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Intel Centrino Intel Sonoma

Intel Centrino - Intel Sonoma

СОБЫТИЯ

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24.05.2024 Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей

Новейшая macOS конфликтует с exFAT-накопителями Новейшая macOS 14 Sonoma «портит» портативные жесткие диски и USB-флешки с файловой системой exFAT, лишая владельцев доступа к файлам. Проблема имеет массовый характер, о ней известно уже несколько месяцев, но A
06.06.2023 У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством

MacOS превращается в Windows Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Виджеты в macOS были и раньше, но ограничивались «Центром уведомлений», теперь же их можно размещать
27.08.2008 Intel Centrino 2: стоит ли гнаться

Ликбез и основные моменты Мобильная платформа для ноутбуков Intel Centrino представляет собой связку процессора, чипсета (северный и южный мосты) и сетев
15.08.2008 Intel отказалась от бренда Centrino Atom

Корпорация Intel решила отказаться от бренда Centrino Atom всего лишь 5 месяцев спустя после его анонса. Вместо словосочетания «Centrino Atom» компания будет использовать просто «Atom» для обозначения мобильных процессоров и платфо
06.08.2008 Замена Intel Centrino 2 состоится через год

Мобильная платформа следующего поколения за Intel Centrino 2 – Intel Calpella – дебютирует в III квартале 2009 г., сообщает DigiTimes. По аналогии с продуктами Nehalem, компания Intel изменит традиционный дизайн чипсета – множество компо
15.07.2008 Centrino 2: ноутбуки трех топ-вендоров. ФОТО

, Lenovo, Toshiba, Fujitsu и Sony представили ноутбуки на базе мобильной платформы нового поколения Intel Centrino 2 в течение нескольких часов после ее анонса, сообщает eWeek. Крупнейший произ
15.07.2008 Intel представил Centrino 2. ФОТО

Корпорация Intel объявила о запуске новой мобильной платформы Intel Centrino 2 и пяти новых процессоров, предназначенных для использования в ноутбуках, соб
28.05.2008 Intel откладывает релиз Centrino 2

Компания Intel откладывает релиз своей новой платформы для ноутбуков Centrino 2, также известной как Montevina, до середины июля 2008 г., сообщает TG Daily со ссы
23.05.2008 Платформа Intel Centrino 2 включит SSD-накопители

Компания Intel планирует включить в грядущую мобильную платформу Centrino 2 (Montevina) встроенные накопители на базе твердотельной памяти (SSD). Их выпуск начнется в конце III квартала 2008 г., сообщает DigiTimes. Интегрированные SSD-накопители будут устана
02.04.2008 Calpella – название следующей платформы Intel Centrino

ыход Calpella состоится через год после выхода Montevina. Как известно, выход Montevina запланирован на середину II квартала 2008 г., то есть должен состояться примерно через месяц. Текущее поколение Centrino известно также под названием Santa Rosa.
18.02.2008 Intel переименует Montevina в Centrino 2

Компания Intel планирует сменить название грядущей платформы для ноутбуков с текущего Montevina на Centrino 2. По мнению Intel, такое название станет понятнее для конечных потребителей, сообща
07.08.2007 Intel меняет названия своих продуктов

Celeron и Xeon останутся без изменений. Платформы Viiv и vPro получат более длинные, но, как утверждают в компании, более понятные названия: Core 2 with Viiv и Core 2 with vPro соответственно. Бренды Centrino и Centrino Duo будут объединены под одним брендом Centrino, в то время как Centrino Pro переименуется в Centrino with vPro. По словам представителей Intel,

31.05.2007 Santa Rosa: новое поколение технологии Intel Centrino Duo

ной связи и повышенную производительность. Все это становится возможным благодаря некоторым нововведениям. Джентельменский набор Стоит сказать, что под названием Santa Rosa скрываются две платформы – Centrino Pro и Centrino Duo, рассчитанные на бизнес-сегмент и домашних пользователей соответственно. Основным отличием Centrino Pro является возможность удаленного администрирован
23.05.2007 Fujitsu Siemens в России надеется на Intel

Новые модели ноутбуков LifeBook E8310/Е8410 на новой платформе Centrino Pro, известной под кодовым названием Santa Rosa, ожидаются в России в конце июля или начале августа этого года, заявляют представители российского офиса Fujitsu Siemens Computers (FSC)
20.04.2007 Ориентирование на мобильную производительность

овать в первую очередь фанатов игр и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук построен на платформе Intel Centrino Duo, имеет 17 дюймовый экран с разрешением 1680x1050 пикселей, систему виртуал
05.04.2007 Intel Centrino Pro: новая технология и бренд для ноутбуков

Компания Intel анонсировала выход нового бренда Centrino Pro для портативных компьютеров, представляющего собой комбинацию из платформы Santa Rosa, 2-ядерных процессоров и технологий, используемых в настольной платформе vPro. Centrino
04.04.2007 Новые логотипы Intel Centrino Pro и Centrino Duo

Компания Intel в ближайшее время представит 2 новых логотипа для платформ Centrino Pro и Centrino Duo. Новый логотип Centrino Pro будет использоваться для компьютеров с процессорами серии T7xxx, чипсетами GM965 и ICH8M и сопутствующими технологиями, вкл
03.08.2006 В Intel Centrino закрыта уязвимость

Компания Intel предупредила своих клиентов об уязвимости устаревших драйверов своей платформы Centrino. Уязвимость позволяет удаленному хакеру взять контроль над системой и выполнить произвольный код. Уязвимы Intel 2200BG и 2915ABG PRO/Wireless Network Connection (w22n50.sys, w22n51.sys
17.07.2006 Rover Computers представил ноутбук на базе Centrino Duo

Компания Rover Computers представила новый мобильный ПК на базе технологии Intel Centrino Duo. Модель RoverBook Voyager V400 позволит своему владельцу работать и развлекаться одновременно, не обращая внимания на время, проведенное далеко от розетки, говорится в пресс-
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая

ны платформы. Но уж слишком резво пользователи «переключились» на устройства на базе третьей версии Intel Centrino. Думаем, в очередной раз приводить принципы формирования хит-парада не имеет с
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России

ссой чуть менее 1 кг являет собой просто кладезь мобильных технологий. На первом месте, конечно же, Intel Centrino, позволяющая совсем по-другому взглянуть на мобильную производительность и эко
04.04.2006 Топ-5 редакции: новый лидер в тонких и легких ноутбуках

оизводитель стремится как можно скорее представить устройства на базе передовой мобильной платформы Intel Centrino Duo. Закономерное желание. Однако если присмотреться к особенностям новинок бо
30.03.2006 Samsung выпустила на российский рынок новые ноутбуки
28.03.2006 Intel создаст офисный Centrino

если компания объявит о выпуске данной платформы, она станет третьей брендовой платформой, наряду с Centrino и Viiv, с отличительными свойствами безопасности и управляемости. Разработка бренда

03.02.2006 Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64

ех ноутбуков, основанных на процессорах от «синего» гиганта превышает 80 процентов. Такое положение дел объективно подкреплено удачными техническими характеристиками процессоров Pentium M и платформы Centrino, но, конечно же, никак не может устраивать главного соперника. И в 2005 году AMD начала продвигать свою альтернативу Centrino под названием Turion 64. Основные преимущества и не
25.01.2006 Acer выпустил ноутбуки на базе Intel Centrino Duo
24.01.2006 Samsung объявил о выпуске ноутбуков с Intel Centrino Duo

л линейку ноутбуков X60, R65, P50, P60, построенных на базе мобильной технологии нового поколения — Intel Centrino Duo для мобильных ПК (ранее известной под кодовым названием Napa). Новые ноутб
18.01.2006 LG выпустила серию ноутбуков с Intel Centrino Duo

Компания LG Electronics выпустила новые модели ноутбуков на базе технологии Intel Centrino Duo. Как и в прошлом году, после официального анонса новой мобильной платформы
22.12.2005 Ноутбуки: все о новой платформе NAPA

мощные источники питания, которые планируется использовать в будущих платформах на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК, чтобы увеличить время работы, а также уменьшить их размер и

15.09.2005 Ноутбуки: зачем вам Centrino II?

иложение требует того, и максимальное время автономной работы, если система простаивает. Технология Centrino: процессор Pentium M, чипсет Intel, контроллер Wi-Fi Intel PRO/Wireless Что же, на м
12.04.2005 Sonoma-ноутбук от Rover дешевле $1000

о запуска – уже традиция По своей производительности ноутбук ненамного превосходит первое поколение Centrino, как мы и ожидали. Субъективно можно сказать, что производительности хватает для бол
14.03.2005 CeBIT-2005: Sonoma повсюду

К семейству Sonoma, помимо процессоров Pentium M и адаптеров WLAN, принадлежат также чипсеты Intel i915. В ноутбуках на базе новых процессоров радикально обновляются многие элементы архитектуры — граф
08.02.2005 Intel выпустит аналог Centrino для настольных ПК

Как сообщает Reuters, крупнейший производитель компьютерных чипов в мире Intel планирует вывести на рынок новое семейство чипов для настольных компьютеров в 3 квартале. «Считайте, что это эквивалент Centrino», — сказал директор по маркетингу компании Джефф Трипальди на пресс-конференции в Сан-Франциско. «Новые чипы будут представлены компанией в третьем квартале 2005 года», — зая
08.02.2005 Intel выпустит аналог Centrino для настольных ПК

Как сообщает Reuters, крупнейший производитель компьютерных чипов в мире Intel планирует вывести на рынок новое семейство чипов для настольных компьютеров в 3 квартале. «Считайте, что это эквивалент Centrino», — сказал директор по маркетингу компании Джефф Трипальди на пресс-конференции в Сан-Франциско. «Новые чипы будут представлены компанией в третьем квартале 2005 года», — зая
02.02.2005 Тестируем первый ноутбук Acer на Sonoma

Acer Но если общая производительность ноутбука не столь сильно отличается от предыдущего поколения Centrino, то взлет графической подсистемы виден даже невооруженным глазом. Поддержка шины PCI
24.01.2005 LG пополнила семейство ноутбуков моделями с Sonoma

пания LG Electronics представила пять новых моделей, выполненных с применением мобильной технологии Intel Centrino второго поколения (Sonoma). Новые модели объединены под общим названием Expres
20.01.2005 Новое поколение ноутбуков штурмует Россию

а в 2008 году, по прогнозу J’son & Partners, превысит отметку 1,78 млн. устройств. Новое поколение Intel Centrino включает процессоры Pentium M, чипсет Intel 915 Express (915PM Express или 915
20.01.2005 Acer анонсировала две серии ноутбуков на базе Sonoma

пании Acer объявило о начале поставок двух серий ноутбуков, использующих новое поколение технологии Intel Centrino для мобильных ПК (ранее новая платформа Intel для ноутбуков носила кодовое наи
20.01.2005 Argo 57W: новый ноутбук Sonoma от "Версии"

Одновременно с презентацией в Украине новейшей технологии Intel Centrino для мобильных ПК (ранее известной под кодовым наименованием Sonoma) компания «
20.01.2005 Fujitsu Siemens продемонстрировал ноутбук с Sonoma

ens Computers представила ноутбук Lifebook E8020, созданный на базе следующего поколения технологии Intel Centrino для мобильных ПК - платформы для ноутбуков, ранее имевшей кодовое наименование

Публикаций - 584, упоминаний - 814

Intel Centrino и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 440
Acer Group - Acer Inc 2776 91
Nvidia Corp 4002 78
Toshiba Corporation 2980 72
AMD - Advanced Micro Devices 4641 71
AMD Graphics Product Group - ATI 973 67
Sony 6739 65
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 65
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 63
Dell EMC 5180 62
Microsoft Corporation 25775 59
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
Rover - RoverComputers 423 49
VAIO 475 48
Fujitsu 2105 46
Samsung Electronics 11065 43
HP Inc. 5883 40
Merlion iRU - Деловой офис 352 37
LG Electronics 3735 31
Apple Inc 13156 28
Lenovo Group 2447 27
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 26
Siemens AG - Siemens Group 2673 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 16
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 15
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 14
HP - Hewlett-Packard 3662 13
Cisco Systems 5372 12
Fostergroup 52 11
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 11
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 10
Novafora - Transmeta 196 9
MaxSelect 24 9
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 8
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 100 7
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 7
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 7
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 7
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 7
Белый Ветер 365 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Совкомбанк Совесть 279 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Puma - Пума 50 6
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 6
Армада - РБК софт - PCHome 36 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Ferrari NV 159 5
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 4
BMW Group 482 4
Boeing 1031 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 4
Intel Capital 148 4
Венец АКБ 21 3
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Deutsche Lufthansa AG 121 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 2
Русский Стиль 45 2
Korean Air - Корейские авиалинии 10 2
Toyota Motorsport - Toyota F1 - Toyota Racing Development - Toyota Gazoo Racing 6 2
Saab AB - Saab Automobile AB 44 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
UK CAA - Civil Aviation Authority - Управление гражданской авиации Великобритании 5 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
WiMAX Forum 69 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
Bryan Norris Associates 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 371
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XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 71
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AMD Mobility Radeon 232 75
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Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 60
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Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 58
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Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 31
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 29
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Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 29
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Acer Aspire - серия ноутбуков 330 28
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Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 26
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Microsoft Windows 2000 8678 24
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AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 23
Intel Core - Семейство процессоров 1251 22
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 21
Intel Extreme Graphics 53 20
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Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 19
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Barrett Craig - Барретт Крейг 143 16
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Chen Jason - Чен Джейсон 20 4
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