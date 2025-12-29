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Khronos Vulkan Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики

Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики

СОБЫТИЯ

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29.12.2025 GitHub заблокировал за плагиат репозиторий разработчика чипов для популярных одноплатных компьютеров 1
17.11.2025 «Кросс-платформенные решения» представляют стратегию WPF-миграции 1
29.10.2025 «Кросс-платформенные решения» представили платформу WPF-миграции 1
01.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа Honor Magic 7 с инновационными AI-технологиями съемки 1
01.04.2025 МТС открыла предзаказ на Honor Magic 7 с ИИ-технологиями съемки 1
23.01.2025 Сеть магазинов Samsung galaxystore объявляет старт предзаказа флагманских смартфонов Galaxy S25 1
10.12.2024 У Intel шансов нет. AMD выпустила процессор со встроенной графикой не хуже топовых карт Nvidia 1
06.09.2024 Новый Linux Fedora не может выйти в бету из-за капризов Raspberry Pi 1
30.07.2024 Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024: лучший ноутбук на Windows? 1
25.07.2024 Обзор Acer Swift X 14: мобильный ноутбук с дискретной графикой 1
07.02.2024 Создан уникальный процессор с ядрами одновременно ARM и RISC-V 1
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google 1
28.09.2023 Новая версия легендарного Raspberry Pi вышла с большим опозданием. Компьютер стал в разы быстрее и почти не подорожал 1
11.09.2023 Выпущен «клон» дефицитного компьютера Raspberry Pi. Он оказался лучше и дешевле оригинала 1
11.05.2023 Выпущен клон Raspberry Pi дешевле $100 с поддержкой сверхбыстрых SSD и ОС, которая копирует Windows 11 1
13.02.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 с необычным набором портов и в 4 раза быстрее оригинала 1
23.01.2023 Создан клон Raspberry Pi 4 в разы мощнее оригинала. Цена 1
05.12.2022 Выпущен «клон» Raspberry Pi 4 - одноплатник с 8К-видео и ускорителем ИИ, и который возможно купить 1
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность 1
31.03.2022 Китай с нуля создал полноценные видеокарты на замену AMD и Nvidia. Россияне спасены 1
10.11.2021 Выпущен одноплатный ПК — «убийца» Raspberry Pi4, только дешевле и ничем не хуже 1
22.09.2021 Xiaomi выпустила смарт-ТВ по цене смартфона. Видео 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
19.08.2021 Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы 1
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
20.04.2021 Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS 1
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
13.09.2019 Трагически погиб ключевой разработчик Wine 1
30.07.2019 Рассекречен смартфон на Debian Linux с защитой от «большого брата». Цена 1
02.07.2019 Nvidia представила видеокарты серии GeForce RTX SUPER. Цены 1
22.03.2019 Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

Khronos Vulkan и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Nvidia Corp 4002 11
Microsoft Corporation 25775 8
Microsoft Corporation - GitHub 1075 8
Intel Corporation 12811 7
Samsung Electronics 11064 6
Shenzhen Xunlong Software 17 5
Escher Technologies 7 5
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 58 5
Huawei 4676 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Raspberry Pi Foundation - RPF 49 4
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 4
Lenovo Group 2446 4
Apple Inc 13154 4
Amlogic 57 3
Radxa 10 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
LG Electronics 3735 3
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Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Сбер - СберАвто 38 1
Lockheed Martin 777 1
Porsche Design GmbH 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Exante - Экзанте 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
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DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
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Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
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XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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