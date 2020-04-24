Разделы

Intel Atom Intel Centrino Atom Intel Denverton Atom серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64

Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают

зависимое тестирование российского процессора Baikal-M В то же время Baikal-M значительно превзошел Intel Atom E3940 и был близок к Intel Core i3 7300T на синтетическом тесте производительности
17.05.2018 Synology выпустила сетевое хранилище DiskStation DS1618+

Synology выпустила DiskStation DS1618+, 6-ти дисковый NAS-сервер на базе процессора Intel Atom C3538. Предназначенный для ценителей производительной техники, а также компаний ма
31.01.2018 «Родник» представил новую модель защищенного планшета Darveen RTC-100/110

ащищенные 10,4-дюймовые планшеты с сенсорным экраном производства Darveen Technology на процессорах Intel Atom.Планшетный компьютер RTC-100/110 на процессорах (по выбору) Intel Dual Core Atom E
29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода

Задержка выпуска альтернативы Intel Atom Как стало известно CNews, разработка многоядерного 64-разрядного процессора со встроенными блоками обработки мультиспектральных изображений и набором интерфейсов для авиационного при
20.07.2017 Microsoft отказалась обновлять Windows 10 в устройствах на Intel Atom

которые не получат обновления Windows 10 Creators Update, пополнили устройства на базе процессоров Intel Atom с архитектурой Clover Trail. Ранее Microsoft регулярно представляла бесплатные обн
04.07.2016 Wexler анонсировала новый планшет на платформе Intel Atom x3

ложений с интенсивной обработкой данных. Wexler.TAB i80+ создан на базе четырехъядерного процессора Intel Atom линейки Intel Atom x3, в основу которого легла 64-битная система SoC («сист
08.06.2015 Lenovo P90 пришёл на российский рынок

На российский рынок выходит смартфон Lenovo P90 – первое устройство на процессоре Intel Atom Z3560, оснащённое LTE-модемом Intel XMM 7262. Экран смартфона использует матрицу I
04.08.2014 Тест транфсормера Acer Aspire Switch 10: очередной этап эволюции

але двадцатого века стали десктопные ПК. Результатом оказалась буквальная экспансия мобильных чипов Intel Atom во всевозможные планшеты, мобильные телефоны и прочие устройства. Однако господств
20.01.2014 Explay анонсировал свой первый планшет на Intel Atom

сийская компания Explay анонсировала свой первый планшет Explay I1 на базе двухъядерного процессора Intel Atom Z2580 с частотой 2 ГГц. Explay I1 работает на платформе Android 4.2, имеет 1 ГБ оп
14.01.2014 Обзор планшета iconBIT NetTAB Thor iZ: билет в класс люкс со скидкой?

ую плотность экрана 254dpi и четкую картинку. Аппаратная часть построена на двухъядерном процессоре Intel Atom Z2580, за счет технологии Hyper-Threading процессор поддерживает 4 потока. Литогра
18.10.2013 Обзор планшета Samsung GALAXY Tab 3 10.1: средний класс выбирает Intel Atom

Tab 2, модели Samsung GALAXY Tab 3 получили свежую версию ОС Android 4.2.2, двухъядерный процессор Intel Atom Z2560, работающий с частотой 1,6ГГц (у Tab 2 — Ti OMAP4430, 1ГГц), и чуть более бы
07.10.2013 Обзор DNS SI4301: как создать успешный смартфон на Intel

оказалось нам интересным сразу по нескольким причинам. Во-первых, DNS SI4301 построен на процессоре Intel Atom Z2420, что уже говорит в пользу смартфона. Этот процессор отличается от ARM-конкур
16.04.2013 Первый тест в России Lenovo IdeaPhone K900: суперсмартфон на Intel Atom

им. Технические характеристики            Тип  Смартфон Операционная система Android  4.2 Процессор Intel Atom Z2580; 1800 МГц ОЗУ 2048 МБ  Экран 5.5" 1920 x 1080 Камеры 13 Мп; 2 Мп Коммуникаци
12.12.2012 Intel выпустила первые в мире серверные процессоры мощностью 6 Вт

