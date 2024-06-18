Университетская разработка поможет повысить качество инвитро-диагностики в РФ

Университетская стартап-студия Центра Алмазова из Санкт-Петербурга запускает проект по созданию контрольных материалов для биохимических исследований. Его реализация позволит снизить себестоимость лабораторной диагностики и обеспечить независимость от западных производителей. Новая технология – результат коллаборации студенческой команды и индустриального партнера в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ПУТП).

Суть проекта — разработка универсальных мультипараметровых контрольных материалов для проведения исследований на биохимических аналитических системах инвитро-диагностики. Ожидаемый результат — создание промышленной технологии и производство конечной продукции в объеме 300 тысяч наборов в год. В настоящее время создан лабораторный образец и проведены его испытания. Для реализации проекта университетская стартап-студия Центра Алмазова запустила стартап «Контрольные материалы».

По словам руководителя стартапа Анны Сафоновой, проект направлен на импортозамещение и предполагает создание продукта, удовлетворяющего требованиям отечественного здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи населению России. Биохимические исследования – один из крупнейших сегментов лабораторной медицины, который используется для оценки общего состояния здоровья пациента, постановки медицинского диагноза и контроля за лечением.

Контрольный материал предназначен для обеспечения качества лабораторных исследований. В России производится только 8% продукции от общего объема потребности клинико-диагностических лабораторий. Организация производства полного цикла в РФ может покрыть до 50% национальной потребности в универсальных контрольных материалах для наиболее актуальных и применяемых наборов реагентов. Это повысит качество биохимических исследований и снизит их себестоимость.

Инвестиции, которые требуются для реализации проекта «под ключ», оцениваются в 27 млн рублей. Планируемый срок окупаемости — 3 года. Соучредителем проектной компании «Контрольные материалы» стал ведущий производитель отечественных реагентов для медицинской диагностики АО «ДИАКОН-ДС». Компания не только инвестировала в проект собственные средства, но и оказала профессиональную экспертную поддержку, а также предоставила разработчикам экспериментальную базу для проведения исследований.

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации нет отечественных эталонов контрольных материалов как средств измерений, но есть разные аналитические системы как отечественных, так и импортных производителей лабораторных реагентов. Результаты лабораторных исследований у разных производителей представлены разными единицами измерений, что усложняет работу практикующего врача. Разработка и аттестация отечественных контрольных материалов позволит унифицировать производство наборов реагентов и упростит систему оценки результатов для врачей. Валидация контрольных материалов для разных аналитических систем позволит поддерживать высокое качество и ассортимент выпускаемых наборов реагентов и приведет к снижению себестоимости. Привлечение к работе молодых специалистов позволит сформировать кадровый научный резерв и найти новые технологические решения», — подчеркивает директор по стратегическому развитию АО «ДИАКОН-ДС» Николай Лукьянов.

Поддержку в развитии стартапа оказала университетская стартап-студия (УСС) Центра Алмазова. Она была создана в декабре 2023 года с целью поиска, поддержки и инвестирования перспективных университетских стартапов и проектов в области здравоохранения.

«Мы выращиваем стартапы для рынка HEALTH-NET — биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья и качества жизни людей. Студия не только финансирует проекты, но и активно участвует в их развитии, предоставляя необходимые ресурсы, технологии и знания, которые позволяют студенческим стартапам расти быстрее и эффективнее. Нам всего полгода, но уже есть “истории успеха” – университетский проект для инвитро-диагностики c участием индустриального партнера яркое тому подтверждение», — отмечает Анастасия Григорьева, руководитель УСС Центра Алмазова.