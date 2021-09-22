Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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Khronos Vulkan
Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 52
Khronos Vulkan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7210 10
|Samsung Electronics 5759 5
|Nvidia Corp 2052 5
|AMD - Advanced Micro Devices 1692 4
|GitHub 412 4
|Lenovo Group 1645 3
|Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 3
|Escher Technologies 4 3
|AMD Radeon Technology Group 12 3
|Apple Inc - Эппл Рус 7761 3
|Microsoft Corporation 11253 3
|Qualcomm Technologies 1009 3
|HP Inc. 2959 2
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1229 2
|Khronos Group 5 2
|Purism 9 1
|Shenzhen Xunlong Software 6 1
|AKG 51 1
|NXP Semiconductors 135 1
|Doom Eternal 6 1
|HardKernel 1 1
|CodeWeavers 5 1
|Gaijin Entertainment 52 1
|TDF - The Document Foundation 26 1
|ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
|ALT Linux Team 14 1
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
|Dell EMC 2433 1
|Oracle Sun Microsystems 404 1
|Twitter 2204 1
|Facebook 3769 1
|Intel Corporation 4234 1
|Abbyy 801 1
|Oracle Corporation 3389 1
|INOI - ИНОЙ 30 1
|Amlogic 16 1
|Fujitsu 751 1
|Red Hat 670 1
|Базальт СПО 206 1
|Verizon 378 1
|9to5Google 19 2
|Reddit 198 1
|Bloomberg 786 1
|Engadget - Блог о технологиях 338 1
|SlashGear 131 1
|Ars Technica 229 1
|GizmoChina 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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