Intel представила новое семейство серверных процессоров - Intel Atom S1200. В компании утверждают, что это «первые в мире 6-ваттные процессоры серверно
11.01.2012 Показан первый смартфон Intel

Корпорация Intel объявила о начале продаж первого в мире смартфона с процессором Intel Atom со II квартала 2012 г. Это уже вторая попытка вывести архитектуру Intel x86 в сегм
11.01.2012 Motorola и Lenovo согласились выпускать смартфоны и планшеты с процессорами Intel

силась во второй половине 2012 г. приступить к коммерческим продажам первых смартфонов на платформе Intel Atom Z2460 (кодовое имя Medfield). Соглашение с Motorola также включает выпуск планшето
29.12.2011 Intel вдвое ускорил графику в нетбуках

Корпорация Intel объявила о начале поставок деталей платформы Intel Atom нового поколения, ранее известной под кодовым именем Cedar Trail. Производителям п
25.05.2011 Acer покажет Android-планшет на базе Intel Atom в июле

Компания Acer собралась выпустить новый планшетный компьютер под управлением Android OS 3.1. Он будет построен на основе процессора Intel Atom и появится ориентировочно в июле 2011 года, сообщает издание Digitimes со ссылкой на рыночные слухи. Аппарат получит 10-дюймовый экран и будет базироваться на чипе Intel Oak Trail. Е
24.02.2011 Foxconn показала неттопы на основе процессоров Intel Atom

опы NetBox-nT435, NetBox-nT435Н и NetBox-nT535 с наиболее мощными моделями процессоров из семейства Intel Atom и поддержкой оперативной памяти стандарта DDR3. Неттопы поставляются без оперативн
31.01.2011 Microsoft поддержала выпуск 16-ядерных процессоров Intel Atom

Корпорация Microsoft выступила в поддержку появления 16-ядерных процессоров Intel Atom, которые представляют собой энергоэффективную альтернативу большинству существующих чипов на рынке. По мнению представителей Microsoft, более топовые модели требуют постоянного охлаж
14.01.2011 Samsung обновляет конфигурации двухъядерных нетбуков

буков, являющихся обновлениями существующего модельного ряда. Все они оснащены двухъядерными чипами Intel Atom. В списке устройств – 10.1-дюймовый нетбук NC210 на базе процессора Intel Atom<
31.12.2010 Gigabyte установит в нетбуки чипы Intel Atom N550

e обновляет линейку своих нетбуков. Два новых устройства получат поддержку двухъядерных процессоров Intel Atom N550. В первой модели Q2005 установлен 10.1-дюймовый экран с разрешением 1024*600

14.12.2010 MSI Wind U250: нетбук с HDMI, готовый к воспроизведению FullHD

ов новые процессоры вполне смогут конкурировать с нетбуками на основе самых мощных двухъядерных ЦПУ Intel Atom и чипсете NVIDIA Ion 2. Однако этот продукт – дело хотя и ближайшего, но все-таки

24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx

Холдинг Kontron и «РТСофт» представляют новые продукты на основе недавно появившегося процессора Intel Atom серии E6xx. Это сверхмалогабаритный «компьютер-на-модуле» nanoETXexpress-TT, совместимый с разъемом COM Express COM.0 Rev 2.0 Type 10, и панельный компьютер Kontron HMITR жесткого ис
29.09.2010 Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом

ютор Eurotech в России, представляют новый компьютер-на-модуле Catalyst TC на базе процессора серии Intel Atom E6xx, ранее известной как Tunnel Creek. Catayst TC – это высоко интегрированный, п
27.08.2010 Asus Eee PC 1015PEM: один из первых на базе двухъядерного Intel Atom N550

ой первый нетбук на базе недавно анонсированного двухъядерного процессора для мобильных компьютеров Intel Atom N550, сообщает Electronista. Новая модель, Asus Eee PC 1015PEM, оснащена адаптерам
23.08.2010 Первые нетбуки с двухъядерными мобильными процессорами Intel Atom выходят в продажу

Корпорация Intel объявляет о начале продаж первых нетбуков, базирующихся на мобильных процессорах Intel Atom. С сегодняшнего дня, 23 августа, их начнут анонсировать Acer, Asustek, Fujitsu, Le
06.08.2010 HP Mini 5103 начал продаваться в Италии

Устройство HP Mini 5103 – это бизнес-нетбук с 10.1-дюймовым экраном, построенный на базе процессора Intel Atom N455 или Intel Atom N475. В нем будет присутствовать 320 Гб винчестер или 1
21.07.2010 HP готовит обновление бюджетных нетбуков

го класса ноутбуков. Речь идет о нескольких новых моделях, которые будут работать на базе микросхем Intel Atom N455 (1,66 ГГц) и N475 (1,83 ГГц) и иметь DDR3 модули ОЗУ. Они должны появиться в

14.07.2010 Samsung обновила два нетбука

й батареи – вместо 7 8 с небольшим часов. Аппаратная составляющая оставлена прежней – это процессор Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц, 250 Гб винчестер, 10.1-дюймовый ЖК-экран с разр
07.07.2010 Acer разработала двухъядерный нетбук на базе Intel Atom

а новый нетбук на базе двухъядерного процессора. Модель Aspire One D255 будет работать на платформе Intel Atom N550 и иметь два процессорных ядра, каждое с тактовой частотой по 1.5 ГГц. В остал
05.07.2010 HP обновила нетбуки Mini

210 и основные изменения коснулись смены платформы. Теперь данные нетбуки работают под управлением Intel Atom N455 и Intel Atom N475, соответственно, а также могут поддерживать DDR3 ОЗУ
23.06.2010 Foxconn выпустила новые модели barebone-компьютеров на базе Intel Atom

уске barebone-систем R10-D1 и R10-D2 на основе материнских плат miniITX с экономичными процессорами Intel Atom (Pine View D). Две новые модели предназначены для сборки домашних или офисных сист
04.06.2010 Android портирована на Intel Atom

ртфона Virta Android с предустановленной версией Android OS. Мобильное устройство построено на базе Intel Atom Z600 (бывшее название Moorestown). Эмулятор представляет собой обычный смартфон, о
25.05.2010 Нетбук MSI: 15 часов работы и возможность "разгона"

роцессор Atom N455 и память стандарта DDR3. Нетбук MSI U160DX укомплектован одноядерным процессором Intel Atom N455 со встроенным графическим ядром Intel GMA 3150 и контроллером памяти DDR3, 1

27.04.2010 Toshiba подготовилась к обновлению Intel Pine-Trail

rail. Ее новый NB305-10F станет одним из первых решений на ее основе. Этот нетбук получит процессор Atom N455 (1,66 ГГц, DDR3) со встроенной графикой GMA 3150, 1 ГБ оперативной памяти DDR3-1066
02.04.2010 Платформа Intel Atom последнего поколения не оправдала надежд

приступили к сокращению отпускных цен на нетбуки, многие из них покинули рынок. Напомним, платформа Intel Atom Pine Trail была представлена в конце 2009 г. По сравнению с платформой предыдущего
27.02.2010 Intel представила новый процессор для нетбуков – Atom N470

нетбуков – Atom N470. Новый чип относится к последнему поколению процессоров под кодовым названием Pineview. Одноядерный Atom N470 обладает интегрированным графическим ядром, что позволяет сок
17.02.2010 HP приступает к российским продажам нетбука на платформе Pine Trail

Компания HP объявляет о начале российских продаж нетбука HP Mini 210 на базе процессора Intel Atom N450 с тактовой частотой 1,66 ГГц и встроенным графическим контроллером. Благодаря предустановленному ПО, специально разработанному для этой модели, нетбук обеспечивает простой досту
05.02.2010 «Код Безопасности» представил АПКШ «Континент» для малых офисов на базе Intel Atom

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия АПКШ «Континент» в исполнении mini для малых офисов теперь производится на базе процессора Intel Atom. Процессоры Intel Atom изначально разработаны для создания разнообразных инновационных устройств с низким энергопотреблением и более компактных по размеру, говорится в сообщен

