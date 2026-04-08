Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

ДНС Ритейл DNS Digital Store Компьютерный центр ДНС сеть магазинов цифровой и бытовой техники Кей Компьютер-Центр Технопоинт

ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.04.2026 Торговая сеть «О’кей» с помощью решений «Корус Консалтинг» запустила продажи на Wildberries

ГК «Корус Консалтинг» и «О’кей» создали универсальное ИТ-решение для работы с маркетплейсами на базе существующей ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Ритейлер получил основу для централизованного управления ассортиментом,
19.11.2025 Огромный ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой

ЦОД-долгострой Как стало известно CNews, ввод первой очереди коммерческого дата-центра (ЦОД) «Кей Поинт» (Key Point) в индустриальном парке Craft под Екатеринбургом снова переносится. В феврале 2025 г. планировалось, что первая очередь дата-центра, который впервые обещали ввести в 2023

08.10.2025 Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

тв. Когда у тебя есть свои инструменты, а у других — нет, это технологическое лидерство, ты начинаешь обгонять других, потому что быстрее и лучше выполняешь те или иные задачи. Николай Жаворонков, «О’кей»: Потребители сегодня становятся рациональнее Остается тренд на глубокую автоматизацию всех операций — от управления цепями поставок до коммерции, HR и операций в магазинах, — внедрение моб
07.10.2025 «Корус Консалтинг» модернизировал логистическую систему «О’кей» для работы в период пиковых нагрузок

ГК «Корус Консалтинг» реализовала проект по модернизации логистических процессов распределительных центров сети гипермаркетов «О’кей». Обновленные процессы позволяют обрабатывать разные типы поставок без промежуточного хранения, с точной маршрутизацией и без снижения производительности. Проект обеспечил устойчивость логи
09.06.2025 Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования 

Розничная сеть «О'Кей» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала комплексный проект по разработке и пилотированию методологии регулярного ценообразования. Новый подход позволил ретейлеру перейти к высокоэффе
11.12.2024 Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA

Сеть гипермаркетов «О’Кей» завершила проект по усилению защиты корпоративных учетных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавшеес
20.03.2024 Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для «Эй Кей x KFC». Это один из крупнейших франчайзи KFC в России: 96 ресторанов в стране, более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. В условиях дефицита кадров нужно мак
30.03.2023 «Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и розничная сеть «О’кей» заключили долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главная цель партнёрства — усилить позиции обеих компаний на рынке доставки продуктов (e-grocery) и развивать новые форма
19.07.2022 KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365

Российский франчайзи KFC «Эй кей ресторантс Раша» объединил на платформе ITSM 365 около 10 подрядчиков, оказывающих сервисные услуги, и более 100 ресторанов сети. Заявки в ИТ-системе автоматически распределяются по исполни
08.02.2022 ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ

ГК «О’кей», одна из продовольственных сетей в России, запустила технологию голосового отбора в распределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Гол
19.01.2022 Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника

ГК «Корус консалтинг» за три месяца создала цифрового двойника логистической инфраструктуры торговой сети «О’кей» и разработала для ритейлера конкурентоспособную программу развития логистики до 2023 г. Результаты моделирования показали потенциал снижения затрат в текущих цепочках поставок и сокращение
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, выпустила обновление омниканального мобильного приложения сети гипермаркетов «О’кей». В 2021 г. кросс-функциональная команда «О’кей» и «Рексофт» завершила работу над полным редизайном и функциональным обновлением мобильного приложения ретейлера. Приложение представл
08.04.2021 Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации

«О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, чт
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако интернет-магазинам, в первую очередь продуктового сегмента, потребовалось в
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету»

ания, и федеральный сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» подписали соглашение о сотрудничестве. «Сбермаркет» приступил к приему заказов, сборке и доставке товаров из сети гипермаркетов “О’кей”. На первоначальном этапе к сервису «Сбермаркет» будут подключены гипермаркеты «О’кей» в 4 городах присутствия сети – Омск, Уфа, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. География доставки

03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, выполнил проект по созданию новой версии адаптивного сайта интернет-магазина российской розничной сети по торговле продуктами питания «О’кей». В ходе данного проекта «Рексофт» разработал обновленную полностью адаптивную версию сайта под мобильные устройства разного типа. Проект потребовал отдельной прикладной разработки, учитыва
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники

Магазины «Кей» перейдут под контроль DNS Часть магазинов старейшего ритейлера техники Санкт-Петербурга

