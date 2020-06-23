«Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Рабочая станция К 9» для автоматизированных рабочих мест. Это ОС с интерфейсом Plasma, который позволяет легко освоить ее богатые функциональные возможности. В новую версию внесены изменения, которые будут полезны пользователям, системным администраторам и разработчикам программного обеспечения. Расширены возможности ОС для управления рабочим окружением, обеспечена устойчивая и безопасная работа приложений с графикой высокого разрешения, усилены средства безопасности и управления системой.

ОС «Альт Рабочая станция К» уже используют тысячи российских предприятий, организаций и частных пользователей, утверждают в «Базальт СПО». В их числе – Главный информационно-вычислительный центр федерального агентства по государственным резервам РФ, администрация Владимирской области и подведомственные организации, государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний в различных регионах, межрегиональные управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, региональные государственные библиотеки и образовательные учреждения.

«В каждой новой версии операционных систем семейства «Альт» мы совершенствуем не только функциональность, но и интерфейс, – сказал Алексей Новодворский, заместитель генерального директора "Базальт СПО". – ОС "Альт Рабочая станция К 9" – это сложнейший механизм, которым легко и удобно пользоваться любому человеку. Рабочая среда ОС интуитивно понятна и проста в эксплуатации, она выглядит стильно и современно. Пользователь может самостоятельно настроить рабочее окружение, превратив ОС в персональный инструмент для работы, общения и досуга. Новую ОС можно включать в программы импортозамещения – это версия ОС "Альт Рабочая станция", которая включена в Единый реестр российского ПО».

Дистрибутив ОС «Альт Рабочая станция К 9» выпускается для аппаратной платформы x86_64 (Intel 64-битные). Пользователи этой ОС получили следующие новые возможности.

Использование актуальных криптоалгоритмов, соответствующих российскими ГОСТам. Это дает возможность, например, учитывать требования ГОСТ при расчете хешей паролей пользователей. Суть хеширования состоит в том, чтобы какой-либо массив данных (пароль, исполняемый файл программы, текст и т.п.) зашифровать в виде строки фиксированной длины, состоящей из букв и цифр. Шифрование выполняется с помощью специальных математических алгоритмов. Это позволяет хранить, например, не образец пароля, а его хеш, то есть численно-буквенный эквивалент. При вводе пароля его хеш каждый раз высчитывается заново и сравнивается с эталонным. Если пользователь ошибся хотя бы в одном символе – хеши не совпадут, и пользователь не получит доступ к ресурсу. Определить по хешу исходную строку невозможно, поэтому никто кроме пользователя не знает пароль, даже администратор системы. Имея хеш как эталонный образец, можно проверить целостность данных, которые передаются через интернет. Хэш-функция используется при обеспечении защиты VPN-туннелей – «мостов» между устройством пользователя и сервером. Информация передается по такому туннелю в виде пакетов. Контроль их целостности обеспечивается с помощью создания хешей заголовков пакетов – они также рассчитываются по алгоритмам ГОСТ. Для шифрования в соответствии с отечественными ГОСТами в новой версии ОС используется функция Streebog. Она разработана российскими программистами из Alt Linux Team и включена в стандартную версию ядра Linux.

Использование видеокарты Nvidia CUDA (Compute Unified Device Architecture) для решения сложных вычислительных задач, которые требуют графического представления хода и результатов вычислений. Компьютеры с Nvidia CUDA используют научные исследовательские институты, фармацевтические и нефтедобывающие компании, банки. Например, для построения динамических моделей белков, разработки новых лекарственных препаратов, обработки данных компьютерной томографии, изучения динамики жидкостей, анализа сейсмической активности, создания 3D-изображений, построения рисковых моделей поведения финансовых рынков и многих других. Возможности Nvidia CUDA также полезны пользователям, которые на домашнем компьютере обрабатывают большие потоки видео с высоким разрешением. Видеокарта выступает в роли мощного графического сопроцессора. Она работает в тандеме с основным процессором, что позволяет распараллелить обработку данных. Это дает ощутимый выигрыш в скорости решения сложных вычислительных задач и позволяет визуализировать их промежуточные и конечные результаты. ОС «Альт Рабочая станция К 9» поддерживает три поколения проприетарных драйверов Nvidia CUDA, наряду со свободными аналогами. Это обеспечивает стабильность работы графических приложений и возможность использовать как новейшие, так и достаточно старые компьютеры.

Воспроизведение сложной графики и видео с высоким разрешением без задержек и сбоев. В новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» включены библиотеки OpenGL и Vulkan. Они позволяют задействовать всю вычислительную мощь компьютера для аппаратного ускорения графики, в том числе 3D. Фильмы, видеоролики, игры со сложной графикой воспроизводятся с повышенным качеством.

Работа на компьютере с монитором высокого разрешения. ОС «Альт Рабочая станция К 9» оптимизирована для работы с мониторами HiDPI (Hi Dots Per Inch). Это экраны с высокой плотностью пикселей: более 160 на квадратный дюйм рабочей поверхности. Как правило, для работы операционных систем с такими мониторами требуется ручная настройка, «Альт Рабочая станция К 9» – первая, по заявлению разработчиков, операционная система, где такая опция работает «из коробки». ОС автоматически калибрует все элементы интерфейса для отображения на мониторе HiDPI.

Создание тематических комнат – удобного рабочего пространства пользователя, где все нужное – под рукой. Пользователь может самостоятельно создавать комнаты для разных активностей: например, для работы над проектом, общения в нескольких соцсетях, обучения. Он помещает в комнату файлы, приложения, виджеты, виртуальные рабочие столы и настраивает ее оформление. В отличие от виртуального рабочего стола, комната не исчезает при закрытии. Ее можно в любой момент активировать и продолжить работу с нужным набором ПО и данных.

Работа ОС «Альт Рабочая станция К 9» с USB-носителя без установки на жесткий диск компьютера. Флешку с ОС можно использовать как переносное рабочее место. Свободное пространство на носителе доступно для записи данных пользователя: сертификатов электронных ключей, сторонних приложений, электронных документов и т.п. Флешка становится удобным инструментом офисного сотрудника, системного администратора или программиста.

Связь компьютера с Android-смартфоном. Эту возможность обеспечивает приложение KDE Connect, включенное в дистрибутив новой ОС. Пользователь может, например, подключить ноутбук к телевизору, запустить фильм и управлять показом с помощью смартфона (останавливать видео, перематывать и т. п).