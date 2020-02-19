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Apacer Technology Inc

Apacer Technology Inc

СОБЫТИЯ

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19.02.2020 Apacer с партнерами анонсировала создание промышленных облачных сервисов

Apacer создала партнерский альянс с лидерами промышленных решений в области IoT. Apacer стремится предоставлять полный цикл облачных услуг с упрощённым процессом интеграции. Когда управление системой, хранение и передача данных станут более стабильными, это позволит компани
05.10.2011 Apacer показала серию модульных SATA SSD для промышленности

обеспечивает плотное прилегание коннектора к слоту на материнской плате для полной ударопрочности. Apacer показала серию модульных SATA SSD для промышленности Доступные в емкости от 512 МБ до

20.07.2011 Apacer выпускает SD-карты для экстремалов

востребованность флэш-карт. Они уже заменили перезаписываемые компакт-диски, дискеты, заменяя сейчас уже и жёсткие диски. С ростом востребованности, однако, растут и требования. Тайваньская компания Apacer запустила производство флэш-карт формата SD, предназначенных для использования в экстремальных условиях. Помимо наличия традиционных противоударных и антивибрационных свойств, новые карт
05.04.2011 Apacer сделала внешний диск USB 3.0

Линейка внешних жестких дисков Apacer AC230 получила поддержку интерфейса USB 3.0. Поэтому максимальная скорость чтения составляет 92 Мб/сек, а максимальная скорость записи - 85 Мб/сек. В результате данная модель обеспечивае
08.02.2011 Apacer сделала ультракомпактный MP3-плеер

Компания Apacer анонсировала новую модель ультракомпактного MP3-плеера, похожего по размерам на iPod nano, однако в более легком корпусе. Вес устройства составляется около 19 грамм, а размер – 5*3 см. П
12.06.2010 Apacer объявляет о выпуске одночипного флэш-накопителя SuperSpeed USB 3.0

С момента запуска USB 3.0 потребители с нетерпением ждали появления  передового продукта с высочайшей производительностью и компактными размерами. Компания Apacer, мировой лидер в области цифрового хранения,  продемонстрировала свои  возможности в области исследований и разработки и оправдала ожидания потребителей, выпустив новый AH552. Со скорост
01.11.2007 Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель

в скорости становится более явной, ведь время передачи 2 Гбайт данных может варьироваться от 3 минут до 30. На наш призыв выставить на тестирование самые быстрые модели откликнулись такие бренды, как Apacer, Corsair, Prestigio, Pretec, SanDisk и Transcend. Познакомимся с каждым кандидатом в чемпионы поближе. Apacer Handy Steno HT203 Самая удачная модель Apacer, появившаяся в н
05.09.2007 Apacer выпустила мультимедийный плеер с поддержкой MP4

Компания Apacer выпустила новый продукт - мультимедийный плеер с поддержкой MP4-файлов AU840. Новинка обладает глянцевым экраном с диагональю 2,2 дюйма. Благодаря встроенному видеодекодеру плеер способе
19.04.2007 Apacer представила модули памяти для серверов Apple

Компания Apacer Technology, одна из первых компаний, начавших сотрудничество с компанией Intel по развитию технологии FB-DIMM, выпустила модули DDR2 с частотой 667 МГц типа FB-DIMM для использования в с
09.03.2007 Новые карты памяти SDHC объемом 4 и 8 ГБ от Apacer

ацию 2.0, работают с файловой системой FAT32 и обеспечивают минимальную скорость записи 6 и 2 МБ/с соответственно. Карты предназначаются для цифровых фото- и видеокамер, а также для других устройств. Apacer SDHC 4 и 8 ГБ Кроме того, карты обладают системой отслеживания ошибок записи ECC, технологией Wear Leveling для продления срока эксплуатации и снабжены механическим переключателем для за
07.08.2006 Apacer представил новый аудиоплеер

Компания Apacer, являющаяся дочерним предприятием известного производителя ПК Асer, объявила о создании новой линейки плееров Audio Steno AU822. Устройства оснащены флэш-памятью с объёмом 256 МБ, 512 МБ
07.07.2006 Фотонакопители: когда карта заканчивается слишком быстро

act Flashi/II, MS PRO, MS PRO DUO. Объем жесткого диска 40 Гб, USB 2.0, вес устройства 300 г. Качественное и надежное устройство, выглядит очень стильно, но не поддерживает распростаненный формат SD. Apacer Share Steno. Довольно скромная внешность, монохромный ЖК-экран. Устройство имеет кнопку «Power» и четырехпозиционный навипад с кнопкой «OK» посередине. У устройства есть крошечное отверс
25.02.2005 Apacer анонсировал самую вместительную карту MMC

Компания Apacer анонсировала выпуск новых карт памяти стандарта MultiMedia Card самой большой емкости – 2 ГБ. Данная емкость позволяет сохранять до 4 тыс. снимков стандарта 1024х768 пикселей. Модели мог
06.12.2002 "Графитек" начал сотрудничество с Apacer Technology

