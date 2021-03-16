Check Point Research: число попыток использования уязвимостей Microsoft Exchange увеличилось в 10 раз после их обнаружения

После того, как на серверах Microsoft Exchange были обнаружены уязвимости, среди хакеров и ИБ-специалистов началась настоящая гонка. Злоумышленники работают над созданием эксплойтов, которые смогут успешно использовать уязвимости удаленного выполнения кода в Microsoft Exchange, а эксперты по информационной безопасности сосредоточены на разработке превентивных мер.

Чаще всего атаковали США (17% всех попыток), Германию (6%), Великобританию (5%), Нидерланды (5%) и Россию (4%).

Больше всего атак было на государственный/военный сектор (23% всех попыток использования уязвимостей), производство (15%), банковскую/финансовую отрасль (14%), вендоров защитного ПО (7%) и сектор здравоохранения (6%).

3 марта 2021 г. Microsoft выпустила экстренный патч для Exchange Server – самого популярного почтового сервера в мире. Практически все, к чему осуществляется доступ в Outlook, проходит через сервер Exchange: все входящие/исходящие письма, приглашения в календарях.

Orange Tsai, блог DEVCORE, ИБ-компании, расположенной на Тайване, сообщил о двух уязвимостях еще в январе. Еще не догадываясь о масштабе и последствиях этих открытий, Microsoft предложили продолжить исследовать Exchange. В ходе расследования эксперты обнаружили пять критических уязвимостей.

Они позволяют злоумышленнику читать электронные письма с сервера Exchange без аутентификации или доступа к учетной записи электронной почты пользователя. Дальнейшее использование уязвимостей может позволить злоумышленникам полностью захватить сам почтовый сервер.

Как только злоумышленник захватывает сервер Exchange, он может открыть сеть в интернете и получить к ней удаленный доступ. Поскольку многие серверы Exchange используют Internet Exposer (в частности, Outlook Web Access) и интегрированы в более широкую сеть, это представляет серьезную угрозу для миллионов организаций.

Если сервер Microsoft Exchange, который использует компания, подключен к сети, не обновлен до последних версий и не защищен сторонним решением, таким как Check Point, то следует понимать, что он может быть полностью скомпрометирован. Взломанные серверы могут позволить злоумышленнику извлечь корпоративную электронную почту и выполнить вредоносный код внутри организации, обладая высокими привилегиями.