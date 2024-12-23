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MedTech СЭМД структурированные электронные медицинские документы



23.12.2024 Состоялся релиз МИС qMS 24.2 1
19.12.2024 СП.АРМ внедрил МИС qMS в клинике «Медиаль» 1
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» 1
14.11.2024 Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика» 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 1
10.09.2024 В Татарстане выступили с инициативой создания первого Центра компетенций по цифровой поддержке скорой помощи в регионах 1
09.07.2024 Алексей Василенков, Елена Лось -

Какую роль играет ИТ и ИИ в региональной медицине: опыт Муравленко

 1
02.07.2024 СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии 1
29.05.2024 СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
18.04.2024 Анна Данилова, Виктор Токарев, Екатерина Бакетова -

Как цифровые технологии сделали медпомощь доступнее: опыт Иркутска

 1
Александр Мартыненко, «РТ МИС»: ИТ-инфраструктуре регионального здравоохранения не помешает наведение порядка 1
21.03.2024 Удмуртский республиканский центр иммунологии и аллергологии «Аллегро» настроил передачу СЭМД в реестр с помощью модуля для «1С» 1
24.01.2024 Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS 1
27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России 1
20.06.2023 СП.АРМ обновила медицинскую информационную систему qMS 1
15.06.2023 Врачи Центра Алмазова заполнили более 17 тыс. медпротоколов с помощью голоса 1
31.05.2023 Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей девяти специальностей 1
17.05.2023 «Бизнескомпьютер» и «Новел СПб» создали совместный центр компетенций по вопросам ведения региональных раковых регистров и повышения качества передачи данных 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
11.12.2020 В следующем году медсправки будут выдаваться через портал госуслуг 1
16.10.2018 В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение» 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
08.12.2015 Замгубернатора Ярославской области об ИТ-приоритетах региона 1
15.04.2013 Генеральный директор «Барс Груп» представил нового руководителя медицинского направления 1
29.09.2010 Электронное правительство начинается с регионов 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

СП.АРМ 47 7
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 6
БАРС Груп 545 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 4
Ростелеком 9701 2
Microsoft Corporation 24625 2
8213 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Yandex - Яндекс 7340 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Крок - Croc 1777 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Сван 26 1
SofTrust - СофТраст 5 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Alfresco Software 145 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Ситроникс Башкортостан 12 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Telegram Group 1983 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 1
ICL ГК 381 1
Цифра ГК 2426 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 3
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 2
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
МАИР - промышленная группа 8 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства БУ 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 6
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство Челябинской области 63 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 9
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 4
Электронный документ - Electronic document 1454 4
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 10
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 3
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 3
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
ЦРТ Voice2Med 38 2
Microsoft Windows 15657 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Linux OS 9937 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
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АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 152 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
OpenStreetMap - OSM 55 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 33 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
FreePik 980 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Соловьев Владимир 106 3
Дырмовский Дмитрий 129 2
Чумаков Денис 18 2
Ивашинников Андрей 3 2
Донцова Елена 7 2
Мальков Евгений 2 2
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Суслов Константин 23 1
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Дрожжинов Владимир 30 1
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Паремский Алексей 1 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
ABI Research 234 1
Forrester Research 821 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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