Check Point Software Technologies

«Газинформсервис» представил квартальное обновление Efros DefOps 2.14: диагностика RADIUS, интеграция с Check Point и совместимость с «Ред ОС 8» ила релиз 2.14 платформы защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations (Efros DefOps). В обновлении расширены средства диагностики сетевых подключений, расширена интеграция с межсетевыми экранами Check Point, обеспечена полная совместимость с «Ред ОС 8», а также осуществлён переход на оркестрацию Kubernetes. В модуле NAC появилась возможность формировать RADIUS-дампы прямо из интерфейса

MFASoft и TS Solution подтвердили совместимость Secure Authentication Server с Check Point Remote Access VPN ft и системный интегратор TS Solution, специализирующийся на внедрении комплексных решений защиты, включая технологии отечественных и зарубежных вендоров, эксперт по внедрению и сопровождению решений Check Point, подтвердили технологическую совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и решения для защищенного удаленного доступа Check Point Remote A

Подтверждена совместимость Indeed АМ с решениями Check Point для доступа через VPN Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, сообщает о совместимости продукта для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с решениями Check Point Remote Access VPN и Check Point Mobile Access. Они обеспечивают удаленный доступ к ИТ-инфраструктуре организаций и реализуют технологии Layer 3 VPN и SSL/TLS VPN, встроенные

Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО Вирусы на платформе GitHub Специалисты компании Check Point рассказали о хакерах группировки Stargazer Goblin, которые разработали вредоносно

Найден элементарный способ заставить ChatGPT писать вирусы. Защиту можно отключить за небольшую плату , позволяющие применять нейросеть со злым умыслом теперь продаются в даркнете, причем по весьма демократичным ценам. Об этом сообщило издание Ars Technica со ссылкой на данные исследователей компании Check Point Research. Техника, выработанная злоумышленниками, предельно проста и предполагает использование программного интерфейса (API – OpenAI API) ChatGPT для отправки запросов вместо привы

«Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android спешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qual

Check Point Cyber Security Report 2022: атаки на вендоров программного обеспечения выросли на 146% в 2021 году Команда Check Point Research (CPR) из компании Check Point Software Technologies Ltd., поставщ

Check Point проведет ежегодное мероприятие в необычном формате 24 ноября в 10:00 (Мск) Check Point проведёт своё ежегодное мероприятие в необычном формате – онлайн-трансляция из мо

Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner еского квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в сегмент

Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года е 2020 г. «Результаты III квартала были стабильными и отразили высокое качество работы специалистов Check Point Software Technologies. Выручка оказалась на уровне верхнего предела наших прогноз

Check Point Software: исправленная уязвимость в WhatsApp могла привести к раскрытию данных пользователей Check Point Research, исследовательское подразделение Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила уязвимость системы безопасности в функции

Check Point Software Technologies приобретает Avanan ы и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуник

Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделение Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности по всему ми

Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года ли доходы от подписочной модели на 12%, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Кибератаки пятого поколения стали нормой — атаки с помо

Check Point Software: главные достижения за год от атак и угроз нулевого дня. При этом в конце июня команда нашего исследовательского подразделения Check Point Research фиксировала, что число атак на российские компании с января по май 2021

Check Point Software расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security ибридных ЦОДов благодаря автоматизированным операциям и ультра-масштабируемой платформе. С новым ПО Check Point R81.10, Check Point Quantum Maestro 175 и устройством Check Point Q

Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках Эксперты Check Point Research, исследовательского подразделения Check Point® Software Technolog

Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud ware Technologies Ltd. объявляет о расширении защиты мультиоблачных сред за счет интеграции решения Check Point CloudGuard с Alibaba Cloud — цифровым интеллектом и технологической базой Alibaba

Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок вила о расширении возможностей своей единой платформы Cloud Native Security. Теперь в рамках пакета Check Point Cloudguard Workload Protection реализовано новое решение, обеспечивающее ориентир

Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point® Software Technologies Ltd., обн

Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности, представил

Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила

Check Point Research: в мае 2021 года появилось более 100 Telegram-каналов по продаже поддельных вакцин и сертификатов о вакцинации Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies, поставщика реше

Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года о этот успех хорошим двузначным ростом, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Ландшафт киберугроз выходит на новый уровень, и теперь

Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point Software Technologies Ltd. сообщ

Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках Команда Check Point Research, исследовательское подразделение Check Point Software Technologie

Check Point: 97% организаций в мире подвергались атакам на мобильные устройства в 2020 году езопасности, опубликовала отчет о мобильной безопасности. В Mobile Security Report 2021 специалисты Check Point исследовали последние угрозы, нацеленные на корпоративные мобильные устройства, и

Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов Команда Check Point Research, исследовательского подразделения компании Check Point Software T

Check Point: отчаявшиеся соискатели обращаются к киберпреступникам за работой Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила

Check Point интегрирует статистику Check Point ThreatCloud с ИИ-платформой SimilarWeb ти — для создания более безопасного, надежного и «прозрачного» интернета. Согласно недавнему опросу Check Point, 42% респондентов считают, что предотвращение фишинга и атак социальной инженерии

Check Point Research: число попыток использования уязвимостей Microsoft Exchange увеличилось в 10 раз после их обнаружения т серьезную угрозу для миллионов организаций. Если сервер Microsoft Exchange, который использует компания, подключен к сети, не обновлен до последних версий и не защищен сторонним решением, таким как Check Point, то следует понимать, что он может быть полностью скомпрометирован. Взломанные серверы могут позволить злоумышленнику извлечь корпоративную электронную почту и выполнить вредоносный

Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud сти в Yandex.Cloud. Пандемия вынудила многие компании перейти в облачные хранилища. Согласно отчету Check Point Cyber Security Report 2021, в 2020 году компании из-за пандемии за год сделали то

Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила

Check Point Software расширила унифицированную облачную платформу Cloudguard для защиты веб-приложений и API нанести серьезный финансовый ущерб, — сказал Ти Джей Гонен, руководитель линейки облачных продуктов Check Point Software. — Наша задача — помочь предприятиям обезопасить критическую инфраструкт

Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы Check Point Software Technologies Ltd. запустила Check Point Harmony — первое унифицированное решение, которое предоставляет безопасное подклю

Check Point: троян Emotet остается главной угрозой Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies Ltd. опубликовала отчет Global Threat Index с самыми активн

Check Point Research: увеличилось число фишинговых атак ко Дню святого Валентина Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies Ltd., сообщает о росте числа новых фишинговых почтовых атак

Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год бербезопасность в эти непростые времена, — рассказывает Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. — Пандемия привела к появлению новой нормальности — гибрид

Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей Исследователи компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружили брешь в функции «Найти друзей» в TikTok. Ес