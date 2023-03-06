Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Microsoft IIS Microsoft Internet Information Services-Server

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.03.2023 Неизвестный троян напал на серверы Microsoft, стоящие на Тайване

Подслушивающее устройство Интернет-серверы Microsoft IIS (Internet Information Services) атакует новый вредонос под названием Frebniss, который вы
12.01.2012 Россияне отобрали у Microsoft второе место на рынке веб-серверов

контентом, сделанные не по шаблону в отличие от «сайтов-заглушек») обошел по популярности Microsoft IIS (Internet Information Server). Теперь nginx занимает здесь второе место с долей в 12,18%,
22.01.2010 Ape 3.0: эмулятор Apache в IIS облегчает переход на Windows-сервера

Компания Helicon Tech Corporation объявила о выходе новой версии эмулятора Apache для IIS – Ape 3.0. Компонент воспроизводит среду исполнения Apache в IIS, позволяя использовать все функциональные возможности Apache на альтернативном веб-сервере IIS, безболезненно

30.09.2009 Windows 7 + Windows Server 2008 R2: рассматриваем особенности

тавляет собой обновленную версию Windows Server 2008. Основные изменения в системе коснулись систем виртуализации (гипервизора Hyper-V и служб терминалов), механизмов управления сервером, веб-сервера IIS, а также общих улучшений в безопасности, устойчивости и снижения энергопотребления серверной системы. По словам Microsoft, отдельное внимание в продукте уделено улучшению взаимодействия с с
06.06.2008 Разработана модель действия компьютерных сетевых червей

ю Code Red. Данный червь заражает компьютеры с установленным Microsoft Internet Information Server (IIS) со включенной службой индексирования, и сканирует интернет в поисках новых хостов с I
29.04.2008 Массированная атака: 500 тыс. IIS-серверов подверглись SQL-инъекции

Новая атака, осуществляемая при помощи SQL-инъекций, направлена на 500 тыс. веб-серверов Microsoft IIS, среди которых веб-ресурсы Организации Объединенных Наций, правительства Великобритании и
24.04.2008 Система аутентификации ActivIdentity пополнилась модулем для Microsoft IIS

ции - компании ActivIdentity, сообщила о выпуске нового компонента системы аутентификации Actividentity 4TRESS AAA Server. Новый компонент 4TRESS AAA Server получил название 4TRESS Kerberos Agent для Microsoft IIS. Этот модуль позволяет не использовать статические идентификационные данные (windows-пароль) наравне с динамическими (одноразовый пароль) при подключении удаленных пользователей к
20.08.2007 Fortune 1000: лидеры выбирают Microsoft IIS

лю среди общего количества серверов на 9,5% по сравнению с августом 2006 г. и стал первым, опередив IIS 5, а также платформу Apache по предпочтениям среди сайтов компаний, входящих в список For
19.07.2007 Apache теряет позиции в борьбе с Microsoft IIS

Веб-сервер Apache теряет свои позиции на рынке, уступая конкуренту в лице Microsoft Internet Information Server, говорится в отчете аналитической компании Netcraft. Согласно сведениям Netcraft, спад в популярности Apache начался в феврале текущего года, когда общая д
08.06.2007 Пиратский Microsoft проиграл open-source в интернете

ров на 80 млн. доменах г-н Модадугу обнаружил, что вредоносное ПО «хостится» на машинах с Microsoft IIS в два раза чаще, чем с Apache, сообщил ITNews.com.au. Результаты показывают, что Apache у
08.06.2007 Исследование Google: пиратские Microsoft IIS «притягивают» хакеров

льзования веб-серверов на основе 80 млн доменов. Apache установлен на 66% веб-серверов, а Microsoft IIS – на 23%. Среди вредоносных доменов соотношение было равным – 51% против 49% соответствен
19.04.2007 Symantec MS не уживается с IIS

Программа защиты электронной почты Symantec Mail Security for Microsoft Exchange вызывает некорректную работу сервера Microsoft Internet Information Server и самого Microsoft Exchange. Так утверждает редактор Windows Insight Сердар Егулалп (Serdar Yegulalp), сообщил Searchexchange. Ранее Symantec уже выпустила
19.12.2005 В Microsoft IIS найдена уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в веб-сервере Microsoft IIS 5.1, которая позволяет удаленному пользователю вызвать отказ в обслуживании приложения. Уязвимость существует при обработке URL. Удаленный пользователь может послать веб-серверу с
25.06.2004 На Сеть обрушилась непонятная вирусная эпидемия

Сети. Специалисты в области инфобезопасности советут всем администраторам веб-серверов, использущих IIS 5.0, удостовериться в том, что размещенные на их серверах страницы не содержат подозрител
28.03.2003 Новый «троянец» использует брешь в IIS

понентами, но ошибка возникает лишь в том случае, если WebDAV связан с Internet Information Server (IIS) 5. При отправке особым образом составленного запроса в WebDAV возникает переполнение буф
01.11.2002 Новые дыры в "самой безопасной системе"

