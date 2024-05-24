Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей Новейшая macOS конфликтует с exFAT-накопителями Новейшая macOS 14 Sonoma «портит» портативные жесткие диски и USB-флешки с файловой системой exFAT, лишая владельцев доступа к файлам. Проблема имеет массовый характер, о ней известно уже несколько месяцев, но A

У Apple закончились идеи? В макбуки вставят «фишки» Windows 16-летней давности, которые объявили революционным новшеством MacOS превращается в Windows Компания Apple встроила в свою новую настольную платформу macOS Sonoma виджеты для рабочего стола, рассказав о них как о чем-то новом и ранее невообразимом. Виджеты в macOS были и раньше, но ограничивались «Центром уведомлений», теперь же их можно размещать

Intel Centrino 2: стоит ли гнаться Ликбез и основные моменты Мобильная платформа для ноутбуков Intel Centrino представляет собой связку процессора, чипсета (северный и южный мосты) и сетев

Intel отказалась от бренда Centrino Atom Корпорация Intel решила отказаться от бренда Centrino Atom всего лишь 5 месяцев спустя после его анонса. Вместо словосочетания «Centrino Atom» компания будет использовать просто «Atom» для обозначения мобильных процессоров и платфо

Замена Intel Centrino 2 состоится через год Мобильная платформа следующего поколения за Intel Centrino 2 – Intel Calpella – дебютирует в III квартале 2009 г., сообщает DigiTimes. По аналогии с продуктами Nehalem, компания Intel изменит традиционный дизайн чипсета – множество компо

Centrino 2: ноутбуки трех топ-вендоров. ФОТО , Lenovo, Toshiba, Fujitsu и Sony представили ноутбуки на базе мобильной платформы нового поколения Intel Centrino 2 в течение нескольких часов после ее анонса, сообщает eWeek. Крупнейший произ

Intel представил Centrino 2. ФОТО Корпорация Intel объявила о запуске новой мобильной платформы Intel Centrino 2 и пяти новых процессоров, предназначенных для использования в ноутбуках, соб

Intel откладывает релиз Centrino 2 Компания Intel откладывает релиз своей новой платформы для ноутбуков Centrino 2, также известной как Montevina, до середины июля 2008 г., сообщает TG Daily со ссы

Платформа Intel Centrino 2 включит SSD-накопители Компания Intel планирует включить в грядущую мобильную платформу Centrino 2 (Montevina) встроенные накопители на базе твердотельной памяти (SSD). Их выпуск начнется в конце III квартала 2008 г., сообщает DigiTimes. Интегрированные SSD-накопители будут устана

Calpella – название следующей платформы Intel Centrino ыход Calpella состоится через год после выхода Montevina. Как известно, выход Montevina запланирован на середину II квартала 2008 г., то есть должен состояться примерно через месяц. Текущее поколение Centrino известно также под названием Santa Rosa.

Intel переименует Montevina в Centrino 2 Компания Intel планирует сменить название грядущей платформы для ноутбуков с текущего Montevina на Centrino 2. По мнению Intel, такое название станет понятнее для конечных потребителей, сообща

Intel меняет названия своих продуктов Celeron и Xeon останутся без изменений. Платформы Viiv и vPro получат более длинные, но, как утверждают в компании, более понятные названия: Core 2 with Viiv и Core 2 with vPro соответственно. Бренды Centrino и Centrino Duo будут объединены под одним брендом Centrino, в то время как Centrino Pro переименуется в Centrino with vPro. По словам представителей Intel,

Santa Rosa: новое поколение технологии Intel Centrino Duo ной связи и повышенную производительность. Все это становится возможным благодаря некоторым нововведениям. Джентельменский набор Стоит сказать, что под названием Santa Rosa скрываются две платформы – Centrino Pro и Centrino Duo, рассчитанные на бизнес-сегмент и домашних пользователей соответственно. Основным отличием Centrino Pro является возможность удаленного администрирован

Fujitsu Siemens в России надеется на Intel Новые модели ноутбуков LifeBook E8310/Е8410 на новой платформе Centrino Pro, известной под кодовым названием Santa Rosa, ожидаются в России в конце июля или начале августа этого года, заявляют представители российского офиса Fujitsu Siemens Computers (FSC)

Ориентирование на мобильную производительность овать в первую очередь фанатов игр и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук построен на платформе Intel Centrino Duo, имеет 17 дюймовый экран с разрешением 1680x1050 пикселей, систему виртуал

Intel Centrino Pro: новая технология и бренд для ноутбуков Компания Intel анонсировала выход нового бренда Centrino Pro для портативных компьютеров, представляющего собой комбинацию из платформы Santa Rosa, 2-ядерных процессоров и технологий, используемых в настольной платформе vPro. Centrino

Новые логотипы Intel Centrino Pro и Centrino Duo Компания Intel в ближайшее время представит 2 новых логотипа для платформ Centrino Pro и Centrino Duo. Новый логотип Centrino Pro будет использоваться для компьютеров с процессорами серии T7xxx, чипсетами GM965 и ICH8M и сопутствующими технологиями, вкл

В Intel Centrino закрыта уязвимость Компания Intel предупредила своих клиентов об уязвимости устаревших драйверов своей платформы Centrino. Уязвимость позволяет удаленному хакеру взять контроль над системой и выполнить произвольный код. Уязвимы Intel 2200BG и 2915ABG PRO/Wireless Network Connection (w22n50.sys, w22n51.sys

Rover Computers представил ноутбук на базе Centrino Duo Компания Rover Computers представила новый мобильный ПК на базе технологии Intel Centrino Duo. Модель RoverBook Voyager V400 позволит своему владельцу работать и развлекаться одновременно, не обращая внимания на время, проведенное далеко от розетки, говорится в пресс-

Ноутбуки: хиты продаж мая ны платформы. Но уж слишком резво пользователи «переключились» на устройства на базе третьей версии Intel Centrino. Думаем, в очередной раз приводить принципы формирования хит-парада не имеет с

Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России ссой чуть менее 1 кг являет собой просто кладезь мобильных технологий. На первом месте, конечно же, Intel Centrino, позволяющая совсем по-другому взглянуть на мобильную производительность и эко

Топ-5 редакции: новый лидер в тонких и легких ноутбуках оизводитель стремится как можно скорее представить устройства на базе передовой мобильной платформы Intel Centrino Duo. Закономерное желание. Однако если присмотреться к особенностям новинок бо

Intel создаст офисный Centrino если компания объявит о выпуске данной платформы, она станет третьей брендовой платформой, наряду с Centrino и Viiv, с отличительными свойствами безопасности и управляемости. Разработка бренда

Ноутбуки на AMD: преимущества и недостатки Turion 64 ех ноутбуков, основанных на процессорах от «синего» гиганта превышает 80 процентов. Такое положение дел объективно подкреплено удачными техническими характеристиками процессоров Pentium M и платформы Centrino, но, конечно же, никак не может устраивать главного соперника. И в 2005 году AMD начала продвигать свою альтернативу Centrino под названием Turion 64. Основные преимущества и не

Samsung объявил о выпуске ноутбуков с Intel Centrino Duo л линейку ноутбуков X60, R65, P50, P60, построенных на базе мобильной технологии нового поколения — Intel Centrino Duo для мобильных ПК (ранее известной под кодовым названием Napa). Новые ноутб

LG выпустила серию ноутбуков с Intel Centrino Duo Компания LG Electronics выпустила новые модели ноутбуков на базе технологии Intel Centrino Duo. Как и в прошлом году, после официального анонса новой мобильной платформы

Ноутбуки: все о новой платформе NAPA мощные источники питания, которые планируется использовать в будущих платформах на базе технологии Intel Centrino для мобильных ПК, чтобы увеличить время работы, а также уменьшить их размер и

Ноутбуки: зачем вам Centrino II? иложение требует того, и максимальное время автономной работы, если система простаивает. Технология Centrino: процессор Pentium M, чипсет Intel, контроллер Wi-Fi Intel PRO/Wireless Что же, на м

Sonoma-ноутбук от Rover дешевле $1000 о запуска – уже традиция По своей производительности ноутбук ненамного превосходит первое поколение Centrino, как мы и ожидали. Субъективно можно сказать, что производительности хватает для бол

CeBIT-2005: Sonoma повсюду К семейству Sonoma, помимо процессоров Pentium M и адаптеров WLAN, принадлежат также чипсеты Intel i915. В ноутбуках на базе новых процессоров радикально обновляются многие элементы архитектуры — граф

Intel выпустит аналог Centrino для настольных ПК Как сообщает Reuters, крупнейший производитель компьютерных чипов в мире Intel планирует вывести на рынок новое семейство чипов для настольных компьютеров в 3 квартале. «Считайте, что это эквивалент Centrino», — сказал директор по маркетингу компании Джефф Трипальди на пресс-конференции в Сан-Франциско. «Новые чипы будут представлены компанией в третьем квартале 2005 года», — зая

Intel выпустит аналог Centrino для настольных ПК Как сообщает Reuters, крупнейший производитель компьютерных чипов в мире Intel планирует вывести на рынок новое семейство чипов для настольных компьютеров в 3 квартале. «Считайте, что это эквивалент Centrino», — сказал директор по маркетингу компании Джефф Трипальди на пресс-конференции в Сан-Франциско. «Новые чипы будут представлены компанией в третьем квартале 2005 года», — зая

Тестируем первый ноутбук Acer на Sonoma Acer Но если общая производительность ноутбука не столь сильно отличается от предыдущего поколения Centrino, то взлет графической подсистемы виден даже невооруженным глазом. Поддержка шины PCI

LG пополнила семейство ноутбуков моделями с Sonoma пания LG Electronics представила пять новых моделей, выполненных с применением мобильной технологии Intel Centrino второго поколения (Sonoma). Новые модели объединены под общим названием Expres

Новое поколение ноутбуков штурмует Россию а в 2008 году, по прогнозу J’son & Partners, превысит отметку 1,78 млн. устройств. Новое поколение Intel Centrino включает процессоры Pentium M, чипсет Intel 915 Express (915PM Express или 915

Acer анонсировала две серии ноутбуков на базе Sonoma пании Acer объявило о начале поставок двух серий ноутбуков, использующих новое поколение технологии Intel Centrino для мобильных ПК (ранее новая платформа Intel для ноутбуков носила кодовое наи

Argo 57W: новый ноутбук Sonoma от "Версии" Одновременно с презентацией в Украине новейшей технологии Intel Centrino для мобильных ПК (ранее известной под кодовым наименованием Sonoma) компания «