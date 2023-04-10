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Информационный киоск информационный терминал инфокиоск инфомат

СОБЫТИЯ

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10.04.2023 Mons разработала информационный киоск с голосовым управлением для петербургского МФЦ

боту по получению гражданами необходимой информации в новом подразделении. Специалисты Mons создали информационный киоск с голосовым управлением «Аврора» на базе open-source-технологий и собств
18.06.2021 ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»

де (№27) компании «Открытая мобильная платформа» будут демонстрироваться возможности мобильной ОС Аврора, установленной на различных аппаратных платформах, среди которых несколько новинок. Во-первых, информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» под управлением мобильной ОС «Аврора». Производится на отечественной производственной базе Итэлма/Байтерг. Использование компонент
31.03.2020 CSI представила инфокиоск нового поколения

CSI представила инфокиоск нового поколения. Устройство CSI Kiosk можно использовать как точку контакта с покупателями в торговом зале или станцию оплаты. Инфокиоск с флагманскими комплектующими моментал
16.08.2016 В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах

уживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводной связи местах, рассказали в компании velcom и «Приорбанке». Банкоматы и инфокиоски можно установить в любом уголке страны. Причина их мобильности кроется в M2M-технологиях (mashine-to-mashine): они не «привязаны» к стационарным линиям связи, а способны передавать и
09.02.2015 В МФЦ Вологодской области появились инфоматы с доступом к порталу госуслуг

слугами в электронном виде. В открывшихся в этом году многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Великом Устюге, Чагоде и Вытегре установлены сенсорные киоски (инфоматы), с помощью которых вологжане могут самостоятельно получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Инфоматы подключены к интернету и имеют выход как на Един
05.11.2014 «АМТ-Груп» представила информационные терминалы для Московского метрополитена

Компания «АМТ-Груп» представила новые информационные терминалы и колонны экстренного вызова для пассажиров Московского метрополитена в рамках модернизации станции «Текстильщики» к форуму «Открытые инновации-2014». Как сообщили CNew
08.07.2013 Депутаты разрешили поменять таксофоны на инфоматы

тавлять гражданам доступ к порталу госуслуг. Подключаться такие устройства смогут не только к сетям фиксированной связи, как это происходит сейчас, но и к мобильным сетям. Отметим, что подобного рода инфоматы уже устанавливает «Ростелеком». Вскоре на месте одиноких деревенских таксофонов могут появиться одинокие деревенские инфоматы Также из закона исключен пункт, согласно которому л
20.05.2013 «Ростелеком» устанавливает инфоматы в районных центрах Северной Осетии

оматов это практически стопроцентный охват всех муниципальных образований республики. Установленные инфоматы оснащены сенсорным экраном, принтером, видеокамерой, микрофоном и звуковой системой

07.05.2013 «Ростелеком» установил инфоматы в районных центрах КБР

инфоматы), которые позволят получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг. Инфомат оснащен сенсорным экраном, принтером, видеокамерой, микрофоном и звуковой системой дл
29.04.2013 «Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону инфомат с доступом к порталу госуслуг

«Ростелеком» установил первый инфомат (информационный терминал) госуслуг в Ростове-на-Дону в центре продаж и обслуживания к
26.04.2013 «Ростелеком» установил инфоматы госуслуг в Карачаево-Черкессии

клиентов «Ростелекома» по адресам: ул. Ленина, д. 145а; ул. Лаара, д. 49а; ул. Космонавтов, д. 35. Инфомат – это многофункциональный информационный терминал, позволяющий воспользоваться всеми

25.03.2013 «Ростелеком» установил в Бурятии первые инфоматы

ресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 7 и в офисе продаж и обслуживания компании на ул. Ранжурова, 8. Инфомат – это устройство, которое обеспечивает возможность просмотра и доступа ко всем раздел
05.03.2013 «Ростелеком» установил в Дагестане первый инфомат госуслуг

«Ростелеком» установил первый инфомат госуслуг в Махачкале в центре продаж и обслуживания компании по адресу: ул. Энгельса, 25. Здесь же жители республики могут получить код активации «Личного кабинета» для доступа на порта
21.02.2013 В Якутске установлены инфоматы с доступом к порталу госуслуг

Филиал «Сахателеком» компании «Ростелеком» установил два информационных терминала (инфомат) для работы на едином портале государственных и муниципальных услуг. Инфоматы установ
19.02.2013 «Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске

Архангельский филиал «Ростелекома» установил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В Архангельске аппарат установлен в Центре продаж и обслуживани
31.01.2013 «Ростелеком» установил первый инфомат в Пскове

«Ростелеком – Северо-Запад» установил в Пскове первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Аппарат установлен в Центре продаж и обслуживания клиентов «Рос
14.12.2012 В Ульяновской области установлены инфоматы для доступа к порталу госуслуг

состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации. Оснащение региона инфоматами осуществляется компанией «Ростелеком» в соответствии с распоряжением правительства
29.10.2012 В Приморье установят инфоматы с доступом к порталу госуслуг

о состоянии индивидуального счета застрахованного лица. Программное обеспечение инфомата позволяет при получении информации о имеющейся задолженности тут же ее погасить, посредством банковской карты. Инфоматы будут установлены в зданиях администраций городских округов и муниципальных образований края. Бесплатный сервис предназначен для тех граждан, кто еще не имеет доступа в интернет. В нас
08.08.2012 «Ростелеком» установил в Орле первый инфомат

«Ростелеком» установил в Орловской области первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг. Аппарат установлен в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» в город
18.07.2012 Sfour поставила информационные киоски для «Западно-Уральского банка Сбербанка»

уживания заказчиков и будут способствовать более активному использованию новых сервисов. Приобретая информационные киоски Sfour, «Сбербанк России» стремился не только обеспечить высокий уровень
09.07.2012 К системе WEB-banking «Банка Москвы» теперь можно подключиться через банкоматы и инфокиоски

«Банк Москвы» реализовал возможность подключения клиентов — физических лиц к системе WEB-banking в дистанционном режиме через устройства самообслуживания (банкоматы и инфокиоски). Для подключения услуги в устройствах самообслуживания клиенту необходимо выбрать в меню «Личного кабинета» раздел «Пароль для регистрации в WEB-banking», после чего ввести номер мо
26.04.2012 В Татарстане подать заявление на регистрацию брака теперь можно через инфомат

Подать заявление на регистрацию брака в ЗАГС в Республике Татарстан теперь можно и через инфомат. Эта услуга, уже почти два года существующая на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана uslugi.tatarstan.ru, - одна из самых популярных среди татарстанцев, сообщают в М
11.04.2012 Метро Питера оборудовали инфоматами - как в Москве, но лучше

Компания АМТ-Груп завершила проект по оснащению петербургского метро системой экстренной связи и информации. В его рамках на всех станциях метро города установили инфоматы, позволяющие пассажирам связаться с ситуационным центром в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или получить информацию по различным аспектам путешествия в «подземке» и по городу
02.03.2012 Инфоматы электронного правительства появятся в каждом поселении Красноярского края

ение инфоматов как раз заключается в том, чтобы обеспечить гражданам возможность получать государственные услуги», - отметил Дмитрий Черников. Как сообщают в Министерстве информатизации и связи края, инфоматы позволяют оплачивать штрафы, коммунальные услуги, отправлять заявку в электронном виде на получение информации либо государственных услуг в федеральные ведомства, совершать он-лайн пок
24.01.2012 Мэр Москвы: в 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью

сь. «Мы во всех поликлиниках делаем инфоматы. В 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью», — сообщил Собянин. По словам главного врача поликлиники №

15.12.2011 Инфоматы победят очереди к врачам в Москве

кого страхования или Универсальная электронная карта. Стоит заметить, что хотя запись к врачу через инфомат и даст пациенту некоторый выигрыш по времени по сравнению с традиционной записью чере
15.11.2011 Разработан новый инфомат для оплаты услуг на сайте электронного правительства РФ

появилась возможность подключиться к колл-центру портала госуслуг с помощью видеосвязи. Оператор колл-центра может подсказать, как пользоваться сайтом или заполнить документ, сообщает Banki.ru. Один инфомат нового образца установлен в офисе компании «Ростелеком». 20 устройств были отправлены в Санкт-Петербург. Еще пять сотен новых инфоматов до конца года будут распределены между регионами,
22.02.2011 «Ростелеком» установил инфоматы для получения госуслуг в городе Юрга Кемеровской области

вление муниципальным имуществом, то в архитектуру, то в соцзащиту, то в БТИ – документы сами будут «бегать» между ведомствами, в электронном виде», - пояснил Аман Тулеев. Установленные «Ростелекомом» инфоматы оснащены сенсорными экранами, принтерами, видеокамерами, микрофонами и звуковыми системами для видео и аудио связи, их конструкция позволяет установить сканер, клавиатуру, купюроприемн
10.12.2010 «Ростелеком» открыл первый инфомат для доступа к госуслугам

«Ростелеком» открыл первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), позволяющий любому жителю России, не имеющему собственного выхода в сеть интернет, получать все доступные в электронном виде государственные услуги федерального, регионального и муниц
28.10.2010 «Ростелеком» представил информационный терминал для предоставления в электронном виде всех госуслуг

«Ростелеком» представил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат) для получения жителями России всех доступных в электронном виде государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Впервые новый инфомат был показан учас
28.11.2007 Арбитражный суд Карелии внедряет инфокиоски самообслуживания

Компания Expertek IBS победила в тендере на поставку информационных киосков для Арбитражного суда Республики Карелия. Инфокиоски будут установлены
15.11.2007 Kraftway установил сенсорные информационные киоски в ЗАГСах

Компания Kraftway, российский производитель компьютерного и серверного оборудования, и Управление записи актов гражданского состояния Москвы завершили проект по установке сенсорных информационных киосков в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетаний г. Москва. Управлением ЗАГС Москвы был инициирован проект, призванный обеспечить публичный доступ к справочной информации о работе
15.10.2007 Жилищный комитет Петербурга установит информационные терминалы

Жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга установит собственные информационные терминалы. Они будут информировать граждан о реализации основных направлений жилищной политики. Первые их них разместятся в самом жилищном комитете, в ГУ «Горжилобмен», НП «Город
20.01.2005 В Москве установят электронные информационные киоски

В Москве планируется установить электронные информационные киоски. По сообщению пресс-службы правительства Москвы, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Юрий Лужков, сообщает РБК. Электронные информационные киоски буду
22.08.2000 Украинская Golden Telecom GSM представила новую автоматическую систему абонентского обслуживания "Инфомат"

ю процедуру обслуживания и получения информации. В Отделе Обслуживания Клиентов компании установлен информационный киоск, или Инфомат - один из первых в Украине реально работающих аппаратно-про

Публикаций - 511, упоминаний - 575

Информационный киоск и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 63
Sony 6739 48
Canon 1439 47
Nikon 646 41
Microsoft Corporation 25774 29
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 25
Olympus 475 22
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 21
Samsung Electronics 11064 20
Шахты 0 15
Intel Corporation 12811 14
Крок - Croc 1964 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
АйТи 1519 13
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 13
9594 12
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 12
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 12
Leica Camera 282 11
Oracle Corporation 7074 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
HP Inc. 5883 9
AMT Group - АМТ-Груп 365 9
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 8
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 8
SAP SE 5601 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Toshiba Corporation 2980 6
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 6
Konica Minolta 423 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 5
Cisco Systems 5372 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Apple Inc 13154 5
Directum - Директум 1268 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 30
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 25
Почта России ПАО 2370 20
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Carl Zeiss AG 307 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Visa International 1993 7
Ак Барс Банк 283 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Россети Ленэнерго 1699 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 3
Беларусбанк АСБ 19 2
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 2
МЦФО - Молодежный Центр изучения финансовых операций 4 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Hyundai Motor Company 436 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Евросеть 1421 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 57
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 43
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 29
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 13
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 8
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 7
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Федеральное казначейство России 1949 6
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 63
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 169
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 113
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 95
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 76
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 68
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 66
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 64
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 62
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 57
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 54
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 53
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 49
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 48
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 47
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 47
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 47
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 46
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Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 45
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 44
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 43
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 40
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 126
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 46
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 38
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 33
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 30
Google Android 15243 28
Microsoft Windows 16882 25
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 24
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 22
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 22
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 22
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 21
Apple iOS 8583 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 19
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 16
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 15
Canon DIGIC - серия процессоров 199 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 14
Linux OS 11533 13
Fujifilm X-Trans CMOS 26 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 10
Правительство Москвы - Наш город 110 10
Fujifilm X - беззеркальный цифровой фотоаппарат 25 10
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 10
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 10
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 9
Apple iPad 4011 9
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 9
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 9
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 9
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 9
Nikon Expeed 63 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
Медведев Дмитрий 1665 14
Макаров Владимир 78 12
Никифоров Николай 1138 11
Собянин Сергей 538 8
Попов Алексей 339 8
Путин Владимир 3454 7
Щеголев Игорь 699 5
Ермолаев Артем 379 5
Гольцов Александр 84 5
Орлов Геннадий 16 5
Лысенко Эдуард 317 4
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Шабанов Александр 7 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166163 251
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 142
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 40
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Япония 13807 31
Европа 24962 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 17
Германия - Федеративная Республика 13220 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 14
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 12
Украина 7928 12
Казахстан - Республика 6047 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 8
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 7
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Мобильные системы 118 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Tom’s Hardware 600 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Казанский Портал - e-Kazan.ru 5 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Ставропольская правда 4 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Сердитый Гражданин 10 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
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FT - Financial Times 1295 1
Ведомости 1466 1
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N+1 - Издание 188 1
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Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
9to5Google 60 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Парламентская газета 32 1
Российская газета 290 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
9to5Mac 70 1
РБК Инновации 47 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Росбалт ИА 60 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
IDC - International Data Corporation 4975 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Gartner - Гартнер 3658 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
R2G - Research2Guidance 6 2
Markets&Markets Research 113 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Fortune Business Insights 32 1
Cleantech Group 1 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
HFS Research 49 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Wainhouse Research 40 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 3
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 18 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 19 1
КФУ - НИИ ММ - Институт математики и механики имени Н.И.Лобачевского - НИИММ - Научно-исследовательский институт математики и механики имени Н.Г. Чеботарёва 3 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 1
МБУК ЦБС Костромы - Централизованная библиотечная система города Костромы - Муниципальное учреждение культуры 1 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 8
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
День молодёжи - 27 июня 1087 6
Photokina 60 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
ПЛАС-Форум 14 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Связь-Экспокомм 276 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
CeBIT 614 1
Samsung Unpacked 41 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Red Dot Design Award 57 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Global mobileGov Awards 5 1
ProIntegration Awards 5 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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