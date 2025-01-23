Phoronix
Phoronix и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
|Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
|Unsplash 773 1
|Tom’s Hardware 395 6
|The Register - The Register Hardware 1552 4
|DistroWatch 10 1
|Liliputing 60 1
|Net Applications 127 1
|TrendForce 113 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 1
|UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 15 1
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