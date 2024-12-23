Валидация в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены
Валидация и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Михаил 260 4
|Иванов Константин 27 2
|Кузнецов Сергей 154 2
|Щеглов Петр 54 2
|Смирнов Евгений 36 1
|Филимонов Денис 1 1
|Гришин Олег 12 1
|Галушкин Олег 182 1
|Френкель Лев 51 1
|Rometty Ginni - Рометти Джинни 14 1
|Путин Владимир 3171 1
|Davis Phil - Дэвис Фил 2 1
|Гаранин Евгений 34 1
|Мельникова Анастасия 372 1
|Водясов Алексей 222 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Черкасов Илья 13 1
|Мезенцева Татьяна 1 1
|Панферова Екатерина 5 1
|Лебедев Владимир 65 1
|Семенов Михаил 22 1
|Савин Василий 8 1
|Корнилов Николай 1 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Пронин Виталий 1 1
|Гурова Вера 13 1
|Катаева Елена 29 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
|Щиров Илья 45 1
|Гришковский Артем 8 1
|Соловей Антон 10 1
|Симис Борис 15 1
|Глазков Александр 137 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Сирота Юрий 67 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Морозов Сергей 59 1
|Гинятуллин Роман 61 1
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