Получите все материалы CNews по ключевому слову
Информационный киоск информационный терминал инфокиоск инфомат
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|10.04.2023
|
Mons разработала информационный киоск с голосовым управлением для петербургского МФЦ
боту по получению гражданами необходимой информации в новом подразделении. Специалисты Mons создали информационный киоск с голосовым управлением «Аврора» на базе open-source-технологий и собств
|18.06.2021
|
ОМП представит на конференции ЦИПР информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» и устройства на платформе «Аврора»
де (№27) компании «Открытая мобильная платформа» будут демонстрироваться возможности мобильной ОС Аврора, установленной на различных аппаратных платформах, среди которых несколько новинок. Во-первых, информационный киоск на базе российского процессора «Байкал-М» под управлением мобильной ОС «Аврора». Производится на отечественной производственной базе Итэлма/Байтерг. Использование компонент
|31.03.2020
|
CSI представила инфокиоск нового поколения
CSI представила инфокиоск нового поколения. Устройство CSI Kiosk можно использовать как точку контакта с покупателями в торговом зале или станцию оплаты. Инфокиоск с флагманскими комплектующими моментал
|16.08.2016
|
В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах
уживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводной связи местах, рассказали в компании velcom и «Приорбанке». Банкоматы и инфокиоски можно установить в любом уголке страны. Причина их мобильности кроется в M2M-технологиях (mashine-to-mashine): они не «привязаны» к стационарным линиям связи, а способны передавать и
|09.02.2015
|
В МФЦ Вологодской области появились инфоматы с доступом к порталу госуслуг
слугами в электронном виде. В открывшихся в этом году многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Великом Устюге, Чагоде и Вытегре установлены сенсорные киоски (инфоматы), с помощью которых вологжане могут самостоятельно получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме. Инфоматы подключены к интернету и имеют выход как на Един
|05.11.2014
|
«АМТ-Груп» представила информационные терминалы для Московского метрополитена
Компания «АМТ-Груп» представила новые информационные терминалы и колонны экстренного вызова для пассажиров Московского метрополитена в рамках модернизации станции «Текстильщики» к форуму «Открытые инновации-2014». Как сообщили CNew
|08.07.2013
|
Депутаты разрешили поменять таксофоны на инфоматы
тавлять гражданам доступ к порталу госуслуг. Подключаться такие устройства смогут не только к сетям фиксированной связи, как это происходит сейчас, но и к мобильным сетям. Отметим, что подобного рода инфоматы уже устанавливает «Ростелеком». Вскоре на месте одиноких деревенских таксофонов могут появиться одинокие деревенские инфоматы Также из закона исключен пункт, согласно которому л
|20.05.2013
|
«Ростелеком» устанавливает инфоматы в районных центрах Северной Осетии
оматов это практически стопроцентный охват всех муниципальных образований республики. Установленные инфоматы оснащены сенсорным экраном, принтером, видеокамерой, микрофоном и звуковой системой
|07.05.2013
|
«Ростелеком» установил инфоматы в районных центрах КБР
инфоматы), которые позволят получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг. Инфомат оснащен сенсорным экраном, принтером, видеокамерой, микрофоном и звуковой системой дл
|29.04.2013
|
«Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону инфомат с доступом к порталу госуслуг
«Ростелеком» установил первый инфомат (информационный терминал) госуслуг в Ростове-на-Дону в центре продаж и обслуживания к
|26.04.2013
|
«Ростелеком» установил инфоматы госуслуг в Карачаево-Черкессии
клиентов «Ростелекома» по адресам: ул. Ленина, д. 145а; ул. Лаара, д. 49а; ул. Космонавтов, д. 35. Инфомат – это многофункциональный информационный терминал, позволяющий воспользоваться всеми
|25.03.2013
|
«Ростелеком» установил в Бурятии первые инфоматы
ресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 7 и в офисе продаж и обслуживания компании на ул. Ранжурова, 8. Инфомат – это устройство, которое обеспечивает возможность просмотра и доступа ко всем раздел
|05.03.2013
|
«Ростелеком» установил в Дагестане первый инфомат госуслуг
«Ростелеком» установил первый инфомат госуслуг в Махачкале в центре продаж и обслуживания компании по адресу: ул. Энгельса, 25. Здесь же жители республики могут получить код активации «Личного кабинета» для доступа на порта
|21.02.2013
|
В Якутске установлены инфоматы с доступом к порталу госуслуг
Филиал «Сахателеком» компании «Ростелеком» установил два информационных терминала (инфомат) для работы на едином портале государственных и муниципальных услуг. Инфоматы установ
|19.02.2013
|
«Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске
Архангельский филиал «Ростелекома» установил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. В Архангельске аппарат установлен в Центре продаж и обслуживани
|31.01.2013
|
«Ростелеком» установил первый инфомат в Пскове
«Ростелеком – Северо-Запад» установил в Пскове первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. Аппарат установлен в Центре продаж и обслуживания клиентов «Рос
|14.12.2012
|
В Ульяновской области установлены инфоматы для доступа к порталу госуслуг
состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации. Оснащение региона инфоматами осуществляется компанией «Ростелеком» в соответствии с распоряжением правительства
|29.10.2012
|
В Приморье установят инфоматы с доступом к порталу госуслуг
о состоянии индивидуального счета застрахованного лица. Программное обеспечение инфомата позволяет при получении информации о имеющейся задолженности тут же ее погасить, посредством банковской карты. Инфоматы будут установлены в зданиях администраций городских округов и муниципальных образований края. Бесплатный сервис предназначен для тех граждан, кто еще не имеет доступа в интернет. В нас
|08.08.2012
|
«Ростелеком» установил в Орле первый инфомат
«Ростелеком» установил в Орловской области первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), который позволит всем желающим получить полный доступ к порталу государственных и муниципальных услуг. Аппарат установлен в центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома» в город
|18.07.2012
|
Sfour поставила информационные киоски для «Западно-Уральского банка Сбербанка»
уживания заказчиков и будут способствовать более активному использованию новых сервисов. Приобретая информационные киоски Sfour, «Сбербанк России» стремился не только обеспечить высокий уровень
|09.07.2012
|
К системе WEB-banking «Банка Москвы» теперь можно подключиться через банкоматы и инфокиоски
«Банк Москвы» реализовал возможность подключения клиентов — физических лиц к системе WEB-banking в дистанционном режиме через устройства самообслуживания (банкоматы и инфокиоски). Для подключения услуги в устройствах самообслуживания клиенту необходимо выбрать в меню «Личного кабинета» раздел «Пароль для регистрации в WEB-banking», после чего ввести номер мо
|26.04.2012
|
В Татарстане подать заявление на регистрацию брака теперь можно через инфомат
Подать заявление на регистрацию брака в ЗАГС в Республике Татарстан теперь можно и через инфомат. Эта услуга, уже почти два года существующая на портале государственных и муниципальных услуг Татарстана uslugi.tatarstan.ru, - одна из самых популярных среди татарстанцев, сообщают в М
|11.04.2012
|
Метро Питера оборудовали инфоматами - как в Москве, но лучше
Компания АМТ-Груп завершила проект по оснащению петербургского метро системой экстренной связи и информации. В его рамках на всех станциях метро города установили инфоматы, позволяющие пассажирам связаться с ситуационным центром в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или получить информацию по различным аспектам путешествия в «подземке» и по городу
|02.03.2012
|
Инфоматы электронного правительства появятся в каждом поселении Красноярского края
ение инфоматов как раз заключается в том, чтобы обеспечить гражданам возможность получать государственные услуги», - отметил Дмитрий Черников. Как сообщают в Министерстве информатизации и связи края, инфоматы позволяют оплачивать штрафы, коммунальные услуги, отправлять заявку в электронном виде на получение информации либо государственных услуг в федеральные ведомства, совершать он-лайн пок
|24.01.2012
|
Мэр Москвы: в 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью
сь. «Мы во всех поликлиниках делаем инфоматы. В 1 квартале 2012 г. все поликлиники будут обеспечены инфоматами и электронной записью», — сообщил Собянин. По словам главного врача поликлиники №
|15.12.2011
|
Инфоматы победят очереди к врачам в Москве
кого страхования или Универсальная электронная карта. Стоит заметить, что хотя запись к врачу через инфомат и даст пациенту некоторый выигрыш по времени по сравнению с традиционной записью чере
|15.11.2011
|
