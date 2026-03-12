Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft exFAT Extended FAT Проприетарная файловая система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.03.2026 Выкуплена и воскрешена операционная система DR-DOS, легендарная «убийца» MS-DOS 1
25.11.2025 НТЦ ИТ РОСА объявляет о выпуске ОС «РОСА Фреш» 13.1 1
02.04.2025 Найден способ одним патчем в разы ускорить работу в Linux файловой системы, созданной Microsoft 1
24.05.2024 Новейшая ОС макбуков «убивает» внешние накопители с файловой системой Microsoft. Apple игнорирует жалобы пользователей 2
23.01.2023 Microsoft тайком вернула в Windows 11 старую файловую систему - «убийцу» NTFS, о которой все давно забыли 1
28.06.2022 Как правильно выбрать microSD в 2022 году 1
29.10.2020 Карты памяти – какие бывают и в чем отличия 1
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
10.08.2020 В России начали продавать суперпремиальные смарт-ТВ Sony с современными OLED-экранами. Видео 1
26.06.2020 Microsoft выпустила антивирус для Linux 1
18.03.2020 Новейшее ядро Linux получит улучшенную поддержку древних дискет 2
21.02.2020 Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux 1
12.11.2019 Фирменный антивирус Microsoft проник в Linux 1
24.10.2019 Россияне «подарили» Linux драйвер для файловой системы Microsoft 1
29.08.2019 Microsoft «подарил» Linux свою популярную файловую систему 1
08.04.2019 Первая в мире 1 ТБ флешка продается по цене ноутбука 1
15.05.2018 Серия ОФИСНЫХ МФУ Epson WorkForce Enterprise 1
15.03.2018 Paragon Software выпустила новую версию Microsoft exFAT / NTFS for USB 2
28.09.2017 Уникальный смартфон BlackBerry на Android добрался до России. Цена 1
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ 1
10.03.2017 Kingston представила карты памяти microSD формата SDCG для записи 4К-видео 1
08.02.2017 Paragon и Microsoft представили exFAT для Android 1
28.12.2016 Обзор мобильного накопителя Western Digital My Passport Wireless Pro 1
04.08.2016 Western Digital выбрала технологию Paragon UFSD для серии продуктов WD Pro Series 1
11.01.2016 Samsung Electronics представила новый компактный накопитель премиум-сегмента 1
25.12.2015 Paragon Software выпустила новый UFSD SDK для Android и iOS 1
14.05.2015 В новые смартфоны ZTE на Android встроят российские драйвера 1
13.05.2015 ZTE выбрала технологию Paragon Software для решения проблем совместимости новых Android-смартфонов со всеми известными ОС 1
06.10.2014 Kingston и ZTE будут использовать драйвера, разработанные в России 1
06.10.2014 Kingston Digital и ZTE Corporation будут использовать технологию Paragon UFSD в своих мобильных продуктах 1
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» 1
23.06.2014 Вышла новая версия программы для восстановления данных RS Partition Recovery 1
26.07.2013 Код проприетарной файловой системы Microsoft утек в интернет 1
29.01.2013 В России создан открытый конкурент «расширенной FAT-системы» 1
09.11.2012 Первый тест в России телевизора Sony KD-84X9005 за 1 000 000 рублей 1
12.10.2012 Обзор Panasonic VIERA TX-LR47WT50: лучший телевизор 2012 года 1
09.06.2012 Икона стиля: обзор "монолитного" телевизора Sony KDL-46HX853 1

Публикаций - 45, упоминаний - 48

Microsoft exFAT и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 20
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 13
Samsung Electronics 11065 9
Sony 6739 9
Kingston Technology 218 6
SanDisk 343 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 5
Western Digital Corporation - WDC 589 5
Apple Inc 13156 5
Canon 1439 5
Sharp Corporation 1062 5
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 4
X Corp - Twitter 2938 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
ZTE Corporation 800 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Defender 159 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 2
Google LLC 12690 2
Intel Corporation 12811 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Logitech 437 2
Seiko Epson Corporation 908 1
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 1
BlackBerry Mobile 9 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Nvidia Corp 4002 1
EFI - Electronics for Imaging 46 1
SP - Silicon Power 24 1
Открытые технологии 732 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
SFR - Société française du radiotéléphone 65 1
Rhapsody 59 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
BMW Group 482 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
OIN - Open Invention Network 24 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 19
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 7
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 7
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 354 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
DLNA - Digital Living Network Alliance 470 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 4
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 4
Microsoft Windows 16882 24
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 19
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 18
Google Android 15244 17
Linux OS 11533 16
Paragon UFSD - Paragon Universal File System Drivers 20 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 6
Paragon exFAT 6 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple macOS 2419 6
Apple iOS 8583 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Linux FUSE 30 4
Paragon Penreader 59 4
Microsoft Windows Embedded 208 4
Apple HFS Plus - HFS+ - Mac OS Extended - файловая система 30 4
Paragon DOS 5 4
Paragon BootManager 5 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 71 3
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 3
Microsoft Azure HDInsight 22 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 3
Microsoft Azure Kubernetes Service - Microsoft AKS 19 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Apple - App Store 3109 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 3
Microsoft Windows XP 2431 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 3
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 3
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 3
Microsoft Azure Sphere 17 3
Apple macOS Sierra 35 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 2
Sony Bravia 251 2
Комаров Константин 16 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Наенко Андрей 2 2
Шабанов Илья 60 1
Минасян Вартан 15 1
Ададуров Алексей 1 1
Гостев Александр 84 1
Крячков Антон 20 1
Воробьев Евгений 4 1
Minhas Micky - Минхас Мики 1 1
Кадомский Вячеслав 107 1
Kemper Jonathan 4 1
Moglen Eben - Моглен Ибен 20 1
Rathjen Sven - Ратджен Свен - Рэтьен Свен 7 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Ковалев Александр 165 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
США - Вашингтон - Редмонд 238 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Япония 13807 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Европа 24964 3
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Польша - Республика 2031 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Франция - Страсбург 50 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Франция - Французская Республика 8177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 30 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Английский язык 7030 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Phoronix 59 3
Chicago Sun-Times 10 3
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 3
Euronews - телеканал 52 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
AppleInsider 400 1
Neowin 217 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
The Verge - Издание 619 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
ZDnet 663 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
BleepingComputer - Издание 458 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
HFS Research 49 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще