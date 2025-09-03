Разделы

Базальт СПО BaseALT ALT Linux Team


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


03.09.2025 «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025 1
19.06.2024 Новый уровень безопасности: для операционных систем «Альт» реализовано описание закрытых уязвимостей на языке OVAL 1
21.05.2024 «Базальт СПО» и Уральский технический институт связи и информатики подписали соглашение о сотрудничестве 1
20.05.2024 Операционные системы «Альт» появились в экосистеме Softline Universe от ГК Softline 1
17.04.2024 В Москве и Питере заканчиваются программисты. Столичные компании начали высасывать ИТ-шников из глубинки 1
10.04.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области 1
13.03.2024 Обновление ОС «Альт Сервер» 10.2 и «Альт Рабочая станция» 10.2: выбор конфигурации, шаблоны групповых политик, режим OEM-установки и многое другое 1
12.03.2024 В состав участников «Ассоциации ФинТех» вошел российский разработчик ПО «Базальт СПО» 1
05.03.2024 «Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов 1
01.03.2024 В Подмосковье открылась первая лаборатория по операционным системам «Альт» 1
28.02.2024 «Базальт СПО» и ТУСУР бесплатно обучат педагогов школ работе с российской операционной системой «Альт Образование» 1
21.02.2024 Операционные системы семейства «Альт» доступны на облачной платформе RCloud by 3data 1
13.02.2024 «Базальт СПО» открыла представительство в Казани 1
08.02.2024 «Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета 1
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города» 1
19.01.2024 Подтверждена совместимость экосистемы виртуализации Space и операционных систем «Альт» 1
12.12.2023 «Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт» 1
06.12.2023 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: У операционных систем «Альт» одна из крупнейших экосистем совместимого прикладного ПО 1
28.11.2023 «Базальт СПО» гарантирует исполнение всех обязательств по поддержке ОС «Альт» девятых версий 1
25.10.2023 Россияне выпустили новую версию «простого» Linux для безболезненного перехода с Windows 1
17.10.2023 Россиян разлучают с Android. Страну ждет засилье китайских смартфонов с предустановленными российскими ОС 1
05.10.2023 Как убедиться, что выбранная российская ОС санкционно безопасна? 1
07.08.2023 «Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО» 1
03.07.2023 «Базальт СПО» стала партнером российского «Альянса Risc-V» 1
26.06.2023 ОС много — реестр один. 10 правил, как выбрать надежную российскую операционную систему 1
30.05.2023 Групповые политики в Linux как в Windows — с «Базальт СПО» это возможно 1
11.05.2023 ОС «Альт» совместимы с продуктами Directum RX и Directum Ario One 1
02.05.2023 ОС семейства «Альт» совместимы с системами «Галактика ERP» 1
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
13.04.2023 «Базальт СПО» и «Киберпротект» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
12.04.2023 «Базальт СПО» и Softline заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1
10.10.2022 «Яндекс браузер» вошел в репозиторий российских операционных систем «Альт»   1
20.07.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором «Базальт СПО» 1
01.04.2022 Студенты и старшеклассники примут участие в развитии ОС «Альт Образование» 1
11.08.2021 Создатели российского репозитория «Сизиф» сообщили о выходе «Десятой платформы» 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1

Публикаций - 58, упоминаний - 58

Базальт СПО и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 779 42
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 253 28
Red Hat 1343 7
Microsoft Corporation 25208 7
Intel Corporation 12518 6
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 6
Ростелеком 10268 6
Softline - Софтлайн 3232 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 619 5
8910 4
AMD - Advanced Micro Devices 4455 4
Nvidia Corp 3711 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2423 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 3
SAP SE 5419 3
IBM - International Business Machines Corp 9547 3
Oracle Corporation 6857 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 269 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 480 3
Huawei 4201 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 383 2
Google LLC 12204 2
Canonical 211 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 196 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 972 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Yandex - Яндекс 8353 2
GitHub 954 2
Галактика - Корпорация 1504 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 434 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 431 2
МегаФон 9809 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Открытые технологии 715 1
Flowwow - Флаувау 28 1
Quanta Computer 211 1
1С Софтехно 2 1
Русньютек - Rosnewtech 3 1
Русские программы 7 1
ФОРС Дистрибуция 43 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1384 2
РЖД - Российские железные дороги 1994 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8071 2
Газпром ПАО 1406 2
Сургутнефтегаз - СНГ 277 2
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Кредит Европа банк 66 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Траектория будущего (АТБ) 7 1
Капитал Лайф 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 644 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 436 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 554 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
НСПК - Национальная система платежных карт 894 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1251 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1778 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 220 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 556 1
Русский стандарт Банк 470 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2675 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 977 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1623 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1353 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 257 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 646 1
АльфаСтрахование СГ 352 1
ВТБ - Почта Банк 502 1
МКБ - Московский кредитный банк 612 1
Ингосстрах СПАО 449 1
Ак Барс Банк 274 1
Абсолют Банк 240 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4834 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12759 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6248 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5212 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3106 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 941 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 361 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 17 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 11 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3444 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2070 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 264 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 906 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 364 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 165 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3104 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4760 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5196 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3344 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 47 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1480 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 204 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 47
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8112 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 40
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22830 24
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1663 24
Repository - Репозиторий 1029 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11475 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25929 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16648 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12274 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22873 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6644 9
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2152 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21758 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14750 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6971 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33729 6
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1969 5
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1009 5
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 443 5
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 528 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14954 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 5
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1751 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10067 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4421 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2702 4
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 552 4
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 131 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13292 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7725 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12293 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5343 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12207 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7010 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 886 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17017 4
Linux OS 10827 29
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 133 26
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 246 18
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 220 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 97 14
Microsoft Windows 16272 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 99 13
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 44 12
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 985 10
Linux - Debian GNU 527 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1505 8
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 46 7
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 963 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 257 7
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 274 6
Mozilla Firefox - браузер 1916 5
Linux KDE Plasma 246 5
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 212 4
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 246 4
Samba 152 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5132 4
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 40 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 232 3
Audacious Media Player - свободный аудиопроигрыватель для POSIX-совместимых операционных систем 6 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1116 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1654 3
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 3
Red Hat RPM - Package Manager 179 3
Inkscape 24 2
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 73 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 41 2
Softline Подписки - Softline Market 3 2
Linux KDE KDesktop - K Desktop Environment 4 2
Intel x86 - архитектура процессора 1977 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 71 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 207 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 12 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1776 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 37 2
Трандин Сергей 104 12
Крынина Евгения 26 6
Корявов Денис 6 5
Новодворский Алексей 110 5
Смирнов Алексей 253 4
Губина Татьяна 15 2
Кашицин Владимир 9 2
Романов Илья 34 1
Игнатова Мария 71 1
Гребнев Егор 41 1
Мыскин Роман 38 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Ермишина Лиана 11 1
Луковкин Николай 4 1
Степаненко Андрей 29 1
Рамендик Михаил 19 1
Терентьев Константин 19 1
Тамбовский Андрей 18 1
Вагнер Виктор 6 1
Григорьев Максим 54 1
Садов Олег 6 1
Пожидаев Михаил 2 1
Рудницкий Григорий 3 1
Перроте Сергей 5 1
Чистов Андрей 2 1
Кочнов Павел 7 1
Мазов Сергей 4 1
Воронин Игорь 2 1
Яловега Марина 6 1
Власова Ася 9 1
Гайворонская Светлана 1 1
Зуев Федор 1 1
Сухомлин Владимир 5 1
Шибанов Илья 14 1
Большаков Александр 7 1
Толпейкин Денис 8 1
Валиуллин Алмаз 9 1
Якушин Анатолий 5 1
Соколов Валентин 12 1
Мензовитый Алексей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 155780 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3171 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1657 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18096 3
Франция - Французская Республика 7967 3
Европа 24602 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 3
Азия - Азиатский регион 5730 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4248 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 547 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 859 2
Индия - Bharat 5667 2
Бразилия - Федеративная Республика 2442 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1056 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 610 2
Россия - УФО - Челябинская область 1374 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1227 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 658 2
Россия - УФО - Свердловская область 1712 2
Россия - СФО - Новосибирск 4624 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3237 2
Испания - Эстремадура 9 1
Испания - Андалусия 12 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1291 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1295 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1386 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 643 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1526 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 335 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 433 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1637 1
Испания - Королевство 3758 1
Дания - Королевство 1317 1
Норвегия - Королевство 1830 1
Бельгия - Королевство 1168 1
Малайзия 892 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10139 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31626 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 12
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1320 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11387 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11681 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3055 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3170 4
Образование в России 2532 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20237 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1669 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2754 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10658 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1283 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1535 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3679 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1553 2
Информатика - computer science - informatique 1138 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 397 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1051 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4920 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4227 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3357 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6199 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 941 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1069 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 203 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4658 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 231 1
Английский язык 6858 1
Физика - Physics - область естествознания 2818 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7530 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2576 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 943 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2166 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5581 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2130 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 130 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3725 3
НМГ - Медиалогия 31 1
Базальт СПО - Альт академия 30 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 317 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 130 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 145 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 659 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 200 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 182 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 29 1
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
ИКАТ и ДС ГБПОУ ИО - Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства 1 1
Новотех УЦ 5 1
МЭИ - Московский энергетический институт 156 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1626 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
ТГУ - Томский государственный университет 205 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 84 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 96 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 226 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 102 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 24 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 603 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2589 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1253 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 362 1
День знаний - 1 сентября 40 1
Abilympics - Абилимпикс 4 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