14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ГК «Корус консалтинг» перевела бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все гипермаркеты сети – в Санкт-Петербурге и Москве, а также в торговых точках Тюмени, Екатеринбурга и други
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик»

«БОСС. Кадровые системы» начала проект автоматизации кадрового учета и расчета заработанной платы в компании «О’кей» – одной из крупнейших федеральных розничных сетей, которая уже 16 лет присутствует на рынке в России. Основными требованиями к новой системе автоматизации со стороны заказчика являются: во
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей»

ГК «Корус Консалтинг» модернизировала инфраструктуру крупнейшего распределительного центра сети «О’Кей» для обеспечения стабильной работы системы управления складом. ГК «О'Кей» является одной из ведущих российских розничных сетей по торговле продуктами питания и насчитывает 145 магази
25.10.2017 LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей»

В магазинах сети «О’кей» улучшили Wi-Fi Крупный российский ритейлер — сеть «О’кей» — провела модернизацию сетевой инфраструктуры. В компании были недовольны качеством Wi-Fi, который используют сотрудники ги
22.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей»

Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению решения для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ГК «О'Кей» является российской розничной сетью по торговле продуктами питания и насчитывает б
14.06.2016 Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж

Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сеть намерена внедрить комплекс решений JDA Category Management, который будет включать JDA Space Planning, JDA Floor Planning, JDA Planogram Generator, JDA Web Publisher, JDA S
22.04.2016 «О'Кей» запустила iOS-приложение для совершения онлайн-покупок

Компания «О'Кей» объявила о завершении тестировании и запуске нового мобильного приложения для совершения покупок в онлайн-магазине сети. Приложение можно бесплатно скачать в App Store, сообщили CNews в «О
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей»

Компания «Корус Консалтинг» продолжила работу по автоматизации распределительных центров сети «О'Кей». Ритейлер запустил еще один РЦ в Московской области, работающий под управлением WMS Manhattan Scale, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Сотрудничество «О'Кей» и «Корус Консалтинг
02.12.2015 «О'Кей» приступил к трансформации ИТ-инфраструктуры вместе с «Корус Консалтингом»

Группа компаний «О'Кей» (O’Key Group S.A.), российская розничная сеть по торговле продуктами питания, приступила к комплексной реорганизации ИТ-инфраструктуры, направленной на оптимизацию бизнес-процессов и выход
14.10.2015 Сеть «О'Кей» выбрала платформу IBM Commerce для оптимизации обслуживания покупателей

Группа компаний «О'Кей», розничная сеть по торговле продуктами питания, использует решение IBM Commerce, которое позволяет предоставлять клиентам оптимизированный покупательский опыт. Решение работает на основе и
15.04.2015 «Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»

Компания «Рексофт», входящая в ГК «Техносерв», разработала ИТ-решение онлайн-канала продаж для сети гипермаркетов «O'КЕЙ», насчитывающей 112 магазинов. Запуск нового канала продаж позволил крупному российскому ритейлеру выйти на новый для себя рынок интернет-торговли. В феврале сеть гипермаркетов «О’КЕЙ

04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске

ГК «Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершила проект по автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Новосибирске. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Сотрудничество системного интегратора и группы компаний «О'Кей» началось в 2002 г. в рамках проекта по внедрению решени
24.02.2015 Гипермаркет «О'Кей» открывает интернет-магазин

Сеть гипермаркетов «О'Кей» открыла направление интернет-продаж. При этом работает сервис интернет-заказа, но оплатить и получить покупки можно только в одном пункте выдачи – гипермаркете в Путилково (Красногорскй ра
01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге

ГК «Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершила проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Санкт-Петербурге. Как говорится в заявлении «Корус Консалтинга», поступившем в редакцию CNews, системный интегратор сотрудничает с группой компаний «О'Кей» с 2002 г. Розничная сет
27.08.2014 ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей»

Как стало известно CNews, должность ИТ-директора российского ритейлера «О’Кей» занял Сергей Ковалев, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в страховой компании Allianz, а также работавший в «Вимм-Билль-Данн» и Danone. ИТ-директором Allianz, объединившей в 201
03.07.2014 «Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей»

ГК «Корус Консалтинг» завершила пилотный проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Волгограде. Планируется дальнейшее тиражирование решения Manhattan Scale на все РЦ компании. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Корус Консалтинг» сотрудничает с группой компа
24.06.2013 i-Free оснастила NFC-метками новые продуктовые тележки в гипермаркетах «O’кей»