торой можно нарушать работоспособность удаленных серверов. Кроме того, найдено 4 новых уязвимости в IIS (Internet Information Server) и дыра в Windows 2000, позволяющие злоумышленникам провести
29.10.2002 ФБР: рейтинг самых уязвимых интернет-приложений

то в списке "опасных" служб для платформы Windows занимает Microsoft Internet Information Services (IIS). В частности, указываются три основных типа уязвимости механизмов безопасности IIS

30.07.2002 Microsoft IIS медленно догоняет Apache по популярности

Исследовательская компания Netcraft обнародовала данные мониторинга рынка веб-серверов, используемых в интернете. Приблизительно на 3% увеличилась доля Microsoft IIS, который, по-прежнему, занимает вторую строку по популярности. Это связано со сменой платформы регистратором доменных имен Register.com: в своей службе резервирования доменных име
13.06.2002 Обнаружена очередная уязвимость IIS

язвимость может позволить достаточно искушенным хакерам установить контроль над чужим веб-сайтом, воровать информацию и использовать контролируемые таким образом компьютеры для новых онлайновых атак. Internet Information Server чаще преимущественно используется не частными пользователями для своих домашних РС, а миллионами предприятий и организаций. Теперь Microsoft в пожарном порядке беспл
27.04.2002 Рынок ПО: "Электронная Мексика" опережает "Электронную Россию"

сы Netcraft Web Server, позиции Windows усиливаются и в традиционно Linux-ориентированной нише веб-серверов. Сейчас веб-сервер Apache, который обычно ставят на Linux, обладает 53,7% рынка. Веб-сервер IIS от Microsoft - на втором месте с 34%. За прошлый месяц IIS приобрел 4,9% - почти столько же, сколько потерял Apache. Причем это не только количественный скачок. За последнее время по
16.01.2002 В 2002 году выйдет новая версия Apache 2.0

курентом, когда либо существовавшим у Apache, является компания Microsoft и созданный ей веб-сервер IIS (Internet Information Services). "Одним из главных достоинств новой версии Apache являетс
07.12.2001 Королева изгнала Linux

оказывающий королевской семье услуги хостинга, заменил платформу GNU/Linux на веб-сервер Microsoft IIS, положив конец двухлетнему союзу королевской семьи и операционной системы с открытым кодо
26.09.2001 Gartner: выбросите IIS и прекратите бояться "червей"

В защиту IIS немедленно выступили представители антивирусной индустрии. Грэхем Клули (Graham Cluley), ведущий технологический консультант компании информационной защиты Sophos, считает, что использовани
26.09.2001 Gartner посоветовала выбросить IIS и прекратить бояться "червей"

а "что-нибудь более надежное". В качестве альтернативы Gartner предложила iPlanet и Apache.В защиту IIS немедленно выступила антивирусная индустрия. Грэхем Клули (Graham Cluley), ведущий технол
10.09.2001 Blue Code борется с Code Red

сной программы, атакующей веб-серверы под управлением пакета Microsoft Internet Information Server (IIS). На данный момент компания получила несколько сообщений о фактах распространения данной

19.06.2001 "Дыра" в серверном ПО Microsoft может стать фатальной для 6 млн. сайтов

"Дыра", о которой идет речь на этот раз, обнаружена в устанавливаемых по умолчанию компонентах IIS веб-серверов. Первой о проблеме заговорила компания eEye Digital Security, специализирующаяся на разработке продуктов для обеспечения безопасности серверов. eEye обнаружила очередную "дыру"
24.11.2000 Microsoft устранила пробел в защите Internet Information Service 5.0

. Пробел в защите мог позволить хакеру запускать команды операционной системы на web-сервере. Когда IIS получает правильный запрос на выполнение ехе-файла, она передает имя требуемого файла в О
17.08.2000 Security Namodro выпустила web-утилиту для проверки уязвимости MS Internet Information Server

вно обновления Service Pack 1 for Windows 2000, который ликвидирует многие проблемы в использовании IIS 4.0 и 5.0.
06.03.2000 С помощью дыры в Microsoft IIS за 2 месяца были похищены тысячи номеров кредитных карточек

ек. Счёт ворованных номеров ведётся на сотни тысяч, причём большинство из них были размещены online на хакерских сайтах. Как сообщает администрация сайтов-жертв, взлом стал возможен из-за "дыры" в ПО Microsoft Internet Information Server, которое предоставляет доступ к записям о клиентах и сделках. "Заплатка", устраняющая эту проблему, была выпущена Microsoft в середине 1998 года. Странно,


Публикаций - 228, упоминаний - 299

Microsoft IIS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 152
Netcraft 61 20
Oracle Corporation 7074 18
Nginx - Энджайникс 209 15
Google LLC 12688 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Intel Corporation 12811 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 8
9594 8
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Check Point Software Technologies 829 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 6
Broadcom - VMware 2610 6
Dell EMC 5180 6
Cisco Systems 5372 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Apple Inc 13154 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Red Hat 1378 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Trend Micro 651 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
SAP SE 5601 4
HP Inc. 5883 4
ESET - ESET Software 1161 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Yahoo! 3726 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 4
Netscape Communications Corporation 426 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 3
Adobe Macromedia 219 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
BV Capital - Eventure Capitale 10 3
MSD Capital 14 3
Резонанс НПП 407 3
Runa Capital 158 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Белый Медведь 20 2
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Ингосстрах СПАО 478 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Walt Disney Company 647 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Expedia Group 136 2
Рапида НКО - платежные система 145 1
Верный - торговая сеть 326 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Сбер - СберАвто 38 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Lockheed Martin 777 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Meta Group 54 1
AdWatch Isobar 44 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
African Development Bank - Африканский банк развития 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Saxo Bank 9 1
Palfinger - Палфингер Кран Рус 1 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français - Национальное собрание Франции - Национальная ассамблея - Assemblée nationale 17 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Apache Software Foundation - ASF 231 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ГосИнформСистемы 160 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 147
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 91
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 62
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 54
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 52
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 44
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 39
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 39
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 24
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 24
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 21
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 21
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 20
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 18
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 11
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Microsoft Windows 16882 71
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 62
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 42
Microsoft Windows 2000 8678 35
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 32
Linux OS 11533 31
Microsoft Windows NT 890 29
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 23
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 17
Microsoft Outlook 1506 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 16
Microsoft Windows XP 2431 15
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 15
JavaScript - JS - язык программирования 1425 14
Microsoft Windows Server 2003 571 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 13
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Microsoft Visual Studio 429 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 10
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 9
Microsoft Azure 1526 9
Microsoft Windows 95 429 9
Microsoft Office 4170 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 8
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 7
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 7
Google Android 15243 7
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 7
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Microsoft ISAPI - Microsoft Internet Server API - Microsoft Internet Server Application Programming Interfaces 7 6
Oracle - Sun Microsystems - iPlanet 56 6
Google Chrome - браузер 1701 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Opera Browser - Браузер 1050 6
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 6
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Сысоев Игорь 41 5
Мельникова Анастасия 440 4
Дягилев Василий 84 4
Касперский Евгений 337 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Коновалов Максим 20 3
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 3
Сапельников Сергей 109 3
Зенкин Денис 263 3
Ананьев Алексей 110 2
Гаттаров Руслан 144 2
Шмулевич Марк 90 2
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 2
Таций Виталий 4 2
Klaila Cornelia - Клайла Корнелия 2 2
Weide Stephan - Вайде Стефан 2 2
Leptihn Bernd - Лептин Бернд 2 2
Зайцев Михаил 345 2
Никифоров Николай 1138 2
Лощинин Дмитрий 41 2
Скворцова Вероника 69 2
Суханов Дмитрий 12 2
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Новикова Елена 105 1
Анисимов Константин 45 1
Горин Максим 14 1
Малинин Юрий 11 1
Уздемир Сергей 8 1
Кириченко Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Попов Владимир 25 1
Семенов Игорь 11 1
Магдануров Гайдар 23 1
Bush George - Буш Джордж 336 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
Shustin Ronen - Шустин Ронен 1 1
Piech Mike - Пич Майк 4 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 2 1
Кувшинов Денис 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
Европа 24964 6
Канада 5081 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Япония 13807 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Нью-Йорк 3180 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 4
Китай - Тайвань 4245 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Израиль 2856 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Чехия - Чешская Республика 1349 3
США - Нью-Джерси 307 3
Новая Зеландия 737 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 3
Казахстан - Республика 6048 2
Индия - Bharat 5869 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 2
Болгария - Республика 799 2
Нидерланды 3746 2
Кипр - Республика 636 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 2
Европа Западная 1496 2
Филиппины - Республика 599 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 9
Английский язык 7030 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
Аренда 2687 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 3
NewsFactor 127 3
Computer Weekly 376 2
e4 Engineering 107 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
AP - Associated Press 2007 2
Daily Mail 58 1
Neowin 217 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Network World 31 1
CNews TV 747 1
InformationWeek 241 1
Vnunet 224 1
VNUNet.com 214 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
Playboy 51 1
ComputerWire 51 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Australian IT News 51 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
N+1 - Издание 188 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Wired - Издание 276 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Fortune 211 1
IDC - International Data Corporation 4975 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
Gartner - Гартнер 3658 5
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 5
Computer Economics 32 2
CNews Мишень 186 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Net Applications 127 1
Fortune Global 1000 51 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Информзащита Учебный центр 38 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
День молодёжи - 27 июня 1087 2
CNews AWARDS - награда 571 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 1
Fortinet Security Day 9 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
LinuxWorld 52 1
РусКрипто 26 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще