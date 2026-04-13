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Check Point Software Technologies

Check Point Software Technologies

СОБЫТИЯ

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13.04.2026 «Газинформсервис» представил квартальное обновление Efros DefOps 2.14: диагностика RADIUS, интеграция с Check Point и совместимость с «Ред ОС 8»

ила релиз 2.14 платформы защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations (Efros DefOps). В обновлении расширены средства диагностики сетевых подключений, расширена интеграция с межсетевыми экранами Check Point, обеспечена полная совместимость с «Ред ОС 8», а также осуществлён переход на оркестрацию Kubernetes. В модуле NAC появилась возможность формировать RADIUS-дампы прямо из интерфейса
14.01.2026 MFASoft и TS Solution подтвердили совместимость Secure Authentication Server с Check Point Remote Access VPN

ft и системный интегратор TS Solution, специализирующийся на внедрении комплексных решений защиты, включая технологии отечественных и зарубежных вендоров, эксперт по внедрению и сопровождению решений Check Point, подтвердили технологическую совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и решения для защищенного удаленного доступа Check Point Remote A
06.11.2025 Подтверждена совместимость Indeed АМ с решениями Check Point для доступа через VPN

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, сообщает о совместимости продукта для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с решениями Check Point Remote Access VPN и Check Point Mobile Access. Они обеспечивают удаленный доступ к ИТ-инфраструктуре организаций и реализуют технологии Layer 3 VPN и SSL/TLS VPN, встроенные

26.07.2024 Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО

Вирусы на платформе GitHub Специалисты компании Check Point рассказали о хакерах группировки Stargazer Goblin, которые разработали вредоносно
09.02.2023 Найден элементарный способ заставить ChatGPT писать вирусы. Защиту можно отключить за небольшую плату

, позволяющие применять нейросеть со злым умыслом теперь продаются в даркнете, причем по весьма демократичным ценам. Об этом сообщило издание Ars Technica со ссылкой на данные исследователей компании Check Point Research. Техника, выработанная злоумышленниками, предельно проста и предполагает использование программного интерфейса (API – OpenAI API) ChatGPT для отправки запросов вместо привы
25.04.2022 «Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android

спешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qual
26.01.2022 Check Point Cyber Security Report 2022: атаки на вендоров программного обеспечения выросли на 146% в 2021 году

Команда Check Point Research (CPR) из компании Check Point Software Technologies Ltd., поставщ
15.11.2021 Check Point проведет ежегодное мероприятие в необычном формате

24 ноября в 10:00 (Мск) Check Point проведёт своё ежегодное мероприятие в необычном формате – онлайн-трансляция из мо
11.11.2021 Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner

еского квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в сегмент
10.11.2021 Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года

е 2020 г. «Результаты III квартала были стабильными и отразили высокое качество работы специалистов Check Point Software Technologies. Выручка оказалась на уровне верхнего предела наших прогноз
02.09.2021 Check Point Software: исправленная уязвимость в WhatsApp могла привести к раскрытию данных пользователей

Check Point Research, исследовательское подразделение Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила уязвимость системы безопасности в функции

01.09.2021 Check Point Software Technologies приобретает Avanan

ы и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуник
06.08.2021 Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные

Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделение Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности по всему ми
27.07.2021 Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года

ли доходы от подписочной модели на 12%, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Кибератаки пятого поколения стали нормой — атаки с помо
26.07.2021 Check Point Software: главные достижения за год

от атак и угроз нулевого дня. При этом в конце июня команда нашего исследовательского подразделения Check Point Research фиксировала, что число атак на российские компании с января по май 2021

16.07.2021 Check Point Software расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security

ибридных ЦОДов благодаря автоматизированным операциям и ультра-масштабируемой платформе. С новым ПО Check Point R81.10, Check Point Quantum Maestro 175 и устройством Check Point Q
15.07.2021 Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках

Эксперты Check Point Research, исследовательского подразделения Check Point® Software Technolog
07.07.2021 Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud

ware Technologies Ltd. объявляет о расширении защиты мультиоблачных сред за счет интеграции решения Check Point CloudGuard с Alibaba Cloud — цифровым интеллектом и технологической базой Alibaba
06.07.2021 Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок

вила о расширении возможностей своей единой платформы Cloud Native Security. Теперь в рамках пакета Check Point Cloudguard Workload Protection реализовано новое решение, обеспечивающее ориентир
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана

Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point® Software Technologies Ltd., обн
15.06.2021 Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности, представил
07.06.2021 Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила

28.05.2021 Check Point Research: в мае 2021 года появилось более 100 Telegram-каналов по продаже поддельных вакцин и сертификатов о вакцинации

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies, поставщика реше
28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года

о этот успех хорошим двузначным ростом, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Ландшафт киберугроз выходит на новый уровень, и теперь

23.04.2021 Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram

Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point Software Technologies Ltd. сообщ
15.04.2021 Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках

Команда Check Point Research, исследовательское подразделение Check Point Software Technologie
14.04.2021 Check Point: 97% организаций в мире подвергались атакам на мобильные устройства в 2020 году

езопасности, опубликовала отчет о мобильной безопасности. В Mobile Security Report 2021 специалисты Check Point исследовали последние угрозы, нацеленные на корпоративные мобильные устройства, и
25.03.2021 Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов

Команда Check Point Research, исследовательского подразделения компании Check Point Software T
23.03.2021 Check Point: отчаявшиеся соискатели обращаются к киберпреступникам за работой

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила
16.03.2021 Check Point интегрирует статистику Check Point ThreatCloud с ИИ-платформой SimilarWeb

ти — для создания более безопасного, надежного и «прозрачного» интернета. Согласно недавнему опросу Check Point, 42% респондентов считают, что предотвращение фишинга и атак социальной инженерии
16.03.2021 Check Point Research: число попыток использования уязвимостей Microsoft Exchange увеличилось в 10 раз после их обнаружения

т серьезную угрозу для миллионов организаций. Если сервер Microsoft Exchange, который использует компания, подключен к сети, не обновлен до последних версий и не защищен сторонним решением, таким как Check Point, то следует понимать, что он может быть полностью скомпрометирован. Взломанные серверы могут позволить злоумышленнику извлечь корпоративную электронную почту и выполнить вредоносный
15.03.2021 Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud

сти в Yandex.Cloud. Пандемия вынудила многие компании перейти в облачные хранилища. Согласно отчету Check Point Cyber Security Report 2021, в 2020 году компании из-за пандемии за год сделали то
12.03.2021 Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила

11.03.2021 Check Point Software расширила унифицированную облачную платформу Cloudguard для защиты веб-приложений и API

нанести серьезный финансовый ущерб, — сказал Ти Джей Гонен, руководитель линейки облачных продуктов Check Point Software. — Наша задача — помочь предприятиям обезопасить критическую инфраструкт
09.03.2021 Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы

Check Point Software Technologies Ltd. запустила Check Point Harmony — первое унифицированное решение, которое предоставляет безопасное подклю
17.02.2021 Check Point: троян Emotet остается главной угрозой

Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies Ltd. опубликовала отчет Global Threat Index с самыми активн
16.02.2021 Check Point Research: увеличилось число фишинговых атак ко Дню святого Валентина

Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies Ltd., сообщает о росте числа новых фишинговых почтовых атак
12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год

бербезопасность в эти непростые времена, — рассказывает Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. — Пандемия привела к появлению новой нормальности — гибрид
26.01.2021 Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей

Исследователи компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружили брешь в функции «Найти друзей» в TikTok. Ес
22.01.2021 Check Point: Тысячи украденных паролей стали доступны в поиске Google

Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. объединила


Публикаций - 829, упоминаний - 1566

Check Point Software Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 188
Microsoft Corporation 25775 146
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 98
IBM - International Business Machines Corp 9699 93
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 78
Oracle Corporation 7074 69
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 66
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 63
Intel Corporation 12811 63
Amazon Inc - Amazon.com 3277 60
Fortinet 452 58
Yahoo! 3726 52
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 52
Trend Micro 651 49
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 49
Код Безопасности 812 48
Palo Alto Networks 209 46
Dell EMC 5180 45
Google LLC 12688 41
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 39
HPE - Juniper Networks 460 35
Verizon - WorldCom 501 35
HP - Hewlett-Packard 3662 34
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 34
Broadcom - VMware 2610 34
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 33
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 32
JDSU - JDS Uniphase 219 32
InfoWatch - Инфовотч 1185 32
Информзащита 941 30
Dell Technologies - Dell Computer 2219 30
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 28
Commerce One - CMRC 176 28
Softline - Софтлайн 3743 27
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 26
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 25
Apple Inc 13154 25
HP Inc. 5883 25
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 24
SAP SE 5601 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 82
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 73
eBay Inc 1640 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
Merrill Lynch 454 15
Газпром ПАО 1493 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 10
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 8
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 8
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 7
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 7
Prudential Securities 68 7
McDonald’s - Макдоналдс 220 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 6
DuPont - Дюпон 101 6
Россети Ленэнерго 1699 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Возрождение - Коммерческий банк 359 5
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Expedia - Travelocity 60 5
Cowen - SG Cowen 66 5
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 4
Альфа-Банк 1979 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Expedia Group 136 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 69
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 30
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
SESTA - SanDisk Enterprise Solutions Technology Alliance 1 1
WeGO - World e-Government Organization - Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AirWatch MSA - AirWatch Mobile Security Alliance 3 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
DLP-Эксперт 14 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 65
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 62
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 953 61
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 58
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 56
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 56
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 56
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 56
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 55
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 55
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 55
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 51
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 50
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 49
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 48
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 46
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 130
Google Android 15243 94
Microsoft Windows 16882 89
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 63
Linux OS 11533 48
Check Point VPN - Check Point Remote Access VPN - Check Point SSL VPN 50 43
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 34
Apple iOS 8583 33
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 126 23
SAP Ariba 309 23
JavaScript - JS - язык программирования 1425 20
Check Point NG - Check Point Next Generation - Check Point NGFW 23 19
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 19
Microsoft Office 4170 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
Microsoft Windows 2000 8678 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 16
Check Point CloudGuard 16 16
Microsoft Azure 1526 15
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Coinhive - майнер - сервис криптовалютного майнинга 22 15
Check Point Infinity Total Protection 15 15
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 14
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 14
Check Point Mobile Threat Prevention 15 14
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 13
Check Point Connectra NGX - Check Point InterSpect NGX 14 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 12
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 12
Check Point Smart-1 - Check Point SmartDashboard - Check Point SmartEvent - Check Point SmartLog - Check Point SmartView Tracker 62 12
Check Point - ZoneAlarm Internet Security Suite - ZoneAlarm ForceField - ZoneAlarm DataLock - ZoneAlarm Mobile Security - ZoneAlarm Firewall 27 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 11
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Office 365 1042 10
Apple iPhone 6 4861 10
Дягилев Василий 84 84
Shwed Gil - Швед Гил 44 44
Dor Dorit - Дор Дорит 25 25
Vanunu Oded - Вануну Одед 15 15
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 12
Мельникова Анастасия 440 11
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 10
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 9
Зайцев Михаил 345 8
Гусев Дмитрий 92 7
Лукацкий Алексей 140 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 6
Грекова Юлия 6 6
Ефимов Петр 39 5
Астахов Константин 23 5
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 5
Городецкий Петр 27 5
Разумов Антон 5 5
Finkelsteen Lotem - Финкельстин Лотем 5 5
Bar-Lev Amnon - Бар-Лев Амнон 5 5
Галушкин Олег 182 5
Касперский Евгений 337 4
Филиппов Максим 55 4
Гузаиров Айдар 64 4
Дуров Никита 4 4
Мамыкин Владимир 44 4
Титков Дмитрий 4 4
Goldman Al - Голдман Ол 14 4
McAlinden Joseph - Макалинден Джозеф 4 4
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 4
Gunnar Joseph 23 4
Sultan Juliette - Султан Жульетт 4 4
Касперская Наталья 319 4
Яковлев Сергей 47 3
Курбатов Владимир 35 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Голов Андрей 53 3
Косилов Михаил 17 3
Хомутов Дмитрий 62 3
Шерстобитов Сергей 57 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 364
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 175
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 45
Израиль 2856 37
Европа 24964 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Ближний Восток 3154 16
Украина 7928 16
Индия - Bharat 5869 15
Канада 5081 14
Азия - Азиатский регион 5920 14
Япония 13807 14
Европа Восточная 3138 14
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
Казахстан - Республика 6048 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Африка - Африканский регион 3641 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 10
США - Нью-Йорк 3180 9
США - Калифорния 4829 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 8
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 8
Южная Корея - Республика 7052 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Нидерланды 3746 7
Иран - Исламская Республика Иран 1155 7
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 7
США - Флорида 786 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Америка - Американский регион 2206 7
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 192
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 143
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 88
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 59
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 59
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 56
ISDEX интернет-индекс 250 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 46
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 45
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 44
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 28
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Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 23
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 22
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 21
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 19
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 17
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
Английский язык 7030 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 68
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 24
CNET Networks - CNET News 1643 17
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
Открытые системы ИД 176 5
BleepingComputer - Издание 458 4
Dow Jones - MarketWatch 334 4
Computer Weekly 376 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 3
The Verge - Издание 619 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Reddit 398 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Ведомости 1466 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
The Washington Post 350 2
Fortune 211 2
Известия ИД 770 2
Hacker News 92 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 2
Viacom - Video & Audio Communications 117 2
Intelligent Enterprise 27 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Forbes - Форбс 1002 2
FT - Financial Times 1296 2
ITHome 46 1
Tom’s Hardware 600 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
AP - Associated Press 2007 1
TechRadar 97 1
EE Times 160 1
Деловой Петербург 40 1
TechSpot 188 1
Yahoo! Finance 122 1
ComputerWorld 144 1
Internet Stock Report 994 71
S&P 500 565 57
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 55
IDC - International Data Corporation 4975 46
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 42
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 39
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
Gartner - Гартнер 3658 24
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
Check Point Cyber Security Report - Check Point Cyber Attack Trends Report 10 10
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 6
Fortune Global 500 295 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 5
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Markets&Markets Research 113 3
Frost & Sullivan 207 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Dimensional Research 16 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Forrester Research 834 2
Strategy Analytics 285 2
CNews Мишень 186 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Moody's Investors Service 136 2
Datamonitor 83 2
Bear Stearns 79 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
Fortune Global 1000 51 2
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 2
Webtrends 18 2
CIBC World Markets 41 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 26 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Информзащита Учебный центр 38 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 32 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
Pearson VUE 55 1
InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 1
Микроинформ 36 1
Universität Münster - WWU - Westfälische Wilhelms-Universität - University of Münste - Университет Мюнстера - Мюнстерский университет - Вестфальский университет имени Вильгельма 11 1
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
Black Hat - Конференция 120 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Infosecurity - выставка 63 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
IT&Security Forum 10 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
Amazon Prime Day 7 1
Defcon 45 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Check Point CPX 360 2 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Связь-Экспокомм 276 1
Softline IT Reality 1 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
IT Elements 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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