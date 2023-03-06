Неизвестный троян напал на серверы Microsoft, стоящие на Тайване Подслушивающее устройство Интернет-серверы Microsoft IIS (Internet Information Services) атакует новый вредонос под названием Frebniss, который вы

Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов контентом, сделанные не по шаблону в отличие от «сайтов-заглушек») обошел по популярности Microsoft IIS (Internet Information Server). Теперь nginx занимает здесь второе место с долей в 12,18%,

Ape 3.0: эмулятор Apache в IIS облегчает переход на Windows-сервера Компания Helicon Tech Corporation объявила о выходе новой версии эмулятора Apache для IIS – Ape 3.0. Компонент воспроизводит среду исполнения Apache в IIS, позволяя использовать все функциональные возможности Apache на альтернативном веб-сервере IIS, безболезненно

Windows 7 + Windows Server 2008 R2: рассматриваем особенности тавляет собой обновленную версию Windows Server 2008. Основные изменения в системе коснулись систем виртуализации (гипервизора Hyper-V и служб терминалов), механизмов управления сервером, веб-сервера IIS, а также общих улучшений в безопасности, устойчивости и снижения энергопотребления серверной системы. По словам Microsoft, отдельное внимание в продукте уделено улучшению взаимодействия с с

Разработана модель действия компьютерных сетевых червей ю Code Red. Данный червь заражает компьютеры с установленным Microsoft Internet Information Server (IIS) со включенной службой индексирования, и сканирует интернет в поисках новых хостов с I

Массированная атака: 500 тыс. IIS-серверов подверглись SQL-инъекции Новая атака, осуществляемая при помощи SQL-инъекций, направлена на 500 тыс. веб-серверов Microsoft IIS, среди которых веб-ресурсы Организации Объединенных Наций, правительства Великобритании и

Система аутентификации ActivIdentity пополнилась модулем для Microsoft IIS ции - компании ActivIdentity, сообщила о выпуске нового компонента системы аутентификации Actividentity 4TRESS AAA Server. Новый компонент 4TRESS AAA Server получил название 4TRESS Kerberos Agent для Microsoft IIS. Этот модуль позволяет не использовать статические идентификационные данные (windows-пароль) наравне с динамическими (одноразовый пароль) при подключении удаленных пользователей к

Fortune 1000: лидеры выбирают Microsoft IIS лю среди общего количества серверов на 9,5% по сравнению с августом 2006 г. и стал первым, опередив IIS 5, а также платформу Apache по предпочтениям среди сайтов компаний, входящих в список For

Apache теряет позиции в борьбе с Microsoft IIS Веб-сервер Apache теряет свои позиции на рынке, уступая конкуренту в лице Microsoft Internet Information Server, говорится в отчете аналитической компании Netcraft. Согласно сведениям Netcraft, спад в популярности Apache начался в феврале текущего года, когда общая д

Пиратский Microsoft проиграл open-source в интернете ров на 80 млн. доменах г-н Модадугу обнаружил, что вредоносное ПО «хостится» на машинах с Microsoft IIS в два раза чаще, чем с Apache, сообщил ITNews.com.au. Результаты показывают, что Apache у

Исследование Google: пиратские Microsoft IIS «притягивают» хакеров льзования веб-серверов на основе 80 млн доменов. Apache установлен на 66% веб-серверов, а Microsoft IIS – на 23%. Среди вредоносных доменов соотношение было равным – 51% против 49% соответствен

Symantec MS не уживается с IIS Программа защиты электронной почты Symantec Mail Security for Microsoft Exchange вызывает некорректную работу сервера Microsoft Internet Information Server и самого Microsoft Exchange. Так утверждает редактор Windows Insight Сердар Егулалп (Serdar Yegulalp), сообщил Searchexchange. Ранее Symantec уже выпустила

В Microsoft IIS найдена уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в веб-сервере Microsoft IIS 5.1, которая позволяет удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании приложения. Уязвимость существует при обработке URL. Удаленный пользователь может послать веб-серверу с

На Сеть обрушилась непонятная вирусная эпидемия Сети. Специалисты в области инфобезопасности советут всем администраторам веб-серверов, использущих IIS 5.0, удостовериться в том, что размещенные на их серверах страницы не содержат подозрител

Новый «троянец» использует брешь в IIS понентами, но ошибка возникает лишь в том случае, если WebDAV связан с Internet Information Server (IIS) 5. При отправке особым образом составленного запроса в WebDAV возникает переполнение буф

Новые дыры в "самой безопасной системе" торой можно нарушать работоспособность удаленных серверов. Кроме того, найдено 4 новых уязвимости в IIS (Internet Information Server) и дыра в Windows 2000, позволяющие злоумышленникам провести

ФБР: рейтинг самых уязвимых интернет-приложений то в списке "опасных" служб для платформы Windows занимает Microsoft Internet Information Services (IIS). В частности, указываются три основных типа уязвимости механизмов безопасности IIS

Microsoft IIS медленно догоняет Apache по популярности Исследовательская компания Netcraft обнародовала данные мониторинга рынка веб-серверов, используемых в интернете. Приблизительно на 3% увеличилась доля Microsoft IIS, который, по-прежнему, занимает вторую строку по популярности. Это связано со сменой платформы регистратором доменных имен Register.com: в своей службе резервирования доменных име

Обнаружена очередная уязвимость IIS язвимость может позволить достаточно искушенным хакерам установить контроль над чужим веб-сайтом, воровать информацию и использовать контролируемые таким образом компьютеры для новых онлайновых атак. Internet Information Server чаще преимущественно используется не частными пользователями для своих домашних РС, а миллионами предприятий и организаций. Теперь Microsoft в пожарном порядке беспл

Рынок ПО: "Электронная Мексика" опережает "Электронную Россию" сы Netcraft Web Server, позиции Windows усиливаются и в традиционно Linux-ориентированной нише веб-серверов. Сейчас веб-сервер Apache, который обычно ставят на Linux, обладает 53,7% рынка. Веб-сервер IIS от Microsoft - на втором месте с 34%. За прошлый месяц IIS приобрел 4,9% - почти столько же, сколько потерял Apache. Причем это не только количественный скачок. За последнее время по

В 2002 году выйдет новая версия Apache 2.0 курентом, когда либо существовавшим у Apache, является компания Microsoft и созданный ей веб-сервер IIS (Internet Information Services). "Одним из главных достоинств новой версии Apache являетс

Королева изгнала Linux оказывающий королевской семье услуги хостинга, заменил платформу GNU/Linux на веб-сервер Microsoft IIS, положив конец двухлетнему союзу королевской семьи и операционной системы с открытым кодо

Gartner: выбросите IIS и прекратите бояться "червей" В защиту IIS немедленно выступили представители антивирусной индустрии. Грэхем Клули (Graham Cluley), ведущий технологический консультант компании информационной защиты Sophos, считает, что использовани

Gartner посоветовала выбросить IIS и прекратить бояться "червей" а "что-нибудь более надежное". В качестве альтернативы Gartner предложила iPlanet и Apache.В защиту IIS немедленно выступила антивирусная индустрия. Грэхем Клули (Graham Cluley), ведущий технол

Blue Code борется с Code Red сной программы, атакующей веб-серверы под управлением пакета Microsoft Internet Information Server (IIS). На данный момент компания получила несколько сообщений о фактах распространения данной

"Дыра" в серверном ПО Microsoft может стать фатальной для 6 млн. сайтов "Дыра", о которой идет речь на этот раз, обнаружена в устанавливаемых по умолчанию компонентах IIS веб-серверов. Первой о проблеме заговорила компания eEye Digital Security, специализирующаяся на разработке продуктов для обеспечения безопасности серверов. eEye обнаружила очередную "дыру"

Microsoft устранила пробел в защите Internet Information Service 5.0 . Пробел в защите мог позволить хакеру запускать команды операционной системы на web-сервере. Когда IIS получает правильный запрос на выполнение ехе-файла, она передает имя требуемого файла в О

Security Namodro выпустила web-утилиту для проверки уязвимости MS Internet Information Server вно обновления Service Pack 1 for Windows 2000, который ликвидирует многие проблемы в использовании IIS 4.0 и 5.0.