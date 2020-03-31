CSI представила инфокиоск нового поколения

CSI представила инфокиоск нового поколения. Устройство CSI Kiosk можно использовать как точку контакта с покупателями в торговом зале или станцию оплаты. Инфокиоск с флагманскими комплектующими моментально считывает даже повреждённые штрихкоды, точно отзывается на действия покупателя, подключается к ИТ-инфраструктуре по Wi-Fi, помогая сэкономить время и ресурсы.

В основе инфокиоска системный блок CSI RX1 на базе основного процессора платформы Intel® IoT — J1900. Флагманские компоненты Intel® и Apacer® гарантируют высокую скорость и работу без сбоев. Более 10 тысяч системных блоков CSI успешно работают в российских и зарубежных торговых сетях — положительный опыт использования устройств стал решающим аргументом при выборе ключевого компонента инфокиоска.

Встроенный 2D-сканер максимально ускоряет работу покупателя с устройством, считывая даже повреждённые и загрязненные штрихкоды с первого раза. В зависимости от комплектации инфокиоск поставляется со сканером Honeywell или Datalogic. Wi-Fi-модуль позволяет комфортно подключить любое количество устройств к ИТ-инфраструктуре без проводов.

Возможен выбор диагонали экрана: 43, 32, 23,6 и 17 дюймов — под потребности магазина. В любом случае на ярком дисплее с высоким разрешением вся информация хорошо видна и легко читается.

В комплексе с программным решением Set Kiosk инфокиоск превращается в полноценный канал коммуникации с покупателем в торговом зале. Устройство может также использоваться как станция оплаты: например, в кафе. В этом случае оно поставляется с контрольно-кассовой техникой Pirit, которая за 2 секунды печатает чек на 15 позиций. Инфокиоск готов к работе с востребованными в HoReCa решениями R-keeper и iiko.

Стальной корпус надёжно защищает CSI Kiosk от случайных и намеренных повреждений. Производитель предлагает расширенную гарантию 2 года на устройство и все комплектующие, включая блок питания, накопитель и оперативную память.