Индексная книга (каталог) CNews*
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Khronos Vulkan Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 64, упоминаний - 64
Khronos Vulkan и организации, системы, технологии, персоны:
|CNX Software 18 6
|9to5Google 60 2
|Liliputing 76 2
|Phoronix 59 2
|Tom’s Hardware 600 2
|SlashGear 134 1
|Ars Technica 450 1
|WinFuture 15 1
|GizmoChina 171 1
|VideoCardz 44 1
|The Verge - Издание 619 1
|Reddit 398 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Bloomberg 1627 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.