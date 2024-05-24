Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей

Новейшая macOS конфликтует с exFAT-накопителями

Новейшая macOS 14 Sonoma «портит» портативные жесткие диски и USB-флешки с файловой системой exFAT, лишая владельцев доступа к файлам. Проблема имеет массовый характер, о ней известно уже несколько месяцев, но Apple продолжает ее упорно игнорировать, пишет Blocks & Files.

Файловая система exFAT сегодня – фактический стандарт для внешних накопителей большой емкости, таких как портативные SSD и жесткие диски (HDD), карты памяти Secure Digital (SD). Она поддерживается большинством популярных десктопных операционных систем, в том числе Windows, macOS и Linux.

Один из пользователей продуктов экосистемы Apple рассказал Blocks & Files, что macOS Sonoma «испортила» данные на принадлежащей ему SD-карте, которая использовалась для хранения записей с видеорегистратора.

«Исчезли буквально все файлы, а поиск Spotlight сделал их восстановление почти невозможным, оставив свой след в файловой системе, хотя TestDisk/PhotoRec все же помогли вернуть некоторые файлы, но в основном в "обрезанном" виде», – посетовал пользователь.

Он также отметил, что новейшая версия десктопной ОС Apple «повредила» два твердотельных накопителя SSD фирмы Kingston, которые, впрочем, по-прежнему нормально работают с мини-компьютером NUC под управлением Microsoft Windows. Тем не менее пользователь опасается подключать устройства к MacBook Air M1, предвидя новую порцию проблем.

«Они [накопители] буквально не появлялись в Finder, и я не мог разобраться, что такого с ними делала macOS. В этой ситуации на помощь пришла Windows», – рассказал пользователь.

Jonathan Kemper / unsplash.com macOS Sonoma преподнесла неприятный сюрприз владельцам портативных накопителей

Новой проблеме посвящена отдельная многостраничная тема на официальном форуме поддержки Apple. Отметившей в ней пользователь BungalowBill92, в частности, утверждает, что, как и многие, столкнулся с проблемами в работе с внешних накопителей с файловой системой exFAT. По его словам, к таким дискам в macOS отсутствует доступ, а «Дисковая утилита» (Disk Utility; стандартная вспомогательная программа для работы с файловыми системами дисков в macOS) лишь бесконечно сигнализирует о продолжающейся «загрузке дисков» (“Loading disks”). Только применение утилиты Disk Arbitrator для блокирования монтирования диска с последующим применением «Первой помощи» (First Aid) в Disk Utility возвращает доступ к устройству. При этом все равно наблюдаются проблемы с правами доступа к файлам на нем.

Пользователь feketegy рассказывает, что наблюдает схожие проблемы, однако в его случае сложности возникают с подключением не только внешних USB-накопителей, но и клавиатур к MacBook M3 Pro с macOS Sonoma 14.2 на борту.

Некоторые из оставивших комментарий в ответах к теме выражают возмущение бездействием Apple на протяжении значительного срока. Отдельные пользователи даже предлагают товарищам по несчастью откатиться на прядущую версию macOS под кодовым именем Ventura.

Форум Apple – далеко не единственная площадка, на которой обсуждается данная проблема. Треды, посвященные этой теме, запущены на Reddit в разделе “MacOS”, MacRumors Forums, iBoySoft, Apple Insider и других профильных платформах.

Новая «фича», которая сломала все

В заметках к релизу macOS Sonoma 14, состоявшемуся в сентябре 2023 г., упоминается «новая возможность» (New Feature) в разделе, посвященном файловым системам. Согласно ее описанию, в новой версии ОС поддержка exFAT и файловых систем MS DOS (вероятно, подразумевается FAT16/32) реализована иначе, нежели в предыдущих. Теперь взаимодействие с ними обеспечивается при помощи сервисов, работающих в пространстве пользователя, а не расширений ядра ОС.

Любые процессы, работающие в пространстве пользователя, ограничены набором привилегий, доступных конкретному пользователю в текущий момент, что распространяется и на работу с файлами. Сервисы же, выполняемые на уровне ядра ОС, работают с привилегиями суперпользователя (root), и не ограничены в своих действиях, в том числе в записи/считывании данных с накопителей, отмечает Blocks & Files.

exFAT, в отличие от базовых файловых систем macOS и Apple – APFS и NTFS – не поддерживает разграничение прав доступа. Возможно, именно этим обстоятельством в совокупности с переносом драйвера exFAT в пространство пользователя и обусловлены проблемы, с которыми столкнулись владельцы компьютеров mac. Однако прямого подтверждения этому нет.

Журналисты Blocks & Files сообщили Apple об этой проблеме 20 мая 2024 г. и поинтересовались, что «Яблочные» предпринимают для ее устранения, а также будет ли доступно исправление к моменту выхода macOS 15. Ответ на вопрос не получен до сих пор.

Как Microsoft exFAT открывала

exFAT (Extended FAT, «расширенная FAT») – проприетарная файловая система, разработанная Microsoft и предназначенная для SD-карт и USB-накопителей. Максимальный теоретический размер файла в ней по сравнению с предшественницей – FAT32 – был расширен с 4 ГБ до 16 ЭБ (эксабайт). Кроме того, было устранено ограничение на максимальный размер раздела в 32 ГБ.

Впервые exFAT была представлена в ОС Windows Embedded CE 6.0 для встраиваемых устройств, а позднее заработала в настольных версиях Windows (Vista SP 1 и XP SP2).

В 2009 г. Microsoft начала лицензировать exFAT для сторонних компаний. Производители потребительской электроники в зависимости от типа выпускаемого устройства должны были либо выплатить корпорации разовый взнос в размере $300 тыс., либо выплачивать отчисления с каждого проданного устройства, использующего данную файловую систему. Среди компаний, лицензировавших exFAT: Canon, Sandisk, Samsung, Sony, Sanyo и Sharp и многие другие (всего более сотни).

Летом 2019 г. Microsoft опубликовала спецификации на exFAT, что впоследствии поспособствовало появлению одной из ее реализаций в Linux. Осенью 2019 г. Paragon Software обнародовала исходный код собственной версии драйвера exFAT для Linux.