Компания "Графитек", входящая в холдинг "Терем", 5 декабря сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с производителем модулей памяти, тайваньской компанией Apacer Technology. В рамках данного соглашения компания "Графитек" становится официальным поставщиком на российский рынок всего спектра накопителей на базе флэш-памяти, выпускаемых компанией

13.08.2002 Apacer Technology выпустила карту CompactFlash (CF) со скоростью записи 4 Мб/сек

льная скорость записи - около 4 Мб/сек, что примерно в 3 раза выше, чем у карт с обычной скоростью (1,2 Мб/сек). Такая скорость позволяет мгновенно записывать в память высококачественные изображения. Apacer заявила, что данная карта будет стоить примерно на 30% дороже карт со скоростью доступа 1,2 Мб/сек. Она появится в магазинах уже на этой неделе. Примерно в сентябре планируется выпуск фл
27.07.2000 Silicon Storage Technology купила 10% акций производителя модулей памяти - Apacer Technology

Silicon Storage Technology Inc. (SST) сообщила о приобретении 10% пакета акций производителя модулей памяти компании Apacer Technology Inc. SST специализируется на разработке и производстве флэш-памяти. Целью альянса является совместная разработка флэш-памяти для коммуникационных и Интернет-ориентированных ус

Публикаций - 71, упоминаний - 72

Apacer Technology Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 31
Intel Corporation 12811 20
Samsung Electronics 11065 10
Transcend Information 82 7
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 7
Microsoft Corporation 25775 6
Nvidia Corp 4002 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 5
HP Inc. 5883 5
Kingston Technology 218 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 5
Seagate Technology 766 5
Nikon 646 4
Терем 67 4
Dell EMC 5180 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Toshiba Corporation 2980 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
SanDisk 343 4
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 3
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 50 3
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 3
Grafitec - Графитек 98 3
MiTAC 84 3
SiS - Silicon Integrated Systems 61 3
Inventec - Kohjinsha 67 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Canon 1439 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 3
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 91 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
Google LLC 12690 2
American Megatrends 9 2
МакЦентр - MacCentre 171 2
Белый Ветер 365 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Hyundai Motor Company 436 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
GameStop 30 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Плеер.ру 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Bryan Norris Associates 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 15
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 9
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
DDR - Double data rate 3083 8
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 7
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 6
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 5
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 4
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 4
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 646 4
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 4
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 4
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 4
Microsoft Windows XP Home 196 4
Linux OS 11533 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 3
Microsoft Windows 16882 3
Intel Core - Семейство процессоров 1251 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 3
CSI RX1 - Системный блок 3 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 2
IBM PC DOS 42 2
Intel Celeron J 13 2
Acer Veriton - серия неттопов 27 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 2
Corsair Flash Voyager GT 3 2
Apple iPod nano 215 2
SanDisk Cruzer - SanDisk Cruzer Crossfire 11 2
Acer Music Platform 3 2
Acer Just In Time Mail 2 2
Pretec iDisk - Pretec iDisk BulletProof - Pretec iDisk Jelly - Pretec iDisk Mine - Pretec iDisk Mobile - Pretec iDisk Wave Sakura 5 2
Acer Empowering Technology - eDataSecurity 20 2
ASBIS Prestigio Leather Flash Drive NAND Flash USB 4 2
Acer UI - Acer Touch 3D 8 2
Acer NeWeb 5 2
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Microsoft Windows 7 2007 2
Nvidia G-Sync 175 2
Intel Core i - Cерия процессоров 534 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 2
Acer Predator 224 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Acer PredatorSense 24 2
Мишин Глеб 70 3
Газаров Артур 77 3
Рыбак Юлия 5 3
Низовский Григорий 36 2
Илюхина Жанна 18 2
Lin James - Лин Джеймс 15 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Сурков Александр 17 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Смирнов Георгий 3 1
Kao Jerry - Као Джерри 3 1
Радаев Александр 44 1
Орлов Сергей 29 1
Слинько Владимир 6 1
Блохнин Сергей 10 1
Городничий Виктор 8 1
Хавжа Дмитрий 8 1
Ваньшин Дмитрий 1 1
Подмарков Алексей 1 1
Родный Юрий 7 1
Sanghani Kaustubh - Сангхани Каустубх 1 1
Афонин Андрей 1 1
Полисадов Олег 3 1
Смуров Дмитрий 1 1
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 26
Китай - Тайвань 4245 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Европа 24964 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа Западная 1496 4
Япония 13807 3
Европа Восточная 3138 3
Южная Корея - Республика 7052 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
США - Висконсин 118 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Казахстан - Республика 6048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 49 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
TechRadar 97 1
Silicon 494 1
Times 661 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Gartner - Dataquest 353 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Embedded World 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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