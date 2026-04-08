ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт

Торговая сеть «О’кей» с помощью решений «Корус Консалтинг» запустила продажи на Wildberries ГК «Корус Консалтинг» и «О’кей» создали универсальное ИТ-решение для работы с маркетплейсами на базе существующей ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Ритейлер получил основу для централизованного управления ассортиментом,

Огромный ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой ЦОД-долгострой Как стало известно CNews, ввод первой очереди коммерческого дата-центра (ЦОД) «Кей Поинт» (Key Point) в индустриальном парке Craft под Екатеринбургом снова переносится. В феврале 2025 г. планировалось, что первая очередь дата-центра, который впервые обещали ввести в 2023

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая тв. Когда у тебя есть свои инструменты, а у других — нет, это технологическое лидерство, ты начинаешь обгонять других, потому что быстрее и лучше выполняешь те или иные задачи. Николай Жаворонков, «О’кей»: Потребители сегодня становятся рациональнее Остается тренд на глубокую автоматизацию всех операций — от управления цепями поставок до коммерции, HR и операций в магазинах, — внедрение моб

«Корус Консалтинг» модернизировал логистическую систему «О’кей» для работы в период пиковых нагрузок ГК «Корус Консалтинг» реализовала проект по модернизации логистических процессов распределительных центров сети гипермаркетов «О’кей». Обновленные процессы позволяют обрабатывать разные типы поставок без промежуточного хранения, с точной маршрутизацией и без снижения производительности. Проект обеспечил устойчивость логи

Розничная сеть «О'Кей» и интегратор GlowByte совместно разработали методологию регулярного ценообразования Розничная сеть «О'Кей» совместно с ИТ-партнером GlowByte реализовала комплексный проект по разработке и пилотированию методологии регулярного ценообразования. Новый подход позволил ретейлеру перейти к высокоэффе

Сеть гипермаркетов «О’Кей» защитила учетные записи сотрудников с помощью сервиса RED Security MFA Сеть гипермаркетов «О’Кей» завершила проект по усилению защиты корпоративных учетных записей. В качестве решения для многофакторной аутентификации был выбран сервис RED Security MFA. Он заменил ранее использовавшеес

Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для «Эй Кей x KFC». Это один из крупнейших франчайзи KFC в России: 96 ресторанов в стране, более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. В условиях дефицита кадров нужно мак

«Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и розничная сеть «О’кей» заключили долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главная цель партнёрства — усилить позиции обеих компаний на рынке доставки продуктов (e-grocery) и развивать новые форма

KFC ускорила обработку обращений за счет объединения ресторанов сети и подрядчиков на платформе ITSM 365 Российский франчайзи KFC «Эй кей ресторантс Раша» объединил на платформе ITSM 365 около 10 подрядчиков, оказывающих сервисные услуги, и более 100 ресторанов сети. Заявки в ИТ-системе автоматически распределяются по исполни

ГК «О’кей» запустила технологию голосового отбора в РЦ ГК «О’кей», одна из продовольственных сетей в России, запустила технологию голосового отбора в распределительных центрах сети. Голосовое решение Honeywell, адаптированное и внедрённое компаниями «Гол

Торговая сеть «О’кей» сократила плечо доставки без увеличения затрат при помощи цифрового двойника ГК «Корус консалтинг» за три месяца создала цифрового двойника логистической инфраструктуры торговой сети «О’кей» и разработала для ритейлера конкурентоспособную программу развития логистики до 2023 г. Результаты моделирования показали потенциал снижения затрат в текущих цепочках поставок и сокращение

«Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, выпустила обновление омниканального мобильного приложения сети гипермаркетов «О’кей». В 2021 г. кросс-функциональная команда «О’кей» и «Рексофт» завершила работу над полным редизайном и функциональным обновлением мобильного приложения ретейлера. Приложение представл

Торговая сеть «О’кей» развивает ERP-систему Microsoft в рамках цифровой трансформации «О’кей» планомерно реализует проект по цифровой трансформации бизнеса и ИТ-ландшафта в партнерстве с ГК «Корус консалтинг». Компания перенесла в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 справочные данные, чт

