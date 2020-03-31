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Информационный киоск информационный терминал инфокиоск инфомат



31.03.2020 CSI представила инфокиоск нового поколения
09.02.2015 В МФЦ Вологодской области появились инфоматы с доступом к порталу госуслуг
07.05.2013 «Ростелеком» установил инфоматы в районных центрах КБР
29.04.2013 «Ростелеком» установил в Ростове-на-Дону инфомат с доступом к порталу госуслуг
26.04.2013 «Ростелеком» установил инфоматы госуслуг в Карачаево-Черкессии
25.03.2013 «Ростелеком» установил в Бурятии первые инфоматы
05.03.2013 «Ростелеком» установил в Дагестане первый инфомат госуслуг
19.02.2013 «Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске
31.01.2013 «Ростелеком» установил первый инфомат в Пскове
29.10.2012 В Приморье установят инфоматы с доступом к порталу госуслуг
08.08.2012 «Ростелеком» установил в Орле первый инфомат
15.12.2011 Инфоматы победят очереди к врачам в Москве
28.10.2010 «Ростелеком» представил информационный терминал для предоставления в электронном виде всех госуслуг
28.11.2007 Арбитражный суд Карелии внедряет инфокиоски самообслуживания
22.08.2000 Украинская Golden Telecom GSM представила новую автоматическую систему абонентского обслуживания "Инфомат"

Публикаций - 77, упоминаний - 90

Информационный киоск упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8188 19
Intel Corporation 11126 7
Крок - Croc 1602 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 215 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 273 4
21 век – ТВ - Народный телефон 1576 4
Энстрим - Instream 19 4
IBM - International Business Machines Corp 8849 3
Программный продукт ГК 3772 3
Айтеко - iTeco 898 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 965 2
Ascreen - Аскрин 17 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1412 2
Softline - Софтлайн 1842 2
Цифра ГК 557 2
Код Безопасности 423 2
Конфидент 71 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 468 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 744 2
Merlion - Мерлион 371 2
Microsoft Corporation 22215 2
Apacer Technology Inc 60 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 88 2
HP Inc. 5255 2
VK - Mail.ru Group 2987 2
Siemens AG - Siemens Group 2280 2
Oracle Corporation 5941 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 125 2
Ростелеком - РТЛабс 147 2
5678 2
InterSystems - ИнтерСистемз 130 2
Айтеко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 2
INOI - ИНОЙ 36 2
AMT Group - АМТ-Груп 259 1
ХайТэк - Hi-Tech 85 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1462 1
VideoMost - ВидеоМост 207 1
Philips 1926 1
Телематические системы 27 1
Аплана Группа компаний 155 1
Почта России ПАО 1836 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 816 4
ИТЭЛМА НПП 19 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 237 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 153 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 46 2
Four Seasons Hotels and Resorts 12 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 26 1
Уральские локомотивы 2 1
Промтех ГК 7 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 17 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 75 1
ФосАгро - Апатит 25 1
Россети Ленэнерго 295 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
MGM Resorts International 3 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
ЕС-лизинг 17 1
John Deere - Джон Дир 22 1
Braun 62 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 26 1
X5 Group - Перекрёсток 307 1
Вотрон 17 1
УЭК - Универсальная электронная карта 564 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 619 1
РЖД - Российские железные дороги 1423 1
Открытие ФК 2256 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 1
Альфа-Банк 1440 1
Мосводоканал 51 1
Северсталь ПАО 296 1
Роснефть НК 426 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 304 1
Точка 962 1
ФосАгро 72 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 205 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 728 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9420 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 926 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7780 8
Правительство РФ 7462 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1492 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1015 4
Правительство Москвы 1543 4
Президент Российской Федерации 3298 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1416 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2226 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2379 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1189 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 190 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 652 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2432 3
World Bank Group - Всемирный банк 277 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 2
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 630 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 87 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 290 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 127 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 533 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1944 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2112 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1082 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2661 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1292 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2307 2
Прокуратура субъекта Российской Федерации 46 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 29 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 53 1
Правительство Сахалинской области 22 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 98 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 1
МФЦ Мои документы Югры 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 53 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 171 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 9 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34785 15
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1855 14
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Сервер - Серверные платформы 5605 12
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 3136 12
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Intel x86 - архитектура процессора 1302 4
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 595 3
Ростелеком ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 45 3
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Apple iPad 3588 3
LG 75SM99 1071 3
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1933 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1081 1
Америка 1969 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 5909 19
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 9788 18
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7789 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 9549 12
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1475 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 7731 10
Образование - Наука - Научная деятельность 3801 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1018 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1732 6
Сервисная экономика - Сервисная модель 1028 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 2910 6
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2364 5
Человеческий фактор 775 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 1174 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3584 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 519 4
Страхование - Страховое дело 1038 4
Инвестиции - Инвестирование 1659 4
Логистика - Доставка 1012 4
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Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 544 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 581 3
Инвестиции венчурные 419 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1625 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 172 3
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 398 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2503 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2161 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 859 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 954 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1932 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2919 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1477 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 363 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 801 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1521 2
Информационное общество - Государственная программа 1177 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1324 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 569 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2248 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10424 1
FT - Financial Times 1109 1
Tom’s Hardware 123 1
РИА Новости 759 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 722 1
Мобильные системы 83 1
РБК Инновации 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3077 3
IDC - International Data Corporation 4603 2
Gartner 3284 2
Markets&Markets Research 95 2
500 Startups 1790 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
RAEX - Эксперт РА 76 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 4 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 2855 7
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 219 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 599 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 232 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 10 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 46 1
Академгородок Новосибирск 76 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 8 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 53 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 211 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 88 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 113 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1141 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 93 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2073 7
100+ Forum Russia 3905 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 1434 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 763 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 547 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 64 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 53 1
TAdviser SummIT 4 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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