Разработан новый инфомат для оплаты услуг на сайте электронного правительства РФ
появилась возможность подключиться к колл-центру портала госуслуг с помощью видеосвязи. Оператор колл-центра может подсказать, как пользоваться сайтом или заполнить документ, сообщает Banki.ru. Один инфомат нового образца установлен в офисе компании «Ростелеком». 20 устройств были отправлены в Санкт-Петербург. Еще пять сотен новых инфоматов до конца года будут распределены между регионами,
|22.02.2011
|
«Ростелеком» установил инфоматы для получения госуслуг в городе Юрга Кемеровской области
вление муниципальным имуществом, то в архитектуру, то в соцзащиту, то в БТИ – документы сами будут «бегать» между ведомствами, в электронном виде», - пояснил Аман Тулеев. Установленные «Ростелекомом» инфоматы оснащены сенсорными экранами, принтерами, видеокамерами, микрофонами и звуковыми системами для видео и аудио связи, их конструкция позволяет установить сканер, клавиатуру, купюроприемн
|10.12.2010
|
«Ростелеком» открыл первый инфомат для доступа к госуслугам
«Ростелеком» открыл первый многофункциональный информационный терминал (инфомат), позволяющий любому жителю России, не имеющему собственного выхода в сеть интернет, получать все доступные в электронном виде государственные услуги федерального, регионального и муниц
|28.10.2010
|
«Ростелеком» представил информационный терминал для предоставления в электронном виде всех госуслуг
«Ростелеком» представил первый многофункциональный информационный терминал (инфомат) для получения жителями России всех доступных в электронном виде государственных услуг федерального, регионального и муниципального уровня. Впервые новый инфомат был показан учас
|28.11.2007
|
Арбитражный суд Карелии внедряет инфокиоски самообслуживания
Компания Expertek IBS победила в тендере на поставку информационных киосков для Арбитражного суда Республики Карелия. Инфокиоски будут установлены
|15.11.2007
|
Kraftway установил сенсорные информационные киоски в ЗАГСах
Компания Kraftway, российский производитель компьютерного и серверного оборудования, и Управление записи актов гражданского состояния Москвы завершили проект по установке сенсорных информационных киосков в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетаний г. Москва. Управлением ЗАГС Москвы был инициирован проект, призванный обеспечить публичный доступ к справочной информации о работе
|15.10.2007
|
Жилищный комитет Петербурга установит информационные терминалы
Жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга установит собственные информационные терминалы. Они будут информировать граждан о реализации основных направлений жилищной политики. Первые их них разместятся в самом жилищном комитете, в ГУ «Горжилобмен», НП «Город
|20.01.2005
|
В Москве установят электронные информационные киоски
В Москве планируется установить электронные информационные киоски. По сообщению пресс-службы правительства Москвы, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Юрий Лужков, сообщает РБК. Электронные информационные киоски буду
|22.08.2000
|
Украинская Golden Telecom GSM представила новую автоматическую систему абонентского обслуживания "Инфомат"
ю процедуру обслуживания и получения информации. В Отделе Обслуживания Клиентов компании установлен информационный киоск, или Инфомат - один из первых в Украине реально работающих аппаратно-про
Информационный киоск и организации, системы, технологии, персоны:
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Макаров Владимир 78 12
|Никифоров Николай 1138 11
|Собянин Сергей 538 8
|Попов Алексей 339 8
|Путин Владимир 3454 7
|Щеголев Игорь 699 5
|Ермолаев Артем 379 5
|Гольцов Александр 84 5
|Орлов Геннадий 16 5
|Лысенко Эдуард 317 4
|Захаров Павел 60 4
|Толстова Татьяна 37 4
|Козырев Алексей 328 4
|Шайхутдинов Роман 116 4
|Казак Максим 162 4
|Провоторов Александр 158 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Гаттаров Руслан 144 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Кесельбренер Леонид 52 4
|Сафронов Роман 36 4
|Дробышевский Валерий 14 4
|Тимофеев Павел 2 3
|Евраев Михаил 266 3
|Массух Илья 239 3
|Финк Дмитрий 20 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Авербах Владимир 127 3
|Селютин Александр 60 3
|Гайдуков Алексей 23 3
|Ликсутов Максим 245 3
|Серебряков Виктор 56 3
|Кравцов Алексей 35 3
|Лосев Сергей 46 3
|Ивакин Роман 57 3
|Газаров Артур 77 3
|Шабанов Александр 7 3
|Гусев Владимир 26 3
|Кузнецова Лариса 13 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.