Apacer Technology Inc

Apacer с партнерами анонсировала создание промышленных облачных сервисов Apacer создала партнерский альянс с лидерами промышленных решений в области IoT. Apacer стремится предоставлять полный цикл облачных услуг с упрощённым процессом интеграции. Когда управление системой, хранение и передача данных станут более стабильными, это позволит компани

Apacer показала серию модульных SATA SSD для промышленности обеспечивает плотное прилегание коннектора к слоту на материнской плате для полной ударопрочности. Apacer показала серию модульных SATA SSD для промышленности Доступные в емкости от 512 МБ до

Apacer выпускает SD-карты для экстремалов востребованность флэш-карт. Они уже заменили перезаписываемые компакт-диски, дискеты, заменяя сейчас уже и жёсткие диски. С ростом востребованности, однако, растут и требования. Тайваньская компания Apacer запустила производство флэш-карт формата SD, предназначенных для использования в экстремальных условиях. Помимо наличия традиционных противоударных и антивибрационных свойств, новые карт

Apacer сделала внешний диск USB 3.0 Линейка внешних жестких дисков Apacer AC230 получила поддержку интерфейса USB 3.0. Поэтому максимальная скорость чтения составляет 92 Мб/сек, а максимальная скорость записи - 85 Мб/сек. В результате данная модель обеспечивае

Apacer сделала ультракомпактный MP3-плеер Компания Apacer анонсировала новую модель ультракомпактного MP3-плеера, похожего по размерам на iPod nano, однако в более легком корпусе. Вес устройства составляется около 19 грамм, а размер – 5*3 см. П

Apacer объявляет о выпуске одночипного флэш-накопителя SuperSpeed USB 3.0 С момента запуска USB 3.0 потребители с нетерпением ждали появления передового продукта с высочайшей производительностью и компактными размерами. Компания Apacer, мировой лидер в области цифрового хранения, продемонстрировала свои возможности в области исследований и разработки и оправдала ожидания потребителей, выпустив новый AH552. Со скорост

Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель в скорости становится более явной, ведь время передачи 2 Гбайт данных может варьироваться от 3 минут до 30. На наш призыв выставить на тестирование самые быстрые модели откликнулись такие бренды, как Apacer, Corsair, Prestigio, Pretec, SanDisk и Transcend. Познакомимся с каждым кандидатом в чемпионы поближе. Apacer Handy Steno HT203 Самая удачная модель Apacer, появившаяся в н

Apacer выпустила мультимедийный плеер с поддержкой MP4 Компания Apacer выпустила новый продукт - мультимедийный плеер с поддержкой MP4-файлов AU840. Новинка обладает глянцевым экраном с диагональю 2,2 дюйма. Благодаря встроенному видеодекодеру плеер способе

Apacer представила модули памяти для серверов Apple Компания Apacer Technology, одна из первых компаний, начавших сотрудничество с компанией Intel по развитию технологии FB-DIMM, выпустила модули DDR2 с частотой 667 МГц типа FB-DIMM для использования в с

Новые карты памяти SDHC объемом 4 и 8 ГБ от Apacer ацию 2.0, работают с файловой системой FAT32 и обеспечивают минимальную скорость записи 6 и 2 МБ/с соответственно. Карты предназначаются для цифровых фото- и видеокамер, а также для других устройств. Apacer SDHC 4 и 8 ГБ Кроме того, карты обладают системой отслеживания ошибок записи ECC, технологией Wear Leveling для продления срока эксплуатации и снабжены механическим переключателем для за

Apacer представил новый аудиоплеер Компания Apacer, являющаяся дочерним предприятием известного производителя ПК Асer, объявила о создании новой линейки плееров Audio Steno AU822. Устройства оснащены флэш-памятью с объёмом 256 МБ, 512 МБ

Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро act Flashi/II, MS PRO, MS PRO DUO. Объем жесткого диска 40 Гб, USB 2.0, вес устройства 300 г. Качественное и надежное устройство, выглядит очень стильно, но не поддерживает распростаненный формат SD. Apacer Share Steno. Довольно скромная внешность, монохромный ЖК-экран. Устройство имеет кнопку «Power» и четырехпозиционный навипад с кнопкой «OK» посередине. У устройства есть крошечное отверс

Apacer анонсировал самую вместительную карту MMC Компания Apacer анонсировала выпуск новых карт памяти стандарта MultiMedia Card самой большой емкости – 2 ГБ. Данная емкость позволяет сохранять до 4 тыс. снимков стандарта 1024х768 пикселей. Модели мог

"Графитек" начал сотрудничество с Apacer Technology Компания "Графитек", входящая в холдинг "Терем", 5 декабря сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с производителем модулей памяти, тайваньской компанией Apacer Technology. В рамках данного соглашения компания "Графитек" становится официальным поставщиком на российский рынок всего спектра накопителей на базе флэш-памяти, выпускаемых компанией

Apacer Technology выпустила карту CompactFlash (CF) со скоростью записи 4 Мб/сек льная скорость записи - около 4 Мб/сек, что примерно в 3 раза выше, чем у карт с обычной скоростью (1,2 Мб/сек). Такая скорость позволяет мгновенно записывать в память высококачественные изображения. Apacer заявила, что данная карта будет стоить примерно на 30% дороже карт со скоростью доступа 1,2 Мб/сек. Она появится в магазинах уже на этой неделе. Примерно в сентябре планируется выпуск фл