Компания i-Free оснастила NFC-метками продуктовые тележки сети петербургских гипермаркетов «О’кей». NFC-метки позволяют контролировать в онлайн-режиме распределение тележек по торговым точкам, что существенно повышает действенность рекламы, размещенной на тележках. Продолжая внедрение в
07.12.2012 Переводы Unistream стартовали в терминалах «Дельта Кей»

Переводы Unistream стартовали в терминалах «Дельта Кей», которые работают в более чем 20 регионах России. Разработчиком и оператором этой платежной системы является ICQMoney. В результате реализации совместного проекта клиенты получили возможно
18.04.2012 «О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker

Компания Digital Design, официальный партнер компании Omninet, вендора программной платформы OmniTracker, завершила внедрение OmniTracker ITSM Center в ИТ-службе группы компаний «О`КЕЙ». Система предназначена для повышения качества обработки обращений ИТ-пользователей. Пользователями OmniTracker ITSM Center являются более 3000 сотрудников группы компаний в 72 торговых ком
26.05.2010 Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО

Компьютер-центр «Кей», в рамках внедрения в торговых залах новой системы управления продажами на базе «1С», ос
09.11.2009 Honeywell повышает эффективность инвентаризации в супермаркетах «Компьютер-Центр «Кей»

ставила терминалы сбора данных SP5701 OptimusPDA в 10 супермаркетов торговой сети «Компьютер-Центр «Кей», специализирующейся на продаже компьютерной техники и комплектующих. Мобильные компьютер
09.04.2009 «Компьютер-центр «Кей» защитился от угроз с помощью Kaspersky Total Space Security

Компания «Лаборатория Касперского» выполнила поставку 1000 лицензий решения Kaspersky Total Space Security розничной сети «Компьютер-центр «Кей». Растущая информационная нагрузка на ИТ-инфраструктуру компании КЦ «Кей», а также планы дальнейшего развития сети и существующего сервисного пула потребовали использования надежных

28.07.2008 «Компьютер-Центр Кей» потерял анкеты соискателей

Сеть магазинов компьютерной техники «Компьютер-Центр Кей» потерял данные соискателей рабочих мест в компании, сообщает официальный сайт сети. Как следует из текста сообщения, утрата данных - анкеты на вакансии, заполненные на сайт

