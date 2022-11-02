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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность OpenSSL Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом

Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом


02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL

дя к переполнению буфера. В соответствии с CVSSv3.1 уязвимости пока не был присвоен рейтинг, однако OpenSSL Project Team присвоила рейтинг CRITICAL. Впоследствии была найдена уязвимость-побрати
14.03.2022 TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования

«Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузерах, мессенджерах, клиентах электронной почты, IP-телефонии и другими приложениями для обеспечения конфиденциальности данных, передаваемых через
01.09.2021 В библиотеке OpenSSL найден тривиальный баг, который стал «проблемой для большей части интернета»

62 байта Проект OpenSSL, занимающийся разработкой одноимённой криптографической библиотеки, объявил об исправлении одной критической и одной среднеопасной уязвимости в своём программном коде. Открытая библиоте
06.06.2014 Обнаружена новая опасная уязвимость в интернет-протоколе

Организация OpenSSL Foundation обнародовала информацию о новой уязвимости (CVE-2014-0224) в протоколе шиф
11.04.2014 «Яндекс» рекомендует сменить пароли на всех интернет-сервисах

После появления сообщений об уязвимости в пакете шифрования данных OpenSSL, «Яндекс» посоветовал пользователям сменить пароли на всех интернет-сервисах. Как объясняют в компании, уязвимость, названная Heartbleed, важна в первую очередь потому, что её использую
28.05.2008 Анонсирован выпуск OpenSSL 0.9.8h: устранено две уязвимости

Разработчики OpenSSL выпустили новую версию свободной библиотеки, реализующей протоколы SSL и TLS. Версия 0.9.8h призвана исправить две уязвимости (CVE-2008-0891 и CVE-2008-1672), потенциально способные выз

Публикаций - 95, упоминаний - 105

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 7
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Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 3
Intel Corporation 12197 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Onsec - Wallarm - Валарм 37 3
Broadcom - VMware 2359 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
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Fortinet 387 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
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Foxconn - Linksys 105 2
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Sequoia Capital 111 1
Sony Entertainment 10 1
STG - Symphony Technology Group 6 1
Альфа-Банк 1769 1
Tesla Motors 396 1
The Home Depot Inc 64 1
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LEGO 244 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
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Ars Technica 419 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
NYT - The New York Times 1054 1
Wikipedia - Википедия 502 1
The Verge - Издание 554 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Bloomberg 1286 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
BleepingComputer - Издание 337 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
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Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
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