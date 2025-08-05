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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Эндокринология Эндокринные заболевания Endocrine diseases

Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 Резидент «Сколково» предложил сервис подбора врачебных назначений на основе клинических рекомендаций 1
29.03.2024 Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами 1
05.05.2022 В клиниках СибГМУ ввели специальные идентификационные браслеты для пациентов 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 1
02.10.2020 Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah 1
24.10.2019 Tele2 предложил клиентам телемедицинский сервис 1
18.07.2018 «Техлаб» создал решение на базе Galenos в помощь врачам НМИЦ им. В. А. Алмазова 2
01.10.2012 Выручка «Армады» в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16% 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

ТехЛАБ 26 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3009 1
СП.АРМ 50 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
ТелеМед 14 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Promobot - Промобот 142 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4283 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 37 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 1
Ингосстрах СПАО 440 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
ТелеМед - Школа здоровья 8 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Hadassah Medical - Хадасса Медикал 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1417 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5128 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 881 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1428 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 283 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 157 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25117 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9825 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11936 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4326 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 827 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7037 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13010 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 848 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1644 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 339 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13089 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8269 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4930 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 1
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MedTech - РМИС - Региональная медицинская информационная система 48 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1223 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 428 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3260 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 69 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 1
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MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 30 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot 118 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14133 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5939 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7709 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1929 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4729 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21402 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 249 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 33 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5577 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 60 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 554 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 23 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Котохин Дмитрий 4 1
Семенов Дмитрий 16 1
Голещихин Денис 17 1
Васильев Гаврил 2 1
Шаповалов Александр 17 1
Курапеев Дмитрий 7 1
Бабенко Алина 1 1
Ивашинников Андрей 3 1
Нестерович Софья 1 1
Мубаракшин Тимур 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9273 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4584 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30770 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1938 3
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Здравоохранение - Гинекология 38 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6082 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1874 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7166 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8079 1
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MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 355 1
Здравоохранение - Эндокринные заболевания - Сахарный диабет - Diabetes mellitus 97 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1114 1
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Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 68 1
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Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 200 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 507 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1334 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 541 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины 353 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1065 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 28 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 2003 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 27 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1191 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 14 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 207 1
VK Skillbox - Скилбокс 121 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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