Публикаций - 214, упоминаний - 268

ДНС Ритейл и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 776 22
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 21
Microsoft Corporation 25729 20
Intel Corporation 12795 18
9541 17
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1466 16
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 116 11
Samsung Electronics 11022 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 11
IBM - International Business Machines Corp 9688 10
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 9
Yandex - Яндекс 9146 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2166 9
Dell EMC 5172 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 8
HP Inc. 5877 8
Google LLC 12638 7
SAP SE 5588 7
Xiaomi 2205 7
Apple Inc 13103 7
Acer Group - Acer Inc 2767 7
Ростелеком 10902 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 217 6
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 5
Cisco Systems 5362 5
Huawei 4642 5
Sony 6727 5
Рексофт - Reksoft 486 5
1С-Рарус 973 5
Nvidia Corp 3971 4
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 4
Infinix Mobile - Infinix Mobility 216 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 108 4
Питерская группа связистов 441 4
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 4
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 41 4
LG Electronics 3728 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 49
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 49
Связной ГК 1400 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1877 14
Белый Ветер 365 12
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 12
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 11
Евросеть 1421 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 9
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1282 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2404 8
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 7
X5 Group - Перекрёсток 639 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 6
Auchan Holding - Ашан Ритейл 340 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 5
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 4
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 88 4
Walmart - Wal-Mart Stores 404 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 496 4
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 4
Снежная Королева - СК Трейд 62 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 3
Цифроград 171 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Телефорум 93 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 3
ХитZona - ХитЗона 26 3
РЖД - Российские железные дороги 2089 3
МКБ - Московский кредитный банк 652 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Лента - Утконос 180 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 500 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2332 7
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1160 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5944 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5405 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2868 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2322 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 620 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 867 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 75 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13711 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3627 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3059 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4938 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 781 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1515 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64623 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13559 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35953 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26628 37
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4852 32
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16938 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15395 27
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18266 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10623 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28141 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7777 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13436 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25413 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13196 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14724 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33304 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12866 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26200 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25991 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13660 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4785 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12152 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10266 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5733 15
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7514 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14192 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13018 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27288 14
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2878 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7401 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7903 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34638 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5605 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12775 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13828 12
Аксессуары 4259 12
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1468 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9866 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22082 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 17
Google Android 15190 16
Microsoft Dynamics 1197 11
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 63 9
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 28 8
Microsoft Windows 16842 8
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5233 7
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 - Dreame F9 - Dreame X40, X50 - Dreame L10, L30, L40, L50 - Dreame MatriX - робот-пылесос 30 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1350 7
Apple iOS 8553 6
Apple iPhone 6 4861 6
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 5
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 256 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1279 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Linux OS 11475 4
Microsoft Office 4147 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 217 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Ланит - Treolan Irbis 146 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 4
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 3
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 3
Xiaomi - Dreame OmniDirt 8 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 571 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 579 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 943 3
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 95 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 430 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1671 3
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Вайнберг Олег 18 17
Ременникова Елена 10 7
Лукичев Алексей 7 7
Державин Александр 11 7
Хомяков Александр 6 6
Воротникова Анастасия 9 5
Валуйская Татьяна 5 5
Етонов Михаил 10 5
Бокучава Тариэл 21 5
Дмитриев Алексей 79 4
Заржецкий Александр 37 4
Кочетков Владислав 248 4
Попова Мария 141 4
Балакин Василий 14 4
Козырь Сергей 32 4
Kay Roger - Кэй Роджер 38 4
Серова Елена 320 3
Адмиральский Сергей 39 3
Савин Сергей 97 3
Маликин Андрей 11 3
Шацкий Игорь 3 3
Затравин Николай 4 3
Натрусов Артем 313 3
Ягнятинский Евгений 32 3
Беляев Владислав 103 3
Иванов Роман 22 2
Спевак Сергей 12 2
Рахманов Александр 23 2
Пчельников Олег 6 2
Вирцер Евгений 43 2
Закрепин Евгений 62 2
Алексеев Дмитрий 6 2
Потапов Николай 12 2
Сафронов Юрий 68 2
Викторов Алексей 10 2
Демидов Михаил 134 2
Александрова Анна 23 2
Воронов Константин 7 2
Соколов Евгений 16 2
Романов Герман 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 165267 140
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19442 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47414 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54591 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 16
Европа 24919 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8520 11
Германия - Федеративная Республика 13178 8
Россия - СФО - Новосибирск 4851 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1788 8
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1709 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3325 7
Украина 7912 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 6
Южная Корея - Республика 7034 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 6
Азия - Азиатский регион 5905 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1699 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2833 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3163 5
Италия - Рим 208 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 966 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 391 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 191 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4190 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2516 4
Земля - планета Солнечной системы 10843 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3561 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1184 4
Китай - Тайвань 4237 4
Турция - Турецкая республика 2604 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 496 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1407 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5470 3
Казахстан - Республика 6017 3
Япония 13776 3
Беларусь - Белоруссия 6264 3
Европа Восточная 3138 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27140 129
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53195 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57392 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6566 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8879 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5547 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6139 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18061 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8462 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33551 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6135 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 9
Зоология - наука о животных 2877 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3557 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5474 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7749 8
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6553 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8186 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7491 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3840 7
Аренда 2671 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3081 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8036 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2660 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10837 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3978 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6704 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2557 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1570 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12250 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5087 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8781 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 5
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1127 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2367 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11547 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1337 3
Известия ИД 759 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6081 2
Ведомости 1450 2
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Fortune 211 1
Фонтанка 39 1
URA.RU - информагентство 12 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
VideoCardz 43 1
Quartz 25 1
Telecom.paper 194 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
NewsFactor 127 1
CNews Северо-Запад 24 1
Content-Review 16 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Восток-Медиа 5 1
The Verge - Издание 614 1
Forbes - Форбс 989 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1253 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
NYT - The New York Times 1099 1
WCCFTech - Издание 107 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 685 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8583 14
IDC - International Data Corporation 4970 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 5
Gartner - Гартнер 3653 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 4
Mercury Research 73 1
Russia Top Online Food Retail 1 1
Strategy Analytics 285 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 846 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
ITResearch 123 1
SmartMarketing 74 1
Allied Business Intelligence 16 1
Ритейл аудит - Retail audit 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 20 1
Fortune Global 500 294 1
Forrester Research 833 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 643 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 32 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 1
TU Dublin - Bing Wu - Dublin Institute of Technology - Дублинский технологический институт 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1721 1
РАН - Российская академия наук 2118 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 275 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1276 4
Международный женский день - 8 марта 418 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2653 2
День молодёжи - 27 июня 1076 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Apple Expo 11 1
ИгроМир 124 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 942 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще