Кибербезопасность OpenSSL Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом
|02.11.2022
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Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL
дя к переполнению буфера. В соответствии с CVSSv3.1 уязвимости пока не был присвоен рейтинг, однако OpenSSL Project Team присвоила рейтинг CRITICAL. Впоследствии была найдена уязвимость-побрати
|14.03.2022
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TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования
«Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузерах, мессенджерах, клиентах электронной почты, IP-телефонии и другими приложениями для обеспечения конфиденциальности данных, передаваемых через
|01.09.2021
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В библиотеке OpenSSL найден тривиальный баг, который стал «проблемой для большей части интернета»
62 байта Проект OpenSSL, занимающийся разработкой одноимённой криптографической библиотеки, объявил об исправлении одной критической и одной среднеопасной уязвимости в своём программном коде. Открытая библиоте
|06.06.2014
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Обнаружена новая опасная уязвимость в интернет-протоколе
Организация OpenSSL Foundation обнародовала информацию о новой уязвимости (CVE-2014-0224) в протоколе шиф
|11.04.2014
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«Яндекс» рекомендует сменить пароли на всех интернет-сервисах
После появления сообщений об уязвимости в пакете шифрования данных OpenSSL, «Яндекс» посоветовал пользователям сменить пароли на всех интернет-сервисах. Как объясняют в компании, уязвимость, названная Heartbleed, важна в первую очередь потому, что её использую
|28.05.2008
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Анонсирован выпуск OpenSSL 0.9.8h: устранено две уязвимости
Разработчики OpenSSL выпустили новую версию свободной библиотеки, реализующей протоколы SSL и TLS. Версия 0.9.8h призвана исправить две уязвимости (CVE-2008-0891 и CVE-2008-1672), потенциально способные выз
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|Эйгес Павел 97 1
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|Сысоев Игорь 38 1
|Сачков Илья 122 1
|Гусев Дмитрий 70 1
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|Васильев Роман 17 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Гвоздев Дмитрий 127 1
|Тиньков Олег 47 1
|Свириденко Андрей 97 1
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|Зайцев Георгий 6 1
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