«О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году O`KEY Group S.A. и «Рексофт» (Reksoft) подвели итоги совместной работы в 2020 году. К началу 2020 году онлайн-ресурсы сети «О’КЕЙ» были в значительной мере подготовлены к вызовам, поставленным пандемией и периодом массовой самоизоляции. Однако интернет-магазинам, в первую очередь продуктового сегмента, потребовалось в

Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету» ания, и федеральный сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» подписали соглашение о сотрудничестве. «Сбермаркет» приступил к приему заказов, сборке и доставке товаров из сети гипермаркетов “О’кей”. На первоначальном этапе к сервису «Сбермаркет» будут подключены гипермаркеты «О’кей» в 4 городах присутствия сети – Омск, Уфа, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. География доставки

«Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей» «Рексофт» (Reksoft), российский разработчик ПО, выполнил проект по созданию новой версии адаптивного сайта интернет-магазина российской розничной сети по торговле продуктами питания «О’кей». В ходе данного проекта «Рексофт» разработал обновленную полностью адаптивную версию сайта под мобильные устройства разного типа. Проект потребовал отдельной прикладной разработки, учитыва

DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники Магазины «Кей» перейдут под контроль DNS Часть магазинов старейшего ритейлера техники Санкт-Петербурга

«Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ГК «Корус консалтинг» перевела бизнес-процессы одного из крупнейших федеральных ритейлеров, торговой сети «О’кей», на платформу Microsoft Dynamics AX 2012 R3. На базе новой системы уже работают все гипермаркеты сети – в Санкт-Петербурге и Москве, а также в торговых точках Тюмени, Екатеринбурга и други

Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик» «БОСС. Кадровые системы» начала проект автоматизации кадрового учета и расчета заработанной платы в компании «О’кей» – одной из крупнейших федеральных розничных сетей, которая уже 16 лет присутствует на рынке в России. Основными требованиями к новой системе автоматизации со стороны заказчика являются: во

«Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» ГК «Корус Консалтинг» модернизировала инфраструктуру крупнейшего распределительного центра сети «О’Кей» для обеспечения стабильной работы системы управления складом. ГК «О'Кей» является одной из ведущих российских розничных сетей по торговле продуктами питания и насчитывает 145 магази

LWCOM модернизировал инфраструктуру сети магазинов «О’кей» В магазинах сети «О’кей» улучшили Wi-Fi Крупный российский ритейлер — сеть «О’кей» — провела модернизацию сетевой инфраструктуры. В компании были недовольны качеством Wi-Fi, который используют сотрудники ги

«Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей» Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по внедрению решения для обмена информацией между ERP-системой розничной сети «О'Кей», Microsoft Dynamics AX (MS DAX), и ЕГАИС. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». ГК «О'Кей» является российской розничной сетью по торговле продуктами питания и насчитывает б

Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж Компания JDA Software Group объявила о начале сотрудничества с группой компаний «О'Кей». Розничная сеть намерена внедрить комплекс решений JDA Category Management, который будет включать JDA Space Planning, JDA Floor Planning, JDA Planogram Generator, JDA Web Publisher, JDA S

«О'Кей» запустила iOS-приложение для совершения онлайн-покупок Компания «О'Кей» объявила о завершении тестировании и запуске нового мобильного приложения для совершения покупок в онлайн-магазине сети. Приложение можно бесплатно скачать в App Store, сообщили CNews в «О

«Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей» Компания «Корус Консалтинг» продолжила работу по автоматизации распределительных центров сети «О'Кей». Ритейлер запустил еще один РЦ в Московской области, работающий под управлением WMS Manhattan Scale, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Сотрудничество «О'Кей» и «Корус Консалтинг

«О'Кей» приступил к трансформации ИТ-инфраструктуры вместе с «Корус Консалтингом» Группа компаний «О'Кей» (O’Key Group S.A.), российская розничная сеть по торговле продуктами питания, приступила к комплексной реорганизации ИТ-инфраструктуры, направленной на оптимизацию бизнес-процессов и выход

Сеть «О'Кей» выбрала платформу IBM Commerce для оптимизации обслуживания покупателей Группа компаний «О'Кей», розничная сеть по торговле продуктами питания, использует решение IBM Commerce, которое позволяет предоставлять клиентам оптимизированный покупательский опыт. Решение работает на основе и

«Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ» Компания «Рексофт», входящая в ГК «Техносерв», разработала ИТ-решение онлайн-канала продаж для сети гипермаркетов «O'КЕЙ», насчитывающей 112 магазинов. Запуск нового канала продаж позволил крупному российскому ритейлеру выйти на новый для себя рынок интернет-торговли. В феврале сеть гипермаркетов «О’КЕЙ

«Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске ГК «Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершила проект по автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Новосибирске. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». Сотрудничество системного интегратора и группы компаний «О'Кей» началось в 2002 г. в рамках проекта по внедрению решени

Гипермаркет «О'Кей» открывает интернет-магазин Сеть гипермаркетов «О'Кей» открыла направление интернет-продаж. При этом работает сервис интернет-заказа, но оплатить и получить покупки можно только в одном пункте выдачи – гипермаркете в Путилково (Красногорскй ра

«Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге ГК «Корус Консалтинг», российский системный интегратор, завершила проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Санкт-Петербурге. Как говорится в заявлении «Корус Консалтинга», поступившем в редакцию CNews, системный интегратор сотрудничает с группой компаний «О'Кей» с 2002 г. Розничная сет

ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей» Как стало известно CNews, должность ИТ-директора российского ритейлера «О’Кей» занял Сергей Ковалев, ранее возглавлявший аналогичное подразделение в страховой компании Allianz, а также работавший в «Вимм-Билль-Данн» и Danone. ИТ-директором Allianz, объединившей в 201

«Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей» ГК «Корус Консалтинг» завершила пилотный проект автоматизации распределительного центра группы компаний «О'Кей» в Волгограде. Планируется дальнейшее тиражирование решения Manhattan Scale на все РЦ компании. Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинге». «Корус Консалтинг» сотрудничает с группой компа

i-Free оснастила NFC-метками новые продуктовые тележки в гипермаркетах «O’кей» Компания i-Free оснастила NFC-метками продуктовые тележки сети петербургских гипермаркетов «О’кей». NFC-метки позволяют контролировать в онлайн-режиме распределение тележек по торговым точкам, что существенно повышает действенность рекламы, размещенной на тележках. Продолжая внедрение в

Переводы Unistream стартовали в терминалах «Дельта Кей» Переводы Unistream стартовали в терминалах «Дельта Кей», которые работают в более чем 20 регионах России. Разработчиком и оператором этой платежной системы является ICQMoney. В результате реализации совместного проекта клиенты получили возможно

«О’КЕЙ» доверила автоматизацию ИТ-процессов Digital Design и OmniTracker Компания Digital Design, официальный партнер компании Omninet, вендора программной платформы OmniTracker, завершила внедрение OmniTracker ITSM Center в ИТ-службе группы компаний «О`КЕЙ». Система предназначена для повышения качества обработки обращений ИТ-пользователей. Пользователями OmniTracker ITSM Center являются более 3000 сотрудников группы компаний в 72 торговых ком

Компьютерный центр «Кей» переходит на СПО Компьютер-центр «Кей», в рамках внедрения в торговых залах новой системы управления продажами на базе «1С», ос

Honeywell повышает эффективность инвентаризации в супермаркетах «Компьютер-Центр «Кей» ставила терминалы сбора данных SP5701 OptimusPDA в 10 супермаркетов торговой сети «Компьютер-Центр «Кей», специализирующейся на продаже компьютерной техники и комплектующих. Мобильные компьютер

«Компьютер-центр «Кей» защитился от угроз с помощью Kaspersky Total Space Security Компания «Лаборатория Касперского» выполнила поставку 1000 лицензий решения Kaspersky Total Space Security розничной сети «Компьютер-центр «Кей». Растущая информационная нагрузка на ИТ-инфраструктуру компании КЦ «Кей», а также планы дальнейшего развития сети и существующего сервисного пула потребовали использования надежных