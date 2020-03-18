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Новейшее ядро Linux получит улучшенную поддержку древних дискет

ПО Свободное ПО Техника
, Текст: Владимир Бахур
В ядре Linux версии 5.7, выпуск которой ожидается весной 2020 года, наряду с поддержкой новых процессорных и графических архитектур и доработанной поддержкой дисковой системы exFAT, также появится улучшенная работа с флоппи-дисками. Для кого-то это до сих пор актуально.

С заботой о доисторических носителях данных

Новое ядро операционной системы Linux версии 5.7, релиз которого ожидается весной 2020 г., получит расширенную поддержку флоппи-дисков (дискет). Благодаря этому улучшению, все новые дистрибутивы ОС Linux с ядром версии 5.7, будут поддерживать работу с этими давно устаревшими магнитными носителями данных, сообщил портал Phoronix.

Улучшение кода в ядре Linux для работы с «гибкими дисками» во втором десятилетии XXI века вызывает противоречивую реакцию среди разработчиков ПО, отмечает издание. Многие из разработчиков считают, что вместо улучшения кода для работы с дискетами в новом ядре Linux 5.7, следовало бы вовсе удалить поддержку флоппи-дисков из основного кода ядра.

Тем не менее, работа с гибкими дисками до сих пор является критичным требованием в ряде стран для автономных изолированных систем без доступа в интернет – главным образом, армейского назначения. Так, недавно CNews сообщил о том, что стратегические силы США только в конце 2019 г. отказались от 50-летней истории использования 8-дюймовых дискет в системе запуска ядерных ракет, разработанной в конце 1960 годов.

Не абы какая заплатка

Обновленная и расширенная поддержка флоппи-дисков в ядре Linux версии 5.7 – это не пара тривиальных двухстрочных «заплаток» в коде, отмечают в Phoronix. По данным издания, обновление содержит 586 строк совершенно нового кода, при этом 613 строк драйвера поддержки дискет было удалено.

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Ядро Linux 5.7 сохранит совместимость с «гибкими дисками»

Помимо этого, оптимизация работы с гибкими дисками для Linux 5.7 также предусматривает ряд улучшений для работы систем с архитектурой ARM. В частности, отмечается устранение проблем с ограниченной поддержкой второго контроллера дискет (FDC).

Что еще появится в ядре Linux 5.7

Наряду с множеством улучшений производительности, безопасности и стабильности, в новом ядре Linux 5.7 также ожидается улучшенная и расширенная поддержка файловой системы exFAT. Впервые поддержка Microsoft exFAT дебютировала в ядре Linux версии 5.4, но лишь в формате предварительного драйвера файловой системы.

В ядре Linux 5.7 также ожидается дебют стабильного драйвера новой интегрированной графики Intel Tiger Lake Gen12 и дискретных графических процессоров Intel Xe. Мобильные процессоры с архитектурой Intel Tiger Lake и технологией производства 10nm++, появление которых ожидается до конца 2020 г., помимо встроенной графики Gen12 также получат вычислительные ядра Willow Cove, шину PCI Express 4.0, интерфейсы Thunderbolt 4 и USB4, память LPDDR5.

Еще одним основательным событием для ядра Linux 5.7 станет появление полноценной поддержки семейства процессоров AMD с архитектурой Zen 3 (Family 19h "Zen 3").



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