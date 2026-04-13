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Check Point Software Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|13.04.2026
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«Газинформсервис» представил квартальное обновление Efros DefOps 2.14: диагностика RADIUS, интеграция с Check Point и совместимость с «Ред ОС 8»
ила релиз 2.14 платформы защиты ИТ-инфраструктуры Efros Defence Operations (Efros DefOps). В обновлении расширены средства диагностики сетевых подключений, расширена интеграция с межсетевыми экранами Check Point, обеспечена полная совместимость с «Ред ОС 8», а также осуществлён переход на оркестрацию Kubernetes. В модуле NAC появилась возможность формировать RADIUS-дампы прямо из интерфейса
|14.01.2026
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MFASoft и TS Solution подтвердили совместимость Secure Authentication Server с Check Point Remote Access VPN
ft и системный интегратор TS Solution, специализирующийся на внедрении комплексных решений защиты, включая технологии отечественных и зарубежных вендоров, эксперт по внедрению и сопровождению решений Check Point, подтвердили технологическую совместимость программного комплекса MFASoft Secure Authentication Server (SAS) и решения для защищенного удаленного доступа Check Point Remote A
|06.11.2025
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Подтверждена совместимость Indeed АМ с решениями Check Point для доступа через VPN
Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, сообщает о совместимости продукта для многофакторной аутентификации Indeed Access Manager (Indeed AM) с решениями Check Point Remote Access VPN и Check Point Mobile Access. Они обеспечивают удаленный доступ к ИТ-инфраструктуре организаций и реализуют технологии Layer 3 VPN и SSL/TLS VPN, встроенные
|26.07.2024
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Тысячи аккаунтов GitHub созданы специально для распространения вредоносного ПО
Вирусы на платформе GitHub Специалисты компании Check Point рассказали о хакерах группировки Stargazer Goblin, которые разработали вредоносно
|09.02.2023
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Найден элементарный способ заставить ChatGPT писать вирусы. Защиту можно отключить за небольшую плату
, позволяющие применять нейросеть со злым умыслом теперь продаются в даркнете, причем по весьма демократичным ценам. Об этом сообщило издание Ars Technica со ссылкой на данные исследователей компании Check Point Research. Техника, выработанная злоумышленниками, предельно проста и предполагает использование программного интерфейса (API – OpenAI API) ChatGPT для отправки запросов вместо привы
|25.04.2022
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«Дыры» в чипсетах Qualcomm и Mediatek позволяют шпионить за миллионами пользователей Android
спешной эксплуатации, баги можно использовать для шпионажа за владельцем устройства, сообщает фирма Check Point. По данным ее экспертов, проблемы заключаются в аудиодекодерах в процессорах Qual
|26.01.2022
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Check Point Cyber Security Report 2022: атаки на вендоров программного обеспечения выросли на 146% в 2021 году
Команда Check Point Research (CPR) из компании Check Point Software Technologies Ltd., поставщ
|15.11.2021
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Check Point проведет ежегодное мероприятие в необычном формате
24 ноября в 10:00 (Мск) Check Point проведёт своё ежегодное мероприятие в необычном формате – онлайн-трансляция из мо
|11.11.2021
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Check Point Software Technologies названа лидером «магического квадранта» Gartner
еского квадранта» Gartner в сегменте Enterprise Network Firewall (корпоративные межсетевые экраны). Check Point Software — единственная компания, которая 22 раза была признана лидером в сегмент
|10.11.2021
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Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года
е 2020 г. «Результаты III квартала были стабильными и отразили высокое качество работы специалистов Check Point Software Technologies. Выручка оказалась на уровне верхнего предела наших прогноз
|02.09.2021
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Check Point Software: исправленная уязвимость в WhatsApp могла привести к раскрытию данных пользователей
Check Point Research, исследовательское подразделение Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила уязвимость системы безопасности в функции
|01.09.2021
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Check Point Software Technologies приобретает Avanan
ы и сервисов для совместной работы по модели SaaS. Решения Avanan будут интегрированы в архитектуру Check Point Infinity, чтобы предоставить самое надежное в мире предложение по защите коммуник
|06.08.2021
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Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные
Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделение Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности по всему ми
|27.07.2021
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Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года
ли доходы от подписочной модели на 12%, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Кибератаки пятого поколения стали нормой — атаки с помо
|26.07.2021
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Check Point Software: главные достижения за год
от атак и угроз нулевого дня. При этом в конце июня команда нашего исследовательского подразделения Check Point Research фиксировала, что число атак на российские компании с января по май 2021
|16.07.2021
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Check Point Software расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security
ибридных ЦОДов благодаря автоматизированным операциям и ультра-масштабируемой платформе. С новым ПО Check Point R81.10, Check Point Quantum Maestro 175 и устройством Check Point Q
|15.07.2021
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Check Point Research: Microsoft остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках
Эксперты Check Point Research, исследовательского подразделения Check Point® Software Technolog
|07.07.2021
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Check Point Software Technologies интегрирует CloudGuard с Alibaba Cloud
ware Technologies Ltd. объявляет о расширении защиты мультиоблачных сред за счет интеграции решения Check Point CloudGuard с Alibaba Cloud — цифровым интеллектом и технологической базой Alibaba
|06.07.2021
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Check Point Software Technologies представила решение для защиты облачных рабочих нагрузок
вила о расширении возможностей своей единой платформы Cloud Native Security. Теперь в рамках пакета Check Point Cloudguard Workload Protection реализовано новое решение, обеспечивающее ориентир
|01.07.2021
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Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана
Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point® Software Technologies Ltd., обн
|15.06.2021
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Check Point Research назвала самое активное вредоносное ПО мая 2021 года
Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies, поставщика решений в области кибербезопасности, представил
|07.06.2021
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Check Point: китайские хакеры использовали новый бэкдор для слежки за правительством одной из стран ЮВА
Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила
|28.05.2021
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Check Point Research: в мае 2021 года появилось более 100 Telegram-каналов по продаже поддельных вакцин и сертификатов о вакцинации
Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies, поставщика реше
|28.04.2021
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Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года
о этот успех хорошим двузначным ростом, –– комментирует Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. –– Ландшафт киберугроз выходит на новый уровень, и теперь
|23.04.2021
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Команда Check Point Research отследила 130 атак с использованием Telegram
Команда исследователей Check Point Research (CPR), подразделения Check Point Software Technologies Ltd. сообщ
|15.04.2021
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Check Point Research: Microsoft по-прежнему остается самым эксплуатируемым брендом в фишинговых атаках
Команда Check Point Research, исследовательское подразделение Check Point Software Technologie
|14.04.2021
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Check Point: 97% организаций в мире подвергались атакам на мобильные устройства в 2020 году
езопасности, опубликовала отчет о мобильной безопасности. В Mobile Security Report 2021 специалисты Check Point исследовали последние угрозы, нацеленные на корпоративные мобильные устройства, и
|25.03.2021
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Check Point: В даркнете предлагают купить «Спутник V» за 600 долларов
Команда Check Point Research, исследовательского подразделения компании Check Point Software T
|23.03.2021
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Check Point: отчаявшиеся соискатели обращаются к киберпреступникам за работой
Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd., обнаружила
|16.03.2021
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Check Point интегрирует статистику Check Point ThreatCloud с ИИ-платформой SimilarWeb
ти — для создания более безопасного, надежного и «прозрачного» интернета. Согласно недавнему опросу Check Point, 42% респондентов считают, что предотвращение фишинга и атак социальной инженерии
|16.03.2021
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Check Point Research: число попыток использования уязвимостей Microsoft Exchange увеличилось в 10 раз после их обнаружения
т серьезную угрозу для миллионов организаций. Если сервер Microsoft Exchange, который использует компания, подключен к сети, не обновлен до последних версий и не защищен сторонним решением, таким как Check Point, то следует понимать, что он может быть полностью скомпрометирован. Взломанные серверы могут позволить злоумышленнику извлечь корпоративную электронную почту и выполнить вредоносный
|15.03.2021
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Check Point Software Technologies объявила о партнерстве с Yandex.Cloud
сти в Yandex.Cloud. Пандемия вынудила многие компании перейти в облачные хранилища. Согласно отчету Check Point Cyber Security Report 2021, в 2020 году компании из-за пандемии за год сделали то
|12.03.2021
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Check Point Research: в 10 приложениях в Google Play найден опасный дроппер
Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. обнаружила
|11.03.2021
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Check Point Software расширила унифицированную облачную платформу Cloudguard для защиты веб-приложений и API
нанести серьезный финансовый ущерб, — сказал Ти Джей Гонен, руководитель линейки облачных продуктов Check Point Software. — Наша задача — помочь предприятиям обезопасить критическую инфраструкт
|09.03.2021
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Check Point представила Harmony для обеспечения безопасности удаленной работы
Check Point Software Technologies Ltd. запустила Check Point Harmony — первое унифицированное решение, которое предоставляет безопасное подклю
|17.02.2021
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Check Point: троян Emotet остается главной угрозой
Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies Ltd. опубликовала отчет Global Threat Index с самыми активн
|16.02.2021
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Check Point Research: увеличилось число фишинговых атак ко Дню святого Валентина
Команда исследователей Check Point Research, подразделение Check Point Software Technologies Ltd., сообщает о росте числа новых фишинговых почтовых атак
|12.02.2021
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Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год
бербезопасность в эти непростые времена, — рассказывает Гил Швед, основатель и генеральный директор Check Point Software Technologies. — Пандемия привела к появлению новой нормальности — гибрид
|26.01.2021
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Check Point: Новая уязвимость TikTok позволяет собирать личные данные пользователей
Исследователи компании Check Point Software Technologies Ltd. обнаружили брешь в функции «Найти друзей» в TikTok. Ес
|22.01.2021
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Check Point: Тысячи украденных паролей стали доступны в поиске Google
Команда исследователей Check Point Research, подразделения Check Point Software Technologies Ltd. объединила
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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