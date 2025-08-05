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Здравоохранение Эндокринология Эндокринные заболевания Endocrine diseases
УПОМИНАНИЯ
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Котохин Дмитрий 4 1
|Семенов Дмитрий 16 1
|Голещихин Денис 17 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Шаповалов Александр 17 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Бабенко Алина 1 1
|Ивашинников Андрей 3 1
|Нестерович Софья 1 1
|Мубаракшин Тимур 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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