитация и «Яндекс маркет» подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.05.2023 Павел Жук, Руслан Ишмаметов -

Как развивается российский рынок PIM-систем?

 1
07.04.2023 Электронные замки квартир и гаражей в США попали во власть хакеров и лишились смысла. Разработчик на проблему не реагирует 1
17.02.2023 Технологии ИИ помогут отелям прогнозировать спрос, контролируя расходы на маркетинг 1
25.01.2023 Beltel Datanomics разработал модель прогнозирования для товаров с прерывистым спросом 1
25.10.2022 Что такое центры оперативного мониторинга, и как они помогают в цифровой трансформации? 1
28.09.2022 Брешь в облаке Oracle открыла хакерам магистральный путь к виртуальным дискам его пользователей 1
20.09.2022 Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике 1
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» 1
02.08.2022 В России разработан ГОСТ по тестированию систем ИИ для медицины 1

Публикаций - 104, упоминаний - 104

Валидация и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 9
Microsoft Corporation 24625 8
Oracle Corporation 6688 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
8213 5
Хомнет Консалтинг 174 5
R-Vision - Р-Вижн 153 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 3
Utrace - Ютрэйс 39 3
GitHub 814 3
Открытые технологии 701 3
Broadcom - VMware 2359 3
Ростелеком 9701 3
SAP SE 5277 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Navicon - Навикон 284 2
Samsung Electronics 10255 2
Google LLC 11775 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Experian 80 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Cisco Systems 5114 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Salesforce.com - Tableau Software 110 2
SAS Institute 971 2
НКК - ГКС - Доверенная среда 51 2
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 2
Прогноз 1650 2
Integer - Интеджер 11 2
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 2
Canon 1397 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
LG Electronics 3614 1
Sony 6544 1
Qualcomm Technologies 1822 1
Toshiba Corporation 2927 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 3
Рапида НКО - платежные система 145 3
Visa International 1949 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Ipsen 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Газпром нефть 618 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Финкарта 1 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Федерация НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Россети Ленэнерго 1700 1
ТрастЮнион АйЭм 2 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
FICO 48 1
ЭФКО ГК 22 1
Мортон 25 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 29 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 36 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 207 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Челябинской области 63 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 5 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 41
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 7
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 6
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 13
Linux OS 9937 7
Python - высокоуровневый язык программирования 929 5
Хомнет XBRL 15 5
Microsoft Office 3734 4
Microsoft Windows 15657 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 3
Linux - Debian GNU 463 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 3
Google Android 13994 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
C# - C Sharp - Язык программирования 329 3
Хомнет НФО 29 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 2
Red Hat - Linux Fedora 221 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 2
Microsoft Visual Studio 411 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 524 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 2
Apple iOS 7809 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
Microsoft Office Excel 1197 2
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 25 2
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 14 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Utrace Hub - Track&Trace-решение 29 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
IBM Banking Industry Framework - IBM Banking Data Warehouse 9 2
FreePik 980 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
КриптоПро CSP СКЗИ 211 2
Зайцев Михаил 260 4
Иванов Константин 27 2
Кузнецов Сергей 154 2
Щеглов Петр 54 2
Смирнов Евгений 36 1
Филимонов Денис 1 1
Гришин Олег 12 1
Галушкин Олег 182 1
Френкель Лев 51 1
Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
Путин Владимир 3171 1
Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
Гаранин Евгений 34 1
Мельникова Анастасия 372 1
Водясов Алексей 222 1
Аксаков Анатолий 155 1
Черкасов Илья 13 1
Мезенцева Татьяна 1 1
Панферова Екатерина 5 1
Лебедев Владимир 65 1
Семенов Михаил 22 1
Савин Василий 8 1
Корнилов Николай 1 1
Солнцева Екатерина 58 1
Пронин Виталий 1 1
Гурова Вера 13 1
Катаева Елена 29 1
Фомичев Дмитрий 22 1
Щиров Илья 45 1
Гришковский Артем 8 1
Соловей Антон 10 1
Симис Борис 15 1
Глазков Александр 137 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Белоусов Сергей 241 1
Горпинченко Роман 13 1
Сирота Юрий 67 1
Аршавский Анджей 31 1
Морозов Сергей 59 1
Гинятуллин Роман 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Европа 21767 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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