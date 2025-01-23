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Phoronix



23.01.2025 Изменив лишь несколько строк кода Linux, можно на треть сократить энергопотребление дата-центров 1
06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi 1
23.08.2024 Intel убила суперперспективный проект для любимого видеокодека iPhone и iPad 1
01.08.2024 Из Linux принудительно вырежут поддержку десятков процессоров 1
20.12.2023 В Linux появились загадочные драйвера, нужные для обхода санкций 1
30.11.2023 Выпущен процессор, в котором так много ядер, что от них ломается Linux. ОС срочно требуется исправление 1
03.11.2023 Из ядра Linux бесповоротно удалили поддержку уникальных процессоров, созданных Intel и HPE 1
13.10.2023 Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе 1
12.10.2023 В оконном интерфейсе Linux есть опасные «дыры». Самые древние не могут починить 35 лет 1
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал 1
23.11.2022 Intel разрешит программно разгонять свои процессоры за отдельную плату 1
24.10.2022 «Отец» Linux задумал исключить из его ядра поддержку легендарных процессоров Intel 1
16.09.2022 Новый планировщик задач для ОС Linux способен ускорить работу системы вдвое 1
08.07.2022 Крупнейший в мире производитель ПК выпустил ноутбуки, на которых нельзя запустить Linux 1
04.07.2022 Создан первый в мире ноутбук без любимой процессорной архитектуры Intel и AMD 1
04.03.2022 Разработчики открытого ПО едва впервые не лишили поддержки процессоры «Эльбрус» 1
14.02.2022 В Linux появится поддержка таинственной технологии Intel для разблокировки функций процессоров за деньги 1
09.02.2022 Новое ядро Linux будет выжимать максимум из процессоров Intel, хоть и с колоссальным опозданием 1
29.09.2021 Intel будет разблокировать функции своих процессоров за отдельную плату 1
13.07.2021 Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками 1
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 1
02.02.2021 Из ядра Linux исчезнет поддержка уникальных процессоров, созданных Intel и HPE 1
26.01.2021 Легендарный рабочий стол для Linux кардинально переделан в угоду интуитивности. Фото 1
12.10.2020 Вышло ядро Linux 5.9 с поддержкой несуществующих процессоров Intel и AMD 1
17.08.2020 Россияне подарили ОС Linux полную бесплатную поддержку NTFS - файловой системы Windows 1
18.03.2020 Новейшее ядро Linux получит улучшенную поддержку древних дискет 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
06.11.2018 На новые MacBook, iMac и Mac mini невозможно установить Linux 1
03.07.2017 Вышло «историческое» обновление ядра Linux 1
26.07.2013 Код проприетарной файловой системы Microsoft утек в интернет 1
07.02.2013 Microsoft готовит Linux-версию Office 1
04.02.2013 На Android будут работать Windows-приложения 1
24.05.2010 Windows 7 или MacOS: на какой "оси" играть 1
10.04.2009 Вышел свободный драйвер для графических карт AMD RadeonHD 1.2.5 1
21.01.2009 Вышла новая версия СПО для тестирования «железа» Phoronix Test Suite 1
29.10.2008 Lenovo будет производить ноутбуки со встроенным Linux 1
18.07.2008 Phoronix Test Suite обновлен до версии 1.0.4 1
15.07.2008 Вышла финальная версия ALSA 1.0.17 1
27.06.2008 Анонсирована версия 6.9.0 видеодрайвера xf86-video-ati 1
26.06.2008 Вышел Ubuntu для мобильных интернет-устройств 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Phoronix и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 20
AMD - Advanced Micro Devices 4231 14
Microsoft Corporation 24631 11
IBM - International Business Machines Corp 9442 8
Apple Inc 12103 6
Oracle Corporation 6690 5
GitHub 817 5
Nvidia Corp 3490 4
Red Hat 1305 4
Samsung Electronics 10262 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 3
HP Inc. 5687 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Lenovo Group 2293 3
Canonical 202 2
Western Digital Corporation - WDC 549 2
Raspberry Pi Foundation - RPF 43 2
CodeWeavers 14 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 1
Crypto AG 34 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 329 1
Google LLC 11785 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Allwinner Technology 18 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
GNOME Foundation 22 1
Sharp Corporation 1041 1
Microsoft Open Technologies 9 1
Pine64 - Pine Store - Pine Microsystems 17 1
Linux Moblin 52 1
Dell EMC 5028 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2548 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2051 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 898 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Supermicro 109 1
Nest 39 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Unsplash 773 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 1
ASF - Apache Software Foundation 206 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 43 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20804 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25359 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7880 16
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2539 15
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7381 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29700 11
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 8
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3719 8
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3211 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27412 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24149 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16141 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13388 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1965 4
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 550 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9987 3
ARM64 - Архитектура процессора 535 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 366 3
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 3
Linux Btrfs - Файловая система 41 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4010 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1903 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 116 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9187 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8142 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11059 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9284 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7578 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12189 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 200 2
ARM - Advanced RISC Machine 437 2
Linux OS 9950 35
Intel x86 - архитектура процессора 1856 12
Microsoft Windows 15664 9
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 5
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 5
Microsoft Windows 10 1761 4
Google Android 13998 4
Apple macOS 2062 4
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 4
Red Hat - Linux Fedora 221 4
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 3
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 40 3
Linux - Debian GNU 466 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 3
Microsoft Windows 7 1979 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 3
HPE Integrity - серия серверов 134 3
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 27 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 3
Intel SDSi - Intel Software Defined Silicon 4 3
Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 118 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 323 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 22 2
Apple Mac mini - неттоп 184 2
Intel Tiger Lake 63 2
Intel Itanium 628 2
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 34 2
Broadcom BCM chip 55 2
Linux KDE Plasma 225 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 2
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 2
Microsoft Windows Server 2008 478 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 2
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 8
Stallman Richard - Столлман Ричард 74 2
Koduri Raja - Кодури Раджа 23 2
Комаров Константин 16 1
Collet Yann - Колле Ян 1 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 1
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 23 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 179 1
Wysocki Rafael - Высоцкий Рафаэл 1 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 1
Наенко Андрей 2 1
Курдюков Илья 1 1
Upton Eben - Аптон Эбен 10 1
Шигорин Михаил 3 1
Biden Joseph - Джозеф Байден 59 1
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 1
Biden Joe - Байден Джо 130 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 9
Россия - РФ - Российская федерация 144326 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 3
Япония 13287 2
Польша - Республика 1959 2
США - Вашингтон - Редмонд 228 2
Украина 7609 2
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Бельгия - Королевство 1041 1
Бельгия - Брюссель 227 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Ирландия - Республика 1011 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Южная Корея - Республика 6650 1
Ирландия - Дублин 159 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Европа 21772 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13501 4
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The Register - The Register Hardware 1552 4
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Liliputing 60 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 1
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Intel Architecture Day 4 2
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