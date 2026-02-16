Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190579
ИКТ 14707
Организации 11385
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26596
Персоны 82839
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Минздрав РФ НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.02.2026 Цифровая медицина, ИИ и биоинформатика: совместный кампус Центра имени В. А. Алмазова и «Школы 21» открывает новые возможности для студентов и профессионалов со всей страны в области медицины 4
17.11.2025 Искусственный интеллект «Сбера» выявляет риски для здоровья 4
14.11.2025 ИИ-модель «Сбера» поможет врачам анализировать здоровье сердца пациентов 4
26.09.2025 ИИ-помощник от Сбербанка поможет пациентам получать расшифровку лабораторных анализов 1
19.06.2025 «Сбер» и группа ЦРТ реализуют проект по внедрению генеративного искусственного интеллекта в Центре Алмазова 2
11.06.2025 GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии 1
05.06.2025 Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial: новый стандарт оценки отраслевых LLM для решения бизнес-задач 1
19.05.2025 Искусственный интеллект поможет поддерживать здоровье человека на каждом этапе жизни 1
30.10.2024 Центр Алмазова оцифровал обучение и внутренние коммуникации благодаря «МТС Линк» 4
15.10.2024 Биологи СПбГУ создали уникальную систему распознавания нейротропных препаратов на основе искусственного интеллекта 1
27.06.2024 Сбербанк разрабатывает мультимодального медицинского диагностического ассистента на базе GigaChat 1
25.06.2024 Медицинский ИИ-помощник резидента «Сколково» получил регистрационное удостоверение 5
18.06.2024 Университетская разработка поможет повысить качество инвитро-диагностики в РФ 1
07.06.2024 GigaChat станет студентом Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова 1
17.05.2024 Абитуриенты регионов России интересуются ведущими техническими вузами Санкт-Петербурга 1
14.03.2024 «МегаФон» ускорил интернет в дачном поселке XVIII века 1
16.02.2024 Крупные медицинские центры, НИИ и разработчики вошли в отраслевой клуб Альянса «ИИ в здравоохранении» 1
13.02.2024 Нейросетевая модель Сбербанка прошла итоговую аттестацию на квалификацию «врач» 4
15.06.2023 Врачи Центра Алмазова заполнили более 17 тыс. медпротоколов с помощью голоса 3
31.05.2023 Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей девяти специальностей 1
07.03.2023 Спинальный нейропротез резидента «Сколково» вернет пациентам после инсульта возможность двигаться 1
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux 1
02.11.2022 «Ростех» поставит «умные» регистраторы в поликлиники регионов России 2
16.06.2022 Центр Алмазова успешно применяет технологии голосового ввода данных 6
23.12.2021 Вопросы применения искусственного интеллекта в здравоохранении обсудят на деловом форуме «Точка кипения — Центр Алмазова» 1
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта 1
16.12.2021 «ТехЛАБ» разработал информационную панель руководителя здравоохранения 1
24.11.2021 В Самаре пройдет хакатон по созданию системы принятия поддержки врачебных решений 2
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
12.04.2021 Состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение» 2
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 4
11.08.2020 Philips расширяет экспертизу в области телемедицины с приобретением канадской компании IIT, создателя платформы Reacts 1
20.07.2020 FDA подтвердило актуальность ультразвуковых решений Philips для борьбы с COVID-19 3
17.09.2019 «Швабе» представил новый формат медицинской консультации 3
23.08.2019 «Белтел» ввел в строй телемедицинский центр НМИЦ имени Н.Н. Петрова Минздрава России 1
13.12.2018 Российское ПО готово конкурировать с зарубежными системами управления данными 1
08.08.2018 «Юнидата» и «Центр Алмазова» создадут крупнейшую базу данных пациентов в России 1
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова 7
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 2
21.07.2016 «Белтел» завершил мультимедийное оснащение федерального телемедицинского консультативного центра СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова 3

Публикаций - 41, упоминаний - 87

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 6
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 81 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 3
Philips 2076 3
СП.АРМ 50 3
ТехЛАБ 26 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 33 2
МегаФон 10107 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 2
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 2
Beltel - Белтел 145 2
Программы и технологии 14 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 127 1
Косима - Cosyma 2 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
Нейроспутник - Neurosputnik 3 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 212 1
Сайберия 9 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
Ростелеком 10418 1
SAP SE 5466 1
Cisco Systems 5238 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 542 1
9114 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2601 1
АйТи 1440 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 456 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
Neurotrend - Нейротренд 6 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Ростех - Академия 15 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 543 1
Barco Display Systems 53 1
Biamp Systems 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8310 10
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 149 9
РЖД - Российские железные дороги 2020 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 110 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 41 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
ГАУЗ СО ОДКБ - Областной перинатальный центр Свердловской области 2 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 46 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Fresenius Medical Care - Фрезениус Медикал Кеа - Fresenius Kabi - Фрезениус Каби - Fresenius NephroCare 5 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 160 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
Фармстандарт АО 45 1
Ростех - Вертолеты России 176 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 207 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Инвитро - Invitro 75 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Stada 26 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Genotek - Генотек 19 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 8 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 36 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 22
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2017 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13045 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 166 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3282 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 217 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 161 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5054 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6349 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4831 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 919 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2748 1
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 307 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 74 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18785 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57516 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73853 17
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 10
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1752 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5990 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4144 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8797 6
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11483 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5832 5
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 269 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12414 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7458 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23244 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12734 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 620 4
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 385 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 3
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 33 3
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 794 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9812 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5299 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26117 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 3
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 178 3
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 301 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1143 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 999 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14915 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22017 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25565 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3084 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 443 7
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 36 4
ЦРТ Voice2Med 38 4
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 587 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 460 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5927 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 41 2
Philips Lumify 6 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 49 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Сбер - СберМедИИ - MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра - MDDC Кардио - MDDC Cardio - MDDC Доктор 25 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 106 1
FreePik 1513 1
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 586 1
МТС Линк - Доски 24 1
Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 251 1
Linux OS 11024 1
Microsoft Office 4000 1
Microsoft Windows 16438 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 952 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2384 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 645 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 629 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 114 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
NVision Барьер 736 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Mail.ru Здоровье 24 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
Philips IntelliSpace 6 1
Минздрав РФ - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС - Федеральная телемедицинская сеть - Национальная телемедицинская система 12 1
Electron - фреймворк 83 1
Шляхто Евгений 10 7
Жданов Сергей 49 6
Курапеев Дмитрий 7 6
Дырмовский Дмитрий 144 5
Пугачев Павел 63 3
Фишер Андрей 74 2
Скворцова Вероника 69 2
Петухов Максим 13 2
Макаров Владимир 76 2
Семенов Дмитрий 16 2
Щеглова Юлия 24 2
Архипов Алексей 10 1
Новицкий Роман 12 1
Бабенко Алина 1 1
Канаев Евгений 7 1
Григорьева Анастасия 10 1
Ковалев Евгений 10 1
Махров Игорь 4 1
Гонтаренко Николай 1 1
Веселова Оксана 5 1
Чулюков Семен 1 1
Шарова Дарья 7 1
Бускин Вадим 1 1
Баланин Алексей 1 1
Куневич Алексей 1 1
Zak Igal - Зак Игал 16 1
Козленок Андрей 1 1
Шаменков Дмитрий 1 1
Баранов Владислав 1 1
Токаренко Максим 47 1
Голиков Евгений 2 1
Арестова Евгения 3 1
Сафонова Анна 2 1
Нечипорук Алексей 17 1
Черноуцан Сергей 1 1
Шевкунов Сергей 2 1
Эргашев Олег 1 1
Питерцев Михаил 2 1
Кох Владимир 5 1
Багненко Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158480 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18816 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46129 7
Ближний Восток 3053 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 3
Эквадор - Республика 119 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 2
Европа 24685 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3263 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8229 2
Россия - УФО - Свердловская область 1796 2
Германия - Федеративная Республика 12964 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2715 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2153 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18371 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Финляндия - Финляндская Республика 3660 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Америка - Американский регион 2191 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3213 1
Канада 4998 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2947 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3428 1
Бразилия - Федеративная Республика 2459 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Россия - ПФО - Самарская область 1482 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2119 1
Россия - УФО - Тюменская область 1294 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 792 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 557 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 37
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9699 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31967 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4771 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 12
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1973 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51343 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10466 5
Экзамены 485 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1297 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3777 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15266 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6382 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1686 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8388 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8551 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 75 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 230 2
Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases 9 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8244 2
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 2
Образование в России 2569 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1367 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8914 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2267 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1413 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11453 2
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Английский язык 6891 1
Nature 821 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН - Российская академия наук 2036 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 3
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 3
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 237 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 2
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 10 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Минздрав РФ - НМИЦ ГБ имени Гельмгольца ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца 4 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 99 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 6 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 7 1
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 1
ННГАСУ - Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 5 1
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 3 1
Минздрав РФ - ВолгГМУ ФГБОУ ВО - Волгоградский государственный медицинский университет - Пятигорский медико-фармацевтический институт, ПМФИ 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1661 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 404 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 42 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 1
УГМУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный медицинский университет 7 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 15 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419440, в очереди разбора - 726265.
Создано именных указателей - 190579.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще