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Khronos Vulkan
Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики


22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 6
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS 1
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 2
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
13.09.2019 Трагически погиб ключевой разработчик Wine 4
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
22.03.2019 Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia 3
04.01.2019 «Убийца» Android сможет запускать приложения для самой популярной ОС в мире 1
19.10.2018 Samsung выпустил первый «постоянно включенный» планшет на Windows 1
24.09.2018 Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST 1
15.08.2018 Lenovo тестирует загадочный ноутбук на Windows 10 с процессором от смартфона 1
27.06.2018 Qualcomm пообещал превратить бюджетные смартфоны в премиальные флагманы. Видео 2
26.04.2018 Asus представила новый бренд видеокарт AREZ 1
28.03.2018 Nvidia представила графический процессор Quadro GV100 для рабочих станций 1
05.02.2018 Названа дата, когда Google выпустит «убийцу Linux». Видео 1
03.01.2018 Таинственная новая ОС Google научилась устанавливаться на Pixelbook 1
10.11.2017 Российский микропроцессор для систем компьютерного зрения пошел в серию 1
26.06.2017 Утечка: Новые смартфоны Google лишатся проводных наушников 1
25.04.2017 Какими будут смартфоны Google Pixel 2: В Сеть попали технические подробности 1
18.04.2017 AMD представила видеокарты Radeon серии RX 500 2
07.04.2017 Nvidia представила новую флагманскую видеокарту Titan Xp. Фото, цена 1
06.04.2017 Смартфон LG G6 с поддержкой Dolby Vision представлен в России 1
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 1
09.11.2016 AMD начала поставки видеокарт Radeon Pro WX 1
03.11.2016 Анонсированы новые смартфоны серии Huawei Mate 1
23.08.2016 Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями 2
15.08.2016 Google создает новую ОС с загадочным предназначением 1
19.05.2016 Многооконность, «мгновенные приложения» и другие новшества будущего Android 1
25.04.2016 Поколение N. 10 фактов о новом Android 1
14.01.2016 Запрещенное онлайн-казино «Вулкан» отвоевало себе 10 доменов 1

Публикаций - 38, упоминаний - 52

Khronos Vulkan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7210 10
Samsung Electronics 5759 5
Nvidia Corp 2052 5
AMD - Advanced Micro Devices 1692 4
GitHub 412 4
Lenovo Group 1645 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 3
Escher Technologies 4 3
AMD Radeon Technology Group 12 3
Apple Inc - Эппл Рус 7761 3
Microsoft Corporation 11253 3
Qualcomm Technologies 1009 3
HP Inc. 2959 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1229 2
Khronos Group 5 2
Purism 9 1
Shenzhen Xunlong Software 6 1
AKG 51 1
NXP Semiconductors 135 1
Doom Eternal 6 1
HardKernel 1 1
CodeWeavers 5 1
Gaijin Entertainment 52 1
TDF - The Document Foundation 26 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
ALT Linux Team 14 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Dell EMC 2433 1
Oracle Sun Microsystems 404 1
Twitter 2204 1
Facebook 3769 1
Intel Corporation 4234 1
Abbyy 801 1
Oracle Corporation 3389 1
INOI - ИНОЙ 30 1
Amlogic 16 1
Fujitsu 751 1
Red Hat 670 1
Базальт СПО 206 1
Verizon 378 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Lockheed Martin 47 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 155 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 4
ARM64 - Архитектура процессора 1021 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 4
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 3
USB Type-C - USB-C 901 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 3
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - концепция всегда включенного ПК - постоянно подключенные устройства 4 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
SBAS - Satellite Based Augmentation System - Спутниковая система дифференциальной коррекции глобальных навигационных спутниковых систем 3 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
DDR - Double data rate 1081 2
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 2
Nano-SIM 121 1
Face Unlock - Разблокировка смартфона по лицу 19 1
ONNX - The Open Neural Network Exchange 7 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
USB Power Delivery 27 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 11 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 584 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 97 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
VLIW - Very long instruction word - «очень длинная машинная команда» - Архитектура процессоров с несколькими вычислительными устройствами 8 1
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 8 1
Linux OS 4296 16
Microsoft DirectX 330 12
Google Android 10752 12
Microsoft Windows 10 6707 11
OpenGL - Язык программирования 126 8
Apple iOS 5742 8
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 6
Intel x86 - Архитектура процессора 995 5
Nvidia GeForce GTX 2095 5
Apple macOS 936 5
Google Fuchsia OS 16 4
Google Nexus - Серия смартфонов 398 4
Google Pixel - Серия смартфонов 108 4
Apache HTTP Server 223 4
Google Flutter 15 3
LK - Little Kernel 6 3
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 48 3
QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Квазизенитная спутниковая система Японии 12 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 3
JavaScript - Язык программирования 637 3
Java - Язык программирования 1186 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 328 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 110 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 3
Intel Core - Семейство процессоров 865 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 3
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 3
Google Dart 22 3
Qualcomm Snapdragon X 37 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 3
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 3
Google Armadillo 8 3
Google Chrome OS 306 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 2
Epic Games Unreal Engine 182 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
Google Now 74 2
Qualcomm Quick Charge 104 2
Трушкин Константин 43 1
Новодворский Алексей 95 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Куча Юзеф 1 1
Гольдштейн Константин 8 1
Петричкович Ярослав 10 1
Fisher Jeff - Фишер Джефф 3 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Henkelman Scott - Херкельман Скотт 8 1
Pette Bob - Пэтт Боб 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Япония 2832 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Украина 3431 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Индия - Республика 2188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Россия - Владимирская область 371 1
Северная Америка 1422 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
Китай - Тайвань 600 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 1
Польша - Республика 836 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
9to5Google 19 2
Reddit 198 1
Bloomberg 786 1
Engadget - Блог о технологиях 338 1
SlashGear 131 1
Ars Technica 229 1
GizmoChina 77 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 230 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 121 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
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Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
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