Разделы

|

Университетская разработка поможет повысить качество инвитро-диагностики в РФ

Университетская стартап-студия Центра Алмазова из Санкт-Петербурга запускает проект по созданию контрольных материалов для биохимических исследований. Его реализация позволит снизить себестоимость лабораторной диагностики и обеспечить независимость от западных производителей. Новая технология – результат коллаборации студенческой команды и индустриального партнера в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» (ПУТП).

Суть проекта — разработка универсальных мультипараметровых контрольных материалов для проведения исследований на биохимических аналитических системах инвитро-диагностики. Ожидаемый результат — создание промышленной технологии и производство конечной продукции в объеме 300 тысяч наборов в год. В настоящее время создан лабораторный образец и проведены его испытания. Для реализации проекта университетская стартап-студия Центра Алмазова запустила стартап «Контрольные материалы».

По словам руководителя стартапа Анны Сафоновой, проект направлен на импортозамещение и предполагает создание продукта, удовлетворяющего требованиям отечественного здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи населению России. Биохимические исследования – один из крупнейших сегментов лабораторной медицины, который используется для оценки общего состояния здоровья пациента, постановки медицинского диагноза и контроля за лечением.

Контрольный материал предназначен для обеспечения качества лабораторных исследований. В России производится только 8% продукции от общего объема потребности клинико-диагностических лабораторий. Организация производства полного цикла в РФ может покрыть до 50% национальной потребности в универсальных контрольных материалах для наиболее актуальных и применяемых наборов реагентов. Это повысит качество биохимических исследований и снизит их себестоимость.

diagnosis.jpg

Инвестиции, которые требуются для реализации проекта «под ключ», оцениваются в 27 млн рублей. Планируемый срок окупаемости — 3 года. Соучредителем проектной компании «Контрольные материалы» стал ведущий производитель отечественных реагентов для медицинской диагностики АО «ДИАКОН-ДС». Компания не только инвестировала в проект собственные средства, но и оказала профессиональную экспертную поддержку, а также предоставила разработчикам экспериментальную базу для проведения исследований.

Российский разработчик приступил к созданию продуктов класса API Security
Безопасность

«На сегодняшний день на территории Российской Федерации нет отечественных эталонов контрольных материалов как средств измерений, но есть разные аналитические системы как отечественных, так и импортных производителей лабораторных реагентов. Результаты лабораторных исследований у разных производителей представлены разными единицами измерений, что усложняет работу практикующего врача. Разработка и аттестация отечественных контрольных материалов позволит унифицировать производство наборов реагентов и упростит систему оценки результатов для врачей. Валидация контрольных материалов для разных аналитических систем позволит поддерживать высокое качество и ассортимент выпускаемых наборов реагентов и приведет к снижению себестоимости. Привлечение к работе молодых специалистов позволит сформировать кадровый научный резерв и найти новые технологические решения», — подчеркивает директор по стратегическому развитию АО «ДИАКОН-ДС» Николай Лукьянов.

Поддержку в развитии стартапа оказала университетская стартап-студия (УСС) Центра Алмазова. Она была создана в декабре 2023 года с целью поиска, поддержки и инвестирования перспективных университетских стартапов и проектов в области здравоохранения.

«Мы выращиваем стартапы для рынка HEALTH-NET — биотехнологические и медицинские продукты и услуги, которые ведут к значительному улучшению здоровья и качества жизни людей. Студия не только финансирует проекты, но и активно участвует в их развитии, предоставляя необходимые ресурсы, технологии и знания, которые позволяют студенческим стартапам расти быстрее и эффективнее. Нам всего полгода, но уже есть “истории успеха” – университетский проект для инвитро-диагностики c участием индустриального партнера яркое тому подтверждение», — отмечает Анастасия Григорьева, руководитель УСС Центра Алмазова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Крупнейшая табачная компания России повесит на ИИ анализ и одобрение договоров

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Сбербанк перевел 43 тысячи серверов с Red Hat Linux на собственную ОС

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Unix-сисадминов в России стали ценить гораздо больше, чем пару лет назад. Зарплаты существенно выросли, требования почти не изменились

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024