«Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, новые приложения для бизнеса, поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025

«Базальт СПО» выпустила обновление операционной системы «Альт Рабочая станция» 11.1. В новой версии поддерживается шифрование по ГОСТ, расширена совместимость с видеокартами Nvidia, добавлены приложения для запуска Windows-приложений, сохранения открытых окон, персональной настройки рабочего стола. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Новое для бизнеса и офисной работы

Появилась поддержка шифрования по ГОСТ в OpenSSL для создания сертификатов безопасности на основе российских алгоритмов шифрования.

Добавлено еще одно приложение, синхронизируемое с NextCloud — редактор для заметок Iotas. При первичной инсталляции он установится вместо Folio, который входил в «Альт Рабочую станцию» 11.0. При обновлении системы с версии 11.0 Iotas можно установить через Центр приложений.

Установка Windows-приложений

В систему добавлено приложение WineHelper для автоматизированной установки и запуска Windows-приложений. Это разработка «Базальт СПО», скрипты для автоматизации добавляются в приложение по заявкам заказчиков. На момент выпуска обновления подготовлены сценарии установки для 40 программ. Список доступных приложений постоянно пополняется. Инструкция по работе с WineHelper опубликована в блоге «Базальт СПО».

Поддержка видеокарт Nvidia 2010-2025

В «Альт Рабочей станции» 11.1 поддерживается большинство видеокарт Nvidia 2010-2025 годов выпуска, включая 50 серию.

Совместимость с новыми картами обеспечивает эффективную работу САПР и программ для 3D-моделирования.

Поддержка карт 2010-2015 годов выпуска позволит продлить жизнь старых компьютеров.

Расширенные настройки рабочего стола

Переключение профилей оформления рабочего стола «Панельный» и GNOME стало удобнее. Теперь это можно сделать через «Тюнер» — центр расширенных настроек «Альт Рабочей станции» от разработчиков ALT Linux Team.

Также в «Тюнере» содержится дополнительный набор параметров системы, который будет пополняться. Среди них — дробное масштабирование. Теперь можно отдельно настраивать масштаб изображения на разных экранах с шагом 25%.

Сохранение и восстановление открытых окон

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

Сохранять и восстанавливать сессию пользователя поможет расширение Session Keeper от разработчика «Базальт СПО». Session Keeper запоминает открытые окна и их положение в рабочем пространстве, что позволяет быстро возобновить работу после перерыва или перезагрузки. Данные перед окончанием сессии нужно сохранить. Доступен автоматический режим и управление процессом вручную, можно настроить восстановление только части программ.

Автообновление AppImage-приложений

Для управления программами в формате AppImage добавлена утилита Gear Lever. Она упрощает запуск приложений и позволяет настроить автоматические обновления. Приложения в формате .AppImage уже содержат все необходимое для работы и не затрагивают системные библиотеки.

Инструменты для системного администратора

В систему добавлена утилита gpresult. Она позволяет отобразить список доменных политик, применяемых к компьютеру и пользователю, удобна при использовании в составе программного комплекса «Альт Домен».

Для контроля целостности файлов в новую версию ОС добавлено приложение Хеш-суммы с удобным лаконичным интерфейсом. Запустить проверку можно также из контекстного меню в файловом менеджере.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Теперь Wi-Fi соединение можно настроить на этапе установки «Альт Рабочей станции» 11.1.

Вновь доступна установка системы из Live CD. Пользователь может загрузиться со съемного носителя, убедиться в совместимости оборудования и тут же начать инсталляцию «Альт Рабочей станции».

Лицензирование и техническая поддержка

Условия лицензирования и технической поддержки не изменились.

