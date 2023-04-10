Mons разработала информационный киоск с голосовым управлением для петербургского МФЦ боту по получению гражданами необходимой информации в новом подразделении. Специалисты Mons создали информационный киоск с голосовым управлением «Аврора» на базе open-source-технологий и собств

ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора» де (№27) компании «Открытая мобильная платформа» будут демонстрироваться возможности мобильной ОС Аврора, установленной на различных аппаратных платформах, среди которых несколько новинок. Во-первых, информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» под управлением мобильной ОС «Аврора». Производится на отечественной производственной базе Итэлма/Байтерг. Использование компонент

CSI представила инфокиоск нового поколения CSI представила инфокиоск нового поколения. Устройство CSI Kiosk можно использовать как точку контакта с покупателями в торговом зале или станцию оплаты. Инфокиоск с флагманскими комплектующими моментал

В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах уживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводной связи местах, рассказали в компании velcom и «Приорбанке». Банкоматы и инфокиоски можно установить в любом уголке страны. Причина их мобильности кроется в M2M-технологиях (mashine-to-mashine): они не «привязаны» к стационарным линиям связи, а способны передавать и

В МФЦ Вологодской области появились инфоматы с доступом к порталу госуслуг слугами в электронном виде. В открывшихся в этом году многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Великом Устюге, Чагоде и Вытегре установлены сенсорные киоски (инфоматы), с помощью которых вологжане могут самостоятельно получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Инфоматы подключены к интернету и имеют выход как на Един

«АМТ-Груп» представила информационные терминалы для Московского метрополитена Компания «АМТ-Груп» представила новые информационные терминалы и колонны экстренного вызова для пассажиров Московского метрополитена в рамках модернизации станции «Текстильщики» к форуму «Открытые инновации-2014». Как сообщили CNew

Депутаты разрешили поменять таксофоны на инфоматы тавлять гражданам доступ к порталу госуслуг. Подключаться такие устройства смогут не только к сетям фиксированной связи, как это происходит сейчас, но и к мобильным сетям. Отметим, что подобного рода инфоматы уже устанавливает «Ростелеком». Вскоре на месте одиноких деревенских таксофонов могут появиться одинокие деревенские инфоматы Также из закона исключен пункт, согласно которому л

«Ростелеком» устанавливает инфоматы в районных центрах Северной Осетии оматов это практически стопроцентный охват всех муниципальных образований республики. Установленные инфоматы оснащены сенсорным экраном, принтером, видеокамерой, микрофоном и звуковой системой

«Ростелеком» установил инфоматы в районных центрах КБР инфоматы), которые позволят получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг. Инфомат оснащен сенсорным экраном, принтером, видеокамерой, микрофоном и звуковой системой дл

«Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону инфомат с доступом к порталу госуслуг «Ростелеком» установил первый инфомат (информационный терминал) госуслуг в Ростове-на-Дону в центре продаж и обслуживания к

«Ростелеком» установил инфоматы госуслуг в Карачаево-Черкессии клиентов «Ростелекома» по адресам: ул. Ленина, д. 145а; ул. Лаара, д. 49а; ул. Космонавтов, д. 35. Инфомат – это многофункциональный информационный терминал, позволяющий воспользоваться всеми

«Ростелеком» установил в Бурятии первые инфоматы ресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 7 и в офисе продаж и обслуживания компании на ул. Ранжурова, 8. Инфомат – это устройство, которое обеспечивает возможность просмотра и доступа ко всем раздел

«Ростелеком» установил в Дагестане первый инфомат госуслуг «Ростелеком» установил первый инфомат госуслуг в Махачкале в центре продаж и обслуживания компании по адресу: ул. Энгельса, 25. Здесь же жители республики могут получить код активации «Личного кабинета» для доступа на порта

В Якутске установлены инфоматы с доступом к порталу госуслуг Филиал «Сахателеком» компании «Ростелеком» установил два информационных терминала (инфомат) для работы на едином портале государственных и муниципальных услуг. Инфоматы установ

«Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске Архангельский филиал «Ростелекома» установил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В Архангельске аппарат установлен в Центре продаж и обслуживани

«Ростелеком» установил первый инфомат в Пскове «Ростелеком – Северо-Запад» установил в Пскове первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Аппарат установлен в Центре продаж и обслуживания клиентов «Рос

В Ульяновской области установлены инфоматы для доступа к порталу госуслуг состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации. Оснащение региона инфоматами осуществляется компанией «Ростелеком» в соответствии с распоряжением правительства

В Приморье установят инфоматы с доступом к порталу госуслуг о состоянии индивидуального счета застрахованного лица. Программное обеспечение инфомата позволяет при получении информации о имеющейся задолженности тут же ее погасить, посредством банковской карты. Инфоматы будут установлены в зданиях администраций городских округов и муниципальных образований края. Бесплатный сервис предназначен для тех граждан, кто еще не имеет доступа в интернет. В нас

«Ростелеком» установил в Орле первый инфомат «Ростелеком» установил в Орловской области первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг. Аппарат установлен в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» в город

Sfour поставила информационные киоски для «Западно-Уральского банка Сбербанка» уживания заказчиков и будут способствовать более активному использованию новых сервисов. Приобретая информационные киоски Sfour, «Сбербанк России» стремился не только обеспечить высокий уровень

К системе WEB-banking «Банка Москвы» теперь можно подключиться через банкоматы и инфокиоски «Банк Москвы» реализовал возможность подключения клиентов — физических лиц к системе WEB-banking в дистанционном режиме через устройства самообслуживания (банкоматы и инфокиоски). Для подключения услуги в устройствах самообслуживания клиенту необходимо выбрать в меню «Личного кабинета» раздел «Пароль для регистрации в WEB-banking», после чего ввести номер мо

В Татарстане подать заявление на регистрацию брака теперь можно через инфомат Подать заявление на регистрацию брака в ЗАГС в Республике Татарстан теперь можно и через инфомат. Эта услуга, уже почти два года существующая на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана uslugi.tatarstan.ru, - одна из самых популярных среди татарстанцев, сообщают в М

Метро Питера оборудовали инфоматами - как в Москве, но лучше Компания АМТ-Груп завершила проект по оснащению петербургского метро системой экстренной связи и информации. В его рамках на всех станциях метро города установили инфоматы, позволяющие пассажирам связаться с ситуационным центром в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или получить информацию по различным аспектам путешествия в «подземке» и по городу

Инфоматы электронного правительства появятся в каждом поселении Красноярского края ение инфоматов как раз заключается в том, чтобы обеспечить гражданам возможность получать государственные услуги», - отметил Дмитрий Черников. Как сообщают в Министерстве информатизации и связи края, инфоматы позволяют оплачивать штрафы, коммунальные услуги, отправлять заявку в электронном виде на получение информации либо государственных услуг в федеральные ведомства, совершать он-лайн пок

Мэр Москвы: в 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью сь. «Мы во всех поликлиниках делаем инфоматы. В 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью», — сообщил Собянин. По словам главного врача поликлиники №

Инфоматы победят очереди к врачам в Москве кого страхования или Универсальная электронная карта. Стоит заметить, что хотя запись к врачу через инфомат и даст пациенту некоторый выигрыш по времени по сравнению с традиционной записью чере

Разработан новый инфомат для оплаты услуг на сайте электронного правительства РФ появилась возможность подключиться к колл-центру портала госуслуг с помощью видеосвязи. Оператор колл-центра может подсказать, как пользоваться сайтом или заполнить документ, сообщает Banki.ru. Один инфомат нового образца установлен в офисе компании «Ростелеком». 20 устройств были отправлены в Санкт-Петербург. Еще пять сотен новых инфоматов до конца года будут распределены между регионами,

«Ростелеком» установил инфоматы для получения госуслуг в городе Юрга Кемеровской области вление муниципальным имуществом, то в архитектуру, то в соцзащиту, то в БТИ – документы сами будут «бегать» между ведомствами, в электронном виде», - пояснил Аман Тулеев. Установленные «Ростелекомом» инфоматы оснащены сенсорными экранами, принтерами, видеокамерами, микрофонами и звуковыми системами для видео и аудио связи, их конструкция позволяет установить сканер, клавиатуру, купюроприемн

«Ростелеком» открыл первый инфомат для доступа к госуслугам «Ростелеком» открыл первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), позволяющий любому жителю России, не имеющему собственного выхода в сеть интернет, получать все доступные в электронном виде государственные услуги федерального, регионального и муниц

«Ростелеком» представил информационный терминал для предоставления в электронном виде всех госуслуг «Ростелеком» представил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат) для получения жителями России всех доступных в электронном виде государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Впервые новый инфомат был показан учас

Арбитражный суд Карелии внедряет инфокиоски самообслуживания Компания Expertek IBS победила в тендере на поставку информационных киосков для Арбитражного суда Республики Карелия. Инфокиоски будут установлены

Kraftway установил сенсорные информационные киоски в ЗАГСах Компания Kraftway, российский производитель компьютерного и серверного оборудования, и Управление записи актов гражданского состояния Москвы завершили проект по установке сенсорных информационных киосков в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетаний г. Москва. Управлением ЗАГС Москвы был инициирован проект, призванный обеспечить публичный доступ к справочной информации о работе

Жилищный комитет Петербурга установит информационные терминалы Жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга установит собственные информационные терминалы. Они будут информировать граждан о реализации основных направлений жилищной политики. Первые их них разместятся в самом жилищном комитете, в ГУ «Горжилобмен», НП «Город

В Москве установят электронные информационные киоски В Москве планируется установить электронные информационные киоски. По сообщению пресс-службы правительства Москвы, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Юрий Лужков, сообщает РБК. Электронные информационные киоски буду