Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Информационный киоск информационный терминал инфокиоск инфомат
Публикаций - 77, упоминаний - 90
Информационный киоск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 171 1
|SoGo - Open Source Groupware 8 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
|НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
|Исанин Антон 4709 11
|Королев Александр 5 2
|Куренев Алексей 6 2
|Рудычева Наталья 89 2
|Попов Сергей 85 2
|Натрусов Артем 141 2
|Макаров Владимир 69 2
|Феоктистов Вадим 18 2
|Бисембаева Алина 12 1
|Клебанов Дмитрий 3 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Зинченко Владимир 3 1
|Лопухов Константин 1 1
|Чувилин Алексей 3 1
|Лопухов Александр 10 1
|Новикова Елена 56 1
|Бодрик Александр 10 1
|Тихомиров Сергей 12 1
|Игнатова Людмила 6 1
|Ким Александр 36 1
|Гайдуков Алексей 24 1
|Лихтенберг Джо 1 1
|Федоров Вадим 5 1
|Болтрукевич Константин 9 1
|Вахрушев Дмитрий 8 1
|Степанюк Михаил 16 1
|Lin James - Лин Джеймс 15 1
|Шмид Александр 18 1
|Белоусов Сергей 231 1
|Смолин Сергей 6 1
|Мякишев Антон 9 1
|Бессольцев Михаил 10 1
|Щербина Сергей 14 1
|Переверзев Михаил 20 1
|Иевлев Евгений 28 1
|Яковлева Майя 3 1
|Ишмуратова Любовь 1 1
|Телятников Сергей 1 1
|Филь Иван 7 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177395, в очереди разбора - 983791.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177395, в очереди разбора - 983791.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru