MedTech СЭМД структурированные электронные медицинские документы
- MedTech
- DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine
Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов
- СЭД
MedTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Владимир 106 3
|Дырмовский Дмитрий 129 2
|Чумаков Денис 18 2
|Ивашинников Андрей 3 2
|Донцова Елена 7 2
|Мальков Евгений 2 2
|Лысенко Эдуард 308 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Гусев Александр 36 1
|Антипов Александр 21 1
|Воронин Алексей 17 1
|Кураш Антон 32 1
|Шляхто Евгений 5 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Варфоломеев Владимир 3 1
|Суслов Константин 23 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Поздняков Сергей 15 1
|Габриель Владимир 13 1
|Штыкова Елена 6 1
|Котохин Дмитрий 4 1
|Фишелев Дмитрий 4 1
|Сербинов Кирилл 1 1
|Васильев Гаврил 2 1
|Бахарев Алексей 1 1
|Шаховцев Роман 1 1
|Зарубина Татьяна 4 1
|Игнатущенко Игорь 3 1
|Якубенков Денис 1 1
|Тихомиров Василий 1 1
|Яцковский Максим 2 1
|Питерцев Михаил 2 1
|Кудринских Ирина 1 1
|Брудно Алексей 2 1
|Паремский Алексей 1 1
|Новикова Юлия 6 1
|Мартыненко Александр 20 1
|Данилова Анна 3 1
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