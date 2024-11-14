Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика»

Платформа управления данными «N3.Аналитика», разработанная специалистами компании «Нетрика Медицина», позволяет органам управления здравоохранением Ставропольского края планомерно улучшать доступность и качество медицинской помощи, в том числе по показателям инцидентов №7, №38 и №9, благодаря возможности анализировать информацию из всех доступных источников в любых необходимых срезах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Ставропольский край уже несколько лет выстраивает единый цифровой контур здравоохранения в партнерстве со специалистами компании «Нетрика Медицина». Результатом этой работы стало, в частности, создание государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ставропольского края и регионального портала здравоохранения, который предоставляет жителям целый ряд важнейших сервисов, повышая качество оказания медицинской помощи.

Очередной этап этого сотрудничества — внедрение в краевой системе здравоохранения аналитической платформы «N3.Аналитика». На ее основе были созданы личные кабинеты для главных врачей ставропольских медучреждений с возможностью оперативного формирования отчетов о деятельности клиник, а после запуска инцидентов №38, №9 и №7 – настроена BI-система регионального Минздрава для мониторинга требуемых в рамках этих инцидентов метрик.

BI-система выстроена таким образом, что «сырые» данные попадают в обособленное хранилище, не связанное с основной базой данных – поэтому их обработка не влияет на доступность сведений электронных медицинских карт пациентов в регионе. Копия исходных данных хранится на постоянной основе на случай, если в источнике произойдут изменения. Данные из различных источников проверяются, объединяются и очищаются, после чего по ним производится вычисление расчетных показателей и создается структура данных, оптимизированная для выполнения быстрых запросов. Поддерживается версионность данных и возможность быстрого подключения новых источников.

Для формирования отчетов используются витрины данных, предоставляющие информацию подсистеме визуализации. Через удобный веб-интерфейс аналитики Минздрава Ставропольского края могут формировать практически любые отчеты, которые необходимы в данный момент времени. Сегодня система насчитывает 53 витрины данных, 54 дашборда и 470 видов отчетов, их количество из года в год растет. Для сравнения, в прошлом году было 44 витрины, 41 дашборд и 364 вида отчетов. Одной из основных является витрина ИЭМК, в которой хранятся данные о здоровье пациентов – сейчас в ней более 620 миллионов строк и 605 показателей.

Отчеты аналитической системы используются, в том числе, для решения задач в рамках федеральных инцидентов.

Так, для аналитики по Инциденту №38 «Запись на прием к врачу» задействованы четыре основных источника данных. Витрины о взаимодействии региональной информационной системы с подсистемой ФЭР, подсистемой территориального фонда ОМС и МИС медорганизаций – предоставляют техническую информацию о взаимодействии всех компонентов между собой. Витрина данных ФРМР, которая ежедневно синхронизируется с соответствующей федеральной витриной – сведения о штатном расписании, фактическом количестве врачей определенных специальностей и занятых ставках. Витрины о талонах к врачу – отчет о количестве свободных и занятых талонов к каждому врачу по каждой медорганизации региона, с разделением по типу талона (первичный, повторный) и источнику записи (портал Госуслуг, кол-центр, АРМ, инфомат, региональный портал, регистратура).

Сопоставив статистику из всех источников, контролирующие органы получают полную и глубокую аналитику по всем особенностям оказания медицинской помощи в каждом учреждении и возникающим ошибкам: например, врачей каких специальностей не хватает, насколько загружена та или иная организация, у кого фактические данные сильно отличаются от плановых. Благодаря этому регион приближается к выполнению показателей, необходимых для закрытия инцидента и улучшающих доступность медицинской помощи в регионе. Количество успешных записей на прием к врачу через ЕПГУ за год увеличилось более, чем в восемь раз, и составляет 66%.

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками
Облачные тренды

Цель Инцидента №9 «Увеличение продолжительности жизни» – снижение в 2024 г. смертности от всех причин и достижение показателя плановой линейки ожидаемой продолжительности жизни. Для ее достижения органам управления здравоохранением необходимо контролировать 58 индикаторов, собранных в шесть групп: «Вакцинация. Школы здоровья», «Профилактические медицинские осмотры», «Диагностика и лечение», «Диспансерное наблюдение», «Противодействие вредным привычкам», «Летальный исход».

В качестве источников данных используются информационные системы регионального Минздрава и главных внештатных специалистов, Фонда ОМС, Росстата, Автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики (АСММС), Федерального реестра медицинских документов о смерти, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК), Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Сегодня в регионе уже настроена работа по разбору каждого обязательного параметра. Один из наиболее важных документов для анализа – медицинская справка о смерти. Все такие справки, поступающие в систему в виде структурированного электронного медицинского документа (СЭМД), раскладываются в соответствующей витрине на более, чем 200 показателей и могут быть проанализированы в любом разрезе.

Андрей Глащенко, Haulmont: Популярная среда разработки может быть заблокирована, но выход есть
Цифровизация

«С помощью аналитической платформы мы можем проследить изменение любого показателя, который нужен нашему региональному Минздраву для принятия того или иного решения здесь и сейчас. Благодаря этому все медицинские организации региона вышли на плановый объем передаваемых данных, значительно увеличилось количество параметров, которые собираются и обрабатываются системой. Главное при решении наших задач – четко понять, какой результат мы хотим получить. Когда мы определились с условиями, начинается исследование данных: мы открываем дашборды и исследуем аналитические выборки, можем их фильтровать, формировать дополнительные вычисляемые показатели, детализировать. Далее происходит интерпретация данных – самый сложный этап, на котором сухие цифры превращаются в реальную картину системы здравоохранения, состояния здоровья граждан. Всё это приносит огромную пользу», – сказал главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении Министерства здравоохранения Ставропольского края Дмитрий Колосов.

«Ставропольский край – хороший пример планомерной и эффективной реализации проектов по цифровизации здравоохранения. Руководители региональной системы здравоохранения активно используют все возможности нашей аналитической платформы, что позволяет им работать над выполнением показателей по инцидентам №38, №9 и №7, а также управлять региональным здравоохранением целостно с опорой на фактические данные. Благодаря оперативному мониторингу ситуации в каждом учреждении обеспечивается фактура для непрерывной работы над качеством оказания медицинской помощи всем жителям региона», – сказал Евгений Мальков, менеджер по развитию «Нетрика Медицина».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе

Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее

Без Windows никуда. На госзакупки ОС из недружественной страны тратятся миллионы рублей. В чем причина

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Лучшие пауэрбанки UGREEN для подпитки смартфона и ноутбука: